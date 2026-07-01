НОВОВОЛЫНСК

НОВОВОЛЫНСК - го­род на се­ве­ро-за­па­де Ук­раи­ны, в Во­лын­ской области.

Население 57,9 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен в западной час­ти Во­лын­ской воз­вы­шен­но­сти. Бли­жай­шая железнодорожная стан­ция - Вла­ди­мир-Во­лын­ский (в 16 км от Нововолынска). Че­рез Нововолынск про­хо­дит ав­то­до­ро­га Ковель - Львов .

Воз­ник в 1950 году как ра­бо­чий по­сё­лок в свя­зи с ос­вое­ни­ем Львов­ско-Во­лын­ско­го уголь­но­го бас­сей­на. Современное название с 1951 года. Ста­тус го­ро­да с 1957 года. В 1957-1962 году рай­он­ный центр Во­лын­ской обл. В Нововолынске - факультет Тер­но­поль­ско­го национального эко­но­мического университета. Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - до­бы­ча ка­мен­но­го уг­ля (дей­ст­ву­ют несколько шахт). Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, лёг­кой и пи­ще­вой (в т. ч. мас­ло­жи­ро­вой ком­би­нат) промышленности; про­изводство тех­но­ло­гического обо­ру­до­ва­ния, от­ли­вок из чёр­ных и цвет­ных ме­тал­лов, строй­ма­те­риа­лов.

К северо-восточным гра­ни­цам го­ро­да при­мы­ка­ет с. Низ­ки­ни­чи, в ко­то­ром на­хо­дят­ся ва­лы зам­ка Ки­се­лей (XV-XVI века) и ан­самбль Свя­то-Ус­пен­ско­го Низ­ки­нич­ско­го муж­ско­го монастыря (ос­но­ван ки­ев­ским вое­во­дой А. Ки­се­лём в 1643 году, за­крыт в 1837 году, воз­ро­ж­дён в 1997 году) с кре­сто­об­раз­ной в пла­не Ус­пен­ской церкви, де­ревянной над­врат­ной ко­ло­коль­ней (обе XVII век).

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