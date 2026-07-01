НОВОТНЫЙ АНТОНИН

НОВОТНЫЙ АНТОНИН - че­хословацкий государственный и партийный дея­тель.

Из ра­бо­чей се­мьи, по про­фес­сии сле­сарь-ме­ха­ник.

С 1921 года член Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Че­хо­сло­ва­кии (КПЧ). В 1918-1935 годы ра­бо­тал сле­са­рем и то­ка­рем на праж­ских за­во­дах. В 1929-1937годы член Праж­ско­го об­ла­ст­но­го комитета КПЧ. В 1935 годы член де­ле­га­ции КПЧ на 7-м кон­грес­се Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла. В 1937-1938 годы 1-й сек­ре­тарь об­ла­ст­но­го комитета КПЧ в г. Го­до­нин.

По­сле за­пре­та дея­тель­но­сти КПЧ (1938 год) ра­бо­тал в под­поль­ной Праж­ской об­ла­ст­ной партийной организации. В 1941 году аре­сто­ван гес­та­по, на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии в тюрь­мах и конц­ла­ге­ре Ма­ут­хау­зен. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния в 1945 году вер­нул­ся в Че­хо­сло­ва­кию. В 1945-1951 годы 1-й сек­ре­тарь Праж­ско­го об­ла­ст­но­го комитета КПЧ, с 1946 года член ЦК КПЧ, с 1948 года депутат Национального со­б­ра­ния. В 1951-1953 годы сек­ре­тарь ЦК КПЧ, с 1951 года член Пре­зи­диу­ма ЦК КПЧ. По­сле смер­ти К. Гот­валь­да с 1953 года 1-й сек­ре­тарь ЦК КПЧ.

В 1957 году, за­ру­чив­шись под­держ­кой Н.С. Хру­щё­ва , из­бран пре­зи­ден­том Че­хословацкой Рес­пуб­ли­ки (пе­ре­из­бран в 1964 году). С 1959 года так­же председатель ЦК Национального фрон­та Че­хо­сло­ва­кии. В 1960 году на об­ще­го­су­дарственной кон­фе­рен­ции КПЧ (5-7 ию­ля) объ­я­вил о «за­вер­ше­нии по­строе­ния со­циа­лиз­ма» в Че­хо­сло­ва­кии, ини­ции­ро­вал при­ня­тие но­вой кон­сти­ту­ции и пе­ре­име­но­ва­ние го­су­дар­ст­ва в Че­хословацкую Со­циа­ли­стическую Рес­пуб­ли­ку (ЧССР).

Вы­сту­пал за максимальную цен­тра­ли­за­цию управ­ле­ния эко­но­ми­кой и пер­во­оче­ред­ное раз­ви­тие тя­жё­лой пром-сти. В ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния эко­номических труд­но­стей в ЧССР в первой половине 1960-х годов под­верг кри­ти­ке про­ект эко­но­мические ре­фор­мы по умень­ше­нию административного кон­тро­ля над пред­при­ятия­ми и ис­поль­зо­ва­нию ры­ноч­ных ме­ха­низ­мов для по­вы­ше­ния эф­фек­тив­но­сти про­изводства («но­вая эко­но­мическая мо­дель» О. Ши­ка). Яв­лял­ся сто­рон­ни­ком жё­ст­ко­го про­ти­во­дей­ст­вия на­би­рав­шей си­лу оп­по­зи­ции, вы­сту­пав­шей за де­мо­кра­ти­за­цию су­ще­ст­во­вав­шей в стра­не мо­де­ли со­циа­лиз­ма. С 1967 года под­вер­гал­ся кри­ти­ке, в т. ч. в КПЧ, за ав­тори­тар­ный стиль ру­ко­вод­ства, от­каз от удов­ле­тво­ре­ния тре­бо­ва­ний сло­ва­ков о вве­де­нии фе­де­ра­тив­но­го уст­рой­ст­ва ЧССР и др. На ян­вар­ском пле­ну­ме ЦК КПЧ (3-5 января 1968 года) ос­во­бо­ж­дён от долж­но­сти 1-го сек­ре­та­ря ЦК КПЧ, 22 марта 1968 года по­дал в от­став­ку с долж­но­сти пре­зи­ден­та ЧССР и вы­шел из со­ста­ва ЦК КПЧ (в мае 1968 года член­ст­во А. Новотного в КПЧ бы­ло при­ос­та­нов­ле­но). Эти со­бы­тия ста­ли про­ло­гом «Праж­ской вес­ны» 1968 года. В 1971 году за­кры­тым по­ста­нов­ле­ни­ем вос­ста­нов­лен в пар­тии и вновь из­бран членом ЦК КПЧ, но преж­не­го по­ли­тического влия­ния не имел.

Сочинения:

Projevy a stati. Praha, 1964. Sv. 1–3.