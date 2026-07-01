НОВОЯЗ

НОВОЯЗ (англ. Newspeak) - вы­мыш­лен­ный вир­ту­аль­ный ис­кус­ст­вен­ный язык бу­ду­ще­го то­та­ли­тар­но­го об­ще­ст­ва, опи­сан­ный Дж. Ору­эл­лом в ро­ма­не-ан­ти­уто­пии «1984» (1949 год) - в при­ло­жен­ном к не­му эс­се «Прин­ци­пы но­во­яза» («The principles of Newspeak»; в русском пе­ре­во­де обыч­но «О но­во­язе»).

Новояз опи­сан как це­ле­на­прав­лен­но раз­ра­бо­тан­ный для то­го, что­бы об­слу­жи­вать идео­ло­гию сверх­го­су­дар­ст­ва и «сде­лать не­воз­мож­ны­ми лю­бые иные те­че­ния мыс­ли».

Мо­де­лью для по­строе­ния новояза по­слу­жи­ли официальные до­ку­мен­ты со­вре­мен­ных Дж. Ору­эл­лу то­та­ли­тар­ных ре­жи­мов; многие идеи по­черп­ну­ты из про­ек­та ис­кусственного язы­ка бей­сик-инг­лиш Ч.К. Огде­на .

Лек­си­ка новояза под­раз­де­ля­лась на 3 клас­са: сло­варь А, сло­варь B (со­став­ные сло­ва) и сло­варь C. Сло­варь A поч­ти це­ли­ком со­сто­ял из бы­то­вой лек­си­ки («бить», «дать», «дом», «хвост», «лес», «са­хар» и т. п.). При этом все не­яс­но­сти, от­тен­ки смыс­ла вы­чи­ще­ны. На­сколь­ко воз­мож­но, сло­во этой ка­те­го­рии пред­став­ля­ло со­бой чёт­кий звук, вы­ра­жаю­щий яс­но осоз­нан­ное по­ня­тие. Сло­варь А не­при­го­ден для литературных це­лей, по­ли­тических или фи­лосовских рас­су­ж­де­ний, а пред­на­зна­чал­ся для вы­ра­же­ния про­стей­ших це­ле­на­прав­лен­ных мыс­лей, ка­сав­ших­ся в основном кон­крет­ных объ­ек­тов и фи­зических дей­ст­вий.

Сло­варь B вклю­чал сло­ва, спе­ци­аль­но скон­ст­руи­ро­ван­ные для по­ли­тических нужд. Сло­ва его в несколько сло­гов вме­ща­ли це­лый круг идей, в то же вре­мя вы­ра­жая их точ­нее и убе­ди­тель­нее, чем в обык­но­вен­ном язы­ке. Все сло­ва со­стоя­ли из двух или бо­лее слов или час­тей слов, со­еди­нён­ных так, что­бы их удоб­но бы­ло про­из­но­сить.

Сло­варь C был вспо­мо­га­тель­ным и со­сто­ял ис­клю­чи­тель­но из на­учных и тех­нических тер­ми­нов. Они на­по­ми­на­ли современные тер­ми­ны, строи­лись из тех же кор­ней, но, как и в двух др. сло­ва­рях, бы­ли стро­же оп­ре­де­ле­ны и очи­ще­ны от не­же­ла­тель­ных зна­че­ний. Слов, ко­то­рые обо­зна­ча­ли бы нау­ку как об­ласть соз­на­ния и ме­тод мыш­ле­ния не­за­ви­си­мо от кон­крет­но­го её раз­де­ла, не су­ще­ст­во­ва­ло во­все. Не бы­ло и са­мо­го сло­ва «нау­ка»: все до­пус­ти­мые его зна­че­ния по­кры­ва­ло сло­во «анг­соц».

Грам­ма­ти­ка новояза име­ла две осо­бен­но­сти. Во-пер­вых, чис­то гнез­до­вое строе­ние сло­ва­ря. Лю­бое сло­во в язы­ке мог­ло по­ро­дить сло­во­об­ра­зо­ва­тель­ное гнез­до. Для лю­бо­го сло­ва мог­ло быть по­строе­но от­ри­ца­ние при по­мо­щи «не»; напр., «не­ли­цо», «не­до­нос». Со­хра­ни­лись преж­ние спо­со­бы уси­ле­ния, нес­коль­ко об­нов­лен­ные. Так, у при­ла­га­тель­ных поя­ви­лись две срав­ни­тель­ные сте­пе­ни: с ком­по­нента­ми «луч­ше» и «бо­лее луч­ше». Как и в современном язы­ке, мож­но бы­ло из­ме­нить зна­че­ние сло­ва при­став­ка­ми, но прин­цип этот про­во­дил­ся го­раз­до по­сле­до­ва­тель­нее и до­пус­кал го­раз­до боль­шее раз­но­об­ра­зие форм. Рас­ши­ре­ние гнёзд по­зво­ли­ло ра­ди­каль­но умень­шить их об­щее чис­ло, т. е. све­сти раз­но­об­ра­зие жи­вых кор­ней в язы­ке к ми­ни­му­му.

Вто­рая от­ли­чительная чер­та грам­ма­ти­ки новояза - её ре­гу­ляр­ность. Осо­бен­но­сти в об­ра­зова­нии мн. ч. су­ще­ст­ви­тель­ных, в их скло­не­нии, в спря­же­нии гла­го­лов бы­ли по воз­мож­но­сти уст­ра­не­ны. В со­от­вет­ствии с прин­ци­пом по­ко­ре­ния дей­ст­ви­тель­но­сти все гла­го­лы счи­та­лись пе­ре­ход­ны­ми. Ме­сто­име­ния с их осо­бой не­ре­гу­ляр­но­стью со­хра­ни­лись, за ис­ключе­ни­ем «кто» и «чей», ко­то­рые бы­ли за­ме­не­ны ме­сто­име­ни­ем «ко­то­рый» («ко­то­ро­го»). Отдельной не­пра­виль­но­сти сло­во­об­ра­зо­ва­ния при­шлось со­хра­нить ра­ди бы­ст­ро­ты и плав­но­сти ре­чи.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)