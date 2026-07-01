НОВЫЕ НИДЕРЛАНДЫ

НОВЫЕ НИДЕРЛАНДЫ, и­дерл. Nieuw- Nederland, англ. New Netherland - ни­дерландская ко­ло­ния в Северной Аме­ри­ке в до­ли­не р. Гуд­зон и ме­ж­ду­ре­чье Кон­нек­ти­ку­та и Де­ла­вэ­ра, пре­имущественно на тер­ри­то­рии современных американских шта­тов Нью-Йорк и Нью-Джер­си.

Зем­ли Новые Нидерланды от­кры­ты осе­нью 1609 года Г. Гуд­зо­ном, то­гда же по­лу­чи­ли своё на­зва­ние.

Ге­не­раль­ные шта­ты Ни­дер­лан­дов 3 июня 1621 года вы­да­ли Ни­дерландской Вест-Инд­ской ком­па­нии хар­тию на ос­вое­ние Новых Нидерландов. В мае 1624 года за­ло­жен Форт-Оранье (ны­не г. Ол­ба­ни), в ию­ле 1625 года - Форт-Ам­с­тер­дам (с 1626 года Но­вый Ам­стер­дам, ны­не Нью-Йорк ).

Со­глас­но Хар­тии о воль­но­стях и при­ви­ле­ги­ях 1629 года, чле­ны Ни­дерландской Вест-Инд­ской ком­па­нии, ор­га­ни­зо­вав­шие пе­ре­се­ле­ние в Новые Нидерланды не ме­нее 50 человек стар­ше 15 лет, по­лу­ча­ли в соб­ст­вен­ность и юрис­дик­цию зем­ли вдоль р. Гуд­зон.

В 1643-1645 годы жи­те­ли Новых Нидерландов ве­ли тя­жё­лую вой­ну с ал­гон­ки­на­ми.

Эко­но­мическое бла­го­сос­тоя­ние Новых Нидерландов бы­ло вос­ста­нов­ле­но при гу­бер­на­то­ре П. Стёй­ве­сан­те (1647-1664 годы). В 1655 году в со­став Новых Нидерландов во­шла за­воё­ван­ная шведская ко­ло­ния Но­вая Шве­ция.

В 1664 году Новые Нидерланды за­хва­че­ны анг­ли­ча­на­ми (на­се­ле­ние ко­ло­нии на тот мо­мент со­став­ля­ло 6-10 тыс. человек), в ре­зуль­та­те анг­ло-голландские вой­ны 1672-1674 годов (см. Анг­ло-гол­ланд­ские вой­ны XVII-XVIII веков) окон­ча­тель­но пе­ре­шли под их власть.

В Нью-Джер­си ни­дерландский язык был вы­тес­нен анг­лий­ским толь­ко в начале XX века.

Исторические источники:

Narratives of New Netherland. 1609–1664 / Ed. J.-F. Jameson. N. Y., 1909.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)