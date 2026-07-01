НОЖНИЦЫ
НОЖНИЦЫ - инструмент для разрезания тонких материалов (ткани, бумаги, фольги, жести и т. п.) и стрижки (шерсти, волос).
Состоят из 2 лезвий, соединённых пружиной (пружинные ножницы) или штифтом-шарниром (шарнирные ножницы). Для того чтобы уменьшить усилие, прилагаемое для разрезания материала, в ножницах используется принцип рычага.
Широкое распространение ножниц стало возможным после освоения одного из основных свойств стали - упругости.
Пружинные ножницы - самые древние; бронзовые известны в древнейших цивилизациях Месопотамии и Египта, затем их вытеснили железные ножницы.
Первые шарнирные ножницы современного вида зафиксированы в Риме в I веке, с VIII века - в восточно-европейских степях; на Руси - с X века, напр. в Гнёздово. Ныне существует много специализированных ножниц: бытовые, маникюрные, слесарные, портновские, медицинские и др.