НОВЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ
НОВЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, Социальный либерализм - направление в общественной мысли и политической практике XX-XXI веков, признающее необходимым при сохранении товарно-предпринимательского хозяйства активную роль государственного вмешательства для выравнивания шансов индивидов в условиях рыночной конкуренции, общедоступности образования и здравоохранения, соблюдения гражданских прав, решения проблем занятости, социальной справедливости и экологической устойчивости.
Предшественниками нового либерализма считаются английские философы и экономисты Дж.С. Милль, Т.Х. Грин, Л.Т. Хобхаус, Дж.А. Гобсон, американский социолог Л.Ф. Уорд, политэкономы немецкой исторической школы Л. Брентано и Г. Шульце-Геверниц, представители французской школы «солидаристов» (Э. Дюркгейм, А. Фулье, Ш. Жид, Л. Буржуа) и др., выступавшие за реформирование избирательной и налоговой систем для смягчения классового неравенства, за развитие сети социального обеспечения и страхования.
Новый либерализм стал влиятельной идеологией в 1930-1940-х годах в связи с кризисом классического либерализма, мировым экономическим кризисом (Великой депрессией) 1929-1933 годов и вызовом для стран капиталистич. Запада со стороны коммунизма и фашизма. Целью нового либерлаизма стало построение государства всеобщего благоденствия (welfare- state), идея которого получила широкое распространение в 1940-х годов благодаря парламентским выступлениям и книгам деятеля Либеральной партии Великобритании экономиста У.Г. Бевериджа, вышедшего из фабианства. Беверидж видел главную цель государства в достижении полной занятости с помощью макроэкономич. мер, обоснованных Дж.М. Кейнсом. Представители неокейнсианства (П. Сэмюэлсон и др.), институционально-социологического направления (Дж.К. Гэлбрейт), стокгольмской школы (Б. Улин и др.) обосновали сотрудничество между крупным частным бизнесом, правительством и профсоюзами, внедрение «встроенных стабилизаторов» (прогрессивное налогообложение, пособия по безработице и др. социальные трансферты) для обеспечения макроэкономич. стабильности и более справедливого распределения плодов экономического роста. Идеи Бевериджа были положены в основу Оксфордского манифеста (1947 год), написанного в основном исп. дипломатом и литературоведом С. Мадариага (противником режима Ф. Франко) и принятого представителями 19 политических партий, которые провозгласили создание Либерального интернационала. Идеология нового либерлаизма включала требования свободных выборов, многопартийности, толерантности, снятия тарифных барьеров в международной торговле.
Мировые экономические и политические сдвиги 1970-1990-х годов, кризис различных моделей государства всеобщего благоденствия и финансовая глобализация привели к экспансии неолиберализма, выступившего с критикой кейнсианства и нового либерализма. Новое издание Оксфордского манифеста «Либеральная программа для 21 века» (1997 год) отразило сближение нового либерализма с неолиберализмом. Провозглашённые в нём отход от государственного контроля над национальными экономиками и требование «открытости рынков» сочетаются с такими задачами, как борьба с бедностью, противодействие чрезмерной концентрации богатства, общественный контроль над последствиями научно-технического прогресса, «смещение акцента с налогообложения труда на налогообложение ресурсов и потребления энергии» и т. п.
Среди ведущих теоретиков нового либерализма конца XX - начала XXI веков: Н. Боббио, Р. Дарендорф, Дж. Ролз и его последователь теоретик «мультикультурализма» У. Кимлика, Р. Рорти, А. Сен и П. Кругман.