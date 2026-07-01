НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС

НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС (New South Wales) - пер­вая британская ко­ло­ния в восточной час­ти Ав­ст­ра­лии.

Восточное по­бе­ре­жье Ав­ст­ра­лии от­кры­то Дж. Ку­ком в 1770 году; то­гда же оно ста­ло име­но­вать­ся Новый Южный Уэльс.

В 1788 году, по­сле ос­но­ва­ния по­се­ле­ния Порт-Джэк­сон (ны­не г. Сид­ней), ис­поль­зо­вав­ше­го­ся британскими вла­стя­ми как ме­сто ка­тор­ги, Новый Южный Уэльс стал ко­ло­ни­ей Ве­ли­ко­бри­та­нии. В ней бы­ла соз­да­на цен­тра­ли­зованная во­енно-административная сис­те­ма во гла­ве с гу­бер­на­то­ром , от­ве­чав­шим за во­енную ох­ра­ну, суд, ор­га­ни­за­цию ка­торж­ных ра­бот и хо­зяйственное ос­вое­ние зе­мель.

С 1790-х годов в Новый Южный Уэльс на­ча­ли при­бы­вать сво­бод­ные по­се­лен­цы. В 1791 года при­был полк ох­ра­ны под ко­мандованием Ф. Гро­уза, на­зна­чен­но­го гу­бер­на­то­ром.

В свя­зи с раз­но­гла­сия­ми ме­ж­ду У. Бла­ем, сме­нив­шим Гро­уза и пы­тав­шим­ся по­ста­вить под кон­троль про­да­жу спирт­но­го, и офи­це­ра­ми в 1808 году в Новом Южном Уэльсе на­чал­ся т. н. Ро­мо­вый мя­теж, при­вед­ший к рас­фор­ми­ро­ва­нию пол­ка и его от­прав­ке в 1810 в Ве­ли­ко­бри­та­нию.

Но­вым гу­бер­на­то­ром и ко­ман­ди­ром пол­ка ох­ра­ны был на­зна­чен Л. Мак­куо­ри. Он про­вёл ряд ре­форм: упо­ря­до­чил фи­нан­сы и на­ло­го­об­ло­же­ние, ор­га­ни­зо­вал до­рож­ные и стро­ит. ра­бо­ты, уч­ре­дил гражданские су­ды и по­ли­цию. По­ли­ти­ка при­вле­че­ния к об­щественной жиз­ни ос­во­бо­ж­дён­ных ссыль­ных, про­во­див­шая­ся Мак­куо­ри, вы­зва­ла не­до­воль­ст­во час­ти на­се­ле­ния, что при­ве­ло к его от­стра­не­нию от долж­но­сти.

В 1823 году британским пар­ла­мен­том при­нят Акт об усо­вер­шен­ст­во­ва­нии управ­ле­ния Нового Южного Уэльса и Зем­лёй Ван-Ди­ме­на (ны­не Тас­ма­ния). По­след­няя в 1825 году бы­ла в административном от­но­ше­нии от­де­ле­на от Нового Южного Уэльса.

В 1851 году из Нового Южного Уэльса вы­де­ле­на са­мо­сто­ятельная ко­ло­ния Вик­то­рия, в 1859 году - ко­ло­ния Квинс­ленд.

В 1855 году Новый Южный Уэльс по­лу­чил пра­во са­мо­управ­ле­ния, в 1901 году во­шёл в Ав­ст­ра­лий­ский Со­юз на пра­вах шта­та.

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