НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ - одна из форм воспроизводства, наследования нравственности в обществе.
В понимании нравственного воспитания в истории культуры сложилось 4 основные традиции: патерналистская (нравственное воспитание как опека со стороны старших и их почитание, верность традиции); религиозно-цepковная (нравственное воспитание как следование заповедям Бога и спасение души, милосердная практика); просветительская (нравственное воспитание как выражение интеллектуального развития и опоры на собственный разум); социально-деятельная (нравственное воспитание как деятельное обнаружение человеком своей общественной сущности, формирование активной жизненной позиции). Многообразные концепции, в которых воплощались (не всегда, разумеется, в чистом виде) эти традиции, имели, как правило, философский статус - ограничивались постановкой вопроса о принципиальной возможности и общем направлении нравственного воспитания. В тех случаях, когда в них (как, например, у Платона, Ж.Ж. Руссо) содержались развёрнутые нравственно-воспитательные программы и конкретные методики, они оказывались утопическими.
Сложность трансформации общей идеи воспитания в конкретные педагогической рекомендации и рационально организованные действия, в ходе которых достигался бы заранее планируемый нравственный результат, свидетельствует об условности понятия нравственного воспитания. Попытки интерпретировать нравственное воспитание как некоторое особое направление, наряду с другими видами воспитания (физическим, эстетическим и др.), как самостоятельную профессионально оформленную область педагогической деятельности наталкиваются на ряд неразрешимых трудностей.
Воспитательный процесс предполагает наличие воспитателей - людей более сведущих, компетентных, чем воспитуемые. Логично считать, что применительно к нравственному воспитанию это должны быть люди, которые выделяются среди остальных по своим моральным качествам. Однако одной из отличительных особенностей подлинно нравственного человека является осознание им собственного несовершенства, чувство недовольства собой, в результате чего он не может безоговорочно принимать на себя роль учителя морали. Если же человек считает себя достойным такой роли, то это как раз доказывает, что он менее всего к ней пригоден.
Традиционные теории воспитания предполагают, что воспитатели воздействуют на воспитуемых, учат их, целенаправленно передают им свой опыт, знания, умения, навыки и т. д. Нравственность, однако, не может быть усвоена таким образом, то есть чисто внешне, она основывается на личностной автономии; нравственный закон, в отличие от всех других предписаний, является законом самой личности. Выход из этого положения обычно усматривался в том, чтобы толковать нравственное воспитание как своеобразное «повивальное» искусство (Сократ, И. Кант). Это означает, что нравственное воспитание не умещается в привычную схему: воспитатель - воспитуемый, учитель - ученик.
Воспитанию, как и любой рациональной деятельности, присуще такое различие между конечным результатом (целью) и ведущими к нему промежуточными действиями (средствами), при котором действия-средства получают смысл и оправдание только в связи с данной целью. Нравственное воспитание не укладывается в логику целерациональной деятельности. Нравственность не является обычной целью, которой можно достигнуть в определённый отрезок времени с помощью определённой совокупности конкретных действий; её скорее можно назвать высшей целью, которая совпадает с общим смыслом человеческой деятельности и находится не столько впереди, сколько в её основании. Точнее, нравственность можно назвать не целью, а идеалом - регулятивным принципом и масштабом оценки человеческого поведения. К нравственности неприложима формула «цель оправдывает средства»; как нет средств, которые ведут к нравственности, так и сама нравственность не может быть средством, ведущим к чему-либо иному, ибо наградой добродетели является сама добродетель, точно так же как нравственное зло в самом себе заключает своё наказание.
Отсутствие в обществе лиц и учреждений, профессионально занятых и ответственных за дело нравственного воспитания, исключительно важно для понимания механизмов воспроизводства нравственности в обществе. По мысли древнегреческого философа Протагора, в особых учителях добродетели нет нужды по той причине, что все учителя (музыки, гимнастики, математики и т. д.) учат добродетели. Социальные институты (семья, школа, трудовой коллектив, государство и др.) точно так же, наряду со своим прямым назначением, оказывают и нравственное формирующее воздействие на вовлечённых в них индивидов. Процесс воспроизводства нравственности в обществе вписан во всё многообразие социальной деятельности и осуществляется попутно. В целом он протекает стихийно и поддаётся целенаправленному воздействию и сознательному контролю - главным образом в форме самовоспитания, самосовершенствования. Каждый человек как социально деятельное разумное существо несёт полную ответственность за собственное нравственное становление и развитие.
Человек может влиять на собственноее нравственное развитие через культивирование определённых поступков, поведения, суммирующихся в нравственные черты характера. Каковы поступки, говорил Аристотель, таковы и нравственные качества человека. Вместе с тем именно через поступки человек оказывает нравственное воздействие на других людей. «Истинная этика начинается там, где перестают пользоваться словами» (Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992. С. 221), она осуществляется через силу собственного примера. Таким образом, индивидуально ответственный поступок является основой нравственного развития человека, а также главным каналом, по которому он оказывает нравственное воздействие на окружающих. Так воспитуемый становится воспитателем: воспитывая себя, человек одновременно воспитывает других.
Нравственное воспитание может также приобретать крайние, превращённые формы - морализаторство и моральный террор. Морализаторство переоценивает добрую волю индивида, подменяет конкретные практические проблемы моральными, а решение последних связывает с назиданием, проповедью. К морализаторству чаще всего прибегают воспитатели по положению (родители по отношению к детям, учителя - к ученикам и т. д.) - тем охотнее, чем менее они являются воспитателями по своему существу, а также люди, порочные склонности которых получили такое сильное развитие, что требуются специальные усилия для их прикрытия. Морализаторство - одна из широко распространённых форм лицемерия, социальной фальши. Моральный террор недооценивает добрую волю человека. Нравственные предписания выступают в данном случае как скрытое средство для подавления и унижения личности. Моральный террор возникает в условиях патерналистских отношений, свойствен структурам, тяготеющим к открытому тоталитаризму.
Существует буквальное понимание нравственного воспитания как обучения нравственности, что является не вполне адекватным: обучить нравственности нельзя; нравственное воспитание выражает потребность общества сознательно влиять на процесс, являющийся предельно индивидуализированным и в целом протекающий стихийно.
Своеобразие и трудности нравственного воспитания, в частности невозможность чёткой локализации нравственности, связаны с её спецификой, нравственность является интегральной характеристикой человеческой личности, суммирующей её ответств. отношение ко всему, что делает она сама, и её причастность ко всему, что происходит в обществе.
Термин «нравственное воспитание» употребляется также в узком значении - как обучение нормам общественного приличия. В этом случае речь идёт о диктуемых культурой формах поведения индивида в различных ситуациях и отношениях - от поведения за обеденным столом до ритуалов почитания богов. Люди разных эпох и обществ отличаются друг от друга не столько тем, что они делают, сколько тем, как они поступают, - нормами, задающими критерии подобающего и неподобающего, хороших манер. Эти предписания приучают человека смотреть на себя как бы со стороны и самокритично, вырабатывают в нём чувство уважения к себе и другим. Они также учат людей сдержанности, задают определённые критерии бесконфликтного общения. Неверно отождествлять нравственность с нормами приличия, этику с этикетом, но точно так же ошибочно отделять их друг от друга, а тем более противопоставлять. Приличное, достойное поведение, хорошие манеры, то, что ёмко именуется воспитанностью, культурностью, ещё нельзя считать нравственностью (добродетелью), но они являются её необходимой и надёжной составляющей. Человеку воспитанному, культурному, цивилизованному противостоит дикарь, невежа, грубиян. Есть культуры (восточные, в отличие от западных, рыцарская - от мещанской), в которых воспитанности (нормам вежливости, этикета) уделяется акцентированно большое внимание. В отдельные эпохи нормы воспитанности в обществе были строго кодифицированы (например, «Домострой» или «Юности честное зерцало» в России). В современном обществе они более размыты и индивидуализированы, тем не менее они остаются важным индикатором нравственной самодисциплины индивидов, их общественно приемлемого, уважительного отношения к окружающим.
Смотри литературу при статье Нравственность.