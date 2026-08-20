НОВОТОРГОВЫЙ УСТАВ 1667 ГОДА
НОВОТОРГОВЫЙ УСТАВ 1667 ГОДА - законодательный акт, определявший порядок внутренней и внешней торговли в России до середины XVIII века.
Носил меркантилистский характер, способствовал повышению конкурентоспособности русских купцов.
Дополнил положения Торгового устава 1653 года(Таможенной уставной грамоты 1653 года). Составлен по указу царя Алексея Михайловича и Боярской думы в Посольском приказе под руководством А.Л. Ордина-Нащокина, при участии думных дьяков Г.С. Дохтурова и Л.Т. Голосова; при подготовке Новоторгового устава использованы челобитные гостей, представителей гостиных сотен, посадских людей, предложения П.Г. Марселиса (из рода Марселисов) и др. [работа над текстом окончена 22 апреля (2 мая)].
Действовал до принятия Таможенного устава 1755 года. Состоял из преамбулы и 94 статей; 7 статей из них, касающиеся иностр. купцов, объединены в «Устав торговле…», который 24 апреля (4 мая) передан представителю нидерландских и ганзейских купцов.
Новоторговый устав ввёл строгий контроль за качеством как иностранных, так и русских товаров (должны были иметь клейма и печати производителя); недоброкачественные товары подлежали изъятию «с безчестьем» для купца, о чём объявлялось «во весь свет». Конкретизировал порядок хранения, учёта, транспортировки товаров. В целях ужесточения контроля за количеством товаров, облагавшихся пошлинными сборами, запрещалось производить их погрузку и выгрузку с судов в тёмное время суток. Обязанность по взвешиванию товаров возлагалась на служителей таможни.
Для русских купцов устанавливались единые по всей территории страны правила уплаты пошлин, взимавшихся мелкими серебряными деньгами: при продаже на ярмарке в Архангельске купцы платили 4-5% от цены товаров, в других городах - 5%, при покупке в Архангельске - 4%, в других городах - 5% (в Сибири взимались «многие проезжие пошлины»). Новоторговый устав обязал русских купцов сдавать на таможне золото и ефимки, полученные от иностранных купцов за проданные им товары. Судопроизводство по торговым делам, организация торговли и таможенной службы изымались из ведения воевод и передавались гостю «с товарыщи».
Впервые Новотороговый устав детально регламентировал условия осуществления торговли в России иностранными купцами. Всем им запрещалось брать подряды, вести розничную торговлю, производить обмен товарами между собой на российской территории, продавать товары русским купцам, не являвшимся жителями города, где осуществлялась торговля (кроме ярмарок). Ограничивался привоз иностранным купцами дорогих товаров (вин, сахара, леденцов, жемчуга, драгоценных камней, украшений), повышались пошлины на все виды ввозимых вин, кроме церковного. Иностранные купцы, приобретавшие товары на золото или ефимки, освобождались от уплаты пошлин, что способствовало притоку драгоценных металлов в гос. казну. Остальных иностранных купцов Новоторговый устав обязал платить пошлины золотом или ефимками. Восточным купцам (персам, индийцам, бухарцам и пр.) и купцам из Османской империи (грекам, валахам, молдаванам) было позволено торговать на всей территории России, европейским купцам - только в пограничных городах Архангельске, Новгороде и Пскове (в Москву и др. города они могли приехать лишь при наличии царских жалованных грамот). Для европейских купцов устанавливались наиболее высокие пошлины: при продаже своих товаров на ярмарке в Архангельске они платили 4-5% от цены товаров, в др. городах - 6% (дополнительно, при проезде в др. города, с них взималась проезжая пошлина 10%), при покупке русских товаров - 10%. Восточные купцы в Астрахани, купцы из Османской империи в Путивле, а также в Москве при продаже товаров уплачивали пошлину 5%, при проезде в др. города - 10%, покупка ими русских товаров во всех городах, кроме Астрахани и Путивля, облагалась проезжей пошлиной 10%.
Нарушения Новоторгового устава карались конфискацией товаров в пользу государства и высокими штрафами.
Исторические источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 1. № 408.