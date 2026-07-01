НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ - общее название многочисленных организаций религиозного или псевдорелигиозного типа, характеризующихся относительно недавним временем появления (большинство возникло во второй половине XX века, однако старейшие из них, например мормоны, зародились в середине XIX века) и религиозным синкретизмом.
Как правило, им свойственны также религиозый радикализм, активная прозелитическая деятельность, отрицательное отношение к принятым в обществе традициям и нормам. Основатели и лидеры Н. р.д. играют в их жизни ключевую роль (зачастую обожествляются, признаются непогрешимыми и т. п.). В отношении этих организаций используется не только термин «новые религиозные движения», но и термины «новые (нетрадиционные) религии», «религии меньшинства» и др. Исследователи-религиоведы фиксируют нарушение многими новыми религиозными движениями законов, эксплуатацию ими своих членов, манипулирование их сознанием и установление жёсткого контроля над их личностью, в связи с чем именуют новые религиозные движения «тоталитарными сектами» или «деструктивными культами».
Существуют различные классификации новых религиозных движений. По географичесскому признаку их часто подразделяют на западные и восточные. Они могут также ассоциироваться с конкретными странами (корейские синкретические культы, японские необуддийские секты и др.). По содержанию вероучительных доктрин выделяются: неохристианские (или псевдохристианские) - Свидетели Иеговы, Церковь Божией Матери «Державная», Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) и др.; необуддийские (или псевдобуддийские); неоиндуистские (псевдоиндуистские); оккультные (напр., Белое братство); неоязыческие культы (напр., асатру, родноверие); сатанистские культы. Имеются, кроме того, новые религиозные движения, возникшие на основе даосизма, ислама, иудаизма, конфуцианства, синтоизма и др. традиционных религий. При этом новые религиозные движения буддийского, даосистского, индуистского, реже конфуцианского и синтоистского происхождения объединяют в группу неовосточных (неоориенталистских) религиозных движений. Для них характерно стремление адаптировать вост. религ. традиции с учётом психологич. особенностей людей зап. цивилизации. При такой адаптации доктрины восточных религий обычно сильно искажаются.
К наиболее известным неовосточным новым религиозным движениям относятся Аум Синрикё, Международное общество сознания Кришны, общины Раджниша и Сатьи Саи Бабы, Трансцендентальная медитация, Фалуньгун, Шри Чинмоя культ и др. По преим. направлению деятельности различаются новые религиозные движения политические, коммерческие (коммерч. культы), медицинские, психологические (психокульты), педагогические и пр. Многие новые религиозные движения с трудом поддаются классификации, отличаясь исключительно синкретизмом доктрин (напр., Церковь объединения, сайентология).
Даже приблизительное количество новых религиозных движений в мире неизвестно. Предположительно их порядок исчисляется сотнями тысяч организаций, отдельные из которых насчитывают до нескольких десятков миллионов адептов. Крупнейшими из новых религиозных движений являются Харизматическое движение, мормоны, Свидетели Иеговы, Фалуньгун. Общее число членов новых религиозных движений превышает 100 млн. человек (2012 год). Доля приверженцев новых религиозных движений наиболее велика в Индии, Китае, Японии, США, Великобритании, странах Карибского бассейна и Южной Африки, однако ни в одном государстве они не составляют большинства населения. В России (на 1 января 2011 год) зарегистрировано около 20 типов новых религиозных движений (около 3% от числа всех зарегистрированных религиозных организаций), реально действует неск. сотен их разновидностей. К российским новым религиозным движениям принадлежит от 200 до 500 тыс. адептов. (См. также раздел Религии, ст. Новые религиозные движения в томе «Россия».)