НОВЫЙ РОМАН

НОВЫЙ РОМАН (франц. «nouveau roman») - те­че­ние во французской про­зе конца 1940-х - 1970-х годов.

При­вер­жен­цы «нового романа» про­воз­гла­си­ли ра­ди­каль­ный раз­рыв с тра­ди­ция­ми ро­ма­на баль­за­ков­ско­го ти­па и, от­ка­зав­шись от прин­ци­па жиз­не­по­до­бия, фа­бу­лы, пси­хо­ло­гических мо­ти­ви­ро­вок и об­ри­сов­ки ха­рак­те­ров, об­ра­ти­лись к опи­са­нию обо­соб­лен­ных мо­мен­тов ду­шев­ных со­стоя­ний че­ло­ве­ка и пред­ме­тов внеш­не­го ми­ра, ста­вя сво­ей це­лью бес­при­стра­ст­ное вос­соз­да­ние ано­ним­ной, без­ли­кой, но об­ще­зна­чи­мой «суб­стан­ции» су­ще­ст­во­ва­ния.

На фор­ми­ро­ва­ние «нового романа» зна­чительное влия­ние ока­за­ли твор­че­ст­во Ж.К. Гю­ис­ман­са, М. Пру­ста , Дж. Джой­са, Ф. Каф­ки, В.В. На­бо­ко­ва, фи­ло­со­фия Ж.П. Сар­тра. Пер­вым про­из­ве­де­ни­ем, обо­зна­чив­шим про­грам­му «нового романа», счи­та­ет­ся ро­ман «Порт­рет не­из­вест­но­го» Н. Сар­рот (1948 год), в пре­ди­сло­вии к ко­то­ро­му, на­пи­сан­но­му Сар­тром, бы­ло ис­поль­зо­ва­но оп­ре­де­ле­ние «ан­ти­ро­ман». Тер­мин «новый роман» при­над­ле­жит кри­ти­ку Э. Ан­рио (1957 год). Тео­ре­тическое ос­мыс­ле­ние «нового романа» по­лу­чил в про­грамм­ных стать­ях «Эра по­доз­ре­ния» Сар­рот (1956 год), «В за­щи­ту но­во­го ро­ма­на» А. Роб-Грийе (1963 год), ра­бо­тах Ж. Ри­кар­ду «Про­бле­мы но­во­го ро­ма­на» (1967 год), «К тео­рии но­во­го ро­ма­на» (1971 год) и др. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных пред­ста­ви­те­лей «нового романа»: Сар­рот («Зо­ло­тые пло­ды», 1963 год), К. Си­мон («Ис­то­рия», 1967 год), М. Бю­тор, А. Роб- Грийе, М. Дю­ра , Р. Пен­же.

Раз­ви­тие «нового романа» при­ве­ло в конце 1960-х годов к воз­ник­но­ве­нию «но­во­го "нового романа"», в ко­то­ром ещё бо­лее по­сле­до­ва­тель­но от­стаи­вал­ся прин­цип са­мо­до­ста­точ­но­сти тек­сту­аль­ных экс­пе­ри­мен­тов; его осн. тео­ре­ти­ком и прак­ти­ком стал Ф. Сол­лерс. «Но­вый "новый роман"» стро­ил­ся на иг­ре по­вто­ров, лейт­мо­ти­вов и куль­тур­ных ас­со­циа­ций, че­ре­до­ва­нии сти­лей и то­чек зре­ния; в нём воз­рос­ла роль ци­тат и ав­то­ре­ми­нис­цен­ций, ак­тив­но при­ме­нял­ся при­ём мон­та­жа, су­ще­ст­вен­ным эле­мен­том тек­ста ста­ло по­ли­гра­фич. оформ­ле­ние – шриф­ты, про­бе­лы и др. Чте­ние упо­доб­ля­лось «пу­те­ше­ст­вию» (Ж. Ри­кар­ду), чи­та­тель сам во­лен был вы­би­рать тот или иной «мар­шрут», вы­сту­пая как со­ав­тор кни­ги, ро­ж­даю­щей­ся имен­но в про­цес­се её вос­при­ятия. Не соз­дав ни од­но­го зна­чительного про­из­ве­дения, «но­вый "новый роман"» до­воль­но бы­ст­ро ис­чер­пал се­бя.

«Новый роман» ока­зал за­мет­ное влия­ние на куль­ту­ру второй половины XX века: его приё­мы про­ник­ли в мас­со­вую ли­те­ра­ту­ру, на­шли во­пло­ще­ние в дра­ма­тур­гии [пье­сы «Сеть воз­душ­ных со­об­ще­ний» М. Бю­то­ра (1962 год), «Бе­се­да» К. Мо­риа­ка (1964 год), «Мол­ча­ние» (1964 год), «Ложь» (1966 год) Н. Сар­рот] и ки­не­ма­то­гра­фе: филь­мы по сце­на­ри­ям М. Дю­ра («Хи­ро­си­ма - лю­бовь моя», 1959 год) и А. Роб-Грийе («В про­шлом го­ду в Ма­риен­ба­де», 1961 год) режиссер А. Ре­не.

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