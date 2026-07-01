НОЯБРЬСКИЙ ДОГОВОР 1855

НОЯБРЬСКИЙ ДОГОВОР 1855 года - договор между соединёнными королевствами Швеции и Норвегии, с одной стороны, и Великобританией и Францией - с другой.

За­клю­чён в Сток­голь­ме 21 ноября 1855 года во вре­мя Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов. Под­пи­са­нию Ноябрьского договора пред­ше­ст­во­ва­ли мно­го­численные по­пыт­ки пред­ста­ви­те­лей шведских и норвежских ру­со­фоб­ских кру­гов, ис­поль­зуя не­уре­гу­ли­ро­ван­ность во­про­са о ли­нии про­хо­ж­де­ния норвежско-российской гра­ни­цы, убе­дить Ве­ли­ко­бри­та­нию в том, что воз­мож­ная экс­пан­сия Рос­сии в Скан­ди­на­вию пред­став­ля­ет опас­ность для британских ин­те­ре­сов. В ус­ло­ви­ях вой­ны с Рос­си­ей пра­ви­тель­ст­во Г.Дж.Т. Паль­мер­сто­на при­зна­ло не­об­хо­ди­мым за­клю­чить до­го­вор с ко­ро­лём Ос­ка­ром I . Со­глас­но Ноябрьскому договору, со­еди­нён­ные ко­ро­лев­ства Шве­ции и Нор­ве­гии обя­за­лись не ус­ту­пать Рос­сии сво­ей тер­ри­то­рии и не пре­дос­тав­лять ей прав на вы­пас оле­ней и ры­бо­лов­ст­во в об­мен на га­ран­ти­ро­ва­ние Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей всей тер­ри­то­рии со­еди­нён­ных ко­ро­левств и ока­за­ние им во­енной по­мо­щи в слу­чае кон­флик­та с Рос­си­ей. Ноябрьский договор ут­ра­тил си­лу по­сле под­пи­са­ния 20 октября (2 ноября)1907 года Рос­си­ей, Нор­ве­ги­ей, Фран­ци­ей, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Гер­ма­ни­ей до­го­во­ра о тер­ри­то­ри­аль­ной не­при­кос­но­вен­но­сти (ин­тег­ри­те­те) Нор­ве­гии, по­лу­чив­шей не­за­ви­си­мость в 1905 году (смотри Хри­стиа­ний­ская кон­вен­ция 1907 года), а так­же под­пи­са­ния 10(23) апреля 1908 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге Рос­си­ей, Шве­ци­ей, Гер­ма­ни­ей и Да­ни­ей дек­ла­ра­ции о под­дер­жа­нии тер­ри­то­ри­аль­но­го ста­тус-кво, все­об­ще­го ми­ра и сло­жив­ше­го­ся по­ряд­ка ве­щей в ре­гио­не Бал­тий­ско­го мо­ря.

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