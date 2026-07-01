НОВЫЙ ЖУРНАЛ

НОВЫЙ ЖУРНАЛ - русский эмиг­рант­ский литературно-пуб­ли­ци­стический жур­нал.

Вы­хо­дит в Нью-Йор­ке с 1942 года.

Ос­но­ван М.А. Ал­да­но­вым и М.О. Цет­ли­ным как про­дол­же­ние «Со­вре­мен­ных за­пи­сок».

В «Новом журнале» пуб­ли­ко­ва­лись про­из­ве­де­ния пред­ста­ви­те­лей русского за­ру­бе­жья: пи­са­те­лей (Н.Н. Бер­бе­ро­ва, И.А. Бу­нин, Б.К. Зай­цев, Г.В. Ива­нов, В.В. На­бо­ков, М.А. Осор­гин, А.М. Ре­ми­зов и др.), кри­ти­ков и пуб­ли­ци­стов (Г.В. Ада­мо­вич, В.В. Вейд­ле, Г.П. Стру­ве и др.), фи­ло­со­фов (Н.А. Бер­дя­ев, В.В. Зень­ков­ский, В.Н. Иль­ин, Н.О. Лос­ский, В.В. Ро­за­нов, Ф.А. Сте­пун, Г.П. Фе­до­тов, С.Л. Франк, Л.И. Шес­тов).

В 1958 году (№ 54) бы­ли на­пе­ча­та­ны фраг­мен­ты ро­ма­на «Док­тор Жи­ва­го» Б.Л. Пас­тер­на­ка, от­крыв­шие се­рию пуб­ли­ка­ций не­под­цен­зур­ных советских пи­са­те­лей А.И. Сол­же­ни­цы­на, Л.К. Чу­ков­ской, В.Т. Ша­ла­мо­ва и др.

В «Новом журнале» так­же пе­ча­та­лись не из­да­вав­шие­ся в СССР про­из­ве­де­ния и пись­ма М.А. Бул­га­ко­ва, М.А. Во­лоши­на, З.Н. Гип­пи­ус, Е.И. За­мя­ти­на, Н.А. Клюе­ва, Д.С. Ме­реж­ков­ско­го, В.Ф. Хо­да­се­ви­ча, М.И. Цве­тае­вой, Н.Р. Эрд­ма­на; очер­ки об ис­кус­ст­ве Сереб­ря­но­го ве­ка, ме­муа­ры (в т. ч. А.Ф. Ке­рен­ско­го) и др.

Ны­не на стра­ни­цах «Нового журнала» пред­став­ле­ны современные рус­ско­языч­ные ав­то­ры-эмиг­ран­ты из раз­ных стран, а так­же пи­са­те­ли Рос­сии, ста­тьи по ис­то­рии литературы и куль­ту­ры Рос­сии и русского за­ру­бе­жья, ар­хив­ные до­ку­мен­ты, ре­цен­зии, ин­тер­вью, биб­лио­гра­фические об­зо­ры.

Главные ре­дак­то­ры: М.М. Кар­по­вич (1945-1959 годы), Р.Б. Гуль (1966-1986 годы), Ю.Д. Каш­ка­ров (1990-1994 годы), В.П. Крейд (1995-2005 годы), с 2005 года М.М. Ада­мо­вич.

Издания:

Рус­ский Нью-Йорк: Ан­то­ло­гия «Но­вого жур­на­ла» / Вступ. ст. В.П. Крей­да, А.Н. Ни­ко­лю­ки­на. М., 2002.

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