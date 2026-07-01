НОВЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ

НОВЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, Со­ци­аль­ный ли­бе­ра­лизм - на­прав­ле­ние в об­щественной мыс­ли и по­ли­тической прак­ти­ке XX-XXI веков, при­знаю­щее не­об­хо­ди­мым при со­хра­не­нии то­вар­но-пред­при­ни­ма­тель­ско­го хо­зяй­ст­ва ак­тив­ную роль государственного вме­ша­тель­ст­ва для вы­рав­ни­ва­ния шан­сов ин­ди­ви­дов в ус­ло­ви­ях ры­ноч­ной кон­ку­рен­ции, об­ще­до­ступ­но­сти об­ра­зо­ва­ния и здра­во­охра­не­ния, со­блю­де­ния гражданских прав , ре­ше­ния про­блем за­ня­то­сти, со­ци­аль­ной спра­вед­ли­во­сти и эко­ло­гической ус­той­чи­во­сти.

Пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми нового либерализма счи­та­ют­ся английские фи­ло­со­фы и эко­но­ми­сты Дж.С. Милль , Т.Х. Грин, Л.Т. Хоб­ха­ус, Дж.А. Гоб­сон, американский со­цио­лог Л.Ф. Уорд, по­лит­эко­но­мы не­мец­кой ис­то­ри­че­ской шко­лы Л. Брен­та­но и Г. Шуль­це-Ге­вер­ниц, пред­ста­ви­те­ли французской шко­лы «со­ли­да­ри­стов» (Э. Дюрк­гейм, А. Фу­лье, Ш. Жид, Л. Бур­жуа) и др., вы­сту­пав­шие за ре­фор­ми­ро­ва­ние из­би­ра­тель­ной и на­ло­го­вой сис­тем для смяг­че­ния клас­со­во­го не­ра­вен­ст­ва, за раз­ви­тие се­ти со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния и стра­хо­ва­ния.

Новый либерализм стал влия­тель­ной идео­ло­ги­ей в 1930-1940-х годах в свя­зи с кри­зи­сом клас­сического ли­бе­ра­лиз­ма, ми­ро­вым эко­но­мическим кри­зи­сом (Ве­ли­кой де­прес­си­ей) 1929-1933 годов и вы­зо­вом для стран ка­пи­та­ли­стич. За­па­да со сто­ро­ны ком­му­низ­ма и фа­шиз­ма. Це­лью нового либерлаизма ста­ло по­строе­ние го­су­дар­ст­ва все­об­ще­го бла­го­ден­ст­вия (wel­fare- state), идея ко­то­ро­го по­лу­чи­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в 1940-х годов бла­го­да­ря пар­ла­мент­ским вы­сту­п­ле­ни­ям и кни­гам дея­те­ля Ли­бе­раль­ной пар­тии Ве­ли­ко­бри­та­нии эко­но­ми­ста У.Г. Бе­ве­рид­жа, вы­шед­ше­го из фа­би­ан­ст­ва. Бе­ве­ридж ви­дел главную цель го­су­дар­ст­ва в дос­ти­же­нии пол­ной за­ня­то­сти с по­мо­щью мак­ро­эко­но­мич. мер, обос­но­ван­ных Дж.М. Кейн­сом. Пред­ста­ви­те­ли не­окейн­си­ан­ст­ва (П. Сэ­мю­эл­сон и др.), ин­сти­ту­цио­наль­но-со­цио­ло­гического на­прав­ле­ния (Дж.К. Гэл­брейт), сток­гольм­ской шко­лы (Б. Улин и др.) обос­но­ва­ли со­труд­ни­че­ст­во ме­ж­ду круп­ным ча­ст­ным биз­не­сом, пра­ви­тель­ст­вом и проф­сою­за­ми, вне­дре­ние «встро­ен­ных ста­би­ли­за­то­ров» (про­грес­сив­ное на­ло­го­об­ло­же­ние, по­со­бия по без­ра­бо­ти­це и др. со­ци­аль­ные транс­фер­ты) для обес­пе­че­ния мак­ро­эко­но­мич. ста­биль­но­сти и бо­лее спра­вед­ли­во­го рас­пре­де­ле­ния пло­дов эко­но­мического рос­та. Идеи Бе­ве­рид­жа бы­ли по­ло­же­ны в ос­но­ву Окс­форд­ско­го ма­ни­фе­ста (1947 год), на­пи­сан­но­го в ос­нов­ном исп. ди­пло­ма­том и ли­те­ра­ту­ро­ве­дом С. Ма­да­риа­га (про­тив­ни­ком ре­жи­ма Ф. Фран­ко) и при­ня­того пред­ста­ви­те­ля­ми 19 по­ли­тических пар­тий, ко­то­рые про­воз­гла­си­ли соз­да­ние Ли­бе­раль­но­го ин­тер­на­цио­на­ла. Идео­ло­гия нового либерлаизма вклю­ча­ла тре­бо­ва­ния сво­бод­ных вы­бо­ров, мно­го­пар­тий­но­сти, то­ле­рант­но­сти, сня­тия та­риф­ных барь­е­ров в ме­ж­ду­народной тор­гов­ле.

Ми­ро­вые эко­но­мические и по­ли­тические сдви­ги 1970-1990-х годов, кри­зис различных мо­де­лей го­су­дар­ст­ва все­об­ще­го бла­го­ден­ст­вия и фи­нан­со­вая гло­ба­ли­за­ция при­ве­ли к экс­пан­сии не­оли­бе­ра­лиз­ма, вы­сту­пив­ше­го с кри­ти­кой кейн­си­ан­ст­ва и нового либерализма. Но­вое из­да­ние Окс­форд­ско­го ма­ни­фе­ста «Ли­бе­раль­ная про­грам­ма для 21 ве­ка» (1997 год) от­ра­зи­ло сбли­же­ние нового либерализма с не­оли­бе­ра­лиз­мом. Про­воз­гла­шён­ные в нём от­ход от государственного кон­тро­ля над национальными эко­но­ми­ка­ми и тре­бо­ва­ние «от­кры­то­сти рын­ков» со­че­та­ют­ся с та­ки­ми за­да­ча­ми, как борь­ба с бед­но­стью, про­ти­во­дей­ст­вие чрез­мер­ной кон­цен­тра­ции бо­гат­ст­ва, об­щественный кон­троль над по­след­ст­вия­ми на­учно-тех­нического про­грес­са, «сме­ще­ние ак­цен­та с на­ло­го­об­ло­же­ния тру­да на на­ло­го­об­ло­же­ние ре­сур­сов и по­треб­ле­ния энер­гии» и т. п.

Сре­ди ве­ду­щих тео­ре­ти­ков нового либерализма конца XX - начала XXI веков: Н. Боб­био, Р. Да­рен­дорф, Дж. Ролз и его по­сле­до­ва­тель тео­ре­тик «муль­ти­куль­ту­ра­лиз­ма» У. Ким­ли­ка, Р. Рор­ти, А. Сен и П. Круг­ман.

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