НОВОЗЕЛАНДСКИЕ СИНКРЕТИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ

НОВОЗЕЛАНДСКИЕ СИНКРЕТИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ - об­щее на­зва­ние ре­лигиозных те­че­ний, воз­ник­ших в Но­вой Зе­лан­дии пу­тём син­те­за тра­диционных ве­ро­ва­ний на­ро­да мао­ри и про­тес­тан­тиз­ма.

Счи­та­ет­ся, что пер­вым из Новозеландских синкретических культов был син­кре­тический культ паи-ма­ри­ре [на языке мао­ри pai marire - хо­ро­шая и ми­ро­лю­би­вая (ре­ли­гия); англ. good and peaceful], ос­но­ван­ный в 1863 году про­по­вед­ни­ком Те Уа Хау­ме­не (начало 1820-х годов - 1866 год), ко­то­рый на­зы­вал се­бя «про­ро­ком».

Ве­ро­уче­ние паи-ма­ри­ре, со­че­тав­шее эле­мен­ты мао­рий­ских языческих ве­ро­ва­ний и хри­сти­ан­ст­ва , де­ла­ло ак­цент на не­об­хо­ди­мо­сти избав­ле­ния мао­ри от вла­ды­че­ст­ва ев­ро­пей­цев. Вое­ни­зи­ро­ван­ное кры­ло паи-ма­ри­ре - хау-хау всту­пи­ло в воо­руж. кон­фликт с ко­ло­ни­аль­ны­ми вла­стя­ми. По­сле раз­гро­ма хау-хау часть его ак­ти­ви­стов бы­ла вы­сла­на на о-ва Ча­тем, где один из них - Те Ко­оти Ри­ки­ран­ги Те Ту­ру­ки (около 1830-1893 годов) - в 1868 году раз­вил идеи паи-ма­ри­ре и ос­но­вал ре­лигиозное те­че­ние рин­га­ту (на яз. мао­ри ringa tu - под­ня­тая ру­ка). Вско­ре поч­ти все при­вер­жен­цы паи-ма­ри­ре пе­ре­шли в но­вую ре­ли­гию, став­шую официально на­зы­вать­ся Цер­ко­вью рин­га­ту.

В 1925 году про­по­вед­ни­ком Та­ху­по­ти­ки Ви­ре­му Ра­та­на (1870 или 1873-1939 годы) был ос­но­ван культ , по­лу­чив­ший на­зва­ние Церк­ви Ра­та­на. В Церк­ви Ра­та­на при­зна­ют­ся основные про­тес­тант­ские дог­ма­ты, по куль­то­вой прак­ти­ке она сбли­жа­ет­ся с ме­то­диз­мом. Вме­сте с тем сто­рон­ни­ки это­го куль­та уде­ля­ют осо­бое вни­ма­ние по­пыт­кам об­ще­ния со сверхъ­ес­тественными си­ла­ми и ле­че­ния ве­рой.

На­счи­ты­ва­ет­ся не ме­нее 70 тыс. при­вер­жен­цев Новозеландских синкретических культов, из ко­то­рых б. ч. со­став­ля­ют адеп­ты Церк­ви Ра­та­на. Чис­ло по­сле­до­ва­те­лей уче­ния рин­га­ту не пре­вы­ша­ет 16 тыс. человек. Поч­ти все адеп­ты Новозеландских синкретических культов при­над­ле­жат к на­ро­ду мао­ри.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)