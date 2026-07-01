НОВОВОЛЫНСК
НОВОВОЛЫНСК - город на северо-западе Украины, в Волынской области.
Население 57,9 тыс. человек (2012 год). Расположен в западной части Волынской возвышенности. Ближайшая железнодорожная станция - Владимир-Волынский (в 16 км от Нововолынска). Через Нововолынск проходит автодорога Ковель - Львов.
Возник в 1950 году как рабочий посёлок в связи с освоением Львовско-Волынского угольного бассейна. Современное название с 1951 года. Статус города с 1957 года. В 1957-1962 году районный центр Волынской обл. В Нововолынске - факультет Тернопольского национального экономического университета. Основа городской экономики - добыча каменного угля (действуют несколько шахт). Предприятия деревообрабатывающей, лёгкой и пищевой (в т. ч. масложировой комбинат) промышленности; производство технологического оборудования, отливок из чёрных и цветных металлов, стройматериалов.
К северо-восточным границам города примыкает с. Низкиничи, в котором находятся валы замка Киселей (XV-XVI века) и ансамбль Свято-Успенского Низкиничского мужского монастыря (основан киевским воеводой А. Киселём в 1643 году, закрыт в 1837 году, возрождён в 1997 году) с крестообразной в плане Успенской церкви, деревянной надвратной колокольней (обе XVII век).