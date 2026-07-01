НОЗИК РОБЕРТ
НОЗИК РОБЕРТ - американский философ, представитель либертаризма.
Из семьи евреев-предпринимателей, эмигрировавших из России. В 1959 году окончил колледж при Колумбийском университете, в 1963 году получил степень доктора философии в Принстонском университете. В молодости придерживался социалистич. взглядов (в 1950-е годы член Социалистической партии Америки), затем перешёл на либеральные позиции. С 1969 года профессор, в 1981-1984 годы декан филосовского факультета Гарвардского университета. В 1982 году советник делегации США на конференции ЮНЕСКО по политике в сфере культуры. В 1997-1998 годы глава восточного отделения Американской филосовской ассоциации.
Наиболее известный труд Р. Нозика - «Анархия, государство и утопия» («Anarchy, state, and utopia», 1974 год, рус. пер. 2008 год). Опираясь на теорию естественного права и общественного договора, Р. Нозик развивал идею «минимального государства», функции которого ограничены защитой граждан от насилия и обмана. Существование любого государства с более широкими полномочиями считал нарушением права человека на личную свободу от принуждения. Занимая позиции индивидуализма методологического, Р. Нозик рассматривал общество как совокупность отдельных личностей, чьи права могут быть отчуждены лишь по их собственному желанию. В связи с этим выступал против перераспределения доходов и налогообложения в целях расширения социального обеспечения, считая их равнозначными принудительному труду.
Поддержав Дж. Ролза в критике утилитаризма, Р. Нозик противопоставил его теории справедливости свою теорию, основанную на «титулах собственности» (entitlement theory). Она включала 3 принципа: справедливость первичного приобретения имущества во владение; справедливость перехода собственности; справедливость исправления несправедливости. Р. Нозик считал, что если каждый индивидуум в отдельности владеет имуществом справедливо, то и его совокупное распределение справедливо. Критикуя разл. модели утопии, наиболее подходящим её вариантом считал т. н. рамку - сообщество, в котором никто не навязывает другим свои представления, но отдельные группы индивидов могут проводить собственные «утопические эксперименты».
В последующих работах Р. Нозик отошёл от крайностей либертаризма и обратился к общефилософским проблемам. В книгах «Философские объяснения» («Philosophical explanations», 1981 год) и «Оглядываясь на жизнь» («The Examined life», 1989 год) он выступил против «принудительной силы» аргументации как логического жанра. В качестве альтернативы Р. Нозик предложил «объяснение», нацеленное не на убеждение читателя в правильности конкретной идеи, а на раскрытие различных подходов к проблеме. В работе «Природа рациональности» («The nature of rationality», 1993 год) Р. Нозик продемонстрировал ряд парадоксов теории принятия решений, сделав акцент на символическом значении, придаваемом тем или иным политическими действиям. Итог своим размышлениям в области метафизики, эпистемологии и этики Р. Нозика подвёл в книге «Инвариантность: структура объективного мира» («Invariances: the structure of the objective world», 2001 год).
Сочинения:
Socratic puzzles. Camb., 1997.