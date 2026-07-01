НОВОЗАВЕДЕНСКИЕ КУРГАНЫ

НОВОЗАВЕДЕНСКИЕ КУРГАНЫ - два мо­гиль­ни­ка ран­не­скиф­ской эпо­хи на пла­то ле­во­го бе­ре­га р. Ку­ма, близ с. Но­во­за­ве­ден­ное (Ге­ор­ги­ев­ский р-н Став­ро­поль­ско­го края, Рос­сия).

Да­ти­ру­ют­ся в рам­ках втретьей четверти VII - третьей четверти VI веков до н. э., боль­шин­ст­во кур­га­нов - око­ло ру­бе­жа VII и VI веков до н. э. Рас­коп­ки В.А. Ко­ре­ня­ко (1975 год; оди­ноч­ный кур­ган, мо­гиль­ник I), В.Г. Пет­рен­ко и др. (1985-2003 годы; 17 кур­га­нов - 3 груп­пы це­поч­кой дли­ной 1 км, мо­гиль­ник II).

Ка­ж­дая на­сыпь бы­ла ок­ру­же­на рвом глу­би­ной до 4 м. В груп­пах 2 и 3 (близ­кую кон­ст­рук­цию имел и кур­ган мо­гиль­ни­ка I) мо­гиль­ные ямы (от 4×3 до 6×5 м, глу­би­ной до 3,2 м) бы­ли пе­ре­кры­ты бре­вен­ча­тым на­ка­том, опи­рав­шим­ся на про­доль­ные бал­ки и стол­бы; мо­ги­лу ок­ру­жал зем­ля­ной вал, над ко­то­рым из ве­ток строи­лось шат­ро­об­раз­ное со­ору­же­ние, по­кры­тое ра­ди­аль­но уло­жен­ны­ми связ­ка­ми ка­мы­ша. Сле­ды ри­туа­лов (ко­ст­ри­ща, про­ка­лы, уголь­ки, раз­ва­лы со­су­дов, кос­ти жи­вотных, ско­п­ле­ния ко­то­рых встре­ча­ют­ся и в за­пол­не­нии рвов) от­ме­че­ны для всех эта­пов воз­ве­де­ния по­гре­баль­ных со­ору­же­ний. Тру­по­по­ло­же­ния го­ло­вой на юг, на ло­же из дре­вес­ной ре­шёт­ки (ино­гда ус­тав­лен­ной на уг­ло­вые стол­бы), по­кры­том тра­ва­ми. Боль­шин­ст­во по­гре­бе­ний со­про­во­ж­да­лось уло­жен­ны­ми в ту же мо­ги­лу взнуз­дан­ны­ми ло­шадь­ми, ино­гда - рас­чле­нён­ны­ми ло­ша­ди­ны­ми ту­ша­ми. Два кур­га­на груп­пы 1 - са­мые вы­со­кие (7 и 8 м), их вы­де­ля­ет на­ли­чие под на­сы­пью вто­ро­го ва­ла, кру­го­вые вы­клад­ки из хво­ро­ста, несколько сло­ёв пе­ре­кры­тия (до 35 м в диа­мет­ре); ве­ро­ят­но, по­гре­бе­ния в них со­про­во­ж­да­лись ко­лес­ни­ца­ми.

Сре­ди на­хо­док: зо­ло­тые бу­лав­ка, бу­сы, на­клад­ки, про­ни­зи от диа­дем; кос­тя­ные и ян­тар­ные встав­ки для ин­кру­ста­ции; ас­си­ро-урарт­ская брон­зо­вая по­су­да; крас­но- и се­рог­ли­ня­ные кув­ши­ны, ве­ро­ят­но, из Восточного За­кав­ка­зья; бу­сы из стек­ла, фа­ян­са, сер­до­ли­ка, га­га­та, ян­та­ря; фраг­мен­ты пред­ме­тов из сло­но­вой кос­ти; греческой (се­ве­ро­ио­ний­ские) ой­но­хои и та­рел­ки на нож­ке; же­лез­ные ме­чи, ко­пья, бое­вые то­по­ры, че­шуй­ча­тые дос­пе­хи. В од­ном из кур­га­нов - пе­нал с на­бо­ром брон­зо­вых и же­лез­ных но­жей и кос­тя­ной ло­жеч­кой, оче­вид­но, свя­зан­ных с ис­пол­не­ни­ем куль­то­вых дей­ст­вий. Най­де­ны из­де­лия в скиф­ском зве­ри­ном сти­ле (см. Ски­фо-си­бир­ский зве­ри­ный стиль), в т. ч. блю­да из ро­гов ло­ся, оче­вид­но, имев­шие ри­ту­аль­ные функ­ции, есть ве­щи, близ­кие на­ход­кам из Ке­лер­ме­са и ран­них Уль­ских кур­га­нов; чер­но­ло­щё­ная ке­ра­ми­ка и брон­зо­вые со­су­ды ко­бан­ской куль­ту­ры.

Новозаведенские курганы ос­тав­ле­ны элит­ной (ве­ро­ят­но, род­ст­вен­ной) груп­пой во­енной зна­ти, но­си­те­ля­ми скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры, жив­шей в ок­ру­же­нии под­вла­ст­но­го ме­ст­но­го на­се­ле­ния, но­си­те­лей ко­бан­ской куль­ту­ры . Как сви­де­тель­ст­ву­ет ряд на­хо­док, Новозаведенские курганы свя­за­ны с эпо­хой по­хо­дов ски­фов в Пе­ред­нюю Азию.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)