НОВОЯЗ
НОВОЯЗ (англ. Newspeak) - вымышленный виртуальный искусственный язык будущего тоталитарного общества, описанный Дж. Оруэллом в романе-антиутопии «1984» (1949 год) - в приложенном к нему эссе «Принципы новояза» («The principles of Newspeak»; в русском переводе обычно «О новоязе»).
Новояз описан как целенаправленно разработанный для того, чтобы обслуживать идеологию сверхгосударства и «сделать невозможными любые иные течения мысли».
Моделью для построения новояза послужили официальные документы современных Дж. Оруэллу тоталитарных режимов; многие идеи почерпнуты из проекта искусственного языка бейсик-инглиш Ч.К. Огдена.
Лексика новояза подразделялась на 3 класса: словарь А, словарь B (составные слова) и словарь C. Словарь A почти целиком состоял из бытовой лексики («бить», «дать», «дом», «хвост», «лес», «сахар» и т. п.). При этом все неясности, оттенки смысла вычищены. Насколько возможно, слово этой категории представляло собой чёткий звук, выражающий ясно осознанное понятие. Словарь А непригоден для литературных целей, политических или филосовских рассуждений, а предназначался для выражения простейших целенаправленных мыслей, касавшихся в основном конкретных объектов и физических действий.
Словарь B включал слова, специально сконструированные для политических нужд. Слова его в несколько слогов вмещали целый круг идей, в то же время выражая их точнее и убедительнее, чем в обыкновенном языке. Все слова состояли из двух или более слов или частей слов, соединённых так, чтобы их удобно было произносить.
Словарь C был вспомогательным и состоял исключительно из научных и технических терминов. Они напоминали современные термины, строились из тех же корней, но, как и в двух др. словарях, были строже определены и очищены от нежелательных значений. Слов, которые обозначали бы науку как область сознания и метод мышления независимо от конкретного её раздела, не существовало вовсе. Не было и самого слова «наука»: все допустимые его значения покрывало слово «ангсоц».
Грамматика новояза имела две особенности. Во-первых, чисто гнездовое строение словаря. Любое слово в языке могло породить словообразовательное гнездо. Для любого слова могло быть построено отрицание при помощи «не»; напр., «нелицо», «недонос». Сохранились прежние способы усиления, несколько обновленные. Так, у прилагательных появились две сравнительные степени: с компонентами «лучше» и «более лучше». Как и в современном языке, можно было изменить значение слова приставками, но принцип этот проводился гораздо последовательнее и допускал гораздо большее разнообразие форм. Расширение гнёзд позволило радикально уменьшить их общее число, т. е. свести разнообразие живых корней в языке к минимуму.
Вторая отличительная черта грамматики новояза - её регулярность. Особенности в образовании мн. ч. существительных, в их склонении, в спряжении глаголов были по возможности устранены. В соответствии с принципом покорения действительности все глаголы считались переходными. Местоимения с их особой нерегулярностью сохранились, за исключением «кто» и «чей», которые были заменены местоимением «который» («которого»). Отдельной неправильности словообразования пришлось сохранить ради быстроты и плавности речи.