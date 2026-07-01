НОВОСПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ

НОВОСПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ - став­ро­пи­ги­аль­ный муж­ской мо­на­стырь, в Мо­ск­ве.

Пре­ем­ник мо­на­сты­ря в честь Спа­са Пре­об­ра­же­ния на Бо­ру в Мо­с­ков­ском Крем­ле. Ка­мен­ная цер­ковь (со­бор) крем­лёв­ско­го мо­на­сты­ря, за­ло­жен­ная московским кн. Ива­ном I Да­ни­ло­ви­чем Ка­ли­той, из­вест­на с 1330 года. Со­глас­но ле­то­пис­ной тра­ди­ции (со второй половины XIV века), счи­та­лось, что, в свою оче­редь, на­ча­ло это­му крем­лёв­ско­му мо­на­сты­рю дал Да­ни­лов мо­настырь, от­ку­да в Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский мон. бы­ла пе­ре­не­се­на ар­хи­ман­д­ри­тия. Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский мон. полно­стью вы­го­рел при по­жа­ре 1487/1488 года и не был вос­ста­нов­лен. Не позд­нее вес­ны 1491 года он был пе­ре­ве­дён из Крем­ля в Ва­силь­ев­ский стан [ни­же по р. Мо­ск­ва, при впа­де­нии в неё р. Са­ра, на вы­со­ком бе­ре­гу («на Кру­ти­цах»)]. По сво­ему но­во­му ме­сто­по­ло­же­нию мо­на­стырь по­лу­чил назв. «Спас на Но­вом» или «Но­во­спас­ский».

Строи­тель­ст­во Новоспасского монастыря на­ча­лось вес­ной 1491 года, ко­гда по при­ка­зу великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча бы­ла за­ло­же­на ка­мен­ная церковь в честь Пре­об­ра­жения Гос­под­ня, ос­вя­щён­ная в 1496/1497 году митр. Мо­с­ков­ским Си­мо­ном. Со вре­ме­ни ос­но­ва­ния сре­ди кти­то­ров Новоспасского монастыря за­мет­ную роль иг­ра­ли пред­ста­ви­те­ли ро­до­во­го кла­на За­харь­и­ных-Кош­ки­ных - пред­ков Ро­ма­но­вых, вла­дев­ших зем­ля­ми в Ва­силь­ев­ском ста­не. В XV-XVI веков на­стоя­те­ли Новоспасского монастыря не­ред­ко ста­но­ви­лись епи­ско­па­ми. Во вре­мя Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов и в Смут­ное вре­мя Новоспасский монастырь - важ­ный обо­ро­нительный пункт Мо­ск­вы. На его де­ревянной ог­ра­де по­сле 1571 года раз­мес­ти­ли пуш­ки, с юга воз­ве­ли до­пол­нительный ост­рог с зем­ля­ным ва­лом и ты­ном, ре­кон­ст­руи­ро­ван­ный в 1591 году. В XVII веке Новоспасский монастырь - один из 3 мо­на­сты­рей Мо­ск­вы (на­ря­ду с Си­мо­но­вым и Но­во­де­вичь­им), в ко­то­рых на­хо­ди­лись во­енные гар­ни­зо­ны. Слу­жил так­же тюрь­мой для пре­ступ­ни­ков, в т. ч. ере­ти­ков [в 1618 году как ере­тик здесь был за­клю­чён ок­ле­ве­тан­ный Дио­ни­сий (Зоб­ни­нов­ский), на­стоя­тель Трои­це-Сер­гие­ва мон.]. По­сле во­ца­ре­ния Ми­хаи­ла Фёдо­ро­ви­ча (1613 год) и вплоть до правления Пет­ра I и Ива­на V Алек­сее­ви­ча ца­ри ре­гу­ляр­но по­се­ща­ли Новоспасский монастырь для по­кло­не­ния гро­бам пред­ков и иным свя­ты­ням. В 1647 году в оби­тель был при­не­сён Не­ру­ко­твор­ный чу­до­твор­ный об­раз Хри­ста Спа­си­те­ля из г. Вят­ка. С кон­ца прав­ле­ния Пет­ра I на­чал­ся пе­ри­од упад­ка Н. м. Он зна­читель­но по­стра­дал в ре­зуль­та­те московских по­жа­ров 1737 и 1747 годов. В XIX веке Новоспаского монастыря пе­ре­жи­вал ду­хов­ный подъ­ём; в нём воз­ро­ди­лась тра­ди­ция стар­че­ст­ва (ие­рос­хи­мо­нах Фео­дор, ие­ро­мо­нах Алек­сандр, ар­хим. Ага­пит).

В 1918 году Новоспаского монастыря был за­крыт (до 1926 года дей­ст­во­вал храм Свт. Ни­ко­лая). На его тер­ри­то­рии в раз­ные го­ды на­хо­ди­лись жен­ская тюрь­ма, ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вой ла­герь, хоз­управ­ле­ние НКВД, жи­лые по­ме­ще­ния, мед­выт­рез­ви­тель. Вос­ста­но­вительные ра­бо­ты на­ча­лись с по­ста­нов­ле­ния СМ РСФСР (1968 год) об ор­га­ни­за­ции Му­зея ис­то­рии рес­тав­ра­ции и пе­ре­да­чи по­ме­ще­ний мо­на­сты­ря «Со­юз­ре­став­ра­ции». В конце 1990 годов Новоспасский монастырь был воз­вра­щён РПЦ, к это­му вре­ме­ни бла­го­да­ря рес­тав­рационным ра­бо­там б. ч. мо­на­стыр­ских строе­ний бы­ла вос­ста­нов­ле­на. Новоспасский монастырь име­ет 5 при­пис­ных хра­мов.

В цен­тре ар­хитектурного ан­самб­ля, на вер­ши­не хол­ма, - 5-гла­вый Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор. К нему с за­па­да при­мы­ка­ют Зна­мен­ская церковь и тра­пез­ная с церковью По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. Мо­на­стыр­ская ог­ра­да с гра­нё­ны­ми баш­ня­ми про­хо­дит в т. ч. по кром­ке об­ры­ва р. Мо­ск­ва. Вер­ти­каль мощ­ной ко­ло­коль­ни над Свя­ты­ми во­ро­та­ми ак­цен­ти­ру­ет вид с вос­то­ка, от про­ез­жей до­ро­ги. Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор (конец XV века), сто­яв­ший на вы­со­ком под­кле­те, был ок­ру­жён га­ле­рея­ми [уце­ле­ла часть западной 2-этаж­ной га­ле­реи- «лод­жии» с 3 вось­ми­гран­ны­ми ко­лон­на­ми из ма­ло­мер­но­го кир­пи­ча с бе­ло­ка­мен­ны­ми ка­пи­те­ля­ми с тон­кой резь­бой (паль­ме­ты, ра­ко­ви­ны и акант - эле­мен­ты ре­нес­санс­ной ар­хи­тек­ту­ры)]. К началу XVII века со­бор об­вет­шал; в 1645 году по ука­зу ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча на­ча­лась его пол­ная пе­ре­строй­ка, ве­ро­ят­но, с по­вто­ре­ни­ем пла­на (осо­бен­но в зап. час­ти) и об­ще­го объ­ём­но­го ре­ше­ния, т. к. не­об­хо­ди­мо бы­ло со­хра­нить уже су­ще­ст­во­вав­шие в под­кле­те по­гре­бе­ния бо­яр­ских ро­дов. Ра­бо­ты ве­лись при ца­ре Алек­сее Ми­хай­ло­ви­че под руководством на­стоя­те­ля мо­на­сты­ря ар­хим. Ни­ко­на (бу­ду­ще­го пат­ри­ар­ха Мо­с­ков­ско­го) и зод­чих Д. Те­ле­ги­на, Н. Ко­лог­ри­во­ва, И. Акин­фо­ва, Г. Ко­пы­ла. Это был вто­рой по ве­ли­чи­не со­бор в Мо­ск­ве пос­ле крем­лёв­ско­го Ус­пен­ско­го со­бо­ра. К сентябрю 1649 года был ус­та­нов­лен ико­но­стас и со­бор ос­вя­щён. Мощ­ные ло­пат­ки чле­нят фа­са­ды на 3 пряс­ла, ар­ка­ту­ра опоя­сы­ва­ет ба­ра­ба­ны глав. Главный вход в восточном тор­це южной га­ле­реи, про­тив Свя­тых во­рот; к сев. вхо­ду под­во­ди­ло крыль­цо с па­рад­но­го дво­ра. Пер­спек­тив­ные пор­та­лы име­ли мно­го­цвет­ную рас­крас­ку (часть со­хра­ни­лась). Западный и южный вхо­ды за­кры­ва­ли ко­ва­ные же­лез­ные две­ри конца XVII века с мо­но­хром­ной рос­пи­сью в тём­ных то­нах по зо­ло­чё­но­му фо­ну с квад­рат­ны­ми клей­ма­ми с изо­бра­же­ния­ми апо­сто­лов и свя­тых (зап. две­ри) и цве­точ­ным ор­на­мен­том (юж. две­ри). В 1683-1689 годы со­бор рас­пи­са­ли ко­ст­ром­ские мас­те­ра из ар­тели Г. Ни­ки­ти­на [над­пись в со­ста­ве фре­сок упо­ми­на­ет ца­рей Ива­на Алек­сее­ви­ча и Пет­ра Алек­сее­ви­ча, чле­нов цар­ской се­мьи, выс­шее ду­хо­вен­ст­во, а так­же ико­но­пис­цев (В. Оси­пов, В. Каз­мин, Е. Кар­пов и др.)]. Боль­шая ар­тель (20 ко­ст­ро­ми­чей) рас­пи­са­ла и га­ле­рею-па­перть (под руководством «жа­ло­ван­но­го изо­гра­фа» Ору­жей­ной па­ла­ты Ф.Е. Зу­бо­ва) фре­ска­ми на сю­же­ты Апо­ка­лип­си­са, с изо­бра­же­ни­ем ро­до­слов­но­го дре­ва российских го­су­да­рей, ан­тич­ных фи­ло­со­фов и по­этов (Ор­фей, Го­мер , Со­лон, Пла­тон, Пто­ле­мей, Ер­мий, Ана­ха­рис, Ари­сто­тель, Ири­ди­он) и по­движ­ни­ков ве­ры на Ру­си (в т. ч. Мак­сим Грек, учи­тель ар­хи­ман­д­ри­та Новоспаского монастыря Сав­вы Свя­то­гор­ца). Сте­но­пись от­ли­чают стро­гий ри­су­нок и сдер­жан­ные, неж­ные цве­то­вые со­че­та­ния. Луч­ше все­го со­хра­ни­лась яр­кая, празд­нич­ная рос­пись северной га­ле­реи. При рас­чи­ст­ке и ук­ре­п­ле­нии фре­сок (с 1937 года) фраг­мен­ты рос­пи­си пе­ре­да­ны в Треть­я­ков­скую га­ле­рею, Государственный ис­то­рический му­зей, а так­же в Му­зей ис­то­рии ре­ли­гии (Санкт-Пе­тер­бург). Ико­но­стас со­бо­ра (высота 24 м, ши­ри­на 22 м) - один из са­мых круп­ных и слож­ных по кон­ст­рук­ции, вклю­чаю­щей сис­те­му га­ле­рей в уров­не 2-го све­та для раз­ме­ще­ния пев­чих (для т. н. ан­гель­ско­го пе­ния). На га­ле­реи ве­дут ле­ст­ни­цы, уст­ро­ен­ные в ка­мен­ной клад­ке стен; т. о., вся сис­те­ма ико­но­ста­са за­ло­же­на при строи­тель­ст­ве со­бо­ра. В ико­но­ста­се со­хра­ни­лись ико­ны XVII века. В первой половине XVIII века по­за­ко­мар­ное по­кры­тие бы­ло за­ме­не­но 4-скат­ным; в 1758 году рас­тё­са­ны ок­на ниж­не­го яру­са чет­ве­ри­ка; в конце XVIII века строи­тель­ст­во Зна­мен­ской церкви при­ве­ло к пе­ре­дел­ке северо-западной час­ти со­бор­ной га­ле­реи.

В 1619-1620 годы для пат­ри­ар­ха Фи­ла­ре­та по­строе­ны ка­мен­ные «ке­льи» (ны­не на­стоя­тель­ский кор­пус), в 1622 году к се­ве­ро-за­па­ду от со­бо­ра - ко­ло­коль­ня с ча­са­ми. К ней при­мы­ка­ла Зна­мен­ская цер­ковь-усы­паль­ни­ца (точ­ная да­та по­строй­ки и пер­во­на­чаль­ное уст­рой­ст­во не­из­вест­ны; за­но­во воз­ве­де­на в сти­ле клас­си­циз­ма на мес­те ра­зо­бран­но­го ста­ро­го хра­ма и ко­ло­коль­ни в 1791-1795 годы по про­ек­ту арх. Е.С. На­за­ро­ва на сред­ст­ва гр. Н.П. Ше­ре­ме­те­ва). Пе­ред ап­си­да­ми со­бо­ра, в ком­плек­се Свя­тых во­рот поя­ви­лись не­боль­шая церковь Прп. Сер­гия Ра­до­неж­ско­го, ка­мен­ные кор­пу­са ке­лий и боль­нич­ный ком­плекс (в 1652 году к ним при­строе­на одно­гла­вая церковь Свт. Ни­ко­лая), воз­ве­де­на По­кров­ская церковь (1673-1675 годы; при­де­лы Свт. Ди­мит­рия Рос­тов­ско­го, 1757 год, и Вмц. Вар­ва­ры, 1758 год), к ко­то­рой в конце XVII века при­строи­ли кир­пич­ную тра­пез­ную.

В 1640-1642 годы для по­строй­ки ка­мен­ной ог­ра­ды Новоспасского монастыря сю­да бы­ли све­зе­ны луч­шие строи­те­ли (в т. ч. из Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ско­го мо­на­сты­ря), за­се­лив­шие це­лую сло­бо­ду. Сте­ны (кир­пич­ные с по­бел­кой; в пла­не - не­пра­виль­ный 5-уголь­ник) име­ют бой­ни­цы, 5 уг­ло­вых и 1 про­езд­ную (по цен­тру восточной сте­ны) баш­ню со Свя­ты­ми во­ро­та­ми (трое дру­гих во­рот - про­ёмы в сте­нах, ве­ду­щие на двор на­стоя­те­ля, в хо­зяйственную часть и к пру­дам). В 1759-1785 годы на мес­те Свя­тых во­рот воз­вели ба­роч­ную над­врат­ную ко­ло­коль­ню (арх. И.П. Же­реб­цов; во 2-м яру­се в 1787 году ос­вя­ще­на церковь Прп. Сер­гия Ра­до­неж­ско­го). Вы­тя­ну­тые кор­пу­са брат­ских и боль­нич­ных ке­лий со­б­ра­ны гл. обр. в северной зо­не Новоспасского монастыря и по­став­ле­ны па­рал­лель­но ог­ра­де. К югу от со­бо­ра рас­по­ло­же­ны боль­шой на­стоя­тель­ский кор­пус и па­рад­ный двор. К середине XVIII века склон хол­ма к р. Мо­ск­ва сре­за­ли тер­ра­са­ми, ук­ре­пи­ли ка­мен­ной об­ли­цов­кой и вы­ко­па­ли у под­но­жия 4 пру­да. Хо­зяйственную зо­ну (ко­ню­шен­ный и скот­ный дво­ры, сад, ба­ни), из­на­чаль­но при­мы­кав­шую к мо­на­сты­рю с юга, к середине XVIII века ок­ружи­ли ка­мен­ной ог­ра­дой. По­сле Отечественной вой­ны 1812 года по­стра­дав­ший Новоспасский монастырь был от­ре­мон­ти­ро­ван; об­нов­лён со­бор (1820 год), по­прав­лен ико­но­стас (1837 год), фре­ски за­кры­ты мас­ля­ной жи­во­пи­сью (1865-1867, 1899 годы); в 1820 году до­стро­ен западный кор­пус ке­лий; в 1820-1840-х годов об­нов­ле­ны мо­на­стыр­ские хра­мы. Над мо­ги­лой ино­ки­ни До­си­феи (княж­на Та­ра­ка­но­ва) у мо­на­стыр­ских стен воз­ве­де­на ча­сов­ня.

Важ­ней­ший ис­то­рический объ­ект Новоспасского монатыря - нек­ро­поль, центральная часть ко­то­ро­го за­ни­ма­ет под­клет со­бо­ра и уча­сток Зна­мен­ской церкви, где бы­ли по­гре­бе­ны многие пред­ста­ви­те­ли ро­до­во­го кла­на За­харь­и­ных-Кош­ки­ных, в XVII веке - ро­да Ро­ма­но­вых [мать ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча - Ксе­ния Ива­нов­на Шес­то­ва (в мо­на­ше­ст­ве Мар­фа), его дя­дья Ва­си­лий, Алек­сандр, Ми­ха­ил Ни­ки­ти­чи и И.Н. Ро­ма­нов, и др.], а так­же кня­зья Чер­кас­ские, Обо­лен­ские, Тру­бец­кие, Га­га­ри­ны, Ку­ра­ки­ны, Щер­ба­то­вы, боя­ре На­рыш­ки­ны и др. На ру­бе­же XIX-XX веков усы­паль­ни­цу об­но­ви­ли: сме­ни­ли над­гро­бия (1899 год), офор­ми­ли вход в рус­ском сти­ле, в восточной час­ти ос­вя­ти­ли церковь Св. Ро­ма­на Слад­ко­пев­ца (1900-1902 годы, арх. С.У. Со­ловь­ёв; вос­соз­да­на в конце 1990-х годов, ос­вя­ще­на в 2002 году). По­сле за­кры­тия Новоспасского монастыря (1918 год) усы­паль­ни­ца бы­ла ра­зо­ре­на, но ряд под­лин­ных над­гро­бий со­хра­нил­ся. В 1990-х годах в усы­паль­ни­це про­во­ди­лись рас­коп­ки, дав­шие важ­ные ре­зуль­та­ты для про­со­по­гра­фии бо­яр­ских се­мей и ис­то­рии по­гре­баль­но­го об­ря­да XVI-XVII веков. В 1995 году сю­да пе­ре­не­сены ос­тан­ки великого князя Сер­гея Алек­сан­д­ро­ви­ча. Под ал­та­рём Зна­мен­ской церкви - фа­миль­ная усы­паль­ни­ца Ше­ре­ме­те­вых (здесь так­же по­гре­бе­ны кня­зья Ло­ба­но­вы-Рос­тов­ские, Чер­кас­ские, Сиц­кие, Уру­со­вы и др.).

Ис­торические источники:

Ле­о­нид (Ка­ве­лин), ар­хим. Вклад­ная кни­га Мо­с­ков­ско­го Но­во­спас­ско­го мо­на­сты­ря. СПб., 1883.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)