НОВЫ-СОНЧ
НОВЫ-СОНЧ (Nowy Sᶐcz) - город на юго-востоке Польши, в Малопольском воеводстве.
Населние 84,4 тыс. человек (2013 год). Расположен в окружённой горами Сондецкой долине, при впадении р. Каменица в р. Дунаец (бассейн р. Висла), в 20 км к северу от границы со Словакией. Узел железных и автомобильных дорог.
Основан по привилею (жалованной грамоте) чешского короля Вацлава II от 8 ноября 1292 года на месте дер. Каменица. Получил название Новый Сонч (Новы-Сонч) для отличия от уже существовавшего (с 1257 года) местечка Старый Сонч. Имел магдебургское право.
В 1311 году жители Новы-Сонч поддержали Владислава I Локетека в подавлении восстания краковского патрициата, за что получили ряд привилегий. XIV-XV века - период активного развития и роста города [центр ремесла, искусств, важная военная крепость (построена в период правления Казимира III)]. В XVI-XVII веках один из центров движения социниан. В XVII-XVIII веках переживал упадок. В 1611 году почти весь город был уничтожен пожаром. Во время Северной войны 1655-1660 годов центр восстания против шведских войск. В 1770 году присоединён к Австрийской империи, вошёл в состав «Королевства Галиции и Лодомерии с Великим герцогством Краковским» (см. Галиция). Был известен под немецким названием Ной-Зандец (Neu Sandez). В 1876 году соединён железной дорогой с г. Тарнув на севере, в 1884 году - с дер. Хабувка на западе. В 1889 году получил статус городской гмины. В 1894 году вновь пострадал от пожара (сгорела значительная часть городского архива). В конце XIX - начале XX веков один из культурных центров лемков: в 1898-1914 годы в Новы-Сонч работала их образовательная организация («русская бурса»), в 1912 году издавалась первая украинская газета для лемков «Підгірський дзвін».
В начале Первой мировой войны занят российскими войсками, в декабре 1914 года - польским легионом под командованием Ю. Пилсудского. С октября - ноябрь 1918 года в составе Польши. В начале Второй мировой войны 6 сентября 1939 года занят германскими войсками. Один из центров польского Движения Сопротивления. Освобождён 20 января 1945 года войсками 4-го Украинского фронта Красной Армии. В 1951 году получил статус города на правах повята. В 1958-1964 годы место проведения т. н. Сондецкого эксперимента (расширение прав местного гор. совета в целях развития туризма, промышленности и сельского хозяйства). В 1975-1998 годы центр воеводства.
В Новы-Сонч сохранились руины королевского замка, возведённого в период правления Казимира III (1350-1360 годы, реконструирован в 1611-1615 годы, разрушен шведами в 1655 году), и Кузнечная башня (XIV век). В историческом квартале Старе-Място находится рыночная площадь с Ратушей (1895-1897 годы, арх. Я. Перось; неоренессанс и необарокко) и памятником Иоанну Павлу II (2005 год). Базилика Св. Маргариты (1446 год; готика, элементы барокко) с т. н. Готическим домом (конец XV - начало XVI веков; другое название Канонический дом, т. к. раньше здесь размещались квартиры священников), бывший францисканский монастырь (1297 год), иезуитский монастырь с церковью Св. Духа (1410 год), деревянная церковь Св. Роха (XV век), церковь Св. Елены (до XVII века), церковь Св. Казимира, часовня Св. Анны (XVII век), часовня Св. Марка (1771 год, т. н. Шведская часовня), синагога (1746 год). Жилая застройка исторического центра представлена домами XIX века. В числе архитектурных памятников Новы-Сонч - ренессансный дом Любомирских, вилла «Мария», т. н. Дом рабочих (1907 год; неоготика), здание вокзала (1909 год; модерн), здание культурного центра «Сокол».
Новы-Сонч - важный образовательный и культурный центр Малопольского воеводства. Высшая школа бизнеса (отделение частного некоммерческого университета Нашенал-Луис в Чикаго, США) и Государственная профессиональная высшая школа. Краеведческий музей (1892 год), в его составе экспозиция в Готическом доме, Сондецкий этнографический парк (1976 год; с «Галицийским городком»; застройка XVII-XVIII веков, памятники народного деревянного зодчества), художественная галерея (в здании синагоги). Драматические театры: им. Б. Барбацкого, һ«Молодёжная сцена»; музыкальный «Без названия», детский «Цудоки-Шуроки» и др. Сондецкий симфонический оркестр. Международный фестиваль детских фольклорных ансамблей.
Градообразующее промышленное предприятие - завод компании «Newag» (основан в 1876 году; один из крупнейших в стране по ремонту железнодорожного подвижного состава; с 2008 года начат выпуск электропоездов). Производство кассовых аппаратов (предприятие компании «Novitus»), систем транспортировки угля («Nowomag», в составе холдинга «Famur»), уличных светильников. В Новы-Сонч находится штаб-квартира и головное предприятие компании «Fakro» (1991 год; контролирует около 17% мирового рынка материалов для обустройства мансард). Предприятия по переработке мяса птицы (в т. ч. компании «Konspol» - одно из крупнейших в Европе), молока и фруктов (в основном яблок). Производство изделий из пластмасс, бумажной упаковки.
К югу от Новы-Сонч - бальнеологические курорты Крыница и Пивнична. Туризм.