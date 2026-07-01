НОЙС

НОЙС, Нёйс (Neuss) - го­род на за­па­де Гер­ма­нии, зем­ля Северного Рейн-Вест­фа­лия.

Население 151,6 тыс. человек (2013 год). Рас­по­ло­жен на ле­во­бе­ре­жье Рей­на (порт), при впа­де­нии в не­го р. Эрфт, на­про­тив Дюс­сель­дор­фа. Че­рез Нойс с юга на се­вер про­хо­дит ав­то­бан Кёльн - Ней­ме­ген (со­еди­ня­ет ФРГ с Ни­дер­лан­да­ми), с за­па­да на вос­ток - ав­то­бан Мён­хенг­лад­бах - Дюс­сель­дорф; в этих же на­прав­ле­ни­ях про­ло­же­ны две глав­ные железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли. Нойс вхо­дит в еди­ную сеть рель­со­вых до­рог ре­гио­на Рейн-Рур (городские и при­го­род­ные элек­трич­ки «S-Bahn», трам­вай­ное со­об­ще­ние).

Ос­но­ван около 16 года до н. э. как римский во­енный ла­герь Но­ве­зий (Novaesium). Во Франк­ском го­су­дар­ст­ве раз­ви­вал­ся как пор­то­вый го­род и тор­го­вый центр на Рей­не. В 863-881 годы н. э. под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям нор­ман­нов. Около середины X века пе­ре­шёл под юрис­дик­цию ар­хи­епи­ско­па Кёльн­ско­го. В Ка­ро­линг­ский пе­ри­од при­об­рёл зна­че­ние ре­лигиозного цен­тра. К 1021 году от­но­сит­ся пер­вое упо­ми­на­ние о Нойсе как о мес­те тор­гов­ли, а к 1190 году - как о го­ро­де. При­бли­зи­тель­но в это же вре­мя в Нойсе поя­ви­лась городская пе­чать с изо­бра­же­ни­ем его по­кро­ви­те­ля - Св. Кви­ри­на и над­пи­сью «Нойс, свя­той Кёльн­ской церк­ви вер­ная дочь».

С воз­ве­де­ни­ем пер­вых ук­ре­п­ле­ний во второй половине XII века Нойс окон­ча­тель­но сло­жил­ся как го­род. В 1474-1475 годы без­ус­пеш­но оса­ж­дал­ся вой­ска­ми бур­гунд­ско­го гер­цо­га Кар­ла Сме­ло­го. За со­про­тив­ле­ние был на­гра­ж­дён император Фрид­ри­хом III Габс­бур­гом ря­дом при­ви­ле­гий, в т. ч. пра­ва­ми ган­зей­ско­го го­ро­да (см. Ган­за ), собственным мо­нет­ным ус­та­вом, та­мо­жен­ны­ми льго­та­ми, но­вым гер­бом с им­пер­ским ор­лом и имп. ко­ро­ной. В XV веке Нойс был важ­ным цен­тром ма­ну­фак­тур­но­го (гл. обр. тек­стиль­но­го и бу­маж­но­го) про­изводства, по­став­щи­ком ко­жа­ных из­де­лий, а так­же пи­ва на яр­мар­ки в Ни­дер­лан­ды, Ниж­нюю Сак­со­нию, Вест­фа­лию, Южную Гер­ма­нию и др.

Во вре­мя вой­ны ме­ж­ду Ба­ва­ри­ей и Ис­па­ни­ей 1583-1588 годов за­хва­чен вой­ска­ми на­ме­ст­ни­ка испанского ко­ро­ля в Ни­дер­лан­дах А. Фар­не­зе. В 1586 году 2/3 го­ро­да бы­ли унич­то­же­ны по­жа­ром. В 1642-1651 годы ок­ку­пи­ро­ван Гес­се­ном, на­хо­див­шим­ся в сою­зе с Фран­ци­ей. В XVII-XVIII веах зна­че­ние Нойса как ре­лигиозного, тор­го­во­го и ре­мес­лен­но­го цен­тра сни­зи­лось. В 1794 году за­нят французскими вой­ска­ми, к 1800 году пе­ре­шёл под не­по­средственное управ­ле­ние Фран­ции. С 1808 года по рас­по­ря­же­нию На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та в Нойсе ве­лось со­ору­же­ние Северного ка­на­ла, ко­то­рый дол­жен был свя­зать го­род с ре­ка­ми Шель­да и Ма­ас. В 1815 году по ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов Нойс ото­шёл к Ко­ро­лев­ст­ву Прус­сия; часть обо­ро­нительных со­ору­же­ний бы­ла сне­се­на.

В XIX веке пе­ре­жи­вал эко­но­мический подъ­ём. В 1835 году в Нойсе соз­дан один из круп­ней­ших в то вре­мя рейн­ских пор­тов Гер­ма­нии, во второй половине XIX века го­род стал зна­чительным цен­тром фаб­рич­но-за­во­дской ин­ду­ст­рии: по­лу­чи­ли раз­ви­тие лёг­кая и пи­ще­вая (вы­пуск рас­тительных ма­сел и др.) промышленность, не­ко­то­рые от­рас­ли тя­жё­лой ин­ду­ст­рии (ме­тал­ло­об­ра­бот­ка и ма­ши­но­строе­ние, цвет­ная ме­тал­лур­гия и др.). С конца XIX века Нойс - важ­ный бан­ков­ский центр. В начале XX века в со­став Нойса вклю­че­ны об­щи­ны Хердт, Бю­де­рих, Карст (час­тич­но), в 1929 году - Грим­линг­хау­зен, Удес­хайм и Век­хо­вен. В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны го­род не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся раз­ру­ши­тель­ным бом­бар­ди­ров­кам британской ВВС. В 1946 году во­шёл в со­став зем­ли Северного Рейн-Вест­фа­лия. В 1975 году в ре­зуль­та­те административной ре­фор­мы к Нойсу при­сое­ди­не­ны об­щи­ны Греф­рат, Хольц­хайм, Хой­стен, Норф, Рос­сел­лен, Шпек, Карст (пол­но­стью), Мер­сбуш (час­тич­но), пло­щадь го­ро­да уд­вои­лась.

Древ­ней­шее со­хра­нив­шее­ся со­ору­же­ние Нойс - римское свя­ти­ли­ще Ки­бе­лы (IV век; ны­не фи­ли­ал Му­зея им. Кле­мен­са Зель­са). В ста­рой час­ти го­ро­да рас­по­ло­же­ны позд­не­ро­ман­ская церковь Св. Кви­ри­на (1209-1230 годы, баш­ня над сре­док­ре­сти­ем за­вер­ше­на ку­по­лом в сти­ле ба­рок­ко, 1741 год; на западном фа­са­де - ста­туи свя­тых Пет­ра и Пав­ла, 1853 год, скульп­тор Ю. Бай­ер­ле) и ос­тат­ки городского ук­ре­п­ле­ний (первая половина XIII века), в т. ч. во­ро­та Обер­тор, об­ра­зую­щие вме­сте с кор­пу­сом в рус­ле позд­не­го мо­дер­низ­ма (1975 год, арх. Х. Дай­ль­ман) комп­лекс Му­зея им. Кле­мен­са Зель­са. Так­же в цен­тре Нойса на­хо­дят­ся ста­рей­ший со­хра­нив­ший­ся фах­вер­ко­вый жи­лой дом «Ста­рая ко­фей­ня» (1571 год), дом фог­та (на­ме­ст­ни­ка ар­хи­епи­ско­па) «У трёх волх­вов» (1597 год), дом «У чёр­ной ло­ша­ди» в рус­ле немецкого Ре­нес­сан­са (1603 год; оба - ны­не гос­ти­ни­цы), Ра­ту­ша (1634-1638 годы), т. н. Ар­се­нал (бывшая цер­ковь фран­ци­скан­ско­го мо­на­сты­ря, первая половина XVII века, мно­го­крат­но пе­ре­страи­ва­лась, ны­не кон­церт­ный зал), зда­ние поч­там­та в сти­ле не­оре­нес­санс (1879 год; ны­не куль­тур­ный центр), комп­лекс бывшего уни­вер­ма­га «Horten» (1962 год, ар­хитектурное бю­ро «Hentrich & Petschnigg»; ре­кон­ст­рук­ция в сти­ле не­омо­дер­низ­ма, 1998-2000 годы, ар­хи­тек­то­ры Р. и О. Ин­ген­хо­ве­ны; ны­не Рейн­ский зе­мель­ный те­атр Нойса, административного уч­ре­ж­де­ния, ки­но­центр и пр.). Так­же в Нойсе - бывший дом ка­то­лического брат­ст­ва (1908-1910 годы, арх. П. Бе­ренс), церк­ви Трёх вол­хвов в сти­ле мо­дерн (1909-1911 годы, арх. Э. Энд­лер; вит­ра­жи в рус­ле сим­во­лиз­ма и гео­мет­рического аб­ст­рак­цио­низ­ма, художник Й.Т. Прик­кер, 1911-1928 годы) и Св. Кон­ра­да в фор­мах экс­прес­сио­низ­ма (1954-1955 годы, арх. Г. Бём), мо­ну­мент «Нойс­ская баш­ня» (1985 год, ху­дожественая груп­па «Haus-Ru­cker-Co.»).

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Ме­ж­ду­народный институт био­фи­зи­ки (1996 год). Ве­ду­щие ву­зы Нойса - Выс­шая шко­ла эко­но­ми­ки и ме­недж­мен­та (Fachhochschule f ̈ur ̈Okonomie und Management) и Выс­шая шко­ла хозяй­ст­ва, управ­ле­ния и ин­фор­ма­ти­ки (Fa­chho­chschule für Wirtschaft, Verwal­tung und Informatik); в Нойсе - учеб­ный центр Ха­ген­ско­го за­оч­но­го университета. Му­зеи: им. Кле­мен­са Зель­са (1845 год; ис­то­рическая экс­по­зи­ция, ху­дожесвтенное со­б­ра­ние), стрел­ко­во­го ору­жия (2004 год). Главные сце­нические пло­щад­ки - Рейн­ский зе­мель­ный те­атр Нойс и те­атр «Гло­бус» (соз­дан по об­раз­цу лон­дон­ско­го; ка­ж­дый год про­во­дит­ся фес­ти­валь пьес У. Шек­спи­ра). Еже­год­но про­во­дят­ся: городской кар­на­вал, фес­ти­валь стрел­ко­вого ис­кус­ст­ва (ав­густ), вы­став­ка-яр­мар­ка с кон­ны­ми фес­ти­ва­ля­ми «Equitana» (май - июнь). Бо­та­нический сад.

В сфе­ре ус­луг за­ня­то бо­лее 70% ра­бо­таю­щих (2010 год). Наи­боль­шее зна­че­ние име­ют пор­то­вое хо­зяй­ст­во и свя­зан­ный с ним сек­тор ло­ги­стических ус­луг. В начале XXI века порт Нойс (гру­зо­обо­рот до 5 млн. т в год) со­хра­ня­ет важ­ное эко­но­мическое зна­че­ние, яв­ля­ет­ся са­мым юж­ным из рейн­ских пор­тов Гер­ма­нии, об­слу­жи­ва­ет реч­ные су­да и не­боль­шие су­да ти­па «ре­ка - мо­ре», кур­си­рую­щие по Рей­ну и вдоль германского по­бе­ре­жья Се­вер­но­го моря. С за­кры­ти­ем в конце XX века сор­ти­ро­воч­ной стан­ции Rangierbahnhof Neuss (од­на из круп­ней­ших в стра­не) зна­че­ние Нойса как цен­тра железнодорожных со­об­ще­ний (осо­бен­но даль­них) су­ще­ст­вен­но сни­зи­лось.

Бли­зость к Дюс­сель­дор­фу и Бон­ну бла­го­при­ят­ст­во­ва­ла при­вле­че­нию в Нойсе иностранного ка­пи­та­ла; осо­бен­но ве­ли­ка роль го­ро­да как мес­та раз­ме­ще­ния офи­сов круп­ных японских кор­по­ра­ций (го­род вы­сту­па­ет как «дуб­лёр» Дюс­сель­дор­фа - главного цен­тра про­ник­но­ве­ния япон. ка­пи­та­ла в германскую эко­но­ми­ку). В Нойсе со­сре­до­то­че­ны ев­ропейские штаб-квар­ти­ры японской ком­па­нии «Kawasaki Robotics» (один из ве­ду­щих ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей ро­бо­то­тех­ни­ки), элек­трон­ных кор­по­ра­ций «Toshiba Europe GmbH» и «Ikegami Ele­ctronics», германский фи­ли­ал фир­мы «Yama­ha Motor Company» (круп­ный про­из­во­ди­тель мо­то­цик­лов и мо­то­ри­зи­ров. тех­ни­ки). Здесь на­хо­дят­ся пер­вый в Гер­ма­нии фи­ли­ал ве­ду­ще­го ни­дерл. тор­го­во­го кон­цер­на HEMA («Hollandse Een­heid­sprij­zen Ma­atschappij Amsterdam»), германский штаб-квар­ти­ра чеш. кор­по­ра­ции «Ken­ve­lo» (один из ли­де­ров на ев­ропейском рын­ке тек­стиль­ных то­ва­ров), раз­ме­ща­ют­ся фи­лиа­лы ря­да ве­ду­щих иностранных (Nissan Bank, Re­nault Bank и др.) и национальных (осо­бен­но дюс­сель­дорф­ских) бан­ков, а так­же круп­ные стра­хо­вые ком­па­нии («Rhein­land Versicherung» и др.).

В промышленности и строи­тель­ст­ве за­ня­то свыше 29% ра­бо­таю­щих. В XX веке Нойс был од­ним из ве­ду­щих германских цен­тров сельско-хозяйственного ма­ши­но­строе­ния (до за­кры­тия в 1994 году круп­ней­шим городским ра­бо­то­да­те­лем был за­вод американского кон­цер­на «International Harvester» по про­изводству трак­то­ров, ком­бай­нов, се­но­ко­си­лок и других сельско-хозяйственных ма­шин). В начале XXI века в Нойсе вы­пус­ка­ют лиф­ты, эс­ка­ла­то­ры, подъ­ём­ную и по­гру­зоч­но-раз­гру­зоч­ную тех­ни­ку (пред­при­ятие ком­па­нии «Schi­n­d­ler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH»), ра­дио-, ви­део- и те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ную тех­ни­ку («Ikegami Electronics», «Imati­on Deutschland»), элек­трон­ное, элек­тро­тех­ническое и медицинское обо­ру­до­ва­ние. Нойс - один из глав­ных в ФРГ цен­тров по пе­ре­ра­бот­ке се­мян для из­го­тов­ле­ния рас­тительных ма­сел (под­сол­неч­но­го, рап­со­во­го, льня­но­го и др.), а так­же рас­тительных кор­мов для жи­вот­ных, био­то­п­ли­ва (пред­при­ятия ком­па­ний «Ölmühle Caspar Thywissen», «Öl­mühle Sels» и «Walter Rau Neusser Öl und Fett AG» от­но­сят­ся к чис­лу ве­ду­щих в стра­не). Вы­плав­ка алю­ми­ния (за­вод ком­пании «Hydro Aluminium Deutschland GmbH»); про­изводство хи­ми­ко-фар­ма­цев­тические про­дук­ции, бу­ма­ги и кар­то­на и др.

К юго-вос­то­ку от Нойса - Му­зей «Ост­ров Хом­бройх» (1987 год; ан­самбль вы­ста­воч­ных па­виль­о­нов и скульп­тур, 1983-1999 годы, скульп­тор Э. Хе­рих, ланд­шафт­ный арх. Б. Кор­те, вил­ла «Ро­за-ха­ус», 1816 год) и «Ра­кет­ная ба­за Хом­бройх» (бывшая ба­за НАТО, ны­не мас­тер­ские и до­ма ху­дож­ни­ков, пи­са­те­лей, учё­ных и др.; Му­зей «Фон­да Лан­ген», 2004 год, арх. Т. Ан­до, зда­ние «Фо­рум про­стран­ст­вен­но­го мыш­ле­ния», 2009 год, арх. А. Си­за, оба в сти­ле нео­мо­дер­низ­ма; по­строй­ки Э. Хе­ри­ха).

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