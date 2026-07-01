НОВЫЙ МИР
НОВЫЙ МИР - российский ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал.
Выходит с 1925 года в Москве. В 1925-1926 годы выпускался под редакцией А.В. Луначарского и Ю.М. Стеклова, которого вскоре сменил И.И. Скворцов-Степанов.
В разные периоды главными редакторами были: В.П. Полонский (1926-1931 годы), И.М. Гронский (1931-1937 годы), К.М. Симонов (1946-1950, 1954-1958 годы), А.Т. Твардовский (1950-1954, 1958-1970 годы), С.П. Залыгин (1986-1998 годы); в редколлегию входили писатели Ф.В. Гладков, Д.А. Гранин, В.П. Катаев, Б.А. Лавренёв, А.Г. Малышкин, С.С. Наровчатов, В.В. Овечкин, К.А. Федин, М.А. Шолохов и др., произведения которых публиковались на страницах «Нового мира».
В первые годы в журнале печатались преимущественно писатели-«попутчики»: И.Э. Бабель, А. Весёлый, С.А. Есенин, С.А. Клычков, Л.М. Леонов, Б.Л. Пастернак, Б.А. Пильняк, М.М. Пришвин, П.С. Романов и др.; в 1930-е годы авторами «Нового мира» стали также Н.Н. Асеев, Э.Г. Багрицкий, В.В. Вишневский, А.С. Новиков-Прибой и др.; в годы Великой Отечественной войны - П.П. Бажов, В.М. Инбер и др.
Либеральная позиция «Нового мира» в начале периода «оттепели» [статьи «Об искренности в литературе» В.М. Померанцева (1953 год), где подвергался критике принцип партийности в литературе; «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» Ф.А. Абрамова (1954 год), направленная против приукрашенного изображения жизни колхозов; памфлет «Дневник Мариетты Шагинян» М.А. Лифшица (1954 год), и др.] привела в 1954 году к отстранению Твардовского от должности главного редактора. После возвращения Твардовского (1958 год) вокруг «Нового мира» объединилась демократически настроенная интеллигенция - воодушевлённые надеждами на идейно-нравственное переустройство жизни «шестидесятники»; начался период наибольшей общественно-лит. значимости журнала, взявшего курс на борьбу с любыми проявлениями сталинизма. Большую роль в формировании нового общественного сознания и литературы сыграла литературныю критика «Нового мира», в частности статьи В.Я. Лакшина. Значительным событием стала публикация повести «Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицына (1962 год). Изменение политики партии в области литературы в середине 1960-х годов привело к нападкам на «Новый мир» и в дальнейшем - к вынужденному уходу Твардовского.
В годы перестройки в журнале были опубликованы многие ранее запрещённые произведения И.А. Бродского, Д.А. Гранина, А.П. Платонова, В.В. Розанова, В.Т. Шаламова и др.
Авторами «Нового мира» в разное время были С.С. Аверинцев, Ч.Т. Айтматов, В.П. Аксёнов, В.П. Астафьев, Г.Я. Бакланов, Ю.В. Бондарев, В.В. Быков, Г.Н. Владимов, В.Н. Войнович, М.Л. Гаспаров, В.С. Гроссман, В.Д. Дудинцев, Н.А. Заболоцкий, Ф.А. Искандер, А.С. Кушнер, Д.С. Лихачёв, В.С. Маканин, Н.Н. Матвеева, Б.А. Можаев, В.П. Некрасов, Л.С. Петрушевская, Д.С. Самойлов, В.А. Солоухин, В.Ф. Тендряков, Г.Н. Троепольский, И.Г. Эренбург.
С 1998 года главный редактор - А.В. Василевский.