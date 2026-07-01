НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ - одна из форм воспроизводства, наследования нравственности в обществе.

В по­ни­ма­нии нравственного воспитания в ис­то­рии куль­ту­ры сло­жи­лось 4 основные тра­ди­ции: па­тер­на­ли­ст­ская (нравственное воспитание как опе­ка со сто­ро­ны стар­ших и их по­чи­та­ние, вер­ность тра­ди­ции); ре­ли­ги­оз­но-цepковная (нравственное воспитание как сле­до­ва­ние за­по­ве­дям Бо­га и спа­се­ние ду­ши, ми­ло­серд­ная прак­ти­ка); про­све­ти­тель­ская (нравственное воспитание как вы­ра­же­ние ин­тел­лек­ту­аль­но­го раз­ви­тия и опо­ры на собственный ра­зум); со­ци­аль­но-дея­тель­ная (нравственное воспитание как дея­тель­ное об­на­ру­же­ние че­ло­ве­ком сво­ей об­щественной сущ­но­сти, фор­ми­ро­ва­ние ак­тив­ной жиз­нен­ной по­зи­ции). Мно­го­об­раз­ные кон­цеп­ции, в ко­то­рых во­пло­ща­лись (не все­гда, ра­зу­ме­ет­ся, в чис­том ви­де) эти тра­ди­ции, име­ли, как пра­ви­ло, фи­лософский ста­тус - ог­ра­ни­чи­ва­лись по­ста­нов­кой во­про­са о прин­ци­пи­аль­ной воз­мож­но­сти и об­щем на­прав­ле­нии нравственного воспитания. В тех слу­ча­ях, ко­гда в них (как, например, у Пла­то­на, Ж.Ж. Рус­со) со­дер­жа­лись раз­вёр­ну­тые нравственно-вос­пи­тательные про­грам­мы и кон­крет­ные ме­то­ди­ки, они ока­зы­ва­лись уто­пи­че­ски­ми.

Слож­ность транс­фор­ма­ции об­щей идеи вос­пи­та­ния в кон­крет­ные пе­да­го­гической ре­ко­мен­да­ции и ра­цио­наль­но ор­га­ни­зо­ван­ные дей­ст­вия, в хо­де ко­то­рых дос­ти­гал­ся бы за­ра­нее пла­ни­руе­мый нравственный ре­зуль­тат, сви­де­тель­ст­ву­ет об ус­лов­но­сти по­ня­тия нравственного воспитания. По­пыт­ки ин­тер­пре­ти­ро­вать нравственное воспитание как не­ко­то­рое осо­бое на­прав­ле­ние, на­ря­ду с другими ви­да­ми вос­пи­та­ния (фи­зи­че­ским, эс­те­ти­че­ским и др.), как са­мо­стоя­тель­ную про­фес­сио­наль­но оформ­лен­ную об­ласть пе­да­го­гической дея­тель­но­сти на­тал­ки­ва­ют­ся на ряд не­раз­ре­ши­мых труд­но­стей.

Вос­пи­тательный про­цесс пред­по­ла­га­ет на­ли­чие вос­пи­та­те­лей - лю­дей бо­лее све­ду­щих, ком­пе­тент­ных, чем вос­пи­туе­мые. Ло­гич­но счи­тать, что при­ме­ни­тель­но к нравственному воспитанию это долж­ны быть лю­ди, ко­то­рые вы­де­ля­ют­ся сре­ди ос­таль­ных по сво­им мо­раль­ным ка­че­ст­вам. Од­на­ко од­ной из от­ли­чительных осо­бен­но­стей под­лин­но нравственного че­ло­ве­ка яв­ля­ет­ся осоз­на­ние им собственного не­со­вер­шен­ст­ва, чув­ст­во не­до­воль­ст­ва со­бой, в ре­зуль­та­те че­го он не мо­жет бе­зо­го­во­роч­но при­ни­мать на се­бя роль учи­те­ля мо­ра­ли. Ес­ли же че­ло­век счи­та­ет се­бя дос­той­ным та­кой ро­ли, то это как раз до­ка­зы­ва­ет, что он ме­нее все­го к ней при­го­ден.

Тра­диционные тео­рии вос­пи­та­ния пред­по­ла­га­ют, что вос­пи­та­те­ли воз­дей­ст­ву­ют на вос­пи­туе­мых, учат их, це­ле­на­прав­лен­но пе­ре­да­ют им свой опыт, зна­ния, уме­ния, на­вы­ки и т. д. Нрав­ст­вен­ность, од­на­ко, не мо­жет быть ус­вое­на та­ким об­ра­зом, то есть чис­то внеш­не, она ос­но­вы­ва­ет­ся на лич­но­ст­ной ав­то­но­мии; нравственный за­кон, в от­ли­чие от всех других пред­пи­са­ний, яв­ля­ет­ся за­ко­ном са­мой лич­но­сти. Вы­ход из это­го по­ло­же­ния обыч­но ус­мат­ри­вал­ся в том, что­бы тол­ко­вать нравственное воспитание как свое­об­раз­ное «по­ви­валь­ное» искусство (Со­крат, И. Кант). Это оз­на­ча­ет, что нравственное воспитание не уме­ща­ет­ся в при­выч­ную схе­му: вос­пи­та­тель - вос­пи­туе­мый, учи­тель - уче­ник.

Вос­пи­та­нию, как и лю­бой ра­цио­наль­ной дея­тель­но­сти, при­су­ще та­кое раз­ли­чие ме­ж­ду ко­неч­ным ре­зуль­та­том (це­лью) и ве­ду­щи­ми к не­му про­ме­жу­точ­ны­ми дей­ст­вия­ми (сред­ст­ва­ми), при ко­то­ром дей­ст­вия-сред­ст­ва по­лу­ча­ют смысл и оп­рав­да­ние толь­ко в свя­зи с дан­ной це­лью. Нравственное воспитание не ук­ла­ды­ва­ет­ся в ло­ги­ку це­ле­ра­цио­наль­ной дея­тель­но­сти. Нрав­ст­вен­ность не яв­ля­ет­ся обыч­ной це­лью, ко­то­рой мож­но дос­тиг­нуть в оп­ре­де­лён­ный от­ре­зок вре­ме­ни с по­мо­щью оп­ре­де­лён­ной со­во­куп­но­сти кон­крет­ных дей­ст­вий; её ско­рее мож­но на­звать выс­шей це­лью, ко­то­рая сов­па­да­ет с об­щим смыс­лом че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти и на­хо­дит­ся не столь­ко впе­ре­ди, сколь­ко в её ос­но­ва­нии. Точ­нее, нрав­ст­вен­ность мож­но на­звать не це­лью, а идеа­лом - ре­гу­ля­тив­ным прин­ци­пом и мас­шта­бом оцен­ки че­ло­ве­че­ско­го по­ве­де­ния. К нрав­ст­вен­но­сти не­при­ло­жи­ма фор­му­ла «цель оп­рав­ды­ва­ет сред­ст­ва»; как нет средств, ко­то­рые ве­дут к нрав­ст­вен­но­сти, так и са­ма нрав­ст­вен­ность не мо­жет быть сред­ст­вом, ве­ду­щим к че­му-ли­бо ино­му, ибо на­гра­дой доб­ро­де­те­ли яв­ля­ет­ся са­ма доб­ро­де­тель, точ­но так же как нравственное зло в са­мом се­бе за­клю­ча­ет своё на­ка­за­ние.

От­сут­ст­вие в об­ще­ст­ве лиц и уч­ре­ж­де­ний, про­фес­сио­наль­но за­ня­тых и от­вет­ст­вен­ных за де­ло нравственного воспитания, ис­клю­чи­тель­но важ­но для по­ни­ма­ния ме­ха­низ­мов вос­про­из­вод­ст­ва нрав­ст­вен­но­сти в об­ще­ст­ве. По мыс­ли древнегреческого фи­ло­со­фа Про­та­го­ра , в осо­бых учи­те­лях доб­ро­де­те­ли нет ну­ж­ды по той при­чи­не, что все учи­те­ля (му­зы­ки, гим­на­сти­ки, ма­те­ма­ти­ки и т. д.) учат доб­ро­де­те­ли. Со­ци­аль­ные ин­сти­ту­ты (се­мья, шко­ла, тру­до­вой кол­лек­тив, го­су­дар­ст­во и др.) точ­но так же, на­ря­ду со сво­им пря­мым на­зна­че­ни­ем, ока­зы­ва­ют и нравственное фор­ми­рую­щее воз­дей­ст­вие на во­вле­чён­ных в них ин­ди­видов. Про­цесс вос­про­из­вод­ст­ва нрав­ст­вен­но­сти в об­ще­ст­ве впи­сан во всё мно­го­об­ра­зие со­ци­аль­ной дея­тель­но­сти и осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по­пут­но. В це­лом он про­те­ка­ет сти­хий­но и под­да­ёт­ся це­ле­на­прав­лен­но­му воз­дей­ст­вию и соз­нательному кон­тро­лю - главным образом в фор­ме са­мо­вос­пи­та­ния, са­мо­со­вер­шен­ст­во­ва­ния. Ка­ж­дый че­ло­век как со­ци­аль­но дея­тель­ное ра­зум­ное су­ще­ст­во не­сёт пол­ную от­вет­ст­вен­ность за собственное нравственное ста­нов­ле­ние и раз­ви­тие.

Че­ло­век мо­жет вли­ять на собственноее нравственное раз­ви­тие че­рез куль­ти­ви­ро­ва­ние оп­ре­де­лён­ных по­ступ­ков, по­ве­де­ния, сум­ми­рую­щих­ся в нравственные чер­ты ха­рак­те­ра. Ка­ко­вы по­ступ­ки, го­во­рил Ари­сто­тель, та­ко­вы и нравственные ка­че­ст­ва че­ло­ве­ка. Вме­сте с тем имен­но че­рез по­ступ­ки че­ло­век ока­зы­ва­ет нравственное воз­дей­ст­вие на других лю­дей. «Ис­тин­ная эти­ка на­чи­на­ет­ся там, где пе­ре­ста­ют поль­зо­вать­ся сло­ва­ми» (Швей­цер А. Бла­го­го­ве­ние пе­ред жиз­нью. М., 1992. С. 221), она осу­ще­ст­в­ля­ет­ся че­рез си­лу собственного при­ме­ра. Таким образом, ин­ди­ви­ду­аль­но от­вет­ст­вен­ный по­сту­пок яв­ля­ет­ся ос­но­вой нравственного раз­ви­тия че­ло­ве­ка, а так­же главным ка­на­лом, по ко­то­ро­му он ока­зы­ва­ет нравственное воз­дей­ст­вие на ок­ру­жаю­щих. Так вос­пи­туе­мый ста­но­вит­ся вос­пи­та­те­лем: вос­пи­ты­вая се­бя, че­ло­век од­но­вре­мен­но вос­пи­ты­ва­ет дру­гих.

Нравственное воспитание мо­жет так­же при­об­ре­тать край­ние, пре­вра­щён­ные фор­мы - мо­ра­ли­за­тор­ст­во и мо­раль­ный тер­рор. Мо­ра­ли­за­тор­ст­во пе­ре­оце­ни­ва­ет до­б­рую во­лю ин­ди­ви­да, под­ме­ня­ет кон­крет­ные прак­тические про­бле­мы мо­раль­ны­ми, а ре­ше­ние по­след­них свя­зы­ва­ет с на­зи­да­ни­ем, про­по­ве­дью. К мо­ра­ли­за­тор­ст­ву ча­ще все­го при­бе­га­ют вос­пи­та­те­ли по по­ло­же­нию (ро­ди­те­ли по от­но­ше­нию к де­тям, учи­те­ля - к уче­ни­кам и т. д.) - тем охот­нее, чем ме­нее они яв­ля­ют­ся вос­пи­та­те­ля­ми по сво­ему су­ще­ст­ву, а так­же лю­ди, по­роч­ные склон­но­сти ко­то­рых по­лу­чи­ли та­кое силь­ное раз­ви­тие, что тре­бу­ют­ся специальные уси­лия для их при­кры­тия. Мо­ра­ли­за­тор­ст­во - од­на из ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ных форм ли­це­ме­рия, со­ци­аль­ной фаль­ши. Мо­раль­ный тер­рор не­до­оце­ни­ва­ет до­б­рую во­лю че­ло­ве­ка. Нравственные пред­пи­са­ния вы­сту­па­ют в дан­ном слу­чае как скры­тое сред­ст­во для по­дав­ле­ния и уни­же­ния лич­но­сти. Мо­раль­ный тер­рор воз­ни­ка­ет в ус­ло­ви­ях па­тер­на­ли­ст­ских от­но­ше­ний, свой­ст­вен струк­ту­рам, тя­го­тею­щим к от­кры­то­му то­та­ли­та­риз­му.

Су­ще­ст­ву­ет бу­к­валь­ное по­ни­ма­ние нравственного воспитания как обу­че­ния нрав­ст­вен­но­сти, что яв­ля­ет­ся не впол­не аде­к­ват­ным: обу­чить нрав­ст­вен­но­сти нель­зя; нравственное воспитание вы­ра­жа­ет по­треб­ность об­ще­ст­ва соз­на­тель­но вли­ять на про­цесс, яв­ляю­щий­ся пре­дель­но ин­ди­ви­дуа­ли­зи­ро­ван­ным и в це­лом про­те­каю­щий сти­хий­но.

Свое­об­ра­зие и труд­но­сти нравственного воспитания, в ча­ст­но­сти не­воз­мож­ность чёт­кой ло­ка­ли­за­ции нрав­ст­вен­но­сти, свя­за­ны с её спе­ци­фи­кой, нрав­ст­вен­ность яв­ля­ет­ся ин­те­граль­ной ха­рак­те­ри­сти­кой че­ло­ве­че­ской лич­но­сти, сум­ми­рую­щей её от­ветств. от­но­ше­ние ко все­му, что де­ла­ет она са­ма, и её при­ча­ст­ность ко все­му, что про­ис­хо­дит в об­ще­ст­ве.

Тер­мин «нравственное воспитание» упот­реб­ля­ет­ся так­же в уз­ком зна­че­нии - как обу­че­ние нор­мам об­щественного при­ли­чия. В этом слу­чае речь идёт о дик­туе­мых куль­ту­рой фор­мах по­ве­де­ния ин­ди­ви­да в различных си­туа­ци­ях и от­но­ше­ни­ях - от по­ве­де­ния за обе­ден­ным сто­лом до ри­туа­лов по­чи­та­ния бо­гов. Лю­ди раз­ных эпох и об­ществ от­ли­ча­ют­ся друг от дру­га не столь­ко тем, что они де­ла­ют, сколь­ко тем, как они по­сту­па­ют, - нор­ма­ми, за­даю­щи­ми кри­те­рии по­до­баю­ще­го и не­по­до­баю­ще­го, хо­ро­ших ма­нер. Эти пред­пи­са­ния при­уча­ют че­ло­ве­ка смот­реть на се­бя как бы со сто­ро­ны и са­мо­кри­тич­но, вы­ра­ба­ты­ва­ют в нём чув­ст­во ува­же­ния к се­бе и дру­гим. Они так­же учат лю­дей сдер­жан­но­сти, за­да­ют оп­ре­де­лён­ные кри­те­рии бес­кон­фликт­но­го об­ще­ния. Не­вер­но ото­жде­ст­в­лять нрав­ст­вен­ность с нор­ма­ми при­ли­чия, эти­ку с эти­ке­том, но точ­но так же оши­боч­но от­де­лять их друг от дру­га, а тем бо­лее про­ти­во­пос­тав­лять. При­лич­ное, дос­той­ное по­ве­де­ние, хо­ро­шие ма­не­ры, то, что ём­ко име­ну­ет­ся вос­пи­тан­но­стью, куль­тур­но­стью, ещё нель­зя счи­тать нрав­ст­вен­но­стью (доб­ро­де­те­лью), но они яв­ля­ют­ся её не­об­хо­ди­мой и на­дёж­ной со­став­ляю­щей. Че­ло­ве­ку вос­пи­тан­но­му, куль­тур­но­му, ци­ви­ли­зо­ван­но­му про­ти­во­сто­ит ди­карь, не­ве­жа, гру­би­ян. Есть куль­ту­ры (вос­точ­ные, в от­ли­чие от за­пад­ных, ры­цар­ская - от ме­щан­ской), в ко­то­рых вос­пи­тан­но­сти (нор­мам веж­ли­во­сти, эти­ке­та) уде­ля­ет­ся ак­цен­ти­ро­ван­но боль­шое вни­ма­ние. В отдельные эпо­хи нор­мы вос­пи­тан­но­сти в об­ще­ст­ве бы­ли стро­го ко­ди­фи­ци­ро­ва­ны (например, «До­мо­строй» или «Юно­сти че­ст­ное зер­ца­ло» в Рос­сии). В современном об­ще­ст­ве они бо­лее раз­мы­ты и ин­ди­ви­дуа­ли­зи­ро­ва­ны, тем не ме­нее они ос­та­ют­ся важ­ным ин­ди­ка­то­ром нравственной са­мо­дис­ци­п­ли­ны ин­ди­ви­дов, их об­ще­ст­вен­но при­ем­ле­мо­го, ува­жи­тель­но­го от­но­ше­ния к ок­ру­жаю­щим.

Смотри литературу при статье Нрав­ст­вен­ность.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)