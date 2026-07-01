НОВОЗЫБКОВСКИЙ МУЗЕЙ

Новозыбковский краеведческий музей.

13 ноября 1923 года стараниями сотрудников уездного общества краеведения в городе Новозыбкове был создан музей народного хозяйства, который в 1928 году преобразуется в государственный краеведческий музей. Первым его директором стал Егор Петрович Медведев - прекрасный знаток истории родного края. Его дело продолжили Трофим Борисович Кублицкий и Игорь Еевгеньевич Кеслер - энтузиаст, инициатор многих интересных дел, человек, посвятивший музею всю свою жизнь.

В период Великой Отечественной войны , в одном из первых налетов вражеской авиации на город, здание музея было разрушено, а весь собранный ценнейший материал уничтожен. Лишь в 1946 году краеведческий музей был восстановлен решением №14 Исполнительного комитета Новозыбковского городского Совета депутатов трудящихся от 15 мая 1946 года. В этот период основной фонд музея составлял немного больше 20 предметов.

В 1953 году музей расположился в красивейшем, с кружевной архитектурой особняке, некогда принадлежавшем одному из крупнейших фабрикантов - спичечников Новозыбкова XIX века М. Волкову. В 1950-е годы началась большая напряженная работа по сбору материалов для будущей экспозиции нового музея, которая открылась в 1967 году.

Сейчас в музее хранится более 40 тысяч экспонатов. Большой вклад в пополнение фонда музея внесли многие жители города и района. Среди них: Е.В Губарева, И.Х. Григорьев, Г.И. Глыбин, В.П. Строева, Г.Л. Рошаль, Г.И. Саталкин, В.В Вольский, Д.А. Драгунский, семьи Рогаткиных, Тюпич, Духанина, Михалюк и многие другие.

С 1974 по 2012 годы Новозыбковский краеведческий музей возглавляла Галина Ивановна Цыганок, ныне «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Галина Ивановна с благодарностью вспоминает бывших руководителей города и района в те далекие годы - Н.М. Голуба, В.И. Шлыка, Е.А. Фролову, А.К Костюченко, Н.С. Орлова, М.М Гарбузова, И.А. Геращенко, М.А Подобедова, О.М. Картавенко, Л.А Цуканов и многих других которые в трудное для музея время всегда приходили на помощь, с вниманием и добрым сердцем относились к ее работникам, помогая практически в создании материально-технической базы и профессиональной подготовке.

С 1980 по 1991 годы Новозыбковский краеведческий музей был филиалом Брянского государственного объединения историко-революционного музея. В этот период была проведена полная реконструкция музея, построены дополнительные экспозиционные залы, где удачно разместился богатейший материал.

В соответствии с Постановлением Администрации Брянской области № 11 от 26 декабря 1991 года. «О предоставлении Новозыбковскому краеведческому музею финансово-хозяйственной самостоятельности» и Постановлением Администрации города Новозыбкова №11 от 8 января 1992 года «О передаче Новозыбковского филиала Брянского историко-революционного музея на баланс городского отдела культуры» Новозбковский краеведческий музей был выделен из состава Брянского государственного объединённого историко-революционного музея.

2 октября 2000 года Новозыбковский краеведческий музей был реорганизован в муниципальное учреждение культуры «Новозыбковский краеведческий музей», с 1 января 2012 года - в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новозыбковский краеведческий музей». В музее 12 экспозиционных залов, в том числе зал искусств. Всего в экспозиции музея около 5 тысяч подлинных предметов.

В настоящее время музей - это научно-исследовательское и культурно-просветительное учреждение, занимающееся реализацией образовательных программ по теме «Музей и школа». Работники музея Г.И. Цыганок, Г.В. Ремезовой, О.П. Дунаевым и С.В. Прилепо разработаны и внедрены в школьную программу курсы: «Мир и культура вокруг нас» и «Введение в историю». Впервые эти курсы апробированы на практике в Новозыбковской гимназии. Изданы пособия по этим курсам.

В зале искусств музея регулярно экспонируются работы местных художников и организуются выставки из фондов музея и музеев Брянской области и других регионов. На протяжении многих лет Новозыбковский краеведческий музей был дипломантом Всесоюзных, Всероссийских смотров - конкурсов работы музеев. Он один из первых в России и Брянской области стал применять нетрадиционные методы работы с посетителями. В музее активно ведется научно-исследовательская работа.

У Новозыбковского краеведческого музея славная история, многосторонняя деятельность, добрая слава среди местного населения, гостей города. Кропотливо с большой любовью, бережным отношением к прошлому своего народа создавали его краеведы, сотрудники, общественность города. Мы приглашаем жителей и гостей города Новозыбкова посетить МБУК «Новозыбковский краеведческий музей» и открыть для себя волнующие страницы истории Новозыбковского края, обогатить себя нравственно и духовно.

Иллюстрации:

Новозыбковский краеведческий музей.