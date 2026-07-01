НОВОТИТОРОВСКАЯ КУЛЬТУРА
НОВОТИТОРОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура конца раннего - начала среднего бронзового века в основании Восточного Приазовья и степей Кубанского Правобережья.
Единичные памятники есть на Кубанском Левобережье и в низовьях Дона. Датируется XXVII/XXVI-XX веками до н. э. по традиционной хронологии и в системе конвенционных радиоуглеродных дат или XXXIII/XXXII-XXVIII веками до н. э. по калиброванным радиоуглеродным датам. Названа по могильнику близ станицы Новотитаровской (Динской р-н Краснодарского края, Россия), раскопанному В.И. Козенковой в 1970 году. Памятники, относимые к Новотиторовской культуре, фигурировали в составе различных археологических культур и групп. Новотиторовская культура выделена А.Н. Геем в начале 1980-х годов, её современное понимание обосновано им в работах 1990-х годов. Выделяются 3 этапа новотиторовской культуры.
Представлена курганными могильниками. Насыпи высота 1-8 м содержат от 1 до 15 захоронений, часто сгруппированных в виде ряда или кольцевого кладбища. Погребения в прямоугольных ямах (простых или с уступами), окружённых погребальными площадками, перекрыты деревом и тростниковыми циновками. Трупоположения скорчены на правом, реже левом, боку, ориентированы головой в восточных и западных секторах. Циновки на дне и перекрытии могилы часто покрывались 3-цветной росписью (охра, чёрная и белая краска). Наиболее яркая черта Новотиторовской культуры, способствовавшая её выделению, - помещение на перекрытии или у края могилы целых или разобранных деревянных повозок со сложным решетчатым кузовом и сплошными дисковидными колёсами диаметром 0,7-0,8 м на неподвижных осях. Известно около 130 таких комплексов (13-16% от общего числа погребений Новотиторовской культуры), что составляет примерно половину всех находок повозок в культурах бронзового века Восточной Европы. Керамика - жаровни из обломков крупных тарных сосудов, лепные плоскодонные горшки, чаши-миски, кружки; украшена каннелюрами, прочерченным, шнуровым, рельефным орнаментом. Каменные сверлёные топоры, бронзовые ножи и шилья, костяные и бронзовые молоточковидные булавки и бусы, серебряные височные кольца. В основе хозяйства - подвижное полукочевое скотоводство, основанное на разведении мелкого и крупного рогатого скота; последний служил и тягловой силой для жилых повозок.
В сложении Новотиторовской культуры приняли участие традиции, связанные с майкопско-новосвободненской общностью (см. Майкопская культура) и ранними этапами ямной культуры, предположительно и другими. культурными группами. Для позднего этапа Новотиторовской культуры характерны тесные контакты со степным вариантом северокавказской культуры, что отражает смешение носителей культур. Традиции поздних и финальных памятников Новотиторовской культуры перерастают в традиции, связанные с генезисом катакомбной культуры (общности). Новотиторовская культура явилась основным компонентом преддонецкой катакомбной культуры, ряд её черт сохранился и в более поздних локальных катакомбных культурах: донецкой, западноманычской, батуринской. Предполагается, что миграция (или серия миграций) части носителей позднего этапа Новотиторовской культуры на юг стала одной из основных причин исчезновения куро-араксской культуры и формирования ряда «курганных» культур среднего бронзового века в Закавказье (беденская культура и сформировавшаяся на её основе триалетская культура). По характеру культуры и месту в системе археологич. культур Евразии наиболее вероятна принадлежность носителей Новотиторовской культуре к индоевропейцам. Исходя из подвижного характера и широкого развития колёсного транспорта в Новотиторовской культуре, В.А. Сафронов высказывал недостаточно обоснованное мнение о её соотношении с группой ариев.