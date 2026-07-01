НОВЫЙ ПОРЯДОК (РЕЖИМ)

НОВЫЙ ПОРЯДОК (Orde Baru) - ав­то­ри­тар­ный по­ли­тический ре­жим в Ин­до­не­зии в 1966-1998 годы.

Ус­та­нов­ле­нию «нового порядка» пред­ше­ст­во­ва­ла кам­па­ния пра­во­го тер­ро­ра (по различным дан­ным, по­гиб­ло от 1 до 3 млн. человек) и от­стра­не­ние от вла­сти пре­зи­ден­та Су­кар­но. В мар­те 1967 году Временный народный кон­суль­та­тив­ный конг­ресс на­зна­чил ген. Су­хар­то и. о. пре­зи­ден­та, а в мар­те 1968 года - пре­зи­ден­том Ин­до­не­зии. Опо­рой но­во­го ре­жи­ма и ис­точ­ни­ком по­ли­тич. ини­циа­ти­вы в стра­не ста­ла су­хо­пут­ная ар­мия. Во­ен­ным без уча­стия в вы­бо­рах от­во­ди­лось 20% мест в пар­ла­мен­те. В 1966 году они за­ни­ма­ли 12 гу­бер­на­тор­ских по­стов из 24, в 1973 году - 23. Роль пар­тии вла­сти пе­ре­шла к Организации функ­цио­наль­ных групп (Гол­кар). Офи­ци­аль­но бы­ла так­же раз­ре­ше­на дея­тель­ность Де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Ин­до­не­зии и му­сульм. Пар­тии един­ст­ва и раз­ви­тия, обя­зан­ных дей­ст­во­вать в рам­ках идео­ло­гии и по­ли­тич. кур­са пра­вя­ще­го ре­жи­ма («Пан­ча си­ла»).

Од­ной из ос­нов по­ли­ти­ки «нового порядка» ста­ло при­вле­че­ние иностранной ин­ве­сти­ций в эко­но­ми­ку Ин­до­не­зии. В январе 1967 года был из­дан за­кон об иностранных ка­пи­та­ло­вло­же­ни­ях, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым для за­ру­беж­ных ин­ве­сто­ров от­кры­ва­лись многие от­рас­ли (кро­ме су­до­ход­ст­ва, энер­ге­ти­ки, СМИ, транс­пор­та, обо­рон­ной промышленности, во­до­снаб­же­ния). С це­лью уве­ли­че­ния ва­лют­ных до­хо­дов зна­чи­тель­но рас­ши­рил­ся экс­порт, гл. обр. про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности. Не­эф­фек­тив­ные госсударственные пред­при­ятия по­сте­пен­но при­ва­ти­зи­ро­ва­лись.

В пе­ри­од «нового порядка» при ши­ро­ком при­вле­че­нии иностранного ка­пи­та­ла и жё­ст­ком ог­ра­ни­че­нии прав тру­дя­щих­ся про­изош­ли су­ще­ст­вен­ные сдви­ги в эко­но­ми­ке (из аг­рар­но-сырь­е­вой она пре­вра­ти­лась в аг­рар­но-про­мыш­лен­ную), тем­пы рос­та дос­ти­га­ли 7-8% в год, со­кра­ти­лось чис­ло лиц, жи­ву­щих за чер­той бед­но­сти (с 70 млн. человек в 1970 году до 22,5 млн. человек в 1996 году). На­блю­да­лись так­же зна­чительные со­ци­аль­ные из­ме­не­ния, за счёт уве­ли­че­ния чис­ла ча­ст­ных пред­при­ни­ма­те­лей и лиц «сво­бод­ных про­фес­сий» фор­ми­ро­вал­ся сред­ний класс. Вме­сте с тем уг­луб­ля­лось иму­ще­ст­вен­ное рас­слое­ние, не­ра­вен­ст­во на­кла­ды­ва­лось на эт­но­кон­фес­сио­наль­ные раз­ли­чия ме­ж­ду китайской об­щи­ной и ко­рен­ным на­се­ле­ни­ем. На­рас­та­ла со­ци­аль­ная на­пря­жён­ность, вы­зван­ная не­до­воль­ст­вом на­се­ле­ния за­силь­ем иностранного ка­пи­та­ла, раз­ру­ше­ни­ем тра­диционных куль­тур­ных цен­но­стей, кор­руп­ци­ей и про­из­во­лом во­ен. бю­ро­кра­тии. Ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись ис­лам­ские ор­га­ни­за­ции и об­ще­ст­ва, так­же яв­ляв­шие­ся вы­ра­зи­те­ля­ми оп­по­зиционных на­строе­ний.

Во внеш­ней по­ли­ти­ке «нового порядка» был на­прав­лен на раз­ви­тие от­но­ше­ний с За­падом при со­блю­де­нии «прин­ци­па рав­но­уда­лён­но­сти» от про­ти­во­стоя­щих во­енно-по­ли­тических бло­ков. В 1967 году Ин­до­не­зия вы­сту­пи­ла од­ним из ос­но­ва­те­лей Ас­со­циа­ции го­су­дарств Юго-Вос­точ­ной Азии. В декабре 1975 года она ан­нек­си­ро­ва­ла Вос­точ­ный Ти­мор, объ­я­вив его в ию­ле 1976 года сво­ей 27-й про­вин­ци­ей, что вы­зва­ло про­тест ми­ро­во­го со­об­ще­ст­ва. В конце 1970-х годов в рам­ках кур­са «нового порядка» ру­ко­во­дство Ин­до­не­зии вы­сту­пи­ло с ан­ти­вьет­нам­ских по­зи­ций в свя­зи с со­бы­тия­ми в Кам­бод­же и с ан­ти­со­вет­ских - в свя­зи с со­бы­тия­ми в Аф­га­ни­ста­не. От­но­ше­ния ме­ж­ду Ин­до­не­зи­ей и СССР на­ла­ди­лись лишь в конце 1980-х годов.

Рост ре­фор­ма­тор­ских на­строе­ний в об­ще­ст­ве, обо­ст­ре­ние со­ци­аль­ных, эт­нических и по­ли­тических про­ти­во­ре­чий, не­спо­соб­ность пра­ви­тель­ст­ва ре­шить про­бле­му Восточного Ти­мо­ра при­ве­ли к кри­зи­су по­ли­ти­ки «нового порядка». В ре­зуль­та­те мас­со­вых вы­сту­п­ле­ний, вы­зван­ных фи­нан­со­во-эко­но­мическим кри­зи­сом, 21 мая 1998 года пре­зи­дент Су­хар­то по­ки­нул свой пост; на­ча­лись мас­штаб­ные ре­фор­мы по­ли­тической сис­те­мы.

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