НОЙС
НОЙС, Нёйс (Neuss) - город на западе Германии, земля Северного Рейн-Вестфалия.
Население 151,6 тыс. человек (2013 год). Расположен на левобережье Рейна (порт), при впадении в него р. Эрфт, напротив Дюссельдорфа. Через Нойс с юга на север проходит автобан Кёльн - Неймеген (соединяет ФРГ с Нидерландами), с запада на восток - автобан Мёнхенгладбах - Дюссельдорф; в этих же направлениях проложены две главные железнодорожные магистрали. Нойс входит в единую сеть рельсовых дорог региона Рейн-Рур (городские и пригородные электрички «S-Bahn», трамвайное сообщение).
Основан около 16 года до н. э. как римский военный лагерь Новезий (Novaesium). Во Франкском государстве развивался как портовый город и торговый центр на Рейне. В 863-881 годы н. э. подвергался нападениям норманнов. Около середины X века перешёл под юрисдикцию архиепископа Кёльнского. В Каролингский период приобрёл значение религиозного центра. К 1021 году относится первое упоминание о Нойсе как о месте торговли, а к 1190 году - как о городе. Приблизительно в это же время в Нойсе появилась городская печать с изображением его покровителя - Св. Квирина и надписью «Нойс, святой Кёльнской церкви верная дочь».
С возведением первых укреплений во второй половине XII века Нойс окончательно сложился как город. В 1474-1475 годы безуспешно осаждался войсками бургундского герцога Карла Смелого. За сопротивление был награждён император Фридрихом III Габсбургом рядом привилегий, в т. ч. правами ганзейского города (см. Ганза), собственным монетным уставом, таможенными льготами, новым гербом с имперским орлом и имп. короной. В XV веке Нойс был важным центром мануфактурного (гл. обр. текстильного и бумажного) производства, поставщиком кожаных изделий, а также пива на ярмарки в Нидерланды, Нижнюю Саксонию, Вестфалию, Южную Германию и др.
Во время войны между Баварией и Испанией 1583-1588 годов захвачен войсками наместника испанского короля в Нидерландах А. Фарнезе. В 1586 году 2/3 города были уничтожены пожаром. В 1642-1651 годы оккупирован Гессеном, находившимся в союзе с Францией. В XVII-XVIII веах значение Нойса как религиозного, торгового и ремесленного центра снизилось. В 1794 году занят французскими войсками, к 1800 году перешёл под непосредственное управление Франции. С 1808 года по распоряжению Наполеона I Бонапарта в Нойсе велось сооружение Северного канала, который должен был связать город с реками Шельда и Маас. В 1815 году по решению Венского конгресса 1814-1815 годов Нойс отошёл к Королевству Пруссия; часть оборонительных сооружений была снесена.
В XIX веке переживал экономический подъём. В 1835 году в Нойсе создан один из крупнейших в то время рейнских портов Германии, во второй половине XIX века город стал значительным центром фабрично-заводской индустрии: получили развитие лёгкая и пищевая (выпуск растительных масел и др.) промышленность, некоторые отрасли тяжёлой индустрии (металлообработка и машиностроение, цветная металлургия и др.). С конца XIX века Нойс - важный банковский центр. В начале XX века в состав Нойса включены общины Хердт, Бюдерих, Карст (частично), в 1929 году - Гримлингхаузен, Удесхайм и Векховен. В годы Второй мировой войны город неоднократно подвергался разрушительным бомбардировкам британской ВВС. В 1946 году вошёл в состав земли Северного Рейн-Вестфалия. В 1975 году в результате административной реформы к Нойсу присоединены общины Грефрат, Хольцхайм, Хойстен, Норф, Росселлен, Шпек, Карст (полностью), Мерсбуш (частично), площадь города удвоилась.
Древнейшее сохранившееся сооружение Нойс - римское святилище Кибелы (IV век; ныне филиал Музея им. Клеменса Зельса). В старой части города расположены позднероманская церковь Св. Квирина (1209-1230 годы, башня над средокрестием завершена куполом в стиле барокко, 1741 год; на западном фасаде - статуи святых Петра и Павла, 1853 год, скульптор Ю. Байерле) и остатки городского укреплений (первая половина XIII века), в т. ч. ворота Обертор, образующие вместе с корпусом в русле позднего модернизма (1975 год, арх. Х. Дайльман) комплекс Музея им. Клеменса Зельса. Также в центре Нойса находятся старейший сохранившийся фахверковый жилой дом «Старая кофейня» (1571 год), дом фогта (наместника архиепископа) «У трёх волхвов» (1597 год), дом «У чёрной лошади» в русле немецкого Ренессанса (1603 год; оба - ныне гостиницы), Ратуша (1634-1638 годы), т. н. Арсенал (бывшая церковь францисканского монастыря, первая половина XVII века, многократно перестраивалась, ныне концертный зал), здание почтамта в стиле неоренессанс (1879 год; ныне культурный центр), комплекс бывшего универмага «Horten» (1962 год, архитектурное бюро «Hentrich & Petschnigg»; реконструкция в стиле неомодернизма, 1998-2000 годы, архитекторы Р. и О. Ингенховены; ныне Рейнский земельный театр Нойса, административного учреждения, киноцентр и пр.). Также в Нойсе - бывший дом католического братства (1908-1910 годы, арх. П. Беренс), церкви Трёх волхвов в стиле модерн (1909-1911 годы, арх. Э. Эндлер; витражи в русле символизма и геометрического абстракционизма, художник Й.Т. Приккер, 1911-1928 годы) и Св. Конрада в формах экспрессионизма (1954-1955 годы, арх. Г. Бём), монумент «Нойсская башня» (1985 год, художественая группа «Haus-Rucker-Co.»).
Среди научных учреждений - Международный институт биофизики (1996 год). Ведущие вузы Нойса - Высшая школа экономики и менеджмента (Fachhochschule f ̈ur ̈Okonomie und Management) и Высшая школа хозяйства, управления и информатики (Fachhochschule für Wirtschaft, Verwaltung und Informatik); в Нойсе - учебный центр Хагенского заочного университета. Музеи: им. Клеменса Зельса (1845 год; историческая экспозиция, художесвтенное собрание), стрелкового оружия (2004 год). Главные сценические площадки - Рейнский земельный театр Нойс и театр «Глобус» (создан по образцу лондонского; каждый год проводится фестиваль пьес У. Шекспира). Ежегодно проводятся: городской карнавал, фестиваль стрелкового искусства (август), выставка-ярмарка с конными фестивалями «Equitana» (май - июнь). Ботанический сад.
В сфере услуг занято более 70% работающих (2010 год). Наибольшее значение имеют портовое хозяйство и связанный с ним сектор логистических услуг. В начале XXI века порт Нойс (грузооборот до 5 млн. т в год) сохраняет важное экономическое значение, является самым южным из рейнских портов Германии, обслуживает речные суда и небольшие суда типа «река - море», курсирующие по Рейну и вдоль германского побережья Северного моря. С закрытием в конце XX века сортировочной станции Rangierbahnhof Neuss (одна из крупнейших в стране) значение Нойса как центра железнодорожных сообщений (особенно дальних) существенно снизилось.
Близость к Дюссельдорфу и Бонну благоприятствовала привлечению в Нойсе иностранного капитала; особенно велика роль города как места размещения офисов крупных японских корпораций (город выступает как «дублёр» Дюссельдорфа - главного центра проникновения япон. капитала в германскую экономику). В Нойсе сосредоточены европейские штаб-квартиры японской компании «Kawasaki Robotics» (один из ведущих мировых производителей робототехники), электронных корпораций «Toshiba Europe GmbH» и «Ikegami Electronics», германский филиал фирмы «Yamaha Motor Company» (крупный производитель мотоциклов и моторизиров. техники). Здесь находятся первый в Германии филиал ведущего нидерл. торгового концерна HEMA («Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam»), германский штаб-квартира чеш. корпорации «Kenvelo» (один из лидеров на европейском рынке текстильных товаров), размещаются филиалы ряда ведущих иностранных (Nissan Bank, Renault Bank и др.) и национальных (особенно дюссельдорфских) банков, а также крупные страховые компании («Rheinland Versicherung» и др.).
В промышленности и строительстве занято свыше 29% работающих. В XX веке Нойс был одним из ведущих германских центров сельско-хозяйственного машиностроения (до закрытия в 1994 году крупнейшим городским работодателем был завод американского концерна «International Harvester» по производству тракторов, комбайнов, сенокосилок и других сельско-хозяйственных машин). В начале XXI века в Нойсе выпускают лифты, эскалаторы, подъёмную и погрузочно-разгрузочную технику (предприятие компании «Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH»), радио-, видео- и телекоммуникационную технику («Ikegami Electronics», «Imation Deutschland»), электронное, электротехническое и медицинское оборудование. Нойс - один из главных в ФРГ центров по переработке семян для изготовления растительных масел (подсолнечного, рапсового, льняного и др.), а также растительных кормов для животных, биотоплива (предприятия компаний «Ölmühle Caspar Thywissen», «Ölmühle Sels» и «Walter Rau Neusser Öl und Fett AG» относятся к числу ведущих в стране). Выплавка алюминия (завод компании «Hydro Aluminium Deutschland GmbH»); производство химико-фармацевтические продукции, бумаги и картона и др.
К юго-востоку от Нойса - Музей «Остров Хомбройх» (1987 год; ансамбль выставочных павильонов и скульптур, 1983-1999 годы, скульптор Э. Херих, ландшафтный арх. Б. Корте, вилла «Роза-хаус», 1816 год) и «Ракетная база Хомбройх» (бывшая база НАТО, ныне мастерские и дома художников, писателей, учёных и др.; Музей «Фонда Ланген», 2004 год, арх. Т. Андо, здание «Форум пространственного мышления», 2009 год, арх. А. Сиза, оба в стиле неомодернизма; постройки Э. Хериха).