НОВЫЙ АФОН
НОВЫЙ АФОН - город в центральной части Абхазии, в Гудаутском районе.
Население 4,0 тыс. человек (2013 год). Расположен на побережье Чёрного м. и склонах прилежащих гор, в 20 км к северо-западу от Сухума. Железнодорожная станция. Через город проходит автотрасса Сочи (Россия) - Сухум.
Поселение на южном склоне Анакопийской (Иверской) горы возникло в III тысячилетии до н. э. Упоминается как Трахея с III века н. э. В IV-V веках построена крепость, служившая резиденцией абхазских правителей. В 736/737 году крепость Анакопия осаждена арабами во главе с Марван ибн Мухаммедом (Марван II). Столица Абхазии в 786-806 годы. Центр епископии. В 1032-1073 годы принадлежала Византии; в XIII-XV веках находилась под влиянием генуэзских купцов, основавших рядом с ней факторию Каво-ди-Гиро (Анакуфа, Никопия, Никоффа). В XVI веке начался упадок города. В XVII-XVIII веках в покинутом жителями г. Анакопия стоял турецкий гарнизон. Находящееся ближе к морю поселение Псырцха (получило активное развитие после основания в 1875 году Ново-Афонского монастыря) переименовано в Новый Афон. В 1892 году при строительстве Черноморской шоссейной дороги разрушены 2 башни генуэзских укреплений XIII века. В марте 1921 года после боёв посёлок захвачен Красной Армией. В 1922 году основан курорт. С 1932 года началось расширение курорта (построены здравницы, дома отдыха), продолженное в 1950-1970-е годы. С 1938 года поселок городского типа, с 1987 года город.
Старая часть города расположена по берегам р. Псырцха (Псырдзха). На её левом берегу, близ плотины (1882 год, инж. И.С. Веняжский) и одной из первых в России ГЭС (1892-1902 годы, отремонтирована в 1935 году), - церковь Ап. Симона Кананита (IX-X века, восстановлена в XII веке и в 1881-1882 годы; реставрирована в 1956 году; фрагменты росписи начала XII века). У подножия Афонской горы (Акуи), на возвышенности, - нагорная часть ансамбля Ново-Афонского монастыря в неовизантийском стиле.
Ближе к берегу моря расположены постройки нижней части монастыря: т. н. Генуэзская башня (XI-XIII века, перестроена в гостиницу в 1880-е годы), Покровская церковь (1878-1879 годы, верх не сохр.); часовня (1891 год), посвящённая посещению Нового Афона императором Александром III в 1888 году; бывший дом игумена монастыря (в 1946-1953 годы государственная дача И.В. Сталина «Ласточкино гнездо»; ныне музей). Близ устья Псырцхи - заложенный монахами Приморский парк с прудами (конец XIX века). В 1950-е годы построен ажурный павильон железнодорожной станции Псырцха.
В западной части города, между реками Псырцха и Мысра (Мсракуара), на Анакопийской (Иверской) горе (высота 344 м) - руины крепости Анакопия (с 2002 года историко-культурный заповедник) с цитаделью (IV-V века), внутри которой сохранились остатки однонефной церкви (VII-VIII века; в середина XI века освящена во имя Св. Феодора Тирона; внутри - рельефы V-VIII веков; часовня в честь Иверской иконы Божией Матери, начало XX века), колодец, смотровая башня (середина XI века; верх восстановлен в 2006-2008 годы); второй линией укреплений с 7 башнями (конец VII века) и руинами церкви (X-XI века). У подножия горы - вход в Новоафонскую пещеру и пещерная келья, в которой, по преданию, жил ап. Симон Кананит.
Музеи: этнографический (2004 год; собрание краеведа и резчика К.К. Лакрба), Абхазские царства (2010 год); памятник-музей погибшим во время грузино-абхазской войны 1992-1994 годы (2002 год).
Приморский климатический курорт. Климат субтропический, с очень мягкой, бесснежной зимой (средняя температура января около 6 °C) и очень тёплым, солнечным летом (средняя температура августа 24 °C). Осадков около 1600 мм в год; бо́льшая часть их выпадает поздней осенью и зимой. Летняя жара смягчается морскими и береговыми бризами. От северных ветров курорт защищён хребтами Большого Кавказа. Растительность в районе Нового Афона субтропическая, исключительно богатая и разнообразная. Купальный сезон длится с мая по ноябрь (темп-ра воды в море летом 24-26 °С); оборудован лечебный пляж. На курорте осуществляют лечение больных с заболеваниями сердечно- сосудистой системы, органов дыхания (кроме туберкулёза и бронхиальной астмы). Санаторий, курортная поликлиника, другие курортные учреждения. Центр культурно-познавательного и спортивно- оздоровительного туризма (пансионат, турбазы и др.).
К северу от Нового Афона, в горах, в с. Анухва (Анхуа) и близ него, - наскальные рисунки в гроте Агца (обнаружены в 1940 году), хутор Ново-Афонского монастыря с церковью Св. Иоанна Предтечи (освящена в 1908 году), руины крепостей Бжилва (VII-IX века) и Абарук (Абгархук; VIII-XI века), храмов IX-XII веков в местностях Мсыгхва, Ачанва, Аквача, в пос. Ахикуара (Веселовка).