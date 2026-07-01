НОВЫЕ ЛЕВЫЕ

НОВЫЕ ЛЕВЫЕ - по­ня­тие, ис­поль­зуе­мое для обо­зна­че­ния ши­ро­ко­го спек­тра со­ци­аль­ных и ин­тел­лек­ту­аль­ных дви­же­ний в США и Ве­ли­ко­бри­та­нии, а так­же в ря­де стран Западной Ев­ро­пы в 1960-1970-х годоы (см. так­же Аль­тер­на­тив­ные дви­же­ния).

Са­мо на­зва­ние «новые левые» свя­за­но с кри­тическим от­но­ше­ни­ем пред­ста­ви­те­лей это­го дви­же­ния к «ста­рым ле­вым» в ви­де тра­ди­ци­он­ных со­циа­ли­стических и ком­му­ни­стических пар­тий. Тер­мин «новые левые» поя­вил­ся в 1950-е годы во Фран­ции, од­на­ко ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чил с начала 1960-х годов, ко­гда английские ис­то­ри­ки- мар­ксис­ты Э.П. Том­п­сон и П. Ан­дер­сон ис­поль­зо­ва­ли его в на­зва­нии но­во­го журнала «New Left Review».

На фор­ми­ро­ва­ние дви­же­ния ока­за­ли влия­ние та­кие ис­то­рические со­бы­тия, как ра­зо­бла­че­ние «куль­та лич­но­сти» Ста­ли­на, Вен­гер­ское вос­ста­ние 1956 года, де­ко­ло­ни­за­ция и ан­ти­им­пе­риа­ли­стическая борь­ба стран «третье­го ми­ра», Дви­же­ние за гра­ж­дан­ские пра­ва в США в 1960-е годы, Ку­бин­ская ре­во­лю­ция , «Вьет­нам­ская вой­на», мао­изм и рас­кол в ми­ро­вом ком­му­ни­стическом дви­же­нии. Со­глас­но основной ус­та­нов­ке «новые левые», тра­диционная борь­ба за ос­во­бо­ж­де­ние уг­не­тён­ных клас­сов, ори­ен­ти­рую­щая­ся на при­выч­ные фор­мы ра­бо­че­го дви­же­ния, обан­кро­ти­лась, и ей на сме­ну долж­на прий­ти по­ли­ти­ка, свя­зан­ная с борь­бой за пра­ва не толь­ко ра­бо­че­го клас­са, но и других сло­ёв на­се­ле­ния, под­вер­гаю­щих­ся уг­не­те­нию: жен­щин, ра­со­вых, на­цио­наль­ных и сек­су­аль­ных мень­шинств, сту­ден­тов и без­ра­бот­ных.

Тео­ре­тические ос­но­вы дви­же­ния «новых левых» скла­ды­ва­лись под влия­ни­ем идей А. Грам­ши, Ж.П. Сар­тра, ос­но­ва­те­лей «Си­туа­цио­ни­ст­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла» Г. Де­бо­ра и Р. Ва­ней­ге­ма, тео­ре­ти­ка национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния в «треть­ем ми­ре» Ф. Фа­но­на, Ч.Р. Мил­лса и та­ких пред­ста­вите­лей франк­фурт­ской шко­лы, как Т. Адор­но и Г. Мар­ку­зе. По­след­ний, от­ме­чая, что ме­ха­низ­мы мас­со­во­го по­треб­ле­ния и мас­со­вой куль­ту­ры пол­но­стью ней­тра­ли­зо­ва­ли воз­мож­но­сти ор­га­ни­зо­ван­но­го со­про­тив­ле­ния в ви­де ра­бо­чих пар­тий и проф­сою­зов, свя­зы­вал пре­одо­ле­ние со­ци­аль­но­го от­чу­ж­де­ния и эман­си­па­цию от «об­ще­ст­ва по­треб­ле­ния» с ак­тив­но­стью различных мар­ги­наль­ных групп, не ин­тег­ри­ро­ван­ных пол­но­стью в сис­те­му ка­пи­та­ли­стического об­ще­ст­ва (сту­ден­ты, без­ра­бот­ные, национальные мень­шин­ст­ва и т. п.).

Сво­его наи­выс­ше­го пи­ка дви­же­ние «новых левых» дос­тиг­ло к концу 1960-х - середине 1970-х годов: ан­ти­во­ен­ное дви­же­ние в США, Все­об­щая за­бас­тов­ка 1968 году во Фран­ции, влия­тель­ное вплоть до конца 1970-х годов ав­то­но­ми­ст­ское дви­же­ние в Ита­лии. К концу 1970-х годов дви­же­ние прак­ти­че­ски пре­кра­ти­ло своё су­ще­ст­во­ва­ние, а его наи­бо­лее ак­тив­ные пред­ста­ви­те­ли ли­бо ста­ли ча­стью по­ли­тич. и ин­тел­лек­ту­аль­но­го ис­теб­лиш­мен­та («но­вые фи­ло­со­фы» во Фран­ции), ли­бо пе­ре­шли к от­кры­той воо­руженной борь­бе и тер­ро­ру (Фрак­ция Крас­ной Ар­мии в Гер­ма­нии, «Крас­ные бри­га­ды» в Ита­лии). В 2000-х годах идей­ное на­сле­дие «новых левых» ока­за­ло влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние идео­ло­гии ан­ти­гло­ба­лиз­ма.

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