НОВЫЙ ЖУРНАЛ
НОВЫЙ ЖУРНАЛ - русский эмигрантский литературно-публицистический журнал.
Выходит в Нью-Йорке с 1942 года.
Основан М.А. Алдановым и М.О. Цетлиным как продолжение «Современных записок».
В «Новом журнале» публиковались произведения представителей русского зарубежья: писателей (Н.Н. Берберова, И.А. Бунин, Б.К. Зайцев, Г.В. Иванов, В.В. Набоков, М.А. Осоргин, А.М. Ремизов и др.), критиков и публицистов (Г.В. Адамович, В.В. Вейдле, Г.П. Струве и др.), философов (Н.А. Бердяев, В.В. Зеньковский, В.Н. Ильин, Н.О. Лосский, В.В. Розанов, Ф.А. Степун, Г.П. Федотов, С.Л. Франк, Л.И. Шестов).
В 1958 году (№ 54) были напечатаны фрагменты романа «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака, открывшие серию публикаций неподцензурных советских писателей А.И. Солженицына, Л.К. Чуковской, В.Т. Шаламова и др.
В «Новом журнале» также печатались не издававшиеся в СССР произведения и письма М.А. Булгакова, М.А. Волошина, З.Н. Гиппиус, Е.И. Замятина, Н.А. Клюева, Д.С. Мережковского, В.Ф. Ходасевича, М.И. Цветаевой, Н.Р. Эрдмана; очерки об искусстве Серебряного века, мемуары (в т. ч. А.Ф. Керенского) и др.
Ныне на страницах «Нового журнала» представлены современные русскоязычные авторы-эмигранты из разных стран, а также писатели России, статьи по истории литературы и культуры России и русского зарубежья, архивные документы, рецензии, интервью, библиографические обзоры.
Главные редакторы: М.М. Карпович (1945-1959 годы), Р.Б. Гуль (1966-1986 годы), Ю.Д. Кашкаров (1990-1994 годы), В.П. Крейд (1995-2005 годы), с 2005 года М.М. Адамович.
Издания:
Русский Нью-Йорк: Антология «Нового журнала» / Вступ. ст. В.П. Крейда, А.Н. Николюкина. М., 2002.