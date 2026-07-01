НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР - российский еже­ме­сяч­ный литературно-ху­дожественный и об­ще­ст­вен­но-по­ли­тический жур­нал.

Вы­хо­дит с 1925 года в Мо­ск­ве. В 1925-1926 годы вы­пус­кал­ся под редакцией А.В. Лу­на­чар­ско­го и Ю.М. Стек­ло­ва, ко­то­ро­го вско­ре сме­нил И.И. Сквор­цов-Сте­па­нов.

В раз­ные пе­рио­ды главными ре­дак­то­ра­ми бы­ли: В.П. По­лон­ский (1926-1931 годы), И.М. Грон­ский (1931-1937 годы), К.М. Си­мо­нов (1946-1950, 1954-1958 годы), А.Т. Твар­дов­ский (1950-1954, 1958-1970 годы), С.П. За­лы­гин (1986-1998 годы); в ред­кол­ле­гию вхо­ди­ли пи­са­те­ли Ф.В. Глад­ков, Д.А. Гра­нин, В.П. Ка­та­ев, Б.А. Лав­ре­нёв, А.Г. Ма­лыш­кин, С.С. На­ров­ча­тов, В.В. Овеч­кин, К.А. Фе­дин, М.А. Шо­ло­хов и др., про­из­ве­де­ния ко­то­рых пуб­ли­ко­ва­лись на стра­ни­цах «Нового мира».

В пер­вые го­ды в жур­на­ле пе­ча­та­лись пре­имущественно пи­са­те­ли-«по­пут­чи­ки»: И.Э. Ба­бель, А. Ве­сё­лый, С.А. Есе­нин, С.А. Клыч­ков, Л.М. Ле­о­нов, Б.Л. Пас­тер­нак, Б.А. Пиль­няк, М.М. При­швин, П.С. Ро­ма­нов и др.; в 1930-е годы ав­то­ра­ми «Нового мира» ста­ли так­же Н.Н. Асе­ев, Э.Г. Баг­риц­кий, В.В. Виш­нев­ский, А.С. Но­ви­ков-При­бой и др.; в го­ды Великой Отечественной вой­ны - П.П. Ба­жов, В.М. Ин­бер и др.

Ли­бе­раль­ная по­зи­ция «Нового мира» в на­ча­ле пе­рио­да «от­те­пе­ли» [ста­тьи «Об ис­крен­но­сти в ли­те­ра­ту­ре» В.М. По­ме­ран­це­ва (1953 год), где под­вер­гал­ся кри­ти­ке прин­цип пар­тий­но­сти в ли­те­ра­ту­ре; «Лю­ди кол­хоз­ной де­рев­ни в по­сле­во­ен­ной про­зе» Ф.А. Аб­ра­мо­ва (1954 год), на­прав­лен­ная про­тив при­ук­ра­шен­но­го изо­бра­же­ния жиз­ни кол­хо­зов; пам­флет «Днев­ник Ма­ри­ет­ты Ша­ги­нян» М.А. Лиф­ши­ца (1954 год), и др.] при­ве­ла в 1954 году к от­стра­не­нию Твар­дов­ско­го от долж­но­сти главного ре­дак­то­ра. По­сле воз­вра­ще­ния Твар­дов­ско­го (1958 год) во­круг «Нового мира» объ­е­ди­ни­лась де­мо­кра­ти­че­ски на­стро­ен­ная ин­тел­ли­ген­ция - во­оду­шев­лён­ные на­де­ж­да­ми на идей­но-нрав­ст­вен­ное пе­ре­уст­рой­ст­во жиз­ни «шес­ти­де­сят­ни­ки»; на­чал­ся пе­ри­од наи­боль­шей об­ще­ст­вен­но-лит. зна­чи­мо­сти жур­на­ла, взяв­ше­го курс на борь­бу с любыми про­яв­ле­ния­ми ста­ли­низ­ма. Боль­шую роль в фор­ми­ро­ва­нии но­во­го об­щественного соз­на­ния и ли­те­ра­ту­ры сыг­ра­ла литературныю кри­ти­ка «Нового мира», в ча­ст­но­сти ста­тьи В.Я. Лак­ши­на. Зна­чительным со­бы­ти­ем ста­ла пуб­ли­ка­ция по­вес­ти «Один день Ива­на Де­ни­со­ви­ча» А.И. Сол­же­ни­цы­на (1962 год). Из­ме­не­ние по­ли­ти­ки пар­тии в об­лас­ти ли­те­ра­ту­ры в середине 1960-х годов при­ве­ло к на­пад­кам на «Новый мир» и в даль­ней­шем - к вы­ну­ж­ден­но­му ухо­ду Твар­дов­ско­го.

В го­ды пе­ре­строй­ки в жур­на­ле бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны мно­гие ра­нее за­пре­щён­ные про­из­ве­де­ния И.А. Брод­ско­го, Д.А. Гра­ни­на, А.П. Пла­то­но­ва, В.В. Ро­за­но­ва, В.Т. Ша­ла­мо­ва и др.

Ав­то­ра­ми «Нового мира» в раз­ное вре­мя бы­ли С.С. Аве­рин­цев, Ч.Т. Айт­ма­тов, В.П. Ак­сё­нов, В.П. Ас­тафь­ев, Г.Я. Бак­ла­нов, Ю.В. Бон­да­рев, В.В. Бы­ков, Г.Н. Вла­ди­мов, В.Н. Вой­но­вич, М.Л. Гас­па­ров, В.С. Гросс­ман, В.Д. Ду­дин­цев, Н.А. За­бо­лоц­кий, Ф.А. Ис­кан­дер, А.С. Куш­нер, Д.С. Ли­ха­чёв , В.С. Ма­ка­нин, Н.Н. Мат­вее­ва, Б.А. Мо­жа­ев, В.П. Не­кра­сов, Л.С. Пет­ру­шев­ская, Д.С. Са­мой­лов, В.А. Со­ло­ухин, В.Ф. Тен­д­ря­ков, Г.Н. Трое­поль­ский, И.Г. Эрен­бург.

С 1998 года главный ре­дак­тор - А.В. Ва­си­лев­ский.

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