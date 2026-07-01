НОВЫЕ ОСМАНЫ

НОВЫЕ ОСМАНЫ (тур. Genç Osmanlı­lar) - уча­ст­ни­ки ре­фор­ма­тор­ско­го кон­сти­ту­цио­на­ли­ст­ско­го дви­же­ния в Ос­ман­ской им­пе­рии во второй половине XIX века.

Воз­ник­ло в хо­де ре­форм тан­зи­ма­та. В 1865 году в Стам­бу­ле бы­ло ос­но­ва­но тай­ное Общество «но­вых ос­ма­нов», ко­то­рое на­счи­ты­ва­ло около 250 чле­нов, в основном пред­ста­ви­те­лей турецкой ин­тел­ли­ген­ции и чи­нов­ни­че­ст­ва.

Чле­на­ми общества бы­ли вид­ные государственные и об­щественных дея­те­ли, мно­гие из ко­то­рых так­же про­сла­ви­лись в ка­че­ст­ве жур­на­ли­стов, дра­ма­тур­гов и пи­са­те­лей: Ибрахим Ши­на­си, На­мык Ке­маль, Зия-па­ша, Ав­ни-па­ша, Али Суа­ви, Мид­хат-па­ша, египетский принц Мус­та­фа Фа­зыл-па­ша и др.

По­ли­тическая кон­цеп­ция «Новых османов» (т. н. ос­ма­низм, или от­то­ма­низм ) сфор­ми­ро­ва­лась на ос­но­ве взгля­дов французских фи­ло­со­фов Про­све­ще­ния (Ш.Л. Мон­тес­кьё, Ж.Ж. Рус­со), ряд про­из­ве­де­ний ко­то­рых был пе­ре­ведён на турецкий язык. На­мы­ком Ке­ма­лем и Зия-па­шой. «Новые Османы» про­воз­гла­ша­ли не­об­хо­ди­мость ре­фор­ми­ро­ва­ния Ос­ман­ской им­пе­рии по ев­ропейским стан­дар­там: вве­де­ние кон­сти­туционного прав­ле­ния, со­зыв пар­ла­мен­та, ус­та­нов­ле­ние ли­бе­раль­ных сво­бод. Они вы­сту­па­ли про­тив ко­ло­ни­аль­ной по­ли­ти­ки За­па­да, за не­за­ви­си­мое раз­витие Ос­ман­ской им­пе­рии; про­па­ган­ди­ро­ва­ли идею «слия­ния» различных на­ро­дов им­пе­рии («де­тей од­ной ро­ди­ны») не­за­ви­си­мо от на­цио­наль­но­сти, язы­ка и ве­ро­ис­по­ве­да­ния в еди­ную на­цию «ос­ма­нов». В этой свя­зи «Новые османы» яв­ля­лись про­тив­ни­ка­ми национально-ос­во­бо­дительных дви­же­ний не­ту­рец­ких на­ро­дов.

В мае 1866 года «Новые османы» ор­га­ни­зо­ва­ли за­го­вор про­тив сул­та­на Аб­дул-Ази­за (1861-1876 годы). По­сле его рас­кры­тия часть «Новых османов» бы­ла аре­сто­ва­на, часть эмиг­ри­ро­ва­ла в Ев­ро­пу, где в 1867-1870 годы из­да­ва­ла га­зе­ты и бро­шю­ры на турецком языке, под­поль­но рас­про­стра­няв­шие­ся в Ос­ман­ской им­пе­рии.

Боль­шую роль в про­па­ган­де идей «Новых османов» сыг­ра­ли газеты «Muh­bir» («Кор­рес­пон­дент»; Лон­дон, 1867-1868 годы) и «H ̈urriyet» («Сво­бо­да»; Лон­дон, за­тем Же­не­ва, 1868-1870 годы).

В начале 1870-х годов в ре­зуль­та­те ам­ни­стии «Новые османы» по­лу­чи­ли воз­мож­ность вер­нуть­ся на ро­ди­ну, где при­ня­ли ак­тив­ное уча­стие в борь­бе за раз­ра­бот­ку и при­ня­тие кон­сти­ту­ции. В 1870-1873 годы На­мык Ке­маль из­да­вал газету «İbret» («На­зи­да­ние»), кри­ти­ко­вав­шую пра­ви­тель­ст­во и рас­про­стра­няв­шую идеи сво­бо­ды. Борь­ба за при­ня­тие кон­сти­ту­ции уси­ли­лась в ус­ло­ви­ях обо­ст­ре­ния эко­но­мич. и по­ли­тич. кри­зи­са в стра­не.

В 1873-1875 годы в ря­де рай­онов Ана­то­лии вслед­ст­вие за­су­хи на­чал­ся го­лод и па­дёж ско­та, что, в свою оче­редь, при­ве­ло к вол­не­ни­ям сель­ско­го на­се­ле­ния и рос­ту национально-ос­во­бо­дительных дви­же­ний на­ро­дов Ос­ман­ской им­пе­рии. Стре­мясь пре­дот­вра­тить мас­со­вые вы­сту­п­ле­ния, груп­па во­енных и гражданских са­нов­ни­ков во гла­ве со сто­рон­ни­ком «Новоых османов» Су­лей­ман-па­шой 30 мая 1876 года низ­ло­жи­ла сул­та­на Аб­дул-Ази­за и до­би­лась от но­во­го сул­та­на Му­ра­да V (30 мая 1876 года - 31 августа 1876 год) рас­по­ря­же­ния о под­го­тов­ке кон­сти­ту­ции. В 1876 году ве­ли­кий ве­зир Мид­хат-па­ша раз­ра­бо­тал про­ект ос­нов­но­го за­ко­на, в ко­то­ром на­шли от­ра­же­ние боль­шин­ст­во кон­цеп­ту­аль­ных по­ло­же­ний ос­ма­низ­ма, и 23 декабря 1876 года до­бил­ся его ут­вер­жде­ния (см. «Мид­ха­та кон­сти­ту­ция» ). Од­на­ко по­сле на­ча­ла русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов (см. Рус­ско-ту­рец­кие вой­ны) сул­тан Аб­дул-Ха­мид II рас­пус­тил пар­ла­мент, при­ос­та­но­вил дей­ст­вие кон­сти­ту­ции и под­верг «Новых османов» ре­прес­си­ям.

Многие идеи и тре­бо­ва­ния «Новых османов» вос­при­ня­ли мла­до­тур­ки.

Исторические источники:

Namık Kemal. Osmanlı modern­leșme­sinin мeseleleri. Sirkeci; İst., 2005.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)