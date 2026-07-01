НОВОУКАЗНЫЕ СТАТЬИ 1669, 1676, 1677 ГОДОВ

НОВОУКАЗНЫЕ СТАТЬИ 1669, 1676, 1677 ГОДОВ - в Рос­сии за­ко­но­да­тель­ные ак­ты, ко­то­рые до­пол­ни­ли, разъ­яс­ни­ли и из­ме­ни­ли нор­мы Со­бор­но­го уло­же­ния 1649 года, ка­сав­шие­ся уго­лов­ных пре­сту­п­ле­ний (21-я и 22-я гла­вы) и по­ряд­ка на­сле­до­ва­ния не­дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва (16-я и 17-я гла­вы).

При­ня­ты ца­рём Алек­се­ем Ми­хай­ло­ви­чем и Бо­яр­ской ду­мой 22 января (1 февраля) 1669 года, ца­рём Фё­до­ром Алек­сее­ви­чем и Бо­яр­ской ду­мой 10(20) и 14(24) марта 1676 года, 10(20) августа 1677 года.

Новоуказные статьи 1669 года (128 ста­тей) из­ме­ни­ли по­ря­док су­до­про­из­вод­ст­ва по уго­лов­ным («та­теб­ным, раз­бой­ным и убий­ст­вен­ным») де­лам: вы­бор­ные губ­ные ста­рос­ты бы­ли под­чи­не­ны на­зна­чае­мым пра­ви­тель­ст­вом сы­щи­кам, го­род­ские вое­во­ды пол­но­стью уст­ра­не­ны от вме­ша­тель­ст­ва в су­деб­ный про­цесс; из­ме­ня­лись на­ка­за­ния за уго­лов­ные пре­сту­п­ле­ния, де­та­ли­зи­ро­ва­лись пра­ви­ла про­ве­де­ния обы­ска, ус­та­нав­ли­ва­лась пре­зумп­ция не­ви­нов­но­сти для род­ст­вен­ни­ков скрыв­ше­го­ся пре­ступ­ни­ка и пр.

Новоуказные статьи 1676 года (28 и 16 ста­тей) главным образом кон­кре­ти­зи­ро­ва­ли по­ря­док на­сле­до­ва­ния по­мес­тий , в т. ч. вы­мо­роч­ных, и вот­чин. По­ме­стья, по­лу­чен­ные в ка­че­ст­ве при­да­но­го, урав­ни­ва­лись с по­ме­сть­я­ми, дан­ны­ми за служ­бу. От­став­ным слу­жи­лым лю­дям раз­ре­ша­лось пе­ре­да­вать, не­смот­ря на на­ли­чие род­ст­вен­ни­ков, свои про­жи­точ­ные по­ме­стья по­сто­рон­ним ли­цам на ус­ло­вии ма­те­ри­аль­ного обес­пе­че­ния ими сдат­чи­ка. Жё­нам и де­тям в 4-м бра­ке (офи­ци­аль­но за­пре­щал­ся, вен­ча­ние мог­ло быть со­вер­ше­но об­ман­ным пу­тём), за­клю­чён­ном до 1649 года, бы­ло по­зво­ле­но по­лу­чать про­жи­точ­ные по­ме­стья в слу­чае при­зна­ния род­ст­вен­ни­ка­ми по­кой­но­го та­ко­го бра­ка. Был оп­ре­де­лён по­ме­ст­ный ок­лад дум­но­го дво­ря­ни­на и др. При на­сле­до­ва­нии вот­чин от­да­ва­лось пред­поч­те­ние бо­лее близ­ким род­ст­вен­ни­кам и ли­цам муж­ско­го по­ла пе­ред ли­ца­ми жен­ско­го по­ла: до­че­ри, сё­ст­ры и внуч­ки име­ли пра­во на­сле­до­вать вот­чи­ны при пре­се­че­нии ро­да по пря­мой муж­ской ли­нии. Од­на­ко в отд. слу­ча­ях пре­ду­смат­ри­ва­лось ра­вен­ст­во, напр., без­дет­ной се­ст­ры и пле­мян­ни­ков - сы­но­вей бра­та по­кой­но­го вот­чин­ни­ка, на­ру­шая тем са­мым тра­диционый прин­цип «се­ст­ра при брать­ях не на­след­ни­ца».

Новоуказные статьи 1677 года (2 час­ти, 57 ста­тей) под­твер­ди­ли Новоуказные статьи 1676 года, уточ­нив отдельные нор­мы: вво­ди­лась пла­та при на­следо­ва­нии ку­п­лен­ных вот­чин род­ст­вен­ни­ка­ми вот­чин­ни­ка, вдо­ва ко­то­ро­го скон­ча­лась без за­ве­ща­ния, уст­ра­ня­лось час­тич­ное пра­во на на­след­ст­во же­ны и де­тей в 4-м бра­ке, вос­ста­нав­ливал­ся прин­цип «се­ст­ра при брать­ях не на­след­ни­ца» и пр.

Ис­торические источники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 1. № 441; Т. 2. № 633, 634, 700.

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