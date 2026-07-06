КАЛЕНДАРЬ

КАЛЕНДАРЬ - система счёта длительных промежутков времени.

Название «календарь» свя­за­но с тем, что в Древ­нем Ри­ме на­ча­ло ка­ж­до­го ме­ся­ца про­воз­гла­ша­лось осо­бо (смотрите Ка­лен­ды ), а 1-го чис­ла ме­ся­ца долж­ни­ки пла­ти­ли про­цен­ты в со­от­вет­ст­вии с за­пи­ся­ми в дол­го­вых кни­гах.

По­строе­ние календаря не­воз­мож­но без мно­го­лет­них ас­тро­но­мических на­блю­де­ний и раз­ви­тия ма­те­ма­ти­ки. Различные на­ро­ды раз­ра­бо­та­ли собственные сис­те­мы счё­та вре­ме­ни, в ко­то­рых на­хо­ди­ли от­ра­же­ние осо­бен­но­сти ме­ст­ной куль­ту­ры. В не­ко­то­рых стра­нах за ос­но­ву календаря взят про­ме­жу­ток вре­ме­ни ме­ж­ду дву­мя по­сле­до­ва­тель­ны­ми од­но­имён­ны­ми фа­за­ми Лу­ны (си­но­дический ме­сяц); та­кие календари на­зы­ва­ют­ся лун­ны­ми и не свя­за­ны со сме­ной вре­мён го­да. В др. стра­нах бы­ли раз­ра­бо­та­ны т. н. лун­но-сол­неч­ные календари, в ко­то­рых ис­поль­зо­вал­ся си­но­дический ме­сяц, но про­дол­жи­тель­ность го­да со­гла­со­вы­ва­лась со сме­ной вре­мён го­да. Ос­но­вой сол­неч­ных календарей яв­ля­ет­ся про­ме­жу­ток вре­ме­ни ме­ж­ду дву­мя по­сле­до­ва­тель­ны­ми про­хо­ж­де­ния­ми цен­тра дис­ка Солн­ца че­рез точ­ку ве­сен­не­го рав­но­ден­ст­вия (тро­пический год), а сме­на фаз Лу­ны не при­ни­ма­ет­ся во вни­ма­ние.

Пе­рио­дические яв­ле­ния, ле­жа­щие в ос­но­ве календаря (сме­на дня и но­чи, фаз Лу­ны, вре­мён го­да), оп­ре­де­ля­ют про­ме­жут­ки вре­ме­ни, из­вест­ные как су­тки, ме­сяц и год. Не­воз­мож­но по­доб­рать це­лое чис­ло тро­пических лет, в ко­то­рых со­дер­жа­лось бы це­лое чис­ло си­но­дических ме­ся­цев и це­лое чис­ло средних сол­неч­ных су­ток, т. к. эти три ве­ли­чи­ны не­со­из­ме­ри­мы. Од­на­ко чис­ло ме­ся­цев и су­ток в ка­лен­дар­ном го­ду долж­но быть це­лым, по­это­му на про­тя­же­нии не­сколь­ких ты­ся­че­ле­тий по­яв­ля­лись мно­го­численные ка­лен­дар­ные сис­те­мы, стре­мя­щие­ся раз­ре­шить ука­зан­ное про­ти­во­ре­чие.

Сол­неч­ные ка­лен­да­ри

Про­дол­жи­тель­ность тро­пического го­да, ле­жа­ще­го в ос­но­ве сол­неч­но­го календаря, со­став­ля­ет около 365,24 суток: ка­лен­дар­ный год мо­жет со­дер­жать ли­бо 365, ли­бо 366 суток. Календарь дол­жен реа­ли­зо­вать пра­ви­ло че­ре­до­ва­ния про­стых (по 365 суток) и ви­со­кос­ных (по 366 суток) го­дов та­ким об­ра­зом, что­бы сред­няя за цикл про­дол­жи­тель­ность ка­лен­дар­но­го го­да бы­ла как мож­но бли­же к про­дол­жи­тель­но­сти тро­пического го­да.

В пер­вом сол­неч­ном календаре, соз­дан­ном в Древ­нем Егип­те, год со­сто­ял из 365 дней и де­лил­ся на 12 месяцев про­дол­жи­тель­но­стью 30 дней. Ос­тав­шие­ся 5 дней не вхо­ди­ли в календарь и до­бав­ля­лись в кон­це по­след­не­го ме­ся­ца. Но­вый год на­чи­нал­ся в 1-й день ме­ся­ца тот (на­зван­но­го по име­ни бо­га То­та), ко­гда впер­вые в го­ду на ут­рен­нем не­бе вос­хо­дил в лу­чах Солн­ца Си­ри­ус (что со­от­вет­ст­ву­ет 19 ию­ля юли­ан­ско­го календаря). В этом календаре ка­ж­дые 4 го­да Но­вый год от­ста­вал на 1 день, т. е. вос­ход Си­риу­са «за­дер­жи­вал­ся» и на­блю­дал­ся, ска­жем, не 1-го дня ме­ся­ца тот, а 2-го. Толь­ко че­рез 1461 ка­лен­дар­ный год (т. н. цикл Со­тис) на­ча­ло го­да вновь при­хо­ди­лось на 1-й день ме­ся­ца тот.

К сол­неч­ным календарям от­но­сят­ся: юли­ан­ский ка­лен­дарь, гри­го­ри­ан­ский ка­лен­дарь, рес­пуб­ли­кан­ский ка­лен­дарь (календарь Великой французской ре­во­лю­ции), про­ек­ти­руе­мый т. н. Все­мир­ный календарь и не­ко­то­рые др. В на­стоя­щее вре­мя ме­ж­ду­на­род­ным при­знан гри­го­ри­ан­ский ка­лен­дарь.

Древнеримский календарь

Древнеримский календарь в середине I века до н. э. со­сто­ял из 12 ме­ся­цев об­щей про­дол­жи­тель­но­стью 355 дней. Год на­чи­нал­ся 1 мар­та. Шесть ме­ся­цев это­го календаря бы­ли по­свя­ще­ны бо­гам: Martius - Мар­су, Aprilis (от aperire - рас­кры­вать, рас­кры­тие по­чек у рас­те­ний) - Ве­не­ре, Maius - бо­ги­не зем­ли Майе, Junius - Юно­не. Пред­по­след­ний ме­сяц (Januarius) был по­свя­щён Яну­су, по­след­ний (Februarius, от feb­rua­re - при­но­сить ис­ку­пи­тель­ную жерт­ву в кон­це го­да) - бо­гу под­зем­но­го цар­ст­ва Феб­руу­су. Ос­тав­шие­ся ме­ся­цы (с 5-го по 10-й) бы­ли на­зва­ны со­от­вет­ст­вую­щи­ми чис­ли­тель­ны­ми (Quintilis, Sex­ti­lis, September, October, November, December). На­зва­ния ме­ся­цев яв­ля­лись оп­ре­де­ле­ния­ми при сло­ве mensis - ме­сяц, например mensis Martius. Счёт дней в ме­ся­це был весь­ма свое­об­раз­ным: вы­де­ля­лись опор­ные дни (ка­лен­ды, но­ны, иды), от ко­то­рых вёл­ся от­счёт в об­рат­ном на­прав­ле­нии (например, ос­та­лось 5 дней до мар­тов­ских ид).

Юли­ан­ский ка­лен­дарь

В 46 году до н. э. Юлий Це­зарь про­вёл ре­фор­му календаря. Но­вый календарь, впо­след­ст­вии на­зван­ный юли­ан­ским, был раз­ра­бо­тан груп­пой алек­сан­д­рий­ских ас­тро­но­мов под руководством Со­зи­ге­на. Счёт по юли­ан­ско­му календарю был на­чат с 1 ян­ва­ря 45 года до н. э. Про­дол­жи­тель­ность го­да со­став­ля­ла 365 средних сол­неч­ных су­ток, а ка­ж­дый 4-й (ви­со­кос­ный) год со­дер­жал 366 суток. Т. о., средняя про­дол­жи­тель­ность го­да в юли­ан­ском календаре (юли­ан­ский год) рав­ня­лась 365,25 суткам, а од­но юли­ан­ское сто­ле­тие со­дер­жало ров­но 36525 средних сол­неч­ных су­ток. В XX веке, ко­гда основной еди­ни­цей вре­ме­ни ста­ла атом­ная се­кун­да, бы­ло из­ме­не­но оп­ре­де­ле­ние юли­ан­ско­го го­да: сей­час он ра­вен 365,25 атом­ных су­ток. Юли­ан­ское сто­ле­тие при­ня­то в ка­че­ст­ве од­ной из основных еди­ниц вре­ме­ни в ас­тро­но­мии и ис­поль­зу­ет­ся в фун­даментальных фор­му­лах учё­та пре­цес­сии, фор­му­лах, свя­зы­ваю­щих звёзд­ное и все­мир­ное вре­мя, и т. д.

Год в юли­ан­ском календаре был по­де­лён на 12 месяцев, за ко­то­ры­ми со­хра­ни­лись их древ­ние на­зва­ния. Бы­ло упо­ря­до­че­но чис­ло дней в ме­ся­цах: все не­чёт­ные ме­ся­цы име­ли по 31 дню, а чёт­ные - по 30; фев­раль про­сто­го го­да со­дер­жал 29 дней, ви­со­кос­но­го - 30 дней. В 44 году до н. э. в честь Юлия Це­за­ря ме­сяц Quintilis был пе­ре­име­но­ван в июль (Julius), в VIII веке до н. э. ме­сяц Sextilis - в ав­густ (Augustus) в честь римского им­ператора Ав­гу­ста. Кро­ме то­го, из­ме­ни­лось че­ре­до­ва­ние длин­ных и ко­рот­ких ме­ся­цев: к ав­гу­сту был при­бав­лен один день за счёт фев­раля, од­но­вре­мен­но один день сен­тяб­ря пе­ре­но­сил­ся на ок­тябрь и один день но­яб­ря - на де­кабрь. Т. о., в фев­ра­ле обыч­но­го го­да ста­ло 28 дней, а в фев­рале ви­со­кос­но­го - 29 дней. С VII века н. э. все го­ды юли­ан­ско­го календаря, по­ряд­ко­вое чис­ло ко­то­рых де­лит­ся на 4, яв­ля­ют­ся ви­со­кос­ны­ми. В 325 году на I Все­лен­ском со­бо­ре юли­ан­ский календарь был положен в основу богослужебного цик­ла христианской Церкви.

В X веке с при­ня­ти­ем хри­сти­ан­ст­ва юли­ан­ский календарь и византийская традиция счёта лет от сотворения мира были при­няты и в Древ­ней Ру­си. В отличие от Византии, где началом года считалось 1 сентября, на Руси был более распространён т. н. мартовский стиль (начало года в марте). В XVI-XVII веках он уступил место сентябрьскому (сохраняющемуся и поныне в практике РПЦ). В 1700 году ука­зом Пет­ра I в Рос­сии был вве­дён счёт вре­ме­ни от Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва и на­ча­ло го­да пе­ре­не­се­но на 1 ян­ва­ря: пред­пи­сы­ва­лось день по­сле 31 де­кабря 7208 года от со­тво­ре­ния ми­ра счи­тать 1 ян­варя 1700 года от Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва.

Гри­го­ри­ан­ский ка­лен­дарь

Тро­пический год ко­ро­че юли­ан­ско­го на 0,0078 средних сол­неч­ных су­ток. По­это­му при­мер­но за 128 лет рас­хо­ж­де­ние юли­ан­ско­го ка­лен­дар­но­го го­да с тро­пическим го­дом со­став­ля­ет 1 су­тки. Это оз­на­ча­ет, что мо­мент про­хо­ж­де­ния Солн­ца че­рез точ­ку ве­сен­не­го рав­но­ден­ст­вия за 128 лет пе­ре­дви­га­ет­ся на 1 сутки на­зад, а за 400 лет - на 3 суток. Впер­вые это сме­ще­ние бы­ло за­ме­че­но в конце VII века Бедой Дос­то­поч­тен­ным, ко­то­рый ука­зал, что рав­но­ден­ст­вие на­сту­пи­ло на 3 дня рань­ше ожи­дае­мо­го - 18 мар­та.

К концу XVI века рав­но­ден­ст­вие сдви­ну­лось уже на 10 суток. В 1582 году па­пой Рим­ским Гри­го­ри­ем XIII бы­ла про­ве­де­на ре­фор­ма календаря, кон­цеп­цию ко­то­рой пред­ло­жил итальянский врач и ма­те­ма­тик Л. Ли­лио; ак­тив­ное уча­стие в раз­ра­бот­ке но­во­го календаря при­ни­мал немецкий ас­тро­ном Х. Шлюс­сель (Кла­ви­ус). Для ком­пен­са­ции рас­хо­ж­де­ния на­ча­ла юли­ан­ско­го ка­лен­дар­но­го го­да с на­ча­лом тро­пического го­да день по­сле 4 ок­тяб­ря 1582 года бы­ло ука­за­но счи­тать не 5, а 15 ок­тяб­ря. Тем са­мым ве­сен­нее рав­но­ден­ст­вие бы­ло пе­ре­дви­ну­то на 21 мар­та. Что­бы из­бе­жать даль­ней­ше­го на­ко­п­ле­ния ошиб­ки, бы­ло из­ме­не­но пра­ви­ло, по ко­то­ро­му оп­ре­де­ля­ют­ся ви­со­кос­ные го­ды: в гри­го­ри­ан­ском календаре ви­со­кос­ны­ми счи­та­ют­ся го­ды, но­мер ко­то­рых де­лит­ся на 4 без ос­тат­ка, за ис­клю­че­ни­ем го­дов, но­мер ко­то­рых де­лит­ся на 100. Ес­ли же но­мер го­да кра­тен 400, то год счи­та­ет­ся ви­со­кос­ным. В ре­зуль­та­те 2000 год яв­ля­ет­ся ви­со­кос­ным, то­гда как го­ды 1900 и 2100 та­ко­вы­ми не яв­ля­ют­ся.

Гри­го­ри­ан­ский календарь ос­но­ван на 400-лет­нем цик­ле, со­дер­жа­щем 146097 суток, т. о. средняя про­дол­жи­тель­ность го­да со­став­ля­ет 365,2425 средних сол­неч­ных су­ток, что боль­ше про­дол­жи­тель­но­сти тро­пического го­да на 0,0003 сут (26 с). Сле­до­ва­тель­но, в гри­го­ри­ан­ском календаре ошиб­ка в 1 су­тки на­ка­п­ли­ва­ет­ся при­мер­но за 3300 лет. Гри­го­ри­ан­ский календарь ино­гда на­зы­ва­ют сис­те­мой «но­во­го сти­ля» (н. ст.); за юли­ан­ским календарем ук­ре­пи­лось название «ста­рый стиль» (ст. ст.). В XVI веке раз­ни­ца ме­ж­ду но­вым и ста­рым сти­ля­ми со­став­ля­ла 10 суток, в XVIII веке - 11 суток, в XIX веке - 12 суток, в XX веке - 13 суток. Т. к. 2000 год яв­ля­ет­ся ви­со­кос­ным в обо­их календарях, то раз­ни­ца в 13 суток ме­ж­ду ­новым и ста­рым сти­ля­ми со­хра­нит­ся до 2100 года.

Гри­го­ри­ан­ский календарь в Ита­лии, Ис­па­нии, Пор­ту­га­лии, Поль­ше, Фран­ции, Люк­сем­бур­ге, Южных Ни­дер­лан­дах, Ба­ва­рии, Ав­ст­рии, ка­то­лических кан­то­нах Швей­ца­рии и в Венг­рии был вве­дён в 1580-х годах; в Прус­сии, про­тес­тант­ской час­ти Гер­ма­нии, Нор­ве­гии, Да­нии - в XVII веке; в Северных Ни­дер­лан­дах, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Шве­ции и Фин­лян­дии - в XVIII веке; в Япо­нии - в XIX веке; в Ки­тае, Бол­га­рии, Ру­мы­нии, Гре­ции, Тур­ции, Егип­те - в XX веке. В Рос­сии гри­го­ри­ан­ский календарь при­нят в 1918 году: день по­сле 31 ян­ва­ря 1918 года был объ­яв­лен не 1, а 14 фев­ра­ля. К середине XX века гри­го­ри­ан­ским календарем поль­зо­ва­лись прак­ти­че­ски все стра­ны ми­ра. РПЦ про­дол­жа­ет сле­до­вать юли­ан­ско­му календарю, в то вре­мя как в XX веке не­ко­то­рые по­мест­ные пра­во­слав­ные церк­ви пе­ре­шли на т. н. новоюлианский календарь.

Ка­лен­дарь Ве­ли­кой фран­цуз­ской ре­во­лю­ции

Ка­лен­дарь Ве­ли­кой фран­цуз­ской ре­во­лю­ции вве­дён во Фран­ции по­ста­нов­ле­ни­ем Национального кон­вен­та от 5 ок­тяб­ря 1793 года и от­ме­нён На­по­ле­о­ном I 1 ян­ва­ря 1806 года. В этом календаре от­счёт лет на­чи­нал­ся с 22 сен­тяб­ря 1792 года (да­ты унич­то­же­ния ко­ро­лев­ской вла­сти и про­воз­гла­ше­ния Рес­пуб­ли­ки), что в тот год сов­па­ло с днём осен­не­го рав­но­ден­ст­вия. Год де­лил­ся на 12 месяцев по 30 дней в ка­ж­дом (ос­тав­шие­ся 5 или 6 дней го­да на­зы­вались сан­кю­ло­ти­да­ми), ме­сяц де­лил­ся на три де­ка­ды. Ка­ж­дый день и ме­сяц го­да по­лу­чи­ли осо­бые на­зва­ния, пред­ло­жен­ные де­пу­та­том Кон­вен­та Ф. Фаб­ром д’Эглантином; название ме­ся­цев от­ра­жа­ли яв­ле­ния при­ро­ды, ме­тео­ро­ло­гич. и сельскохозяйственных ус­ло­вия Фран­ции. Был вве­дён осо­бый ви­со­кос­ный цикл, 33 го­да ко­то­ро­го вклю­ча­ли 8 ви­со­кос­ных го­дов. Сис­те­ма учё­та ви­со­кос­ных го­дов в рес­пуб­ли­кан­ском календаре точ­нее, чем в гри­го­ри­ан­ском: для сов­па­де­ния с тро­пическим го­дом на­до иметь в среднем 365,2422 суток в го­ду; в гри­го­ри­ан­ском календаре год со­дер­жит 365,2425 суток, а в рес­пуб­ли­кан­ском - 365,2424(24) суток.

Все­мир­ный ка­лен­дарь

Гри­го­ри­ан­ский календарь, при­ня­тый боль­шин­ст­вом стран ми­ра, име­ет ряд не­дос­тат­ков (не­ра­вен­ст­во про­дол­жи­тель­но­сти различных ме­ся­цев, квар­та­лов и по­лу­го­дий, не­со­гла­со­ван­ность чи­сел ме­ся­цев с дня­ми не­де­ли), ко­то­рые дол­жен уст­ра­нить Все­мир­ный календарь. Бы­ло раз­ра­бо­та­но мно­го про­ек­тов но­вого календаря. Например, в 1888 году французский ас­тро­ном Г. Ар­ме­лин пред­ло­жил календарь, в ко­то­ром ка­лен­дар­ный год со­сто­ит из 12 ме­ся­цев и де­лит­ся на 4 квар­та­ла по 91 дню. Пер­вый ме­сяц квар­та­ла со­дер­жит 31 день, два ос­таль­ных - по 30. Пер­вое чис­ло го­да и квар­та­ла при­хо­дит­ся на вос­кре­се­нье, ка­ж­дый квар­тал за­кан­чи­ва­ет­ся суб­бо­той и име­ет 13 недель. В ка­ж­дом ме­ся­це 26 ра­бо­чих дней. Для со­гла­со­ва­ния ка­лен­дар­но­го го­да с тро­пи­че­ским в кон­це ка­ж­до­го го­да по­сле 30 де­кабря добав­ля­ет­ся один вне­не­дель­ный день («Ме­ж­ду­народный празд­ник ми­ра»), а 1 раз в 4 го­да по­сле 30 ию­ня - вто­рой вне­не­дель­ный день («День ви­со­кос­но­го го­да»). Про­ект это­го календаря был одоб­рен ря­дом го­су­дарств.

Лун­ные ка­лен­да­ри

Про­дол­жи­тель­ность си­но­дического ме­ся­ца в среднем со­став­ля­ет 29,53059 суток, по­это­му ка­лен­дар­ный ме­сяц лун­но­го календаря мо­жет со­сто­ять из 29 или 30 дней. В лун­ных календарях год на­чи­на­ет­ся с но­во­лу­ния, а его про­дол­жи­тель­ность, при­ни­мае­мая рав­ной 12 ме­ся­цам, мо­жет со­став­лять 354 дня (про­стой год) или 355 дней (ви­со­кос­ный год). Для то­го что­бы средняя про­дол­жи­тель­ность ка­лен­дар­но­го го­да бы­ла близ­ка к про­дол­жи­тель­но­сти лун­но­го го­да, не­об­хо­ди­ма сис­те­ма встав­ки ви­со­кос­ных го­дов. Лун­ный календарь не при­вя­зан к го­дич­но­му дви­же­нию Солн­ца, по­это­му на­ча­ло лун­но­го го­да еже­год­но пе­ре­хо­дит на бо­лее ран­нее вре­мя по сол­неч­но­му ка­лен­да­рю и мо­жет при­хо­дить­ся на лю­бой ме­сяц сол­неч­но­го го­да. Се­ми­днев­ная не­де­ля, вво­ди­мая лун­ным календарем че­рез фа­зы Лу­ны (чет­верть лун­но­го ме­ся­ца), ис­поль­зу­ет­ся так­же и в сол­неч­ных ка­лен­да­рях.

В современную эпо­ху лун­ный календарь при­ме­ня­ет­ся многими на­ро­да­ми от Западной Аф­ри­ки до Даль­не­го Вос­то­ка. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние лун­ный календарь по­лу­чил в му­сульманских стра­нах, где он на­зы­ва­ет­ся лун­ной хид­жрой. Ле­то­счис­ле­ние в лун­ной хид­жре на­чи­на­ется с 16 ию­ля 622 года - да­ты пе­ре­се­ле­ния (хид­жры) про­ро­ка Му­хам­ме­да из Мек­ки в Ме­ди­ну.

Сме­на фаз Лу­ны яв­ля­ет­ся од­ним из са­мых лег­ко на­блю­дае­мых не­бес­ных яв­ле­ний, по­это­му многие на­ро­ды на ран­ней ста­дии сво­его раз­ви­тия поль­зо­ва­лись лун­ным календарем. Од­на­ко в пе­ри­од ста­нов­ле­ния осед­ло­го об­раза жиз­ни лун­ный календарь пе­ре­стал удов­ле­тво­рять по­треб­но­стям на­се­ле­ния, т. к. зем­ле­дельческие ра­бо­ты при­вя­за­ны к сме­не се­зо­нов, т. е. дви­же­нию Солн­ца. По­это­му лун­ные календари, за не­ко­то­рым ис­клю­че­ни­ем, не­из­беж­но за­ме­ня­лись лун­но-сол­неч­ны­ми или сол­неч­ны­ми ка­лен­да­ря­ми.

Лун­но-сол­неч­ные ка­лен­да­ри. В этих календарях учи­ты­ва­ют­ся дви­же­ния Солн­ца и Лу­ны: на­ча­ло ка­ж­до­го ка­лен­дар­но­го ме­ся­ца долж­но быть мак­си­маль­но при­бли­же­но к но­во­лу­нию, а средняя про­дол­жи­тель­ность ка­лен­дар­но­го го­да долж­на быть близ­ка к про­дол­жи­тель­но­сти тро­пического го­да.

В ос­но­ве лун­но-сол­неч­ных календарей ле­жит 19-лет­ний цикл, от­кры­тый Ме­то­ном: 19 тро­пических лет рав­ны 235 си­но­дическим ме­ся­цам (с ошиб­кой около 2 ч). Ка­лен­дар­ный год со­сто­ит из 12 месяцев. Так как в ка­лен­дар­ном го­ду и ме­ся­це долж­но быть це­лое чис­ло су­ток, то фак­ти­че­ски при­ни­ма­ет­ся, что 235 лун­ных ме­ся­цев рав­ны 6940 суткам. Т. о., в цик­ле долж­но быть 110 месяцев по 29 дней и 125 месяцев по 30 дней. Встав­ка 13-го ме­ся­ца долж­на про­из­во­дить­ся 7 раз ка­ж­дые 19 лет. Ме­то­нов цикл ис­поль­зу­ет­ся в цер­ков­ном календаре для рас­чё­та да­ты Пас­хи.

Лун­но-сол­неч­ные сис­те­мы календаря в древ­но­сти при­ме­ня­лись в Ва­ви­ло­нии, Ки­тае, Иу­дее, Гре­ции и др. К XX веку лун­но-сол­неч­ный календарь яв­лял­ся офи­ци­аль­ным в Из­раи­ле. В ря­де стран Даль­не­го Вос­то­ка (Вьет­нам, Ки­тай, Ко­рея, Мон­го­лия, Япо­ния и др.) на­хо­дит при­ме­не­ние слож­ный календарь с 60-лет­ним цик­лом, учи­ты­ваю­щий дви­же­ние Лу­ны, Солн­ца, Юпи­те­ра и Са­тур­на. В этом календаре на­ча­ло го­да при­хо­дит­ся на один из дней пе­рио­да с 20 ян­ва­ря по 20 фев­ра­ля.

Древ­не­рус­ский ка­лен­дарь

Древ­ние сла­вя­не в ле­то­счис­ле­нии ори­ен­ти­ро­ва­лись в основном на на­блю­дае­мые се­зон­ные яв­ле­ния при­ро­ды. Позд­нее у восточных сла­вян был при­нят год, раз­де­ляв­ший­ся на 12 месяцев, от­счи­ты­вае­мых по лун­ным ме­ся­цам. Од­на­ко жизнь лю­дей свя­за­на со сме­ной вре­мён го­да, по­это­му сла­вя­не вы­ну­ж­де­ны бы­ли в ка­лен­дар­ных рас­чё­тах ре­гу­ляр­но встав­лять до­пол­ни­тель­ный 13-й ме­сяц. Т. к. эта встав­ка про­из­во­ди­лась без оп­ре­де­лён­ной сис­те­мы и по-раз­но­му в раз­ных по­се­ле­ни­ях Ру­си, то 13-й ме­сяц лю­ди не лю­би­ли и боя­лись его.

На­зва­ния ме­ся­цев опи­сы­ва­ли со­от­вет­ст­вую­щие яв­ле­ния при­ро­ды и за­ня­тия на­се­ле­ния, при этом од­ни и те же ме­ся­цы в раз­ных рай­онах по­лу­ча­ли раз­ные на­зва­ния (в за­ви­си­мо­сти от ме­ст­но­го кли­ма­та). Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные на­зва­ния и их при­мер­ное со­от­вет­ст­вие современным ме­ся­цам: се­чень (ян­варь) - вре­мя ру­бить лес для под­го­тов­ки но­вых по­сев­ных пло­ща­дей; лю­тень (фев­раль) - ме­сяц лю­тых мо­ро­зов и ме­те­лей; бе­рё­зо­зол (март) - сруб­лен­ные бе­рё­зы жгли на уголь; цве­тень (ап­рель); тра­вень (май); чер­вень (июнь) - сбор гу­се­ниц в са­дах; ли­пец (июль) - цве­те­ние ли­пы; сер­пень (ав­густ) - вре­мя жат­вы; ве­ре­сень (сен­тябрь) - цве­те­ние ве­ре­ска; лис­то­пад (ок­тябрь); гру­день (но­ябрь) - за­мёрз­шие гру­ды и коч­ки на до­ро­гах; сту­день (де­кабрь).

Ка­лен­да­ри в пер­во­быт­ном об­ще­ст­ве

На­ро­ды с при­сваи­ваю­щим хо­зяй­ст­вом не зна­ли счё­та вре­ме­ни по го­дам. Ис­то­рическая па­мять от­ра­жа­лась в ми­фах , пре­да­ни­ях о важ­ней­ших со­бы­ти­ях, ге­неа­ло­ги­ях. Воз­раст че­ло­ве­ка оп­ре­де­лял­ся не хро­но­ло­ги­чес­ки, а со­ци­аль­но по ус­лов­ным приз­на­кам (смотрите Воз­раст че­ло­ве­ка, Воз­раст­ная ор­га­ни­за­ция). Наи­мень­шей ес­тественной еди­ни­цей из­ме­ре­ния вре­ме­ни бы­ли су­тки (боль­шин­ст­во на­ро­дов счи­та­ли дни, древ­ние кель­ты и гер­ман­цы - но­чи). Бо­лее круп­ны­ми еди­ни­ца­ми вре­ме­ни бы­ли лун­ные ме­ся­цы (ряд на­ро­дов, например ба­лий­цы, не зна­ли счё­та по ме­ся­цам; год у них со­сто­ял толь­ко из су­ток) и их ча­сти, со­от­вет­ст­вую­щие фа­зам лу­ны.

Пе­рио­ды вре­ме­ни от­ме­ча­лись за­руб­ка­ми на до­щеч­ках, узел­ка­ми на шну­рах и т. п. (так могут ин­тер­пре­ти­ро­вать­ся зна­ки на пред­ме­тах верх­не­го па­лео­ли­та из Пшед­мос­ци, Пе­кар­ны в Мо­ра­вии, с Маль­ты, из Ав­дее­ва, Кос­тё­нок и др.). От­счёт вре­ме­ни вёл­ся от про­из­воль­но ус­та­нов­лен­ной точ­ки вне свя­зи с ас­тро­но­мического фе­но­ме­на­ми. За на­ча­ло го­да (Но­вый год) при­ни­ма­лось на­сту­п­ле­ние од­но­го из вре­мён го­да, оп­реде­ляе­мое, как пра­ви­ло, по наи­бо­лее важ­ным для хо­зяйственной дея­тель­но­сти при­зна­кам (по­яв­ле­ние и ми­гра­ции се­зон­ных жи­вот­ных, со­зре­ва­ние пло­дов и т. п.). Сме­на при­род­ных и хо­зяйственных пе­рио­дов, как пра­ви­ло, со­про­вож­да­лась ка­лен­дар­ны­ми об­ря­да­ми. Год де­лил­ся на се­зо­ны (вре­ме­на го­да): пер­во­на­чаль­но вы­де­ля­лись два вре­ме­ни го­да (зи­ма и ле­то; в тро­пи­ках раз­ли­ча­лись дожд­ли­вый и су­хой, или хо­лод­ный и тё­п­лый, се­зо­ны).

С по­яв­ле­ни­ем зем­ле­де­лия ста­ли раз­ли­чать три, а за­тем че­ты­ре вре­ме­ни го­да. Про­из­во­дя­щее хо­зяй­ст­во по­тре­бо­ва­ло оп­ре­де­ле­ния на­ча­ла и кон­ца хо­зяйственных пе­рио­дов по дням солн­це­стоя­ний и рав­но­ден­ст­вий (рав­но­но­чий). Ус­та­нов­ле­ние этих ас­тро­но­мических дат по­тре­бо­ва­ло специальных на­блю­де­ний за Солн­цем и звёз­да­ми, что сыг­ра­ло важ­ную роль в ста­нов­ле­нии ес­тественно-на­учных зна­ний. Как од­ну из древ­ней­ших об­сер­ва­то­рий ин­тер­пре­ти­ру­ют кром­лех в Сто­нхенд­же.

Календари, свя­зан­ные с со­ляр­ным цик­лом (лун­но-сол­неч­ные и сол­неч­ные), поя­ви­лись в ран­них го­су­дар­ст­вах (Древ­ний Вос­ток, Ме­зо­аме­ри­ка и др.), на­блю­де­ния за календарем ста­ли од­ной из важ­ней­ших функ­ций жре­че­ст­ва и спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тию ма­те­ма­ти­ки и пись­мен­но­сти. По­ми­мо цик­ли­чес­ких, по­яви­лись и ле­то­счис­ли­тель­ные календари. Лун­ный счёт вре­ме­ни (не­дель­ный и ме­сяч­ный) из­на­чаль­но пре­об­ла­дал, за­тем в раз­ных кон­фи­гу­ра­ци­ях со­че­тал­ся с сол­неч­ным (су­точ­ный, по­лу­го­дич­ный и го­дич­ный счёт). Рас­хо­ж­де­ния в со­су­ще­ст­во­вав­ших лун­ных и сол­неч­ных календарей от­ра­же­ны в со­ляр­ных и лу­нар­ных ми­фах (смотрите Со­ляр­ные куль­ты, Лу­нар­ные куль­ты).

Иллюстрации:

Якут­ский ка­лен­дарь кар­ди. Взято из архива БРЭ.

Ка­лен­дарь ин­дей­цев кайо­ва на шку­ре би­зо­на. 1889–92. Взято из архива БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)