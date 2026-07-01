НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС
НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС (New South Wales) - первая британская колония в восточной части Австралии.
Восточное побережье Австралии открыто Дж. Куком в 1770 году; тогда же оно стало именоваться Новый Южный Уэльс.
В 1788 году, после основания поселения Порт-Джэксон (ныне г. Сидней), использовавшегося британскими властями как место каторги, Новый Южный Уэльс стал колонией Великобритании. В ней была создана централизованная военно-административная система во главе с губернатором, отвечавшим за военную охрану, суд, организацию каторжных работ и хозяйственное освоение земель.
С 1790-х годов в Новый Южный Уэльс начали прибывать свободные поселенцы. В 1791 года прибыл полк охраны под командованием Ф. Гроуза, назначенного губернатором.
В связи с разногласиями между У. Блаем, сменившим Гроуза и пытавшимся поставить под контроль продажу спиртного, и офицерами в 1808 году в Новом Южном Уэльсе начался т. н. Ромовый мятеж, приведший к расформированию полка и его отправке в 1810 в Великобританию.
Новым губернатором и командиром полка охраны был назначен Л. Маккуори. Он провёл ряд реформ: упорядочил финансы и налогообложение, организовал дорожные и строит. работы, учредил гражданские суды и полицию. Политика привлечения к общественной жизни освобождённых ссыльных, проводившаяся Маккуори, вызвала недовольство части населения, что привело к его отстранению от должности.
В 1823 году британским парламентом принят Акт об усовершенствовании управления Нового Южного Уэльса и Землёй Ван-Димена (ныне Тасмания). Последняя в 1825 году была в административном отношении отделена от Нового Южного Уэльса.
В 1851 году из Нового Южного Уэльса выделена самостоятельная колония Виктория, в 1859 году - колония Квинсленд.
В 1855 году Новый Южный Уэльс получил право самоуправления, в 1901 году вошёл в Австралийский Союз на правах штата.