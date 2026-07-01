НОВЫЕ ЛЕВЫЕ
НОВЫЕ ЛЕВЫЕ - понятие, используемое для обозначения широкого спектра социальных и интеллектуальных движений в США и Великобритании, а также в ряде стран Западной Европы в 1960-1970-х годоы (см. также Альтернативные движения).
Само название «новые левые» связано с критическим отношением представителей этого движения к «старым левым» в виде традиционных социалистических и коммунистических партий. Термин «новые левые» появился в 1950-е годы во Франции, однако широкое распространение получил с начала 1960-х годов, когда английские историки-марксисты Э.П. Томпсон и П. Андерсон использовали его в названии нового журнала «New Left Review».
На формирование движения оказали влияние такие исторические события, как разоблачение «культа личности» Сталина, Венгерское восстание 1956 года, деколонизация и антиимпериалистическая борьба стран «третьего мира», Движение за гражданские права в США в 1960-е годы, Кубинская революция, «Вьетнамская война», маоизм и раскол в мировом коммунистическом движении. Согласно основной установке «новые левые», традиционная борьба за освобождение угнетённых классов, ориентирующаяся на привычные формы рабочего движения, обанкротилась, и ей на смену должна прийти политика, связанная с борьбой за права не только рабочего класса, но и других слоёв населения, подвергающихся угнетению: женщин, расовых, национальных и сексуальных меньшинств, студентов и безработных.
Теоретические основы движения «новых левых» складывались под влиянием идей А. Грамши, Ж.П. Сартра, основателей «Ситуационистского интернационала» Г. Дебора и Р. Ванейгема, теоретика национально-освободительного движения в «третьем мире» Ф. Фанона, Ч.Р. Миллса и таких представителей франкфуртской школы, как Т. Адорно и Г. Маркузе. Последний, отмечая, что механизмы массового потребления и массовой культуры полностью нейтрализовали возможности организованного сопротивления в виде рабочих партий и профсоюзов, связывал преодоление социального отчуждения и эмансипацию от «общества потребления» с активностью различных маргинальных групп, не интегрированных полностью в систему капиталистического общества (студенты, безработные, национальные меньшинства и т. п.).
Своего наивысшего пика движение «новых левых» достигло к концу 1960-х - середине 1970-х годов: антивоенное движение в США, Всеобщая забастовка 1968 году во Франции, влиятельное вплоть до конца 1970-х годов автономистское движение в Италии. К концу 1970-х годов движение практически прекратило своё существование, а его наиболее активные представители либо стали частью политич. и интеллектуального истеблишмента («новые философы» во Франции), либо перешли к открытой вооруженной борьбе и террору (Фракция Красной Армии в Германии, «Красные бригады» в Италии). В 2000-х годах идейное наследие «новых левых» оказало влияние на формирование идеологии антиглобализма.