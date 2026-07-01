НОВОТИТОРОВСКАЯ КУЛЬТУРА

НОВОТИТОРОВСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра кон­ца ран­не­го - на­ча­ла сред­не­го брон­зо­во­го ве­ка в основании Восточного При­азо­вья и сте­пей Ку­бан­ско­го Пра­во­бе­ре­жья.

Еди­нич­ные па­мят­ни­ки есть на Ку­бан­ском Ле­во­бе­ре­жье и в ни­зовь­ях До­на. Да­ти­ру­ет­ся XXVII/XXVI-XX веками до н. э. по тра­диционной хро­но­ло­гии и в сис­те­ме кон­вен­ци­он­ных ра­дио­уг­ле­род­ных дат или XXXIII/XXXII-XXVIII веками до н. э. по ка­либ­ро­ван­ным ра­дио­уг­ле­род­ным да­там. На­зва­на по мо­гиль­ни­ку близ ста­ни­цы Но­во­ти­та­ров­ской (Дин­ской р-н Крас­но­дар­ско­го края, Рос­сия), рас­ко­пан­но­му В.И. Ко­зен­ко­вой в 1970 году. Па­мят­ни­ки, от­но­си­мые к Новотиторовской культуре, фи­гу­ри­ро­ва­ли в со­ставе различных ар­хео­ло­гических куль­тур и групп. Новотиторовская культура вы­де­ле­на А.Н. Ге­ем в начале 1980-х годов, её современное по­ни­ма­ние обос­но­ва­но им в ра­бо­тах 1990-х годов. Вы­де­ля­ют­ся 3 эта­па но­во­ти­то­ров­ской куль­ту­ры.

Пред­став­ле­на кур­ган­ны­ми мо­гиль­ни­ка­ми. На­сы­пи высота 1-8 м со­дер­жат от 1 до 15 за­хо­ро­не­ний, час­то сгруп­пи­ро­ван­ных в ви­де ря­да или коль­це­во­го клад­би­ща. По­гре­бе­ния в пря­мо­уголь­ных ямах (про­стых или с ус­ту­па­ми), ок­ру­жён­ных по­гре­баль­ны­ми пло­щад­ка­ми, пе­ре­кры­ты де­ре­вом и тро­ст­ни­ко­вы­ми ци­нов­ка­ми. Тру­по­по­ло­же­ния скор­че­ны на пра­вом, ре­же ле­вом, бо­ку, ори­ен­ти­ро­ва­ны го­ло­вой в восточных и западных сек­то­рах. Ци­нов­ки на дне и пе­ре­кры­тии мо­ги­лы час­то по­кры­ва­лись 3-цвет­ной рос­пи­сью (ох­ра, чёр­ная и бе­лая крас­ка). Наи­бо­лее яр­кая чер­та Новотиторовской культуры, спо­соб­ст­во­вав­шая её вы­де­ле­нию, - по­ме­ще­ние на пе­ре­кры­тии или у края мо­ги­лы целых или ра­зо­бран­ных де­ревянных по­во­зок со слож­ным ре­шет­ча­тым ку­зо­вом и сплош­ны­ми дис­ко­вид­ны­ми ко­лё­са­ми диа­мет­ром 0,7-0,8 м на не­по­движ­ных осях. Из­вест­но около 130 та­ких ком­плек­сов (13-16% от об­ще­го чис­ла по­гре­бе­ний Новотиторовской культуры), что со­став­ля­ет при­мер­но по­ло­ви­ну всех на­хо­док по­во­зок в куль­ту­рах брон­зо­во­го ве­ка Восточной Ев­ро­пы. Ке­ра­ми­ка - жа­ров­ни из об­лом­ков круп­ных тар­ных со­су­дов, леп­ные плос­ко­дон­ные горш­ки, ча­ши-мис­ки, круж­ки; ук­ра­ше­на кан­не­лю­ра­ми, про­чер­чен­ным, шну­ро­вым, рель­еф­ным ор­на­мен­том. Ка­мен­ные свер­лё­ные то­по­ры, брон­зо­вые но­жи и ши­лья, кос­тя­ные и брон­зо­вые мо­ло­точ­ко­вид­ные бу­лав­ки и бу­сы, се­реб­ря­ные ви­соч­ные коль­ца. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - под­виж­ное по­лу­ко­че­вое ско­то­вод­ст­во, ос­но­ван­ное на раз­ве­де­нии мел­ко­го и круп­но­го ро­га­то­го ско­та; по­след­ний слу­жил и тяг­ло­вой си­лой для жи­лых по­во­зок.

В сло­же­нии Новотиторовской культуры при­ня­ли уча­стие тра­ди­ции, свя­зан­ные с май­коп­ско-но­во­сво­бод­нен­ской общ­но­стью (см. Май­коп­ская куль­ту­ра ) и ран­ни­ми эта­па­ми ям­ной куль­ту­ры, пред­по­ло­жи­тель­но и другими. куль­тур­ны­ми груп­па­ми. Для позд­не­го эта­па Новотиторовской культуры ха­рак­тер­ны тес­ные кон­так­ты со степ­ным ва­ри­ан­том се­ве­ро­кав­каз­ской куль­ту­ры, что от­ра­жа­ет сме­ше­ние но­си­те­лей куль­тур. Тра­ди­ции позд­них и фи­наль­ных па­мят­ни­ков Новотиторовской культуры пе­ре­рас­та­ют в тра­ди­ции, свя­зан­ные с ге­не­зи­сом ка­та­комб­ной куль­ту­ры (общ­но­сти). Новотиторовская культура яви­лась основным ком­по­нен­том пред­до­нец­кой ка­та­комб­ной куль­ту­ры, ряд её черт со­хра­ни­лся и в бо­лее позд­них ло­каль­ных ка­та­комб­ных куль­ту­рах: до­нец­кой, за­пад­но­ма­ныч­ской, ба­ту­рин­ской. Пред­по­ла­га­ет­ся, что ми­гра­ция (или се­рия ми­гра­ций) час­ти но­си­те­лей позд­него эта­па Новотиторовской культуры на юг ста­ла од­ной из основных при­чин ис­чез­но­ве­ния ку­ро-аракс­ской куль­ту­ры и фор­ми­ро­ва­ния ря­да «кур­ган­ных» куль­тур сред­не­го брон­зо­во­го ве­ка в За­кав­ка­зье (бе­ден­ская куль­ту­ра и сфор­ми­ро­вав­шая­ся на её ос­но­ве триа­лет­ская куль­ту­ра). По ха­рак­те­ру куль­ту­ры и мес­ту в сис­те­ме ар­хео­ло­гич. куль­тур Ев­ра­зии наи­бо­лее ве­ро­ят­на при­над­леж­ность но­си­те­лей Новотиторовской культуре к ин­до­ев­ро­пей­цам. Ис­хо­дя из под­виж­но­го ха­рак­те­ра и ши­ро­ко­го раз­ви­тия ко­лёс­но­го транс­пор­та в Новотиторовской культуре, В.А. Саф­ро­нов вы­ска­зы­вал не­дос­та­точ­но обос­но­ван­ное мне­ние о её со­от­но­ше­нии с груп­пой ари­ев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)