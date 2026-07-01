НОВОСПАССКОЕ
НОВОСПАССКОЕ - село в Ельнинском районе Смоленской области; Мемориальный музей-усадьба М.И. Глинки (филиал Смоленского государственного музея-заповедника).
До второй половины XVIII века на месте Новоспасского существовала пустошь Шатькова. С середины XVIII века она принадлежала деду композитора Н.А. Глинке (1735/1736-1805 годы), который в 1770-х годах создал там барскую усадьбу Новоспасскую (впервые упоминается в 1778 году), а в 1782-1786 годы построил барочную церковь Преображения Господня с приделом в честь Тихвинской иконы Божией Матери, вокруг которой сформировалось фамильное кладбище Глинок (сохранились могилы родителей композитора и некоторые др.). С 1798 года после выхода в отставку в Новоспасском жил отец композитора И.Н. Глинка (1777-1834 годы), который в 1810-1814 годы построил в Новоспасском новый усадебный дом (в 1882 году перевезён в Коломну, где впоследствии сгорел) с флигелями и устроил пейзажный парк. Сам композитор родился в Новоспасском, провёл здесь детские и юношеские годы (1804-1812, 1813-1818 годы), впоследствии в 1819-1847 годы неоднократно посещал Новоспасское. Здесь им был написан романс «Я здесь, Инезилья» (1834 год) и ряд др., велась работа над оперой «Жизнь за царя» («Иван Сусанин», 1835 год), скерцо для оркестра «Камаринская» (1840 год), завершена ария Руслана «О поле, поле» для оперы «Руслан и Людмила» (184 год0) и др.
Новоспасскому принадлежало представителям рода Глинок до 1879 года, затем до 1917 года им владели купцы Ф.Т. Рыбаков и Л.Г. Зеликин, организовавшие в селе лесопильный завод. После 1917 года в Новоспасском существовали, сменяя друг друга, сельско-хозяйственные артели, коммуна, колхозы и совхозы. В 1941-1943 годы оккупировано германскими войсками. Осенью 1943 года во время ожесточённых боёв Новоспасское было полностью сожжено, пострадали родовая церковь и кладбище Глинок, частично был вырублен парк. Село восстановлено в 1940-1950-х годах.
В 1954 году в Новоспасском состоялись торжества по случаю 150-летия со дня рождения М.И. Глинки. По инициативе властей Смоленской обл. на основании поручения СМ РСФСР «О мероприятиях по восстановлению родовой усадьбы великого русского композитора М.И. Глинки» (1969 год) в 1970 году начались исследовательские работы. В 1976-1982 годы по решению Министерства культуры и СК РСФСР восстановлен гл. дом, заново возведены гостевой и кухонный флигели, каретный сарай, пекарня, дворовая изба; воссозданы каскад прудов с фонтаном и ажурными мостиками, парковые беседки, Святой колодец.
В мае 1982 году состоялось торжественное открытие музея-усадьбы. Площадь охранной зоны составляет 27 га, 1 га занимают пруды. В главном доме размещена экспозиция (св. 400 предметов), повествующая о жизни и творчестве М.И. Глинки. Восстановлены интерьеры гостиной, парадной залы, столовой, бильярдной, кабинетов И.Н. и М.И. Глинок - с подлинными предметами (77 единиц) из дома Глинок (в т. ч. дорожный набор и бинокль композитора, принадлежавшие его матери комод и столовый сервиз - подарок сына), а также знаменитая комната птиц, в которой подолгу любил бывать композитор. Отреставрированная церковь (восстановлены трапезная и колокольня) в 1990 году передана РПЦ (освящена в 1999 году в честь Тихвинской иконы Божией Матери).
В Новоспасском по традиции завершается (в первое воскресенье июня) ежегодный Всероссийский музыкальный фестиваль им. М.И. Глинки (проводится в Смоленской обл. с 1958 года).