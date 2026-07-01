НОВОЗЕЛАНДСКИЕ СИНКРЕТИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ
НОВОЗЕЛАНДСКИЕ СИНКРЕТИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ - общее название религиозных течений, возникших в Новой Зеландии путём синтеза традиционных верований народа маори и протестантизма.
Считается, что первым из Новозеландских синкретических культов был синкретический культ паи-марире [на языке маори pai marire - хорошая и миролюбивая (религия); англ. good and peaceful], основанный в 1863 году проповедником Те Уа Хаумене (начало 1820-х годов - 1866 год), который называл себя «пророком».
Вероучение паи-марире, сочетавшее элементы маорийских языческих верований и христианства, делало акцент на необходимости избавления маори от владычества европейцев. Военизированное крыло паи-марире - хау-хау вступило в вооруж. конфликт с колониальными властями. После разгрома хау-хау часть его активистов была выслана на о-ва Чатем, где один из них - Те Кооти Рикиранги Те Туруки (около 1830-1893 годов) - в 1868 году развил идеи паи-марире и основал религиозное течение рингату (на яз. маори ringa tu - поднятая рука). Вскоре почти все приверженцы паи-марире перешли в новую религию, ставшую официально называться Церковью рингату.
В 1925 году проповедником Тахупотики Вирему Ратана (1870 или 1873-1939 годы) был основан культ, получивший название Церкви Ратана. В Церкви Ратана признаются основные протестантские догматы, по культовой практике она сближается с методизмом. Вместе с тем сторонники этого культа уделяют особое внимание попыткам общения со сверхъестественными силами и лечения верой.
Насчитывается не менее 70 тыс. приверженцев Новозеландских синкретических культов, из которых б. ч. составляют адепты Церкви Ратана. Число последователей учения рингату не превышает 16 тыс. человек. Почти все адепты Новозеландских синкретических культов принадлежат к народу маори.