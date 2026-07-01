НОВОЗАВЕДЕНСКИЕ КУРГАНЫ
НОВОЗАВЕДЕНСКИЕ КУРГАНЫ - два могильника раннескифской эпохи на плато левого берега р. Кума, близ с. Новозаведенное (Георгиевский р-н Ставропольского края, Россия).
Датируются в рамках втретьей четверти VII - третьей четверти VI веков до н. э., большинство курганов - около рубежа VII и VI веков до н. э. Раскопки В.А. Кореняко (1975 год; одиночный курган, могильник I), В.Г. Петренко и др. (1985-2003 годы; 17 курганов - 3 группы цепочкой длиной 1 км, могильник II).
Каждая насыпь была окружена рвом глубиной до 4 м. В группах 2 и 3 (близкую конструкцию имел и курган могильника I) могильные ямы (от 4×3 до 6×5 м, глубиной до 3,2 м) были перекрыты бревенчатым накатом, опиравшимся на продольные балки и столбы; могилу окружал земляной вал, над которым из веток строилось шатрообразное сооружение, покрытое радиально уложенными связками камыша. Следы ритуалов (кострища, прокалы, угольки, развалы сосудов, кости животных, скопления которых встречаются и в заполнении рвов) отмечены для всех этапов возведения погребальных сооружений. Трупоположения головой на юг, на ложе из древесной решётки (иногда уставленной на угловые столбы), покрытом травами. Большинство погребений сопровождалось уложенными в ту же могилу взнузданными лошадьми, иногда - расчленёнными лошадиными тушами. Два кургана группы 1 - самые высокие (7 и 8 м), их выделяет наличие под насыпью второго вала, круговые выкладки из хвороста, несколько слоёв перекрытия (до 35 м в диаметре); вероятно, погребения в них сопровождались колесницами.
Среди находок: золотые булавка, бусы, накладки, пронизи от диадем; костяные и янтарные вставки для инкрустации; ассиро-урартская бронзовая посуда; красно- и сероглиняные кувшины, вероятно, из Восточного Закавказья; бусы из стекла, фаянса, сердолика, гагата, янтаря; фрагменты предметов из слоновой кости; греческой (североионийские) ойнохои и тарелки на ножке; железные мечи, копья, боевые топоры, чешуйчатые доспехи. В одном из курганов - пенал с набором бронзовых и железных ножей и костяной ложечкой, очевидно, связанных с исполнением культовых действий. Найдены изделия в скифском зверином стиле (см. Скифо-сибирский звериный стиль), в т. ч. блюда из рогов лося, очевидно, имевшие ритуальные функции, есть вещи, близкие находкам из Келермеса и ранних Ульских курганов; чернолощёная керамика и бронзовые сосуды кобанской культуры.
Новозаведенские курганы оставлены элитной (вероятно, родственной) группой военной знати, носителями скифской археологической культуры, жившей в окружении подвластного местного населения, носителей кобанской культуры. Как свидетельствует ряд находок, Новозаведенские курганы связаны с эпохой походов скифов в Переднюю Азию.