НОЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1918

Революция в Германии, приведшая к свержению монархии и установлению демократической парламентской республики .

Вы­зва­на обо­ст­рив­ши­ми­ся про­ти­во­ре­чия­ми ме­ж­ду пра­вя­щи­ми вер­ха­ми (мо­нар­хия, опи­раю­щая­ся на юн­кер­ст­во и круп­ный пром. и фи­нан­со­вый ка­пи­тал) и ши­ро­ки­ми слоя­ми на­се­ле­ния, по­ло­же­ние ко­то­рых в ус­ло­ви­ях 1-й ми­ро­вой вой­ны зна­чи­тель­но ухуд­ши­лось. Важ­ны­ми фак­то­ра­ми, сти­му­ли­ро­вав­ши­ми скла­ды­ва­ние ре­во­люц. си­туа­ции, яв­ля­лись по­ра­же­ние Гер­ма­нии в вой­не, со всей оче­вид­но­стью про­явив­шее­ся к осе­ни 1918, влия­ние Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции 1917 в Рос­сии, ак­тив­ная дея­тель­ность хо­ро­шо ор­га­ни­зо­ван­ных и поль­зо­вав­ших­ся под­держ­кой масс Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (СДПГ), Не­за­ви­си­мой со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (НСДПГ; в её со­став до кон. 1918 в ка­че­ст­ве ав­то­ном­ной орг-ции вхо­дил «Спар­та­ка со­юз»).

В окт. 1918 ме­ж­ду Гер­ма­ни­ей и стра­на­ми Ан­тан­ты на­ча­лись пе­ре­го­во­ры о за­клю­че­нии пе­ре­ми­рия. Не­смот­ря на это, герм. во­ен.-мор. ко­ман­до­ва­ние ре­ши­ло дать «по­след­ний ре­шаю­щий бой» анг­ли­ча­нам и от­да­ло при­каз вы­вес­ти в мо­ре ос­тат­ки фло­та. Во­ен. мо­ря­ки в Виль­гельмс­ха­фе­не 30.10.1918 от­ка­за­лись вы­пол­нить при­каз. Арест бун­тов­щи­ков и рас­стрел 3.11.1918 де­мон­ст­ра­ции в г. Киль, уча­ст­ни­ки ко­то­рой тре­бо­ва­ли ос­во­бо­дить аре­сто­ван­ных, вы­зва­ли Киль­ское вос­ста­ние 1918 , по­ло­жив­шее на­ча­ло Н. р. В те­че­ние не­сколь­ких дней ан­ти­пра­ви­тельств. вы­сту­п­ле­ния ох­ва­ти­ли всю стра­ну. В боль­шин­ст­ве круп­ных го­ро­дов об­ра­зо­ва­лись ра­бо­чие и сол­дат­ские со­ве­ты, ко­то­рые под ло­зун­гом «На­род – это мы!» ста­ли осу­ще­ст­в­лять власть на мес­тах. На­ря­ду с тре­бо­ва­ния­ми по­ло­жить ко­нец вой­не вос­став­шие вы­дви­га­ли ло­зун­ги свер­же­ния мо­нар­хии и пре­об­ра­зо­ва­ния Герм. им­пе­рии в де­мо­кра­тич. рес­пуб­ли­ку. Пер­вой рух­ну­ла мо­нар­хия в Ба­ва­рии, где 7 но­яб. бы­ла про­воз­гла­ше­на рес­пуб­ли­ка, вслед за этим в те­че­ние 2 дней от сво­их пре­сто­лов от­рек­лись го­су­да­ри др. герм. го­су­дарств. Ран­ним ут­ром 9 но­яб. на­ча­лись все­об­щая за­бас­тов­ка и мас­со­вые де­мон­ст­ра­ции в Бер­ли­не. Уз­нав о пе­ре­хо­де на сто­ро­ну де­мон­ст­ран­тов час­тей на­ум­бург­ских еге­рей, рас­квар­ти­ро­ван­ных в сто­ли­це и счи­тав­ших­ся наи­бо­лее пре­дан­ны­ми кай­зе­ру, рейхс­канц­лер Макс Ба­ден­ский счёл, что от­ре­че­нию Виль­гель­ма II нет аль­тер­на­ти­вы. Од­на­ко кай­зер, на­хо­див­ший­ся в став­ке в бельг. г. Спа, от­ка­зал­ся сле­до­вать со­ве­ту рейхс­канц­ле­ра. Опа­са­ясь даль­ней­ше­го обо­ст­ре­ния си­туа­ции, Макс Ба­ден­ский око­ло по­луд­ня 9 но­яб., тем не ме­нее, объ­я­вил об от­ре­че­нии кай­зе­ра (Виль­гельм II офи­ци­аль­но от­рёк­ся от пре­сто­ла 28.11.1918) и пе­ре­дал пост рейхс­канц­ле­ра пред. СДПГ Ф. Эбер­ту, счи­тав­ше­му, что во­прос о бу­ду­щем гос. уст­рой­ст­ве стра­ны долж­но ре­шить де­мо­кра­ти­че­ски из­бран­ное Уч­ре­дит. нац. со­б­ра­ние (УНС). Од­на­ко ок. 14 ч то­го же дня со­рат­ник Эбер­та по пар­тии Ф. Шей­де­ман, стре­мясь ус­по­ко­ить де­мон­ст­ран­тов, без со­гла­со­ва­ния с Эбер­том про­воз­гла­сил Гер­ма­нию рес­пуб­ли­кой. Ок. 16 ч один из ли­де­ров «Сою­за Спар­та­ка», К. Либк­нехт, с бал­ко­на Бер­лин­ско­го гор. двор­ца объ­я­вил о соз­да­нии «сво­бод­ной со­циа­ли­стич. Рес­пуб­ли­ки Гер­ма­ния».

Двой­ное про­воз­гла­ше­ние рес­пуб­ли­ки от­ра­жа­ло воз­ник­ший за­дол­го до Н. р. 1918 рас­кол в ре­во­люц. дви­же­нии в Гер­ма­нии. СДПГ, цен­три­сты и пра­вые в НСДПГ вы­сту­па­ли за мо­дер­ни­за­цию гос. строя при со­хра­не­нии преж­ней со­ци­аль­но-эко­но­мич. струк­ту­ры стра­ны; ле­вое кры­ло НСДПГ, вклю­чая «Со­юз Спар­та­ка» под рук. К. Либк­нех­та и Р. Люк­сем­бург, при­зы­ва­ли к ко­рен­ной лом­ке су­ще­ст­вую­ще­го строя и пре­вра­ще­нию Гер­ма­нии в со­вет­скую со­циа­ли­стич. рес­пуб­ли­ку.

СДПГ, цен­три­сты и пра­вые из НСДПГ 10.11.1918 сфор­ми­ро­ва­ли на па­ри­тет­ных на­ча­лах но­вое герм. пра­ви­тель­ст­во – Со­вет нар. упол­но­мо­чен­ных (СНУ) под пред­се­да­тель­ст­вом Эбер­та и Г. Гаа­зе. В тот же день герм. вер­хов­ное глав­но­ко­ман­до­ва­ние в ли­це ген. В. Грё­не­ра зая­ви­ло о при­зна­нии СНУ и его за­щи­те от воз­мож­ных по­пы­ток свер­же­ния. СНУ со сво­ей сто­ро­ны по­обе­щал не вме­ши­вать­ся в де­ла во­ен. ко­ман­до­ва­ния. Воз­ник­ший на ба­зе «пак­та Эбер­та – Грё­не­ра» со­юз пра­вой со­ци­ал-де­мо­кра­тии и во­ен­ных имел ре­шаю­щее зна­че­ние для даль­ней­ше­го раз­ви­тия со­бы­тий.

Ме­нее чем че­рез ме­сяц, 16–21.12.1918, со­сто­ял­ся Им­пер­ский кон­гресс ра­бо­чих и сол­дат­ских со­ве­тов. На нём пра­вой со­ци­ал-де­мо­кра­тии уда­лось до­бить­ся под­держ­ки тре­бо­ва­ния о про­ве­де­нии вы­бо­ров в УНС и от­верг­нуть ло­зунг ле­вых «Вся власть со­ве­там!». По­сле кон­грес­са про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду пра­вым и ле­вым кры­лом герм. со­ци­ал-де­мо­кра­тии зна­чи­тель­но обо­ст­ри­лись. 23.12.1918 мат­ро­сы на­хо­див­шей­ся под влия­ни­ем ле­вых Нар. мор. ди­ви­зии (1,5 тыс. чел.), вве­дён­ной в но­яб­ре 1918 в Бер­лин для за­щи­ты ре­во­лю­ции, по­лу­чи­ли при­каз пра­ви­тель­ст­ва по­ки­нуть го­род. Кро­ме то­го, ко­ман­до­ва­нию ди­ви­зии пред­пи­сы­ва­лось со­кра­тить её чис­лен­ность до 600 чел. Ре­во­люц. мат­ро­сы от­ка­за­лись уй­ти из сто­ли­цы и за­хва­ти­ли Бер­лин­ский гор. дво­рец, аре­сто­вав гла­ву гор. управ­ле­ния О. Вель­са (СДПГ). 24.12.1918 Эберт дви­нул про­тив мя­теж­ни­ков ре­гу­ляр­ные вой­ска, од­на­ко их ата­ка бы­ла от­би­та мат­ро­са­ми при под­держ­ке воо­руж. ра­бо­чих под ко­манд. на­чаль­ни­ка бер­лин­ской по­ли­ции Э. Эйх­гор­на (НСДПГ). В хо­де т. н. ро­ж­де­ст­вен­ских бо­ёв в Бер­ли­не (по­сле фак­ти­че­ски бес­кров­но­го свер­же­ния мо­нар­хии) по­гиб­ли 11 мат­ро­сов и 56 сол­дат. СНУ был вы­ну­ж­ден от­ме­нить при­каз о вы­во­де ре­во­люц. мат­ро­сов из го­ро­да. Од­но­вре­мен­но Эберт от­дал при­каз о фор­ми­ро­ва­нии доб­ро­вольч. час­тей для борь­бы с ле­вы­ми ра­ди­ка­ла­ми.

Чле­ны СНУ от НСДПГ, об­ви­нив СДПГ в контр­ре­во­люц. дея­тель­но­сти и со­труд­ни­че­ст­ве с кай­зе­ров­ским ге­не­ра­ли­те­том, 28.12.1918 вы­шли из пра­ви­тель­ст­ва. В кон. 1918 «Со­юз Спар­та­ка» ор­га­ни­за­ци­он­но от­де­лил­ся от НСДПГ и на съез­де 30.12.1918–1.1.1919 объ­е­ди­нил­ся с бре­мен­ски­ми ле­вы­ми ра­ди­ка­ла­ми в Ком­му­ни­сти­че­скую пар­тию Гер­ма­нии (КПГ). Съезд при­нял ре­ше­ние бой­ко­ти­ро­вать вы­бо­ры в УНС.

Прус. пра­ви­тель­ст­во 4.1.1919 из­да­ло рас­по­ря­же­ние об уволь­не­нии Эйх­гор­на с долж­но­сти нач. бер­лин­ской по­ли­ции. Рас­це­нив это ре­ше­ние как но­вую вы­лаз­ку контр­ре­во­лю­ции, КПГ и НСДПГ ор­га­ни­зо­ва­ли 5 янв. в Бер­ли­не мас­со­вую де­мон­ст­ра­цию про­тес­та. Ве­че­ром то­го же дня ле­вые при­ня­ли ре­ше­ние о пе­ре­хо­де к воо­руж. вос­ста­нию. Их бое­вые груп­пы за­хва­ти­ли зда­ние центр. ор­га­на СДПГ газ. «Фор­вертс», а за­тем др. из­да­тель­ст­ва в «Га­зет­ном квар­та­ле» Бер­ли­на. 6 янв. КПГ и НСДПГ сфор­ми­ро­ва­ли Ре­во­лю­ци­он­ный к-т во гла­ве с К. Либк­нех­том (КПГ) и Г. Ле­де­бу­ром (НСДПГ), ко­то­рый объ­я­вил СНУ низ­ло­жен­ным и со­об­щил, что бе­рёт на се­бя управ­ле­ние стра­ной. В тот же день СНУ при­звал сво­их сто­рон­ни­ков про­вес­ти в Бер­ли­не от­вет­ную де­мон­ст­ра­цию, а вве­дён­ный в со­став СНУ пра­вый со­ци­ал-де­мо­крат Г. Нос­ке по­лу­чил при­каз по­да­вить вос­ста­ние. 7 янв. ле­вые за­хва­ти­ли зда­ние ди­рек­ции же­лез­ных до­рог, бер­лин­ское по­ли­цей­ское управ­ле­ние и ряд др. важ­ных пунк­тов. 8 янв., по­сле про­ва­ла по­пы­ток цен­три­стов из НСДПГ ор­га­ни­зо­вать пе­ре­го­во­ры пра­ви­тель­ст­ва с вос­став­ши­ми, в го­ро­де на­ча­лись бои ме­ж­ду от­ря­да­ми ле­вых и пра­ви­тельств. си­ла­ми (доб­ро­вольч. час­ти и ар­мей­ские под­раз­де­ле­ния). 9 янв. пов­стан­цы об­ра­ти­лись с при­зы­вом к на­се­ле­нию стра­ны на­чать все­об­щую стач­ку в под­держ­ку Ре­во­люц. к-та. На этот при­зыв от­клик­ну­лись ра­бо­чие во мно­гих герм. го­ро­дах. 10 янв. в Бре­ме­не КПГ, НСДПГ при под­держ­ке сол­дат­ских со­ве­тов взя­ли власть в свои ру­ки и про­воз­гла­си­ли соз­да­ние не­за­ви­си­мой Бре­мен­ской сов. рес­пуб­ли­ки (раз­гром­ле­на 4.2.1919). 11 янв. в Бер­ли­не пра­ви­тельств. си­лы на­ча­ли ре­шаю­щее на­сту­п­ле­ние на за­ня­тые ле­вы­ми рай­оны. Наи­бо­лее ожес­то­чён­ные бои раз­вер­ну­лись в «Га­зет­ном квар­та­ле». 12 янв. по­след­ние оча­ги вос­ста­ния в сто­ли­це бы­ли по­дав­ле­ны. 15 янв. в хо­де «за­чи­ст­ки» го­ро­да пра­ви­тельств. вой­ска­ми бы­ли схва­че­ны, под­верг­ну­ты из­де­ва­тель­ст­вам и за­тем уби­ты ли­де­ры ле­вых Либк­нехт и Люк­сем­бург (все­го в хо­де ян­вар­ско­го вос­ста­ния в Бер­ли­не по­гиб­ли 165 чел.; учёт ко­ли­че­ст­ва ра­не­ных и аре­сто­ван­ных не вёл­ся).

Вы­бо­ры в УНС, в ко­то­рых при­ня­ли уча­стие 83% имев­ших пра­во го­ло­са, про­шли 19.1.1919. Боль­шин­ст­во из 423 мест в со­б­ра­нии за­вое­ва­ла СДПГ – 165, Пар­тия Цент­ра по­лу­чи­ла 91 ман­дат, Не­мец­кая де­мо­кра­ти­че­ская пар­тия – 75 ман­да­тов, Не­мец­кая на­цио­наль­ная на­род­ная пар­тия – 44, НСДПГ – 22, Не­мец­кая на­род­ная пар­тия – 19, про­чие – 7. Ком­му­ни­сты, ру­ко­во­дству­ясь ре­ше­ни­ем съез­да, сво­их кан­ди­да­тов на вы­бо­рах в УНС не вы­дви­га­ли. Вви­ду то­го что си­туа­ция в Бер­ли­не про­дол­жа­ла ос­та­вать­ся не­спо­кой­ной, ме­стом ра­бо­ты УНС (за­се­да­ния на­ча­лись 6.2.1919) был из­бран г. Вей­мар (от­сю­да на­зва­ния «Вей­мар­ское со­б­ра­ние», «Вей­мар­ская кон­сти­ту­ция», «Вей­мар­ская рес­пуб­ли­ка»). 11.2.1919 УНС из­бра­ло гла­вой гос-ва Эбер­та и по­ру­чи­ло Шей­де­ма­ну сфор­ми­ро­вать врем. пра­ви­тель­ст­во, ко­то­рое долж­но бы­ло дей­ст­во­вать до про­ве­де­ния все­об­щих вы­бо­ров (со­стоя­лись 6.6.1920; по­сле этих вы­бо­ров УНС бы­ло рас­пу­ще­но, его за­ме­нил рейхс­таг), 31.7.1919 при­ня­ло но­вую герм. кон­сти­ту­цию (всту­пи­ла в си­лу 14.8.1919).

Ре­ше­ния, при­ня­тые УНС, фор­маль­но под­ве­ли окон­чат. чер­ту под во­про­сом о по­ли­тич. вла­сти и гос. строе Гер­ма­нии, по­став­лен­ном Н. р. 1918. Од­на­ко ре­во­люц. вы­сту­п­ле­ния в стра­не про­дол­жа­лись. Роль ру­ко­во­дства СДПГ в по­дав­ле­нии ян­вар­ско­го вос­ста­ния в Бер­ли­не и его от­кры­тый со­юз с пра­вы­ми си­ла­ми при­ве­ли к то­му, что мн. со­ци­ал- де­мо­кра­тич. из­би­ра­те­ли и ря­до­вые чле­ны пар­тии на вы­бо­рах в ланд­та­ги и му­ни­ци­паль­ные ор­га­ны вла­сти вес­ной 1919 пред­по­чли от­дать свои го­ло­са за НСДПГ и КПГ, что все­ли­ло в ле­вых уве­рен­ность, что борь­ба за власть ими ещё не про­иг­ра­на. 3.3.1919 в Бер­ли­не КПГ вновь при­зва­ла ра­бо­чих к все­об­щей за­бас­тов­ке и под­ня­ла воо­руж. вос­ста­ние под ло­зун­гом «Вся власть со­ве­там!». Бои с пра­ви­тельств. вой­ска­ми, про­дол­жав­шие­ся до 13.3.1919, за­кон­чи­лись по­ра­же­ни­ем ле­вых (во вре­мя мар­тов­ско­го вос­ста­ния в Бер­ли­не по­гиб­ли ок. 1200 чел.). В мар­те – апр. 1919 ожес­то­чён­ные столк­но­ве­ния ме­ж­ду ра­бо­чи­ми и пра­ви­тельств. си­ла­ми, со­про­во­ж­дав­шие­ся мно­го­числ. жерт­ва­ми, про­ис­хо­ди­ли так­же в важ­ней­ших пром. рай­онах Гер­ма­нии (Рур­ская обл., Сак­со­ния и др.). В на­ча­ле ап­ре­ля бы­ла про­воз­гла­ше­на Ба­вар­ская со­вет­ская рес­пуб­ли­ка 1919 . По­сле её раз­гро­ма ре­во­люц. дви­же­ние в Гер­ма­нии по­шло на спад. Хо­тя ком­му­ни­сты и др. ле­вые про­дол­жа­ли пред­при­ни­мать по­пыт­ки мо­би­ли­зо­вать ши­ро­кие мас­сы на про­дол­же­ние ре­во­люц. борь­бы, ло­зунг «Вся власть со­ве­там!» уже не по­лу­чал той под­держ­ки, ка­кой поль­зо­вал­ся в 1918 – нач. 1919. К осе­ни 1919 внут­ри­по­ли­тич. си­туа­ция в стра­не вре­мен­но ста­би­ли­зи­ро­ва­лась, 30.9.1919 УНС пе­ре­не­сло свою ра­бо­ту в Бер­лин.

Исторические ис­точники:

Но­ябрь­ская ре­во­лю­ция в Гер­ма­нии. Сб. ст. и ма­те­риа­лов. М., 1960;

Die Regierung der Volksbeauftragten 1918/19 / Hrsg. von E. Matthias. Düsseldorf, 1969. Bd 1–2;

Die deutsche Revolution 1918–1919. Dokumente / Hrsg. von G. A. Ritter, S. Miller. Hamb., 1975.

Дополнительная литература:

Драб­кин Я.С. Но­ябрь­ская ре­во­лю­ция в Гер­ма­нии. М., 1967; он же. Ста­нов­ле­ние Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ки. М., 1978.

Автор статьи: О. В. Виш­лёв.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)