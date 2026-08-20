НОВЫЙ КУРС
НОВЫЙ КУРС (англ. New Deal) - комплекс чрезвычайных мер в экономике, социальной сфере, политике, образовании и культуре, проводившихся Ф.Д. Рузвельтом после его избрания президентом США в 1932 году с целью преодоления Великой депрессии 1929-1933 годов и её последствий.
Провозглашение «Нового курса» было вызвано резким ухудшением социально- экономической ситуации в США весной 1933 года в связи с крахом банковской системы, катастрофическим падением уровня производства, резким возрастанием безработицы, аграрным кризисом и развалом системы частной благотворительной помощи. В этих условиях администрация Рузвельта в спешном порядке разработала и провела через Конгресс США (в режиме, близком к панике) серию законодательных актов, призванных исправить положение. Рузвельт призвал Конгресс действовать незамедлительно, как подобает властям страны, отражающей «вражеское нашествие».
Спасение оказавшейся в состоянии коллапса банковской системы рассматривалось в качестве первоочередной задачи и основы для принятия мер по оздоровлению экономики под контролем государства. 8 марта 1933 года фактически единогласно Конгрессом США был принят и утверждён президентом чрезвычайный закон о банковской деятельности, объявлявший о врем. повсеместном закрытии банков и запрещавший вывоз золота за рубеж. Закон предоставил президенту исключительные полномочия в области кредитной политики, а также в сфере монетарных операций с золотом и обменом валюты. Логическим продолжением «переналаживания» банковской системы в целях установления над ней опеки государства стало принятие Конгрессом 16 июня 1933 года закона Гласса - Стиголла о банковской деятельности. Он предусматривал отделение коммерч. банков от инвестиционных учреждений и гарантию банковских вкладов. Тем самым был нанесён ощутимый удар по биржевым спекулянтам. Учреждение Федеральной корпорации страхования банковских вкладов создало принципиально новую ситуацию в сфере сбережения денежных накоплений как для банков, так и для рядовых вкладчиков. Расширение полномочий Федеральной резервной системы, сосредоточение в руках государства всего золотого запаса страны, отказ от золотого стандарта и девальвация доллара, наряду с мерами по экономии бюджетных средств, не только внесли решающий вклад в оздоровление финансовой системы США, но и в кратчайшие сроки содействовали устранению общественной смуты, грозившей перерасти в социальный взрыв.
Возрастание регулирующей роли государства в сфере кредитно-денежной политики и устранение им наиболее вопиющих проявлений произвола финансовых спекулянтов позволило избежать национализации банковской системы. Существенно выиграли и неиму- щие классы, в особенности доведённые до нищеты фермерство и малый бизнес. 12 мая 1933 года были приняты инициированные правительством 2 важнейших закона. Главный из них - закон о восстановлении с. х-ва (ААА) ставил целью повышение цен на сельско-хозяйственные продукты посредством сокращения посевных площадей и поголовья скота. Закон о помощи фермерам предусматривал рефинансирование фермерской ипотечной задолженности. Займы, предоставленные в 1933-1935 годы фермерам-должникам (св. 1,5 млрд. долл.), сняли угрозу их тотального разорения. Ввиду достигшего огромных размеров обнищания населения исключительное значение имел принятый 12 мая 1933 года федеральный закон о чрезвычайной помощи. Им были заложены основы нац. системы социальной помощи неимущим гражданам, которые ранее могли полагаться исключительно на благотворительность.
Центральное место в политике реформирования экономики принадлежало принятому 16 июня 1933 года закону о восстановлении промышленности (НИРА), который увенчал первые 100 дней пребывания у власти администрации «Нового курса». В соответствии с ним под контролем государства были проведены мероприятия по регулированию хозяйственной деятельности в промышленности, ограничению конкурентной борьбы, квотированию производства и сбыта, определению товарных цен и условий труда. Ст. 7а НИРА легализовала профсоюзы, предоставив им право заключать коллективные договоры с предпринимателями. Эта статья была подкреплена включением в закон раздела о создании системы общественных работ для безработных, финансируемой государством. Хотя она рассматривалась как врем. мера, система обществ. работ для безработных позволила занять миллионы оставшихся без средств к существованию рабочих, служащих, лиц свободных профессий. Их трудом были созданы огромные материальные ценности - муниципальные здания, дороги, аэропорты, национальные парки, культурные центры и т. д.
Реагируя на подъём социальных движений, администрация «Нового курса» накануне президентских выборов 1936 года сделала новый шаг влево, приняв историч. Вагнера закон 1935 года о трудовых отношениях. Им правительство в императивной форме декларировало права рабочих на организацию в профсоюзы «по их собственному выбору» и легализовало принцип «закрытого цеха» как высшей формы профсоюзных гарантий и защиты от «нечестной трудовой практики» предпринимателей. Контроль за осуществлением закона был возложен на вновь сформированное Национальное управление по трудовым отношениям. Рузвельт 14 августа 1935 года подписал закон о создании системы страхования по старости и введении пособий по безработице. Шагом навстречу активно заявившим о себе в этот период левым силам стало принятие закона, предусматривавшего новые крупные ассигнования на программу общественных работ и создание специальных организации по их реализации - Администрации гражднских работ во главе с Г.Л. Гопкинсом.
Политика «Нового курса», пережившая периоды подъёмов и спадов, имела во многом компромиссный, а в ряде случаев весьма ограниченный характер. Тем не менее она внесла крупные положительные изменения в правовое регулирование национальной экономики и трудовых отношений, налогообложение, обеспечила определённые социальные гарантии низшим слоям амер. общества. В целом она имела левоцентристскую, демократич. направленность. В январе 1941 года Ф.Д. Рузвельт в своей речи «о четырёх свободах» чётко сформулировал принципы и цели, к достижению которых намеревалась стремиться его администрация после одержанной им очередной (третьей) победы на президентских выборах осенью 1940 года. Долговременная программа, озвученная Рузвельтом, представляла собой ответ на внутренние и внешние вызовы в обстановке уже идущей Второй мировой войны: обеспечение для всех свободы слова и вероисповедания, борьба с бедностью и избавление от страха за будущее. Органичным продолжением плана обновления общества стала декларация о намерениях, изложенная в послании Рузвельта Конгрессу США 11 января 1944 год (т. н. Второй билль о правах). В нём президент заявил о своей решимости и впредь добиваться последовательного улучшения жизни американцев. «Новый курс» в перспективе должен был обеспечить им гарантированное право на работу, достойную зарплату и жилище, адекватное медицинское обслуживание, полноценное образование для молодёжи и безбедную жизнь для пожилых людей, инвалидов и безработных. Однако послевоенные политич. реалии вызвали консолидацию сил сопротивления «новому курсу».