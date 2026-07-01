НОВЫЕ ОСМАНЫ
НОВЫЕ ОСМАНЫ (тур. Genç Osmanlılar) - участники реформаторского конституционалистского движения в Османской империи во второй половине XIX века.
Возникло в ходе реформ танзимата. В 1865 году в Стамбуле было основано тайное Общество «новых османов», которое насчитывало около 250 членов, в основном представителей турецкой интеллигенции и чиновничества.
Членами общества были видные государственные и общественных деятели, многие из которых также прославились в качестве журналистов, драматургов и писателей: Ибрахим Шинаси, Намык Кемаль, Зия-паша, Авни-паша, Али Суави, Мидхат-паша, египетский принц Мустафа Фазыл-паша и др.
Политическая концепция «Новых османов» (т. н. османизм, или оттоманизм) сформировалась на основе взглядов французских философов Просвещения (Ш.Л. Монтескьё, Ж.Ж. Руссо), ряд произведений которых был переведён на турецкий язык. Намыком Кемалем и Зия-пашой. «Новые Османы» провозглашали необходимость реформирования Османской империи по европейским стандартам: введение конституционного правления, созыв парламента, установление либеральных свобод. Они выступали против колониальной политики Запада, за независимое развитие Османской империи; пропагандировали идею «слияния» различных народов империи («детей одной родины») независимо от национальности, языка и вероисповедания в единую нацию «османов». В этой связи «Новые османы» являлись противниками национально-освободительных движений нетурецких народов.
В мае 1866 года «Новые османы» организовали заговор против султана Абдул-Азиза (1861-1876 годы). После его раскрытия часть «Новых османов» была арестована, часть эмигрировала в Европу, где в 1867-1870 годы издавала газеты и брошюры на турецком языке, подпольно распространявшиеся в Османской империи.
Большую роль в пропаганде идей «Новых османов» сыграли газеты «Muhbir» («Корреспондент»; Лондон, 1867-1868 годы) и «H ̈urriyet» («Свобода»; Лондон, затем Женева, 1868-1870 годы).
В начале 1870-х годов в результате амнистии «Новые османы» получили возможность вернуться на родину, где приняли активное участие в борьбе за разработку и принятие конституции. В 1870-1873 годы Намык Кемаль издавал газету «İbret» («Назидание»), критиковавшую правительство и распространявшую идеи свободы. Борьба за принятие конституции усилилась в условиях обострения экономич. и политич. кризиса в стране.
В 1873-1875 годы в ряде районов Анатолии вследствие засухи начался голод и падёж скота, что, в свою очередь, привело к волнениям сельского населения и росту национально-освободительных движений народов Османской империи. Стремясь предотвратить массовые выступления, группа военных и гражданских сановников во главе со сторонником «Новоых османов» Сулейман-пашой 30 мая 1876 года низложила султана Абдул-Азиза и добилась от нового султана Мурада V (30 мая 1876 года - 31 августа 1876 год) распоряжения о подготовке конституции. В 1876 году великий везир Мидхат-паша разработал проект основного закона, в котором нашли отражение большинство концептуальных положений османизма, и 23 декабря 1876 года добился его утверждения (см. «Мидхата конституция»). Однако после начала русско-турецкой войны 1877-1878 годов (см. Русско-турецкие войны) султан Абдул-Хамид II распустил парламент, приостановил действие конституции и подверг «Новых османов» репрессиям.
Многие идеи и требования «Новых османов» восприняли младотурки.
Исторические источники:
Namık Kemal. Osmanlı modernleșmesinin мeseleleri. Sirkeci; İst., 2005.