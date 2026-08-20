НОВОТОРГОВЫЙ УСТАВ 1667 ГОДА

НОВОТОРГОВЫЙ УСТАВ 1667 ГОДА - за­ко­но­да­тель­ный акт, оп­ре­де­ляв­ший по­ря­док внутренней и внеш­ней тор­гов­ли в Рос­сии до середины XVIII века.

Но­сил мер­кан­ти­ли­ст­ский ха­рак­тер, спо­соб­ст­во­вал по­вы­ше­нию кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти русских куп­цов.

До­пол­нил по­ло­же­ния Тор­го­во­го ус­та­ва 1653 года(Та­мо­жен­ной ус­тав­ной гра­мо­ты 1653 года). Со­став­лен по ука­зу ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча и Бо­яр­ской ду­мы в По­соль­ском при­ка­зе под руководством А.Л. Ор­ди­на-На­що­ки­на, при уча­стии дум­ных дья­ков Г.С. Дох­ту­ро­ва и Л.Т. Го­ло­со­ва; при под­го­тов­ке Новоторгового устава ис­поль­зо­ва­ны че­ло­бит­ные гос­тей, пред­ста­ви­те­лей гос­ти­ных со­тен, по­сад­ских лю­дей, пред­ло­же­ния П.Г. Мар­се­ли­са (из ро­да Мар­се­ли­сов) и др. [ра­бо­та над тек­стом окон­че­на 22 апреля (2 мая)].

Дей­ст­во­вал до при­ня­тия Та­мо­жен­но­го ус­та­ва 1755 года. Со­сто­ял из пре­ам­бу­лы и 94 ста­тей; 7 ста­тей из них, ка­саю­щие­ся иностр. куп­цов, объ­е­ди­не­ны в «Ус­тав тор­гов­ле…», ко­то­рый 24 апреля (4 мая) пе­ре­дан пред­ста­ви­те­лю ни­дерландских и ган­зей­ских куп­цов .

Новоторговый устав ввёл стро­гий кон­троль за ка­че­ст­вом как ино­стран­ных, так и русских то­ва­ров (долж­ны бы­ли иметь клей­ма и пе­ча­ти про­из­во­ди­те­ля); не­доб­ро­ка­че­ст­вен­ные то­ва­ры под­ле­жа­ли изъ­я­тию «с без­че­сть­ем» для куп­ца, о чём объ­яв­ля­лось «во весь свет». Кон­кре­ти­зи­ро­вал по­ря­док хра­не­ния, учё­та, транс­пор­ти­ров­ки то­ва­ров. В це­лях уже­сто­че­ния кон­тро­ля за ко­ли­че­ст­вом то­ва­ров, об­ла­гав­ших­ся по­шлин­ны­ми сбо­ра­ми, за­пре­ща­лось про­из­во­дить их по­груз­ку и вы­груз­ку с су­дов в тём­ное вре­мя су­ток. Обя­зан­ность по взве­ши­ва­нию то­ва­ров воз­ла­га­лась на слу­жи­те­лей та­мож­ни.

Для русских куп­цов ус­та­нав­ли­ва­лись еди­ные по всей тер­ри­то­рии стра­ны пра­ви­ла уп­ла­ты по­шлин, взи­мав­ших­ся мел­ки­ми се­реб­ря­ны­ми день­га­ми: при про­да­же на яр­мар­ке в Ар­хан­гель­ске куп­цы пла­ти­ли 4-5% от це­ны то­ва­ров, в других го­ро­дах - 5%, при по­куп­ке в Ар­хан­гель­ске - 4%, в других го­ро­дах - 5% (в Си­би­ри взи­ма­лись «мно­гие про­ез­жие по­шли­ны»). Новоторговый устав обя­зал русских куп­цов сда­вать на та­мож­не зо­ло­то и ефим­ки, по­лу­чен­ные от иностранных куп­цов за про­дан­ные им то­ва­ры. Су­до­про­из­вод­ст­во по тор­го­вым де­лам, ор­га­ни­за­ция тор­гов­ли и та­мо­жен­ной служ­бы изы­ма­лись из ве­де­ния вое­вод и пе­ре­да­ва­лись гос­тю «с то­ва­ры­щи».

Впер­вые Новотороговый устав де­таль­но рег­ла­мен­ти­ро­вал ус­ло­вия осу­ще­ст­в­ле­ния тор­гов­ли в Рос­сии иностранными куп­ца­ми. Всем им за­пре­ща­лось брать под­ря­ды, вес­ти роз­нич­ную тор­гов­лю, про­из­во­дить об­мен то­ва­ра­ми ме­ж­ду со­бой на российской тер­ри­то­рии, про­да­вать то­ва­ры русским куп­цам, не яв­ляв­шим­ся жи­те­ля­ми го­ро­да, где осу­ще­ст­в­ля­лась тор­гов­ля (кро­ме яр­ма­рок). Ог­ра­ни­чи­вал­ся при­воз иностранным куп­ца­ми до­ро­гих то­ва­ров (вин, са­ха­ра, ле­ден­цов, жем­чу­га, дра­го­цен­ных кам­ней, ук­ра­ше­ний), по­вы­ша­лись по­шли­ны на все ви­ды вво­зи­мых вин, кро­ме цер­ков­но­го. Иностранные куп­цы, при­об­ре­тав­шие то­ва­ры на зо­ло­то или ефим­ки, ос­во­бо­ж­да­лись от уп­ла­ты по­шлин, что спо­соб­ст­во­ва­ло при­то­ку дра­го­цен­ных ме­тал­лов в гос. каз­ну. Ос­таль­ных иностранных куп­цов Новоторговый устав обя­зал пла­тить по­шли­ны зо­ло­том или ефим­ка­ми. Восточным куп­цам (пер­сам, ин­дий­цам , бу­хар­цам и пр.) и куп­цам из Ос­ман­ской им­пе­рии (гре­кам, ва­ла­хам, мол­да­ва­нам) бы­ло по­зво­ле­но тор­го­вать на всей тер­ри­то­рии Рос­сии, ев­ропейским куп­цам - толь­ко в по­гра­нич­ных го­ро­дах Ар­хан­гель­ске, Нов­го­ро­де и Пско­ве (в Мо­ск­ву и др. го­ро­да они мог­ли прие­хать лишь при на­ли­чии цар­ских жа­ло­ван­ных гра­мот). Для ев­ропейских куп­цов ус­та­нав­ли­ва­лись наи­бо­лее вы­со­кие по­шли­ны: при про­да­же сво­их то­ва­ров на яр­мар­ке в Ар­хан­гель­ске они пла­ти­ли 4-5% от це­ны то­ва­ров, в др. го­ро­дах - 6% (до­пол­ни­тель­но, при про­ез­де в др. го­ро­да, с них взи­ма­лась про­ез­жая по­шли­на 10%), при по­куп­ке русских то­ва­ров - 10%. Восточные куп­цы в Ас­т­ра­ха­ни, куп­цы из Ос­ман­ской им­пе­рии в Пу­тив­ле, а так­же в Мо­ск­ве при про­да­же то­ва­ров уп­ла­чи­ва­ли по­шли­ну 5%, при про­ез­де в др. го­ро­да - 10%, по­куп­ка ими русских то­ва­ров во всех го­ро­дах, кро­ме Ас­т­ра­ха­ни и Пу­тив­ля, об­ла­га­лась про­ез­жей по­шли­ной 10%.

На­ру­ше­ния Новоторгового устава ка­ра­лись кон­фи­ска­ци­ей то­ва­ров в поль­зу го­су­дар­ст­ва и вы­со­ки­ми штра­фа­ми.

Исторические источники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 1. № 408.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)