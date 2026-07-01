НОЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1918
Революция в Германии, приведшая к свержению монархии и установлению демократической парламентской республики.
Вызвана обострившимися противоречиями между правящими верхами (монархия, опирающаяся на юнкерство и крупный пром. и финансовый капитал) и широкими слоями населения, положение которых в условиях 1-й мировой войны значительно ухудшилось. Важными факторами, стимулировавшими складывание революц. ситуации, являлись поражение Германии в войне, со всей очевидностью проявившееся к осени 1918, влияние Октябрьской революции 1917 в России, активная деятельность хорошо организованных и пользовавшихся поддержкой масс Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ; в её состав до кон. 1918 в качестве автономной орг-ции входил «Спартака союз»).
В окт. 1918 между Германией и странами Антанты начались переговоры о заключении перемирия. Несмотря на это, герм. воен.-мор. командование решило дать «последний решающий бой» англичанам и отдало приказ вывести в море остатки флота. Воен. моряки в Вильгельмсхафене 30.10.1918 отказались выполнить приказ. Арест бунтовщиков и расстрел 3.11.1918 демонстрации в г. Киль, участники которой требовали освободить арестованных, вызвали Кильское восстание 1918, положившее начало Н. р. В течение нескольких дней антиправительств. выступления охватили всю страну. В большинстве крупных городов образовались рабочие и солдатские советы, которые под лозунгом «Народ – это мы!» стали осуществлять власть на местах. Наряду с требованиями положить конец войне восставшие выдвигали лозунги свержения монархии и преобразования Герм. империи в демократич. республику. Первой рухнула монархия в Баварии, где 7 нояб. была провозглашена республика, вслед за этим в течение 2 дней от своих престолов отреклись государи др. герм. государств. Ранним утром 9 нояб. начались всеобщая забастовка и массовые демонстрации в Берлине. Узнав о переходе на сторону демонстрантов частей наумбургских егерей, расквартированных в столице и считавшихся наиболее преданными кайзеру, рейхсканцлер Макс Баденский счёл, что отречению Вильгельма II нет альтернативы. Однако кайзер, находившийся в ставке в бельг. г. Спа, отказался следовать совету рейхсканцлера. Опасаясь дальнейшего обострения ситуации, Макс Баденский около полудня 9 нояб., тем не менее, объявил об отречении кайзера (Вильгельм II официально отрёкся от престола 28.11.1918) и передал пост рейхсканцлера пред. СДПГ Ф. Эберту, считавшему, что вопрос о будущем гос. устройстве страны должно решить демократически избранное Учредит. нац. собрание (УНС). Однако ок. 14 ч того же дня соратник Эберта по партии Ф. Шейдеман, стремясь успокоить демонстрантов, без согласования с Эбертом провозгласил Германию республикой. Ок. 16 ч один из лидеров «Союза Спартака», К. Либкнехт, с балкона Берлинского гор. дворца объявил о создании «свободной социалистич. Республики Германия».
Двойное провозглашение республики отражало возникший задолго до Н. р. 1918 раскол в революц. движении в Германии. СДПГ, центристы и правые в НСДПГ выступали за модернизацию гос. строя при сохранении прежней социально-экономич. структуры страны; левое крыло НСДПГ, включая «Союз Спартака» под рук. К. Либкнехта и Р. Люксембург, призывали к коренной ломке существующего строя и превращению Германии в советскую социалистич. республику.
СДПГ, центристы и правые из НСДПГ 10.11.1918 сформировали на паритетных началах новое герм. правительство – Совет нар. уполномоченных (СНУ) под председательством Эберта и Г. Гаазе. В тот же день герм. верховное главнокомандование в лице ген. В. Грёнера заявило о признании СНУ и его защите от возможных попыток свержения. СНУ со своей стороны пообещал не вмешиваться в дела воен. командования. Возникший на базе «пакта Эберта – Грёнера» союз правой социал-демократии и военных имел решающее значение для дальнейшего развития событий.
Менее чем через месяц, 16–21.12.1918, состоялся Имперский конгресс рабочих и солдатских советов. На нём правой социал-демократии удалось добиться поддержки требования о проведении выборов в УНС и отвергнуть лозунг левых «Вся власть советам!». После конгресса противоречия между правым и левым крылом герм. социал-демократии значительно обострились. 23.12.1918 матросы находившейся под влиянием левых Нар. мор. дивизии (1,5 тыс. чел.), введённой в ноябре 1918 в Берлин для защиты революции, получили приказ правительства покинуть город. Кроме того, командованию дивизии предписывалось сократить её численность до 600 чел. Революц. матросы отказались уйти из столицы и захватили Берлинский гор. дворец, арестовав главу гор. управления О. Вельса (СДПГ). 24.12.1918 Эберт двинул против мятежников регулярные войска, однако их атака была отбита матросами при поддержке вооруж. рабочих под команд. начальника берлинской полиции Э. Эйхгорна (НСДПГ). В ходе т. н. рождественских боёв в Берлине (после фактически бескровного свержения монархии) погибли 11 матросов и 56 солдат. СНУ был вынужден отменить приказ о выводе революц. матросов из города. Одновременно Эберт отдал приказ о формировании добровольч. частей для борьбы с левыми радикалами.
Члены СНУ от НСДПГ, обвинив СДПГ в контрреволюц. деятельности и сотрудничестве с кайзеровским генералитетом, 28.12.1918 вышли из правительства. В кон. 1918 «Союз Спартака» организационно отделился от НСДПГ и на съезде 30.12.1918–1.1.1919 объединился с бременскими левыми радикалами в Коммунистическую партию Германии (КПГ). Съезд принял решение бойкотировать выборы в УНС.
Прус. правительство 4.1.1919 издало распоряжение об увольнении Эйхгорна с должности нач. берлинской полиции. Расценив это решение как новую вылазку контрреволюции, КПГ и НСДПГ организовали 5 янв. в Берлине массовую демонстрацию протеста. Вечером того же дня левые приняли решение о переходе к вооруж. восстанию. Их боевые группы захватили здание центр. органа СДПГ газ. «Форвертс», а затем др. издательства в «Газетном квартале» Берлина. 6 янв. КПГ и НСДПГ сформировали Революционный к-т во главе с К. Либкнехтом (КПГ) и Г. Ледебуром (НСДПГ), который объявил СНУ низложенным и сообщил, что берёт на себя управление страной. В тот же день СНУ призвал своих сторонников провести в Берлине ответную демонстрацию, а введённый в состав СНУ правый социал-демократ Г. Носке получил приказ подавить восстание. 7 янв. левые захватили здание дирекции железных дорог, берлинское полицейское управление и ряд др. важных пунктов. 8 янв., после провала попыток центристов из НСДПГ организовать переговоры правительства с восставшими, в городе начались бои между отрядами левых и правительств. силами (добровольч. части и армейские подразделения). 9 янв. повстанцы обратились с призывом к населению страны начать всеобщую стачку в поддержку Революц. к-та. На этот призыв откликнулись рабочие во многих герм. городах. 10 янв. в Бремене КПГ, НСДПГ при поддержке солдатских советов взяли власть в свои руки и провозгласили создание независимой Бременской сов. республики (разгромлена 4.2.1919). 11 янв. в Берлине правительств. силы начали решающее наступление на занятые левыми районы. Наиболее ожесточённые бои развернулись в «Газетном квартале». 12 янв. последние очаги восстания в столице были подавлены. 15 янв. в ходе «зачистки» города правительств. войсками были схвачены, подвергнуты издевательствам и затем убиты лидеры левых Либкнехт и Люксембург (всего в ходе январского восстания в Берлине погибли 165 чел.; учёт количества раненых и арестованных не вёлся).
Выборы в УНС, в которых приняли участие 83% имевших право голоса, прошли 19.1.1919. Большинство из 423 мест в собрании завоевала СДПГ – 165, Партия Центра получила 91 мандат, Немецкая демократическая партия – 75 мандатов, Немецкая национальная народная партия – 44, НСДПГ – 22, Немецкая народная партия – 19, прочие – 7. Коммунисты, руководствуясь решением съезда, своих кандидатов на выборах в УНС не выдвигали. Ввиду того что ситуация в Берлине продолжала оставаться неспокойной, местом работы УНС (заседания начались 6.2.1919) был избран г. Веймар (отсюда названия «Веймарское собрание», «Веймарская конституция», «Веймарская республика»). 11.2.1919 УНС избрало главой гос-ва Эберта и поручило Шейдеману сформировать врем. правительство, которое должно было действовать до проведения всеобщих выборов (состоялись 6.6.1920; после этих выборов УНС было распущено, его заменил рейхстаг), 31.7.1919 приняло новую герм. конституцию (вступила в силу 14.8.1919).
Решения, принятые УНС, формально подвели окончат. черту под вопросом о политич. власти и гос. строе Германии, поставленном Н. р. 1918. Однако революц. выступления в стране продолжались. Роль руководства СДПГ в подавлении январского восстания в Берлине и его открытый союз с правыми силами привели к тому, что мн. социал- демократич. избиратели и рядовые члены партии на выборах в ландтаги и муниципальные органы власти весной 1919 предпочли отдать свои голоса за НСДПГ и КПГ, что вселило в левых уверенность, что борьба за власть ими ещё не проиграна. 3.3.1919 в Берлине КПГ вновь призвала рабочих к всеобщей забастовке и подняла вооруж. восстание под лозунгом «Вся власть советам!». Бои с правительств. войсками, продолжавшиеся до 13.3.1919, закончились поражением левых (во время мартовского восстания в Берлине погибли ок. 1200 чел.). В марте – апр. 1919 ожесточённые столкновения между рабочими и правительств. силами, сопровождавшиеся многочисл. жертвами, происходили также в важнейших пром. районах Германии (Рурская обл., Саксония и др.). В начале апреля была провозглашена Баварская советская республика 1919. После её разгрома революц. движение в Германии пошло на спад. Хотя коммунисты и др. левые продолжали предпринимать попытки мобилизовать широкие массы на продолжение революц. борьбы, лозунг «Вся власть советам!» уже не получал той поддержки, какой пользовался в 1918 – нач. 1919. К осени 1919 внутриполитич. ситуация в стране временно стабилизировалась, 30.9.1919 УНС перенесло свою работу в Берлин.
Исторические источники:
Ноябрьская революция в Германии. Сб. ст. и материалов. М., 1960;
Die Regierung der Volksbeauftragten 1918/19 / Hrsg. von E. Matthias. Düsseldorf, 1969. Bd 1–2;
Die deutsche Revolution 1918–1919. Dokumente / Hrsg. von G. A. Ritter, S. Miller. Hamb., 1975.
Дополнительная литература:
Драбкин Я.С. Ноябрьская революция в Германии. М., 1967; он же. Становление Веймарской республики. М., 1978.
Автор статьи: О. В. Вишлёв.