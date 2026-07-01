НОВЫЙ ПОРЯДОК (РЕЖИМ)
НОВЫЙ ПОРЯДОК (Orde Baru) - авторитарный политический режим в Индонезии в 1966-1998 годы.
Установлению «нового порядка» предшествовала кампания правого террора (по различным данным, погибло от 1 до 3 млн. человек) и отстранение от власти президента Сукарно. В марте 1967 году Временный народный консультативный конгресс назначил ген. Сухарто и. о. президента, а в марте 1968 года - президентом Индонезии. Опорой нового режима и источником политич. инициативы в стране стала сухопутная армия. Военным без участия в выборах отводилось 20% мест в парламенте. В 1966 году они занимали 12 губернаторских постов из 24, в 1973 году - 23. Роль партии власти перешла к Организации функциональных групп (Голкар). Официально была также разрешена деятельность Демократической партии Индонезии и мусульм. Партии единства и развития, обязанных действовать в рамках идеологии и политич. курса правящего режима («Панча сила»).
Одной из основ политики «нового порядка» стало привлечение иностранной инвестиций в экономику Индонезии. В январе 1967 года был издан закон об иностранных капиталовложениях, в соответствии с которым для зарубежных инвесторов открывались многие отрасли (кроме судоходства, энергетики, СМИ, транспорта, оборонной промышленности, водоснабжения). С целью увеличения валютных доходов значительно расширился экспорт, гл. обр. продукции обрабатывающей промышленности. Неэффективные госсударственные предприятия постепенно приватизировались.
В период «нового порядка» при широком привлечении иностранного капитала и жёстком ограничении прав трудящихся произошли существенные сдвиги в экономике (из аграрно-сырьевой она превратилась в аграрно-промышленную), темпы роста достигали 7-8% в год, сократилось число лиц, живущих за чертой бедности (с 70 млн. человек в 1970 году до 22,5 млн. человек в 1996 году). Наблюдались также значительные социальные изменения, за счёт увеличения числа частных предпринимателей и лиц «свободных профессий» формировался средний класс. Вместе с тем углублялось имущественное расслоение, неравенство накладывалось на этноконфессиональные различия между китайской общиной и коренным населением. Нарастала социальная напряжённость, вызванная недовольством населения засильем иностранного капитала, разрушением традиционных культурных ценностей, коррупцией и произволом воен. бюрократии. Активизировались исламские организации и общества, также являвшиеся выразителями оппозиционных настроений.
Во внешней политике «нового порядка» был направлен на развитие отношений с Западом при соблюдении «принципа равноудалённости» от противостоящих военно-политических блоков. В 1967 году Индонезия выступила одним из основателей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В декабре 1975 года она аннексировала Восточный Тимор, объявив его в июле 1976 года своей 27-й провинцией, что вызвало протест мирового сообщества. В конце 1970-х годов в рамках курса «нового порядка» руководство Индонезии выступило с антивьетнамских позиций в связи с событиями в Камбодже и с антисоветских - в связи с событиями в Афганистане. Отношения между Индонезией и СССР наладились лишь в конце 1980-х годов.
Рост реформаторских настроений в обществе, обострение социальных, этнических и политических противоречий, неспособность правительства решить проблему Восточного Тимора привели к кризису политики «нового порядка». В результате массовых выступлений, вызванных финансово-экономическим кризисом, 21 мая 1998 года президент Сухарто покинул свой пост; начались масштабные реформы политической системы.