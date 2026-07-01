НОВЫ-СОНЧ

НОВЫ-СОНЧ (Nowy Sᶐcz) - го­род на юго-вос­то­ке Поль­ши, в Ма­ло­поль­ском вое­вод­ст­ве.

Населние 84,4 тыс. человек (2013 год). Рас­по­ло­жен в ок­ру­жён­ной го­ра­ми Сон­дец­кой до­ли­не, при впа­де­нии р. Ка­ме­ни­ца в р. Ду­на­ец (бас­сейн р. Вис­ла), в 20 км к се­ве­ру от гра­ни­цы со Сло­ва­ки­ей. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог.

Ос­но­ван по при­ви­лею (жа­ло­ван­ной гра­мо­те) чешского ко­ро­ля Вац­ла­ва II от 8 ноября 1292 года на мес­те дер. Ка­ме­ни­ца. По­лу­чил название Но­вый Сонч (Новы-Сонч) для от­ли­чия от уже су­ще­ст­во­вав­ше­го (с 1257 года) мес­теч­ка Ста­рый Сонч. Имел ма­где­бург­ское пра­во .

В 1311 году жи­те­ли Новы-Сонч под­дер­жа­ли Вла­ди­сла­ва I Ло­ке­те­ка в по­дав­ле­нии вос­ста­ния кра­ков­ско­го пат­ри­циа­та, за что по­лу­чи­ли ряд при­ви­ле­гий. XIV-XV века - пе­ри­од ак­тив­но­го раз­ви­тия и рос­та го­ро­да [центр ре­мес­ла, ис­кусств, важ­ная во­енная кре­пость (по­строе­на в пе­ри­од прав­ле­ния Ка­зи­ми­ра III)]. В XVI-XVII веках один из цен­тров дви­же­ния со­ци­ни­ан. В XVII-XVIII веках пе­ре­жи­вал упа­док. В 1611 году поч­ти весь го­род был унич­то­жен по­жа­ром. Во вре­мя Се­вер­ной вой­ны 1655-1660 годов центр вос­ста­ния про­тив шведских войск. В 1770 году при­сое­ди­нён к Австрийской им­пе­рии, во­шёл в со­став «Ко­ро­лев­ст­ва Га­ли­ции и Ло­до­ме­рии с Ве­ли­ким гер­цог­ст­вом Кра­ков­ским» (см. Га­ли­ция). Был из­вес­тен под немецким названием Ной-Зан­дец (Neu Sandez). В 1876 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с г. Тар­нув на се­ве­ре, в 1884 году - с дер. Ха­був­ка на за­па­де. В 1889 году по­лу­чил ста­тус городской гми­ны. В 1894 году вновь по­стра­дал от по­жа­ра (сго­ре­ла зна­чительная часть городского ар­хи­ва). В конце XIX - начале XX веков один из куль­тур­ных цен­тров лем­ков: в 1898-1914 годы в Новы-Сонч ра­бо­та­ла их об­ра­зо­ва­тель­ная ор­га­ни­за­ция («рус­ская бур­са»), в 1912 году из­да­ва­лась пер­вая украинская га­зе­та для лем­ков «Підгірський дзвін».

В начале Первой ми­ро­вой вой­ны за­нят российскими вой­ска­ми, в декабре 1914 года - польским ле­гио­ном под ко­мандованием Ю. Пил­суд­ско­го. С октября - но­ябрь 1918 года в со­ста­ве Поль­ши. В начале Второй ми­ро­вой вой­ны 6 сентября 1939 года за­нят германскими вой­ска­ми. Один из цен­тров польского Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния. Ос­во­бо­ж­дён 20 января 1945 года вой­ска­ми 4-го Украинского фрон­та Крас­ной Ар­мии. В 1951 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да на пра­вах по­вя­та. В 1958-1964 годы ме­сто про­ве­де­ния т. н. Сон­дец­ко­го экс­пе­ри­мен­та (рас­ши­ре­ние прав ме­ст­но­го гор. со­ве­та в це­лях раз­ви­тия ту­риз­ма, промышленности и сельского хозяйства). В 1975-1998 годы центр вое­вод­ст­ва.

В Новы-Сонч со­хра­ни­лись руи­ны ко­ро­лев­ско­го зам­ка, воз­ве­дён­но­го в пе­ри­од прав­ле­ния Ка­зи­ми­ра III (1350-1360 годы, ре­кон­струи­ро­ван в 1611-1615 годы, раз­ру­шен шве­да­ми в 1655 году), и Куз­неч­ная баш­ня (XIV век). В ис­то­рическом квар­та­ле Ста­ре-Мяс­то на­ходит­ся ры­ноч­ная пло­щадь с Ра­ту­шей (1895-1897 годы, арх. Я. Пе­рось; не­оре­нес­санс и не­оба­рок­ко) и па­мят­ни­ком Ио­ан­ну Пав­лу II (2005 год). Ба­зи­ли­ка Св. Мар­га­ри­ты (1446 год; го­ти­ка, эле­мен­ты ба­рок­ко) с т. н. Го­ти­че­ским до­мом (конец XV - начало XVI веков; другое название Ка­но­ни­че­ский дом, т. к. рань­ше здесь раз­ме­ща­лись квар­ти­ры свя­щен­ни­ков), бывший фран­ци­скан­ский мо­на­стырь (1297 год), ие­зу­ит­ский мо­на­стырь с церковью Св. Ду­ха (1410 год), де­ревянная церковь Св. Ро­ха (XV век), церковь Св. Еле­ны (до XVII века), церковь Св. Ка­зи­ми­ра, ча­сов­ня Св. Ан­ны (XVII век), ча­сов­ня Св. Мар­ка (1771 год, т. н. Швед­ская ча­сов­ня), си­на­го­га (1746 год). Жи­лая за­строй­ка ис­то­рического цен­тра пред­став­ле­на до­ма­ми XIX века. В чис­ле ар­хитектурных па­мят­ни­ков Новы-Сонч - ре­нес­санс­ный дом Лю­бо­мир­ских, вил­ла «Ма­рия», т. н. Дом ра­бо­чих (1907 год; нео­го­ти­ка), зда­ние во­кза­ла (1909 год; мо­дерн), зда­ние куль­тур­но­го цен­тра «Со­кол».

Новы-Сонч - важ­ный об­ра­зо­ва­тель­ный и куль­тур­ный центр Ма­ло­поль­ско­го вое­вод­ст­ва. Выс­шая шко­ла биз­не­са (от­де­ле­ние ча­ст­но­го не­ком­мерческого университета На­ше­нал-Лу­ис в Чи­ка­го, США) и Государственная профессиональная выс­шая шко­ла. Крае­ведческий му­зей (1892 год), в его со­ста­ве экс­по­зи­ция в Го­ти­че­ском до­ме, Сон­дец­кий эт­но­гра­фический парк (1976 год; с «Га­ли­ций­ским го­род­ком»; за­строй­ка XVII-XVIII веков, па­мят­ни­ки народного де­ревянного зод­че­ст­ва), ху­дожественная га­ле­рея (в зда­нии си­на­го­ги). Дра­ма­тические те­ат­ры: им. Б. Бар­бац­ко­го, һ«Мо­ло­дёж­ная сце­на»; му­зы­каль­ный «Без на­зва­ния», дет­ский «Цу­до­ки-Шу­ро­ки» и др. Сон­дец­кий сим­фо­нический ор­кестр. Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь дет­ских фольк­лор­ных ан­самб­лей.

Гра­до­об­ра­зую­щее промышленное пред­при­ятие - за­вод ком­па­нии «Newag» (ос­но­ван в 1876 году; один из круп­ней­ших в стра­не по ре­мон­ту железнодорожного под­виж­но­го со­ста­ва; с 2008 года на­чат вы­пуск элек­тро­по­ез­дов). Про­изводство кас­со­вых ап­па­ра­тов (пред­при­ятие ком­па­нии «Novitus»), сис­тем транс­пор­ти­ров­ки уг­ля («Nowomag», в со­ста­ве хол­дин­га «Famur»), улич­ных све­тиль­ни­ков. В Новы-Сонч на­хо­дит­ся штаб-квар­ти­ра и го­лов­ное пред­при­ятие ком­па­нии «Fakro» (1991 год; кон­тро­ли­ру­ет около 17% ми­ро­во­го рын­ка ма­те­риа­лов для обу­ст­рой­ст­ва ман­сард). Пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке мя­са пти­цы (в т. ч. ком­па­нии «Kons­pol» - од­но из круп­ней­ших в Ев­ро­пе), мо­ло­ка и фрук­тов (в основном яб­лок). Про­изводство из­де­лий из пла­ст­масс, бу­маж­ной упа­ков­ки.

К югу от Новы-Сонч - баль­нео­ло­гические ку­рор­ты Кры­ни­ца и Пив­нич­на. Ту­ризм.

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