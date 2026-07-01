НОЖНИЦЫ

НОЖНИЦЫ - ин­ст­ру­мент для раз­ре­за­ния тон­ких ма­те­риа­лов (тка­ни, бу­ма­ги, фоль­ги, жес­ти и т. п.) и стриж­ки (шер­сти, во­лос).

Со­сто­ят из 2 лез­вий, со­еди­нён­ных пру­жи­ной (пру­жин­ные ножницы) или штиф­том-шар­ни­ром (шар­нир­ные ножницы). Для то­го что­бы умень­шить уси­лие, при­ла­гае­мое для раз­ре­за­ния ма­те­риа­ла, в ножницах ис­поль­зу­ет­ся прин­цип ры­ча­га.

Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние ножниц ста­ло воз­мож­ным по­сле ос­вое­ния од­но­го из основных свойств ста­ли - уп­ру­го­сти.

Пру­жин­ные ножницы - са­мые древ­ние; брон­зо­вые из­вест­ны в древ­ней­ших ци­ви­ли­за­ци­ях Ме­со­по­та­мии и Егип­та, за­тем их вы­тес­ни­ли же­лез­ные ножницы.

Пер­вые шар­нир­ные ножницы современного ви­да за­фик­си­ро­ва­ны в Ри­ме в I веке, с VIII века - в восточно-ев­ропейских сте­пях; на Ру­си - с X века, напр. в Гнёз­до­во. Ны­не су­ще­ст­ву­ет мно­го спе­циа­ли­зи­рованных ножниц: бы­то­вые, ма­ни­кюр­ные, слесар­ные, порт­нов­ские, ме­ди­цин­ские и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)