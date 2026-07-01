НОВОУКАЗНЫЕ СТАТЬИ 1669, 1676, 1677 ГОДОВ
НОВОУКАЗНЫЕ СТАТЬИ 1669, 1676, 1677 ГОДОВ - в России законодательные акты, которые дополнили, разъяснили и изменили нормы Соборного уложения 1649 года, касавшиеся уголовных преступлений (21-я и 22-я главы) и порядка наследования недвижимого имущества (16-я и 17-я главы).
Приняты царём Алексеем Михайловичем и Боярской думой 22 января (1 февраля) 1669 года, царём Фёдором Алексеевичем и Боярской думой 10(20) и 14(24) марта 1676 года, 10(20) августа 1677 года.
Новоуказные статьи 1669 года (128 статей) изменили порядок судопроизводства по уголовным («татебным, разбойным и убийственным») делам: выборные губные старосты были подчинены назначаемым правительством сыщикам, городские воеводы полностью устранены от вмешательства в судебный процесс; изменялись наказания за уголовные преступления, детализировались правила проведения обыска, устанавливалась презумпция невиновности для родственников скрывшегося преступника и пр.
Новоуказные статьи 1676 года (28 и 16 статей) главным образом конкретизировали порядок наследования поместий, в т. ч. выморочных, и вотчин. Поместья, полученные в качестве приданого, уравнивались с поместьями, данными за службу. Отставным служилым людям разрешалось передавать, несмотря на наличие родственников, свои прожиточные поместья посторонним лицам на условии материального обеспечения ими сдатчика. Жёнам и детям в 4-м браке (официально запрещался, венчание могло быть совершено обманным путём), заключённом до 1649 года, было позволено получать прожиточные поместья в случае признания родственниками покойного такого брака. Был определён поместный оклад думного дворянина и др. При наследовании вотчин отдавалось предпочтение более близким родственникам и лицам мужского пола перед лицами женского пола: дочери, сёстры и внучки имели право наследовать вотчины при пресечении рода по прямой мужской линии. Однако в отд. случаях предусматривалось равенство, напр., бездетной сестры и племянников - сыновей брата покойного вотчинника, нарушая тем самым традиционый принцип «сестра при братьях не наследница».
Новоуказные статьи 1677 года (2 части, 57 статей) подтвердили Новоуказные статьи 1676 года, уточнив отдельные нормы: вводилась плата при наследовании купленных вотчин родственниками вотчинника, вдова которого скончалась без завещания, устранялось частичное право на наследство жены и детей в 4-м браке, восстанавливался принцип «сестра при братьях не наследница» и пр.
Исторические источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 1. № 441; Т. 2. № 633, 634, 700.