НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ - об­щее на­зва­ние мно­го­численных ор­га­ни­за­ций ре­ли­ги­оз­но­го или псев­до­ре­ли­ги­оз­но­го ти­па, ха­рак­те­ри­зую­щих­ся от­но­си­тель­но не­дав­ним вре­ме­нем по­яв­ле­ния (боль­шин­ст­во воз­ник­ло во второй половине XX века, од­на­ко ста­рей­шие из них, например мор­мо­ны, за­ро­ди­лись в середине XIX века) и ре­лигиозным син­кре­тиз­мом.

Как пра­ви­ло, им свой­ст­вен­ны так­же ре­лигиозый ра­ди­ка­лизм, ак­тив­ная про­зе­ли­тическая дея­тель­ность, от­ри­цательное от­но­ше­ние к при­ня­тым в об­ще­ст­ве тра­ди­ци­ям и нор­мам. Ос­но­ва­те­ли и ли­де­ры Н. р.д. иг­ра­ют в их жиз­ни клю­чевую роль (за­час­тую обо­же­ст­в­ля­ют­ся, при­зна­ют­ся не­по­гре­ши­мы­ми и т. п.). В от­но­ше­нии этих ор­га­ни­за­ций ис­поль­зу­ет­ся не толь­ко тер­мин «новые религиозные движения», но и тер­ми­ны «но­вые (не­тра­диционные) ре­ли­гии», «ре­ли­гии мень­шин­ст­ва» и др. Ис­сле­до­ва­те­ли-ре­ли­гио­ве­ды фик­си­ру­ют на­ру­ше­ние мно­ги­ми новыми религиозными движениями за­ко­нов, экс­плуа­та­цию ими сво­их чле­нов, ма­ни­пу­ли­ро­ва­ние их соз­на­ни­ем и ус­та­нов­ле­ние жё­ст­ко­го кон­тро­ля над их лич­но­стью, в свя­зи с чем име­ну­ют новые религиозные движения «то­та­ли­тар­ны­ми сек­та­ми» или «де­ст­рук­тив­ны­ми куль­та­ми».

Су­ще­ст­ву­ют различные клас­си­фи­ка­ции новых религиозных движений. По гео­гра­фичесскому при­зна­ку их час­то под­раз­де­ля­ют на за­пад­ные и вос­точ­ные. Они мо­гут так­же ас­со­ции­ро­вать­ся с кон­крет­ны­ми стра­на­ми (ко­рей­ские син­кре­ти­че­ские куль­ты, японские не­обуд­дий­ские сек­ты и др.). По со­дер­жа­нию ве­ро­учи­тель­ных док­трин вы­де­ля­ют­ся: нео­хри­сти­ан­ские (или псев­до­хри­сти­ан­ские) - Сви­де­те­ли Ие­го­вы, Цер­ковь Бо­жи­ей Ма­те­ри «Дер­жав­ная», Цер­ковь Ии­су­са Хри­ста свя­тых по­след­них дней ( мор­мо­ны ) и др.; не­обуд­дий­ские (или псев­до­буд­дий­ские); не­оин­дуи­ст­ские (псев­до­ин­дуи­ст­ские); ок­культ­ные (напр., Бе­лое брат­ст­во); не­оя­зы­че­ские куль­ты (напр., асат­ру, род­но­ве­рие); са­та­ни­ст­ские куль­ты. Име­ют­ся, кро­ме то­го, новые религиозные движения, воз­ник­шие на ос­но­ве дао­сиз­ма, ис­ла­ма, иу­да­из­ма, кон­фу­ци­ан­ст­ва, син­то­из­ма и др. тра­диционных ре­ли­гий. При этом новые религиозные движения буд­дий­ско­го, дао­си­ст­ско­го, ин­дуи­ст­ско­го, ре­же кон­фу­ци­ан­ско­го и син­тои­ст­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния объ­е­ди­ня­ют в груп­пу нео­во­сточ­ных (нео­ори­ен­та­ли­ст­ских) ре­лигиозных дви­же­ний. Для них ха­рак­тер­но стрем­ле­ние адап­ти­ро­вать вост. ре­лиг. тра­ди­ции с учё­том пси­хо­ло­гич. осо­бен­но­стей лю­дей зап. ци­ви­ли­за­ции. При та­кой адап­та­ции док­три­ны восточных ре­ли­гий обыч­но силь­но ис­ка­жа­ют­ся.

К наи­бо­лее из­вест­ным не­ово­сточ­ным новым религиозным движениям от­но­сят­ся Аум Син­ри­кё, Ме­ж­ду­на­род­ное об­ще­ст­во соз­на­ния Криш­ны , об­щи­ны Радж­ни­ша и Са­тьи Саи Ба­бы, Транс­цен­ден­таль­ная ме­ди­та­ция, Фа­лунь­гун, Шри Чин­моя культ и др. По пре­им. на­прав­ле­нию дея­тель­но­сти раз­ли­ча­ют­ся новые религиозные движения по­ли­ти­че­ские, ком­мер­че­ские (ком­мерч. куль­ты), ме­ди­цин­ские, пси­хо­ло­ги­че­ские (пси­хо­куль­ты), пе­да­го­ги­че­ские и пр. Мно­гие новые религиозные движения с тру­дом под­да­ют­ся клас­си­фи­ка­ции, от­ли­ча­ясь ис­клю­чительно син­кре­тиз­мом док­трин (напр., Цер­ковь объ­еди­не­ния, сай­ен­то­ло­гия).

Да­же при­бли­зительное ко­ли­че­ст­во новых религиозных движений в ми­ре не­из­вест­но. Пред­по­ло­жи­тель­но их по­ря­док ис­чис­ля­ет­ся сот­ня­ми ты­сяч ор­га­ни­за­ций, от­дель­ные из ко­то­рых на­счи­ты­ва­ют до не­сколь­ких де­сят­ков мил­лио­нов адеп­тов. Круп­ней­ши­ми из новых религиозных движений яв­ля­ют­ся Ха­риз­ма­ти­че­ское дви­же­ние, мор­мо­ны, Сви­де­те­ли Ие­го­вы, Фа­лунь­гун. Об­щее чис­ло чле­нов новых религиозных движений пре­вы­ша­ет 100 млн. человек (2012 год). До­ля при­вер­жен­цев новых религиозных движений наи­бо­лее ве­ли­ка в Ин­дии , Ки­тае, Япо­нии, США, Ве­ли­ко­бри­та­нии, стра­нах Ка­риб­ско­го бас­сей­на и Южной Аф­ри­ки, од­на­ко ни в од­ном го­су­дар­ст­ве они не со­став­ля­ют боль­шин­ст­ва на­се­ления. В Рос­сии (на 1 января 2011 год) за­ре­ги­стри­ро­вано около 20 ти­пов новых религиозных движений (около 3% от чис­ла всех за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных ре­лигиозных организаций), ре­аль­но дей­ст­ву­ет неск. со­тен их раз­но­вид­но­стей. К рос­сий­ским новым религиозным движениям при­над­ле­жит от 200 до 500 тыс. адеп­тов. (См. так­же раз­дел Ре­ли­гии, ст. Но­вые ре­ли­ги­оз­ные дви­же­ния в то­ме «Рос­сия».)

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