НОВОТРОИЦКОЕ ГОРОДИЩЕ

НОВОТРОИЦКОЕ ГОРОДИЩЕ - по­се­ле­ние ро­мен­ской куль­ту­ры (IX век) на южной ок­раи­не современного с. При­стай­ло­во (вклю­чи­ло с. Но­во­тро­иц­кое, по ко­то­ро­му на­зва­но Новотроицкое городище ) Ле­бе­дин­ско­го района Сум­ской области (Ук­раи­на).

Рас­по­ло­же­но в уро­чи­ще Го­ро­ди­ще, на мы­су пра­во­го ко­рен­но­го бе­ре­га р. Псёл.

Пер­вое опи­са­ние опуб­ли­ко­ва­но Д.И. Ба­га­ле­ем в 1905 году. В 1952-1954 годы И.И. Ля­пуш­ки­ным рас­ко­па­на прак­ти­че­ски вся пло­щад­ка мы­са, от­де­лён­ная с на­поль­ной сто­ро­ны ов­ра­гом (площадь около 3500 м2), и уча­сток у под­но­жия мы­са (около 300 м2). Изу­че­ны 50 по­лу­зем­ля­нок площадь 12-20 м2, в пла­не близ­ких квад­ра­ту, с вы­ре­зан­ны­ми в гли­ня­ном ос­тан­це (ред­ко гли­но­бит­ны­ми) ку­бо­вид­ны­ми пе­ча­ми в уг­лу. Свод пе­чей не­ред­ко ре­мон­ти­ро­вал­ся гли­ня­ны­ми «валь­ка­ми» («ко­ну­са­ми») или кам­ня­ми.

В 2 по­строй­ках, кро­ме ос­тан­цо­вых, бы­ли и пе­чи, вы­ре­зан­ные в сте­не кот­ло­ва­на в ви­де ни­ши. В ря­де слу­ча­ев про­сле­же­ны об­ли­цов­ка по­ме­ще­ний де­ре­вом или гли­ной, опор­ные и др. стол­бы, конь­ки и сле­ги двух- или трёх­скат­ных крыш, оче­вид­но, по­кры­тых хво­ро­стом или со­ло­мой и зем­лёй (гли­ной). Около 100 хо­зяйственных со­ору­же­ний: ок­руг­лых (в т. ч. ко­ло­ко­ло­вид­ных «хлеб­ных» ям) и пря­мо­уголь­ных в пла­не уг­луб­лён­ных, пря­мо­уголь­ных на­зем­ных, ка­мен­ных вы­мос­ток, оча­гов. Основная часть по­стро­ек по­гиб­ла во вре­мя по­жа­ра, в 6 слу­ча­ях вме­сте с людь­ми. Ис­сле­до­ва­но и 5 пря­мо­уголь­ных ям (одна была в по­лу до­ма), об­ли­цо­ван­ных де­ре­вом, с ос­тат­ка­ми со­жже­ний (в т. ч. 2 ур­ны); одно тру­по­по­ло­же­ние ре­бён­ка. Ке­ра­ми­ка поч­ти вся ро­мен­ской куль­ту­ры, леп­ная или сде­лан­ная с ис­поль­зо­ва­ни­ем мед­лен­но­го кру­га, есть не­мно­го им­порт­ной - сал­то­во-ма­яц­кой куль­ту­ры, ам­фо­ры.

Сре­ди других на­хо­док: ка­мен­ные фраг­мен­ты жер­но­вов, то­чил, «утюж­ки»; кос­тя­ные про­кол­ки, ас­т­ра­га­лы (в т. ч. с врез­ны­ми гео­мет­рич. ком­по­зи­ция­ми); же­лез­ные сош­ни­ки, мо­тыж­ки, сер­пы, ко­сы, то­по­ры, тёс­ла, лож­ко­ре­зы, но­жи (в т. ч. бое­вой и с во­лю­то­об­раз­ным на­вер­ши­ем), на­ко­неч­ни­ки стрел, ко­нец обою­до­ост­ро­го клин­ка; в осн. се­реб­ря­ные ви­соч­ные под­вес­ки (пре­об­ла­да­ют в ви­де не­сомк­ну­то­го коль­ца, есть 5- и 7-лу­че­вые, «во­лын­ско­го» ти­па), грив­ны , брас­ле­ты, пер­ст­ни; бу­сы, стек­лян­ная встав­ка-пе­чат­ка с изо­бра­же­ни­ем льва. Не­ко­то­рые ук­ра­ше­ния най­де­ны ско­п­ле­ния­ми-кла­да­ми. Есть клад, вклю­чав­ший так­же сал­тов­ские ве­щи, 10 дир­хе­мов, вы­пу­щен­ных от 711/712 до 818/819 годов. Про­би­тый для но­ше­ния дир­хем, вы­пу­щен­ный в 832/833 году, был в сго­рев­шем до­ме.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - па­шен­ное зем­ле­де­лие (пше­ни­ца, рожь, яч­мень, про­со) с ис­поль­зо­ва­ни­ем ози­мых, жи­вот­но­вод­ст­во (пре­об­ла­дал круп­ный ро­га­тый скот, встре­ча­ют­ся сви­нья, мел­кий ро­га­тый скот, со­ба­ка, ку­ри­ца; ло­шадь ис­поль­зо­ва­ли в основном для хо­зяйственных нужд), охо­та (в т. ч. пуш­ная), ры­бо­лов­ст­во (спе­циа­ли­зи­ро­ва­лось несколько се­мей), со­би­ра­тель­ст­во (жё­лу­ди, оре­хи и др.). Прак­ти­ко­ва­лась об­ра­бот­ка чёр­но­го и цвет­ных (свя­за­на в основном с 2 жи­ли­ща­ми) ме­тал­лов. Су­дя по все­му, по­сё­лок су­ще­ст­во­вал 2-3 по­ко­ле­ния и был унич­то­жен около конца IX века, ве­ро­ят­но, пе­че­не­га­ми .

Новотроицкое городице - один из опор­ных па­мят­ни­ков в изу­че­нии ро­мен­ской куль­туры, ис­то­рии и куль­ту­ры се­ве­рян; ме­то­ди­ка его рас­ко­пок, сис­те­ма­ти­че­ские пуб­ли­ка­ция и ана­лиз ока­за­ли су­ще­ст­вен­ное влия­ние на раз­ви­тие ран­не­сла­вян­ской ар­хео­ло­гии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)