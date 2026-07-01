НОЗИК РОБЕРТ

НОЗИК РОБЕРТ - американский фи­ло­соф, пред­ста­ви­тель ли­бер­та­риз­ма.

Из се­мьи ев­ре­ев-пред­при­ни­ма­те­лей, эмиг­ри­ро­вав­ших из Рос­сии. В 1959 году окон­чил кол­ледж при Ко­лум­бий­ском университете, в 1963 году по­лу­чил сте­пень доктора фи­ло­со­фии в Прин­стон­ском университете . В мо­ло­до­сти при­дер­жи­вал­ся со­циа­ли­стич. взгля­дов (в 1950-е годы член Со­циа­ли­стической пар­тии Аме­ри­ки), за­тем пе­ре­шёл на ли­бе­раль­ные по­зи­ции. С 1969 года профессор, в 1981-1984 годы де­кан фи­лосовского факультета Гар­вард­ско­го университета. В 1982 году со­вет­ник де­ле­га­ции США на кон­фе­рен­ции ЮНЕСКО по по­ли­ти­ке в сфе­ре куль­ту­ры. В 1997-1998 годы гла­ва восточного от­де­ле­ния Американской фи­лосовской ас­со­циа­ции.

Наи­бо­лее из­вест­ный труд Р. Нозика - «Анар­хия, го­су­дар­ст­во и уто­пия» («Anarchy, state, and utopia», 1974 год, рус. пер. 2008 год). Опи­ра­ясь на тео­рию ес­те­ст­вен­но­го пра­ва и об­ще­ст­вен­но­го до­го­во­ра, Р. Нозик раз­ви­вал идею «ми­ни­маль­но­го го­су­дар­ст­ва», функ­ции ко­то­ро­го ог­ра­ни­че­ны за­щи­той гра­ж­дан от на­си­лия и об­ма­на. Су­ще­ст­во­ва­ние лю­бо­го го­су­дар­ст­ва с бо­лее ши­ро­ки­ми пол­но­мо­чия­ми счи­тал на­ру­ше­ни­ем пра­ва че­ло­ве­ка на лич­ную сво­бо­ду от при­ну­ж­де­ния. За­ни­мая по­зи­ции ин­ди­ви­дуа­лиз­ма ме­то­до­ло­ги­че­ско­го, Р. Нозик рас­смат­ри­вал об­ще­ст­во как со­во­куп­ность отдельных лич­но­стей, чьи пра­ва мо­гут быть от­чу­ж­де­ны лишь по их собственному же­ла­нию. В свя­зи с этим вы­сту­пал про­тив пе­ре­рас­пре­де­ле­ния до­хо­дов и на­ло­го­об­ло­же­ния в це­лях рас­ши­ре­ния со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния, счи­тая их рав­но­знач­ны­ми при­ну­ди­тель­но­му тру­ду.

Под­дер­жав Дж. Рол­за в кри­ти­ке ути­ли­та­риз­ма, Р. Нозик про­ти­во­пос­та­вил его тео­рии спра­вед­ли­во­сти свою тео­рию, ос­но­ван­ную на «ти­ту­лах соб­ст­вен­но­сти» (entitlement theo­ry). Она вклю­ча­ла 3 прин­ци­па: спра­вед­ли­вость пер­вич­но­го при­об­ре­те­ния иму­ще­ст­ва во вла­де­ние; спра­вед­ли­вость пе­ре­хо­да соб­ст­вен­но­сти; спра­вед­ли­вость ис­прав­ле­ния не­спра­вед­ли­во­сти. Р. Нозик счи­тал, что ес­ли ка­ж­дый ин­ди­ви­ду­ум в от­дель­но­сти вла­де­ет иму­ще­ст­вом спра­вед­ли­во, то и его со­во­куп­ное рас­пре­де­ле­ние спра­вед­ли­во. Кри­ти­куя разл. мо­де­ли уто­пии, наи­бо­лее под­хо­дя­щим её ва­ри­ан­том счи­тал т. н. рам­ку - со­об­ще­ст­во, в ко­то­ром ни­кто не на­вя­зы­ва­ет дру­гим свои пред­став­ле­ния, но отдельные груп­пы ин­ди­ви­дов мо­гут про­во­дить соб­ст­вен­ные «уто­пические экс­пе­ри­мен­ты».

В по­сле­дую­щих ра­бо­тах Р. Нозик ото­шёл от край­но­стей ли­бер­та­риз­ма и об­ра­тил­ся к об­ще­фи­ло­соф­ским про­бле­мам. В кни­гах «Фи­ло­соф­ские объ­яс­не­ния» («Phi­lo­so­phi­cal explanations», 1981 год) и «Ог­ля­ды­ва­ясь на жизнь» («The Examined life», 1989 год) он вы­сту­пил про­тив «при­ну­ди­тель­ной си­лы» ар­гу­мен­та­ции как ло­гического жан­ра. В ка­че­ст­ве аль­тер­на­ти­вы Р. Нозик пред­ло­жил «объ­яс­не­ние», на­це­лен­ное не на убе­ж­де­ние чи­та­те­ля в пра­виль­но­сти кон­крет­ной идеи, а на рас­кры­тие различных под­хо­дов к про­бле­ме. В ра­бо­те «При­ро­да ра­цио­наль­но­сти» («The natu­re of rationality», 1993 год) Р. Нозик про­де­мон­ст­ри­ро­вал ряд па­ра­док­сов тео­рии при­ня­тия ре­ше­ний, сде­лав ак­цент на сим­во­лическом зна­че­нии, при­да­вае­мом тем или иным по­ли­тическими дей­ст­ви­ям. Итог сво­им раз­мыш­ле­ни­ям в об­лас­ти ме­та­фи­зи­ки, эпи­сте­мо­ло­гии и эти­ки Р. Нозика под­вёл в книге «Ин­ва­ри­ант­ность: струк­ту­ра объ­ек­тив­но­го ми­ра» («Inva­riances: the structure of the objective world», 2001 год).

Сочинения:

Socratic puzzles. Camb., 1997.