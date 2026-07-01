НОВЫЙ РОМАН
НОВЫЙ РОМАН (франц. «nouveau roman») - течение во французской прозе конца 1940-х - 1970-х годов.
Приверженцы «нового романа» провозгласили радикальный разрыв с традициями романа бальзаковского типа и, отказавшись от принципа жизнеподобия, фабулы, психологических мотивировок и обрисовки характеров, обратились к описанию обособленных моментов душевных состояний человека и предметов внешнего мира, ставя своей целью беспристрастное воссоздание анонимной, безликой, но общезначимой «субстанции» существования.
На формирование «нового романа» значительное влияние оказали творчество Ж.К. Гюисманса, М. Пруста, Дж. Джойса, Ф. Кафки, В.В. Набокова, философия Ж.П. Сартра. Первым произведением, обозначившим программу «нового романа», считается роман «Портрет неизвестного» Н. Саррот (1948 год), в предисловии к которому, написанному Сартром, было использовано определение «антироман». Термин «новый роман» принадлежит критику Э. Анрио (1957 год). Теоретическое осмысление «нового романа» получил в программных статьях «Эра подозрения» Саррот (1956 год), «В защиту нового романа» А. Роб-Грийе (1963 год), работах Ж. Рикарду «Проблемы нового романа» (1967 год), «К теории нового романа» (1971 год) и др. Среди наиболее известных представителей «нового романа»: Саррот («Золотые плоды», 1963 год), К. Симон («История», 1967 год), М. Бютор, А. Роб- Грийе, М. Дюра, Р. Пенже.
Развитие «нового романа» привело в конце 1960-х годов к возникновению «нового "нового романа"», в котором ещё более последовательно отстаивался принцип самодостаточности текстуальных экспериментов; его осн. теоретиком и практиком стал Ф. Соллерс. «Новый "новый роман"» строился на игре повторов, лейтмотивов и культурных ассоциаций, чередовании стилей и точек зрения; в нём возросла роль цитат и автореминисценций, активно применялся приём монтажа, существенным элементом текста стало полиграфич. оформление – шрифты, пробелы и др. Чтение уподоблялось «путешествию» (Ж. Рикарду), читатель сам волен был выбирать тот или иной «маршрут», выступая как соавтор книги, рождающейся именно в процессе её восприятия. Не создав ни одного значительного произведения, «новый "новый роман"» довольно быстро исчерпал себя.
«Новый роман» оказал заметное влияние на культуру второй половины XX века: его приёмы проникли в массовую литературу, нашли воплощение в драматургии [пьесы «Сеть воздушных сообщений» М. Бютора (1962 год), «Беседа» К. Мориака (1964 год), «Молчание» (1964 год), «Ложь» (1966 год) Н. Саррот] и кинематографе: фильмы по сценариям М. Дюра («Хиросима - любовь моя», 1959 год) и А. Роб-Грийе («В прошлом году в Мариенбаде», 1961 год) режиссер А. Рене.