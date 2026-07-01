НОВЫЙ АФОН

НОВЫЙ АФОН - го­род в центральной час­ти Аб­ха­зии, в Гу­да­ут­ском районе.

Население 4,0 тыс. человек (2013 год). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Чёр­но­го м. и скло­нах при­ле­жа­щих гор, в 20 км к се­ве­ро-за­па­ду от Су­ху­ма. Железнодорожная стан­ция. Че­рез го­род про­хо­дит ав­то­трас­са Со­чи (Рос­сия) - Су­хум.

По­се­ле­ние на южном скло­не Анакопий­ской (Ивер­ской) го­ры воз­ник­ло в III тысячилетии до н. э. Упо­ми­на­ет­ся как Тра­хея с III века н. э. В IV-V веках по­строе­на кре­пость, слу­жив­шая ре­зи­ден­ци­ей абхазских пра­ви­те­лей. В 736/737 году кре­пость Ана­ко­пия оса­ж­де­на ара­ба­ми во гла­ве с Мар­ван ибн Му­хам­ме­дом (Мар­ван II). Сто­ли­ца Аб­ха­зии в 786-806 годы. Центр епи­ско­пии. В 1032-1073 годы при­над­ле­жа­ла Ви­зан­тии ; в XIII-XV веках на­хо­ди­лась под влия­ни­ем ге­ну­эз­ских куп­цов, ос­но­вав­ших ря­дом с ней фак­то­рию Ка­во-ди-Ги­ро (Ана­ку­фа, Ни­ко­пия, Ни­коф­фа). В XVI веке на­чал­ся упа­док го­ро­да. В XVII-XVIII веках в по­ки­ну­том жи­те­ля­ми г. Ана­ко­пия сто­ял турецкий гар­ни­зон. На­хо­дя­щее­ся бли­же к мо­рю по­се­ле­ние Псырц­ха (по­лу­чи­ло ак­тив­ное раз­ви­тие по­сле ос­но­ва­ния в 1875 году Но­во-Афон­ско­го мо­на­сты­ря) пе­ре­име­но­ва­но в Новый Афон. В 1892 году при строи­тель­ст­ве Чер­но­мор­ской шос­сей­ной до­ро­ги раз­ру­ше­ны 2 баш­ни ге­ну­эз­ских ук­реп­ле­ний XIII века. В мар­те 1921 года по­сле бо­ёв по­сё­лок за­хва­чен Крас­ной Ар­ми­ей . В 1922 году ос­но­ван ку­рорт. С 1932 года на­ча­лось рас­ши­ре­ние ку­рор­та (по­строе­ны здрав­ни­цы, до­ма от­ды­ха), про­дол­жен­ное в 1950-1970-е годы. С 1938 года поселок городского ти­па, с 1987 года го­род.

Ста­рая часть го­ро­да рас­по­ло­же­на по бе­ре­гам р. Псырц­ха (Псыр­дз­ха). На её ле­вом бе­ре­гу, близ пло­ти­ны (1882 год, инж. И.С. Ве­няж­ский) и од­ной из пер­вых в Рос­сии ГЭС (1892-1902 годы, от­ре­мон­ти­ро­ва­на в 1935 году), - церковь Ап. Си­мо­на Ка­на­ни­та (IX-X века, вос­ста­нов­ле­на в XII веке и в 1881-1882 годы; рес­тав­ри­ро­ва­на в 1956 году; фраг­мен­ты рос­пи­си начала XII века). У под­но­жия Афон­ской го­ры (Акуи), на воз­вы­шен­но­сти, - на­гор­ная часть ан­самб­ля Но­во-Афон­ско­го монастыря в не­ови­зан­тий­ском сти­ле .

Бли­же к бе­ре­гу мо­ря рас­по­ло­же­ны по­строй­ки ниж­ней час­ти мо­на­сты­ря: т. н. Ге­ну­эз­ская баш­ня (XI-XIII века, пе­ре­строе­на в гос­ти­ни­цу в 1880-е годы), По­кров­ская церковь (1878-1879 годы, верх не сохр.); ча­сов­ня (1891 год), по­свя­щён­ная по­се­ще­нию Нового Афона императором Алек­сан­дром III в 1888 году; бывший дом игу­ме­на мо­на­сты­ря (в 1946-1953 годы государственная да­ча И.В. Ста­ли­на «Лас­точ­ки­но гнез­до»; ны­не му­зей). Близ устья Псырц­хи - за­ло­жен­ный мо­на­ха­ми При­мор­ский парк с пру­да­ми (конец XIX века). В 1950-е годы постро­ен ажур­ный па­виль­он железнодорожной станции Псырц­ха.

В западной час­ти го­ро­да, ме­ж­ду ре­ка­ми Псырц­ха и Мыс­ра (Мсра­куа­ра), на Ана­копий­ской (Ивер­ской) го­ре (высота 344 м) - руи­ны кре­по­сти Ана­ко­пия (с 2002 года ис­тори­ко-куль­тур­ный за­по­вед­ник) с ци­та­де­лью (IV-V века), внут­ри ко­то­рой со­хра­ни­лись ос­тат­ки од­но­не­фной церк­ви (VII-VIII века; в середина XI века ос­вя­ще­на во имя Св. Фео­до­ра Ти­ро­на; внут­ри - рель­е­фы V-VIII веков; ча­сов­ня в честь Ивер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, начало XX века), ко­ло­дец, смот­ро­вая баш­ня (середина XI века; верх вос­ста­нов­лен в 2006-2008 годы); вто­рой ли­ни­ей ук­ре­п­ле­ний с 7 баш­ня­ми (конец VII века) и руи­на­ми церк­ви (X-XI века). У под­но­жия го­ры - вход в Но­во­афон­скую пе­ще­ру и пе­щер­ная ке­лья, в ко­то­рой, по пре­да­нию, жил ап. Си­мон Ка­на­нит.

Му­зеи: эт­но­гра­фический (2004 год; соб­ра­ние крае­ве­да и рез­чи­ка К.К. Лак­рба), Абхазские цар­ст­ва (2010 год); па­мят­ник-му­зей по­гиб­шим во вре­мя гру­зи­но-абхазской вой­ны 1992-1994 годы (2002 год).

При­мор­ский кли­ма­тический ку­рорт. Кли­мат суб­тро­пический, с очень мяг­кой, бес­снеж­ной зи­мой (средняя температура ян­ва­ря около 6 °C) и очень тё­п­лым, сол­неч­ным ле­том (средняя температура ав­гу­ста 24 °C). Осад­ков около 1600 мм в год; бо́ль­шая часть их вы­па­да­ет позд­ней осе­нью и зи­мой. Лет­няя жа­ра смяг­ча­ет­ся мор­ски­ми и бе­ре­го­вы­ми бри­за­ми. От северных вет­ров ку­рорт за­щи­щён хреб­та­ми Боль­шо­го Кав­ка­за. Рас­ти­тель­ность в рай­оне Нового Афона суб­тро­пи­че­ская, ис­клю­чи­тель­но бо­га­тая и раз­но­об­раз­ная. Ку­паль­ный се­зон длит­ся с мая по но­ябрь (темп-ра во­ды в мо­ре ле­том 24-26 °С); обо­ру­до­ван ле­чеб­ный пляж. На ку­рор­те осу­ще­ст­в­ля­ют ле­че­ние боль­ных с за­бо­ле­ва­ния­ми сер­деч­но- со­су­ди­стой сис­те­мы, ор­га­нов ды­ха­ния (кро­ме ту­бер­ку­лё­за и брон­хи­аль­ной аст­мы). Са­на­то­рий, ку­рорт­ная по­ли­кли­ни­ка, другие ку­рорт­ные уч­ре­ж­де­ния. Центр куль­тур­но-по­зна­ва­тель­но­го и спор­тив­но- оз­до­ро­ви­тель­но­го ту­риз­ма (пан­сио­нат, тур­ба­зы и др.).

К се­ве­ру от Нового Афона, в го­рах, в с. Анух­ва (Анхуа) и близ не­го, - на­скаль­ные ри­сун­ки в гро­те Аг­ца (об­на­ру­же­ны в 1940 году), ху­тор Но­во-Афон­ско­го монастыря с церковью Св. Ио­ан­на Пред­те­чи (ос­вя­ще­на в 1908 году), руи­ны кре­по­стей Бжил­ва (VII-IX века) и Аба­рук (Аб­гар­хук; VIII-XI века), хра­мов IX-XII веков в ме­ст­но­стях Мсыг­хва, Ачан­ва, Ак­ва­ча, в пос. Ахи­куа­ра (Ве­се­лов­ка).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)