НОЯБРЬСКИЙ ДОГОВОР 1855
НОЯБРЬСКИЙ ДОГОВОР 1855 года - договор между соединёнными королевствами Швеции и Норвегии, с одной стороны, и Великобританией и Францией - с другой.
Заключён в Стокгольме 21 ноября 1855 года во время Крымской войны 1853-1856 годов. Подписанию Ноябрьского договора предшествовали многочисленные попытки представителей шведских и норвежских русофобских кругов, используя неурегулированность вопроса о линии прохождения норвежско-российской границы, убедить Великобританию в том, что возможная экспансия России в Скандинавию представляет опасность для британских интересов. В условиях войны с Россией правительство Г.Дж.Т. Пальмерстона признало необходимым заключить договор с королём Оскаром I. Согласно Ноябрьскому договору, соединённые королевства Швеции и Норвегии обязались не уступать России своей территории и не предоставлять ей прав на выпас оленей и рыболовство в обмен на гарантирование Великобританией и Францией всей территории соединённых королевств и оказание им военной помощи в случае конфликта с Россией. Ноябрьский договор утратил силу после подписания 20 октября (2 ноября)1907 года Россией, Норвегией, Францией, Великобританией и Германией договора о территориальной неприкосновенности (интегритете) Норвегии, получившей независимость в 1905 году (смотри Христианийская конвенция 1907 года), а также подписания 10(23) апреля 1908 года в Санкт-Петербурге Россией, Швецией, Германией и Данией декларации о поддержании территориального статус-кво, всеобщего мира и сложившегося порядка вещей в регионе Балтийского моря.