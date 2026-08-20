НОВОЮЛИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
НОВОЮЛИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ - система летосчисления, принятая в некоторых православных церквах вместо традиционного юлианского календаря.
Новоюлтанский календарь разработан в 1923 году сербским астрономом М. Миланковичем в качестве более совершенной альтернативы григорианскому календарю. Как и в последнем, в Новоюлианском календаре високосными годами считаются те, номер которых делится на 4 без остатка, кроме годов, номер которых делится на 100. Но, в отличие от григорианского календаря, в Новоюлианском календаре високосными считаются также годы, номер которых при делении на 900 даёт в остатке 200 или 600 (напр., 2000, 2400, 2900 годы и т. д.). Даты в Новоюлианском календаре будут совпадать с датами григорианского календаря вплоть до 2800 года, когда в датах этих календарей проявится расхождение на 1 день (в 2900 году оно исчезнет). Средняя продолжительность года в Новоюлианском календаре ближе к продолжительности тропического года, чем в григорианском или юлианском календарях.
Переход на Новоюлианский календарь был одобрен на «Всеправославном конгрессе» в Константинополе (10 мая - 8 июня 1923 года) с участием представителей Греции, Кипра, Сербии и Румынии. В 1924 году он был введён в Константинопольской, Элладской, Кипрской, Румынской и Польской православных церквах. Позднее на Новоюлианский календарь перешли Александрийская (1929 год), Антиохийская (1948 год), Болгарская (1968 год) и др. церкви. В Греции, Румынии, Болгарии и других странах реформа церковного календаря сопровождалась т. н. старостильными расколами.
В начале XXI века Новоюлианский календарь используют 11 из 15 автокефальных православных церквей (РПЦ, Иерусалимская, Сербской и Грузинской церкви, а также монастыри Афона используют юлианский календарь). Сочетание Новоюлианского календаря с остающейся в употреблении александрийской пасхалией, в основе которой лежит юлианский календарь, вызывает ряд аномалий (напр., исчезновение Петрова поста).