НОВОСПАССКОЕ

НОВОСПАССКОЕ - се­ло в Ель­нин­ском районе Смо­лен­ской области; Ме­мо­ри­аль­ный му­зей-усадь­ба М.И. Глин­ки (фи­ли­ал Смо­лен­ско­го государственного му­зея-за­по­вед­ни­ка).

До второй половины XVIII века на мес­те Новоспасского су­ще­ст­во­ва­ла пус­тошь Шать­ко­ва. С середины XVIII века она при­над­ле­жа­ла де­ду ком­по­зи­то­ра Н.А. Глин­ке (1735/1736-1805 годы), ко­то­рый в 1770-х годах соз­дал там бар­скую усадь­бу Новоспасскую (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1778 году), а в 1782-1786 годы по­стро­ил ба­роч­ную церковь Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня с при­де­лом в честь Тих­вин­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, во­круг ко­то­рой сфор­ми­ро­ва­лось фа­миль­ное клад­би­ще Гли­нок (со­хра­ни­лись мо­ги­лы ро­ди­те­лей ком­по­зи­то­ра и не­ко­то­рые др.). С 1798 года по­сле вы­хо­да в от­став­ку в Новоспасском жил отец ком­по­зи­то­ра И.Н. Глин­ка (1777-1834 годы), ко­то­рый в 1810-1814 годы по­стро­ил в Новоспасском но­вый уса­деб­ный дом (в 1882 году пе­ре­ве­зён в Ко­лом­ну, где впо­след­ст­вии сго­рел) с фли­ге­ля­ми и уст­ро­ил пей­заж­ный парк. Сам ком­по­зи­тор ро­дил­ся в Новоспасском, про­вёл здесь дет­ские и юно­ше­ские го­ды (1804-1812, 1813-1818 годы), впо­след­ст­вии в 1819-1847 годы не­од­но­крат­но по­се­щал Новоспасское. Здесь им был на­пи­сан ро­манс «Я здесь, Ине­зи­лья» (1834 год) и ряд др., ве­лась ра­бо­та над опе­рой «Жизнь за ца­ря» («Иван Су­са­нин», 1835 год), скер­цо для ор­ке­ст­ра «Ка­ма­рин­ская» (1840 год), за­вер­ше­на ария Рус­ла­на «О по­ле, по­ле» для опе­ры «Рус­лан и Люд­ми­ла» (184 год0) и др.

Новоспасскому при­над­ле­жа­ло пред­ста­ви­те­лям ро­да Гли­нок до 1879 года, за­тем до 1917 года им вла­де­ли куп­цы Ф.Т. Ры­ба­ков и Л.Г. Зе­ли­кин, ор­га­ни­зо­вав­шие в се­ле ле­со­пиль­ный за­вод. По­сле 1917 года в Новоспасском су­ще­ст­во­ва­ли, сме­няя друг дру­га, сельско-хозяйственные ар­те­ли, ком­му­на, кол­хо­зы и сов­хо­зы. В 1941-1943 годы ок­ку­пи­ро­ва­но германскими вой­ска­ми. Осе­нью 1943 года во вре­мя ожес­то­чён­ных бо­ёв Новоспасское бы­ло пол­но­стью со­жже­но, по­стра­да­ли ро­до­вая цер­ковь и клад­би­ще Гли­нок, час­тич­но был вы­руб­лен парк. Се­ло вос­ста­нов­ле­но в 1940-1950-х годах.

В 1954 году в Новоспасском со­стоя­лись тор­же­ст­ва по слу­чаю 150-ле­тия со дня ро­ж­де­ния М.И. Глин­ки. По ини­циа­ти­ве вла­стей Смо­лен­ской обл. на ос­но­ва­нии по­ру­че­ния СМ РСФСР «О ме­ро­прия­ти­ях по вос­ста­нов­ле­нию ро­до­вой усадь­бы ве­ли­ко­го рус­ско­го ком­по­зи­то­ра М.И. Глин­ки» (1969 год) в 1970 году на­ча­лись ис­сле­до­ва­тель­ские ра­бо­ты. В 1976-1982 годы по ре­ше­нию Министерства куль­ту­ры и СК РСФСР вос­ста­нов­лен гл. дом, за­но­во воз­ве­де­ны гос­те­вой и ку­хон­ный фли­ге­ли, ка­рет­ный са­рай, пе­кар­ня, дво­ро­вая из­ба; вос­созданы кас­кад пру­дов с фон­та­ном и ажур­ны­ми мос­ти­ка­ми, пар­ко­вые бе­сед­ки, Свя­той ко­ло­дец.

В мае 1982 году со­стоя­лось тор­жественное от­кры­тие му­зея-усадь­бы. Пло­щадь ох­ран­ной зо­ны со­став­ля­ет 27 га, 1 га за­нима­ют пру­ды. В главном до­ме раз­ме­ще­на экс­по­зи­ция (св. 400 пред­ме­тов), по­ве­ст­вую­щая о жиз­ни и твор­че­ст­ве М.И. Глин­ки. Вос­ста­нов­ле­ны ин­терь­е­ры гос­ти­ной, па­рад­ной за­лы, сто­ло­вой, биль­ярд­ной, ка­би­не­тов И.Н. и М.И. Гли­нок - с под­лин­ны­ми пред­ме­та­ми (77 еди­ниц) из до­ма Гли­нок (в т. ч. до­рож­ный на­бор и би­нокль ком­по­зи­то­ра, при­над­ле­жав­шие его ма­те­ри ко­мод и сто­ло­вый сер­виз - по­да­рок сы­на), а так­же зна­ме­ни­тая ком­на­та птиц, в ко­то­рой по­дол­гу лю­бил бы­вать ком­по­зи­тор. От­рес­тав­ри­ро­ван­ная цер­ковь (вос­ста­нов­ле­ны тра­пез­ная и ко­ло­коль­ня) в 1990 году пе­ре­да­на РПЦ (ос­вя­ще­на в 1999 году в честь Тих­вин­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри).

В Новоспасском по тра­ди­ции за­вер­ша­ет­ся (в пер­вое вос­кре­се­нье ию­ня) еже­год­ный Все­российский музыкальный фес­ти­валь им. М.И. Глин­ки (про­во­дит­ся в Смо­лен­ской обл. с 1958 года).

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