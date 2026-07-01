НОВОТНЫЙ АНТОНИН
НОВОТНЫЙ АНТОНИН - чехословацкий государственный и партийный деятель.
Из рабочей семьи, по профессии слесарь-механик.
С 1921 года член Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ). В 1918-1935 годы работал слесарем и токарем на пражских заводах. В 1929-1937годы член Пражского областного комитета КПЧ. В 1935 годы член делегации КПЧ на 7-м конгрессе Коммунистического интернационала. В 1937-1938 годы 1-й секретарь областного комитета КПЧ в г. Годонин.
После запрета деятельности КПЧ (1938 год) работал в подпольной Пражской областной партийной организации. В 1941 году арестован гестапо, находился в заключении в тюрьмах и концлагере Маутхаузен. После освобождения в 1945 году вернулся в Чехословакию. В 1945-1951 годы 1-й секретарь Пражского областного комитета КПЧ, с 1946 года член ЦК КПЧ, с 1948 года депутат Национального собрания. В 1951-1953 годы секретарь ЦК КПЧ, с 1951 года член Президиума ЦК КПЧ. После смерти К. Готвальда с 1953 года 1-й секретарь ЦК КПЧ.
В 1957 году, заручившись поддержкой Н.С. Хрущёва, избран президентом Чехословацкой Республики (переизбран в 1964 году). С 1959 года также председатель ЦК Национального фронта Чехословакии. В 1960 году на общегосударственной конференции КПЧ (5-7 июля) объявил о «завершении построения социализма» в Чехословакии, инициировал принятие новой конституции и переименование государства в Чехословацкую Социалистическую Республику (ЧССР).
Выступал за максимальную централизацию управления экономикой и первоочередное развитие тяжёлой пром-сти. В условиях нарастания экономических трудностей в ЧССР в первой половине 1960-х годов подверг критике проект экономические реформы по уменьшению административного контроля над предприятиями и использованию рыночных механизмов для повышения эффективности производства («новая экономическая модель» О. Шика). Являлся сторонником жёсткого противодействия набиравшей силу оппозиции, выступавшей за демократизацию существовавшей в стране модели социализма. С 1967 года подвергался критике, в т. ч. в КПЧ, за авторитарный стиль руководства, отказ от удовлетворения требований словаков о введении федеративного устройства ЧССР и др. На январском пленуме ЦК КПЧ (3-5 января 1968 года) освобождён от должности 1-го секретаря ЦК КПЧ, 22 марта 1968 года подал в отставку с должности президента ЧССР и вышел из состава ЦК КПЧ (в мае 1968 года членство А. Новотного в КПЧ было приостановлено). Эти события стали прологом «Пражской весны» 1968 года. В 1971 году закрытым постановлением восстановлен в партии и вновь избран членом ЦК КПЧ, но прежнего политического влияния не имел.
Сочинения:
Projevy a stati. Praha, 1964. Sv. 1–3.