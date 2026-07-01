НОВЫЕ НИДЕРЛАНДЫ
НОВЫЕ НИДЕРЛАНДЫ, идерл. Nieuw- Nederland, англ. New Netherland - нидерландская колония в Северной Америке в долине р. Гудзон и междуречье Коннектикута и Делавэра, преимущественно на территории современных американских штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.
Земли Новые Нидерланды открыты осенью 1609 года Г. Гудзоном, тогда же получили своё название.
Генеральные штаты Нидерландов 3 июня 1621 года выдали Нидерландской Вест-Индской компании хартию на освоение Новых Нидерландов. В мае 1624 года заложен Форт-Оранье (ныне г. Олбани), в июле 1625 года - Форт-Амстердам (с 1626 года Новый Амстердам, ныне Нью-Йорк).
Согласно Хартии о вольностях и привилегиях 1629 года, члены Нидерландской Вест-Индской компании, организовавшие переселение в Новые Нидерланды не менее 50 человек старше 15 лет, получали в собственность и юрисдикцию земли вдоль р. Гудзон.
В 1643-1645 годы жители Новых Нидерландов вели тяжёлую войну с алгонкинами.
Экономическое благосостояние Новых Нидерландов было восстановлено при губернаторе П. Стёйвесанте (1647-1664 годы). В 1655 году в состав Новых Нидерландов вошла завоёванная шведская колония Новая Швеция.
В 1664 году Новые Нидерланды захвачены англичанами (население колонии на тот момент составляло 6-10 тыс. человек), в результате англо-голландские войны 1672-1674 годов (см. Англо-голландские войны XVII-XVIII веков) окончательно перешли под их власть.
В Нью-Джерси нидерландский язык был вытеснен английским только в начале XX века.
Исторические источники:
Narratives of New Netherland. 1609–1664 / Ed. J.-F. Jameson. N. Y., 1909.