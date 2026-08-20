НОВОЮЛИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

НОВОЮЛИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ - сис­те­ма ле­то­счис­ле­ния , при­ня­тая в не­ко­то­рых пра­во­слав­ных церк­вах вме­сто тра­диционного юли­ан­ско­го ка­лен­да­ря.

Новоюлтанский календарь раз­ра­бо­тан в 1923 году сербским ас­тро­но­мом М. Ми­лан­ко­ви­чем в ка­че­ст­ве бо­лее со­вер­шен­ной аль­тер­на­ти­вы гри­го­ри­ан­ско­му ка­лен­да­рю. Как и в по­след­нем, в Новоюлианском календаре ви­со­кос­ны­ми го­да­ми счи­та­ют­ся те, но­мер ко­то­рых де­лит­ся на 4 без ос­тат­ка, кро­ме го­дов, но­мер ко­то­рых де­лит­ся на 100. Но, в от­ли­чие от гри­го­ри­ан­ско­го ка­лен­да­ря, в Новоюлианском календаре ви­со­кос­ны­ми счи­та­ют­ся так­же го­ды, но­мер ко­то­рых при де­ле­нии на 900 да­ёт в ос­тат­ке 200 или 600 (напр., 2000, 2400, 2900 годы и т. д.). Да­ты в Новоюлианском календаре бу­дут сов­па­дать с да­та­ми гри­го­ри­ан­ско­го ка­лен­да­ря вплоть до 2800 года, ко­гда в да­тах этих ка­лен­да­рей про­явит­ся рас­хо­ж­де­ние на 1 день (в 2900 году оно ис­чез­нет). Средняя про­дол­жи­тель­ность го­да в Новоюлианском календаре бли­же к про­дол­жи­тель­но­сти тро­пи­че­ско­го го­да, чем в гри­го­ри­ан­ском или юли­ан­ском ка­лен­да­рях.

Пе­ре­ход на Новоюлианский календарь был одоб­рен на «Все­пра­во­слав­ном кон­грес­се» в Кон­стан­ти­но­по­ле (10 мая - 8 июня 1923 года) с уча­сти­ем пред­ста­ви­те­лей Гре­ции, Кип­ра, Сер­бии и Ру­мы­нии. В 1924 году он был вве­дён в Кон­стан­ти­но­поль­ской, Эл­лад­ской, Кипр­ской, Румынской и Польской пра­во­слав­ных церк­вах. Позд­нее на Новоюлианский календарь пе­ре­шли Алек­сан­д­рий­ская (1929 год), Ан­ти­охий­ская (1948 год), Бол­гар­ская (1968 год) и др. церк­ви. В Гре­ции, Ру­мы­нии, Бол­га­рии и других стра­нах ре­фор­ма цер­ков­но­го ка­лен­да­ря со­про­во­ж­да­лась т. н. ста­рос­тиль­ны­ми рас­ко­ла­ми.

В начале XXI века Новоюлианский календарь ис­поль­зу­ют 11 из 15 ав­то­ке­фаль­ных пра­во­слав­ных церк­вей (РПЦ, Ие­ру­са­лим­ская, Сербской и Грузинской церк­ви, а так­же мо­на­сты­ри Афо­на ис­поль­зу­ют юли­ан­ский ка­лен­дарь). Со­че­та­ние Новоюлианского календаря с ос­таю­щей­ся в упот­реб­ле­нии алек­сан­д­рий­ской пас­ха­ли­ей, в ос­но­ве ко­то­рой ле­жит юли­ан­ский ка­лен­дарь, вы­зы­ва­ет ряд ано­ма­лий (напр., ис­чез­но­ве­ние Пет­ро­ва по­ста).

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