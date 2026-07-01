НОВОТРОИЦКОЕ ГОРОДИЩЕ
НОВОТРОИЦКОЕ ГОРОДИЩЕ - поселение роменской культуры (IX век) на южной окраине современного с. Пристайлово (включило с. Новотроицкое, по которому названо Новотроицкое городище) Лебединского района Сумской области (Украина).
Расположено в урочище Городище, на мысу правого коренного берега р. Псёл.
Первое описание опубликовано Д.И. Багалеем в 1905 году. В 1952-1954 годы И.И. Ляпушкиным раскопана практически вся площадка мыса, отделённая с напольной стороны оврагом (площадь около 3500 м2), и участок у подножия мыса (около 300 м2). Изучены 50 полуземлянок площадь 12-20 м2, в плане близких квадрату, с вырезанными в глиняном останце (редко глинобитными) кубовидными печами в углу. Свод печей нередко ремонтировался глиняными «вальками» («конусами») или камнями.
В 2 постройках, кроме останцовых, были и печи, вырезанные в стене котлована в виде ниши. В ряде случаев прослежены облицовка помещений деревом или глиной, опорные и др. столбы, коньки и слеги двух- или трёхскатных крыш, очевидно, покрытых хворостом или соломой и землёй (глиной). Около 100 хозяйственных сооружений: округлых (в т. ч. колоколовидных «хлебных» ям) и прямоугольных в плане углублённых, прямоугольных наземных, каменных вымосток, очагов. Основная часть построек погибла во время пожара, в 6 случаях вместе с людьми. Исследовано и 5 прямоугольных ям (одна была в полу дома), облицованных деревом, с остатками сожжений (в т. ч. 2 урны); одно трупоположение ребёнка. Керамика почти вся роменской культуры, лепная или сделанная с использованием медленного круга, есть немного импортной - салтово-маяцкой культуры, амфоры.
Среди других находок: каменные фрагменты жерновов, точил, «утюжки»; костяные проколки, астрагалы (в т. ч. с врезными геометрич. композициями); железные сошники, мотыжки, серпы, косы, топоры, тёсла, ложкорезы, ножи (в т. ч. боевой и с волютообразным навершием), наконечники стрел, конец обоюдоострого клинка; в осн. серебряные височные подвески (преобладают в виде несомкнутого кольца, есть 5- и 7-лучевые, «волынского» типа), гривны, браслеты, перстни; бусы, стеклянная вставка-печатка с изображением льва. Некоторые украшения найдены скоплениями-кладами. Есть клад, включавший также салтовские вещи, 10 дирхемов, выпущенных от 711/712 до 818/819 годов. Пробитый для ношения дирхем, выпущенный в 832/833 году, был в сгоревшем доме.
В основе хозяйства - пашенное земледелие (пшеница, рожь, ячмень, просо) с использованием озимых, животноводство (преобладал крупный рогатый скот, встречаются свинья, мелкий рогатый скот, собака, курица; лошадь использовали в основном для хозяйственных нужд), охота (в т. ч. пушная), рыболовство (специализировалось несколько семей), собирательство (жёлуди, орехи и др.). Практиковалась обработка чёрного и цветных (связана в основном с 2 жилищами) металлов. Судя по всему, посёлок существовал 2-3 поколения и был уничтожен около конца IX века, вероятно, печенегами.
Новотроицкое городице - один из опорных памятников в изучении роменской культуры, истории и культуры северян; методика его раскопок, систематические публикация и анализ оказали существенное влияние на развитие раннеславянской археологии.