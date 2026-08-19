Нóвые Нидерлáнды

Нóвые Нидерлáнды ( нидерл. Nieuw-­Nederland, англ. New Nether­land) — нидерландская колония в Сев. Америке в долине р. Гудзон и междуречье Коннектикута и Делавэра, преимущественно на территории современных штатов Нью-­Йорк, Нью-Джерси и Делавэр (США). Коренное население — племена алгонкинской группы. Земли Н. Н. открыты осенью 1609 Г. Гудзоном , тогда же получили свое название. В 1616–1621 неудачные попытки обосноваться в Н. Н. предпринимала Новонидерландская компания. Генеральные штаты Нидерландов 3 июня 1621 выдали вновь созданной Нидерландской Вест-­Индской компании хартию на освоение Зап. Африки и Нового Света; хозяйственной целью в Н. Н. была меховая торговля. В мае 1624 заложен Форт-­Оранье (ныне г. Олбани), в июле 1625 — Форт-­Амстердам (с 1626 Новый Амстердам, ныне Нью-­Йорк ). Согласно Хартии о вольностях и привилегиях 1629, члены Нидерландской Вест-­Индской компании, организовавшие переселение в Н. Н. не менее 50 человек старше 15 лет, получали в собственность и юрисдикцию земли вдоль р. Гудзон. Рабство большой роли в хозяйстве Н. Н. не играло. В 1643–1645 жители Н. Н. вели тяжелую вой­ну с алгонкинами. Благосостояние Н. Н. выросло при губернаторе П. Стёйвесанте (1647–1664). В 1655 в состав Н. Н. вошла завоеванная шведская колония Новая Швеция. В 1664 Н. Н. захвачены британцами (население колонии на тот момент достигало 9 тыс. человек, среди которых были выходцы из разных европейских стран), после вой­ны 1672–1674 (см. Англо-голландские вой­ны XVII–XVIII вв .) окончательно перешли под их власть. Структура крупного землевладения, с крестьянами-арендаторами, вдоль р. Гудзон сохранялась вплоть до середины 1840‑х. Среди потомков нидерландского населения Н. Н.: президенты США М. Ван Бюрен , Т. Рузвельт , Ф. Д. Рузвельт . В некоторых районах Нью-­Джерси нидерландский язык был вытеснен английским только к началу XX в.

Ист. : Narratives of New Netherland. 1609–1664 / Ed. J.-F. Jameson. New York, 1909.

Лит. : Bachman V. C. Peltries or Plantations: The Economic Policies of the Dutch West India Company in New Netherland, 1623–1639. Baltimore (Md.), 1969; Shorto R. The Island at the Сenter of the World: The Epic Story of Dutch Manhattan and the Forgotten Colony that Shaped Ame­rica. New York, 2004; Jacobs J. New Netherland: A Dutch Colony in Seventeenth-­Century America. Leiden, 2005; Revisiting New Netherland: Perspectives on Early Dutch America / Ed. by J. D. Goodfriend. Leiden, 2005. А. А. Исэров .