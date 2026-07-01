НОВОСПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ
НОВОСПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ - ставропигиальный мужской монастырь, в Москве.
Преемник монастыря в честь Спаса Преображения на Бору в Московском Кремле. Каменная церковь (собор) кремлёвского монастыря, заложенная московским кн. Иваном I Даниловичем Калитой, известна с 1330 года. Согласно летописной традиции (со второй половины XIV века), считалось, что, в свою очередь, начало этому кремлёвскому монастырю дал Данилов монастырь, откуда в Спасо-Преображенский мон. была перенесена архимандрития. Спасо-Преображенский мон. полностью выгорел при пожаре 1487/1488 года и не был восстановлен. Не позднее весны 1491 года он был переведён из Кремля в Васильевский стан [ниже по р. Москва, при впадении в неё р. Сара, на высоком берегу («на Крутицах»)]. По своему новому местоположению монастырь получил назв. «Спас на Новом» или «Новоспасский».
Строительство Новоспасского монастыря началось весной 1491 года, когда по приказу великого князя московского Ивана III Васильевича была заложена каменная церковь в честь Преображения Господня, освящённая в 1496/1497 году митр. Московским Симоном. Со времени основания среди ктиторов Новоспасского монастыря заметную роль играли представители родового клана Захарьиных-Кошкиных - предков Романовых, владевших землями в Васильевском стане. В XV-XVI веков настоятели Новоспасского монастыря нередко становились епископами. Во время Ливонской войны 1558-1583 годов и в Смутное время Новоспасский монастырь - важный оборонительный пункт Москвы. На его деревянной ограде после 1571 года разместили пушки, с юга возвели дополнительный острог с земляным валом и тыном, реконструированный в 1591 году. В XVII веке Новоспасский монастырь - один из 3 монастырей Москвы (наряду с Симоновым и Новодевичьим), в которых находились военные гарнизоны. Служил также тюрьмой для преступников, в т. ч. еретиков [в 1618 году как еретик здесь был заключён оклеветанный Дионисий (Зобниновский), настоятель Троице-Сергиева мон.]. После воцарения Михаила Фёдоровича (1613 год) и вплоть до правления Петра I и Ивана V Алексеевича цари регулярно посещали Новоспасский монастырь для поклонения гробам предков и иным святыням. В 1647 году в обитель был принесён Нерукотворный чудотворный образ Христа Спасителя из г. Вятка. С конца правления Петра I начался период упадка Н. м. Он значительно пострадал в результате московских пожаров 1737 и 1747 годов. В XIX веке Новоспаского монастыря переживал духовный подъём; в нём возродилась традиция старчества (иеросхимонах Феодор, иеромонах Александр, архим. Агапит).
В 1918 году Новоспаского монастыря был закрыт (до 1926 года действовал храм Свт. Николая). На его территории в разные годы находились женская тюрьма, исправительно-трудовой лагерь, хозуправление НКВД, жилые помещения, медвытрезвитель. Восстановительные работы начались с постановления СМ РСФСР (1968 год) об организации Музея истории реставрации и передачи помещений монастыря «Союзреставрации». В конце 1990 годов Новоспасский монастырь был возвращён РПЦ, к этому времени благодаря реставрационным работам б. ч. монастырских строений была восстановлена. Новоспасский монастырь имеет 5 приписных храмов.
В центре архитектурного ансамбля, на вершине холма, - 5-главый Спасо-Преображенский собор. К нему с запада примыкают Знаменская церковь и трапезная с церковью Покрова Пресвятой Богородицы. Монастырская ограда с гранёными башнями проходит в т. ч. по кромке обрыва р. Москва. Вертикаль мощной колокольни над Святыми воротами акцентирует вид с востока, от проезжей дороги. Спасо-Преображенский собор (конец XV века), стоявший на высоком подклете, был окружён галереями [уцелела часть западной 2-этажной галереи- «лоджии» с 3 восьмигранными колоннами из маломерного кирпича с белокаменными капителями с тонкой резьбой (пальметы, раковины и акант - элементы ренессансной архитектуры)]. К началу XVII века собор обветшал; в 1645 году по указу царя Михаила Фёдоровича началась его полная перестройка, вероятно, с повторением плана (особенно в зап. части) и общего объёмного решения, т. к. необходимо было сохранить уже существовавшие в подклете погребения боярских родов. Работы велись при царе Алексее Михайловиче под руководством настоятеля монастыря архим. Никона (будущего патриарха Московского) и зодчих Д. Телегина, Н. Кологривова, И. Акинфова, Г. Копыла. Это был второй по величине собор в Москве после кремлёвского Успенского собора. К сентябрю 1649 года был установлен иконостас и собор освящён. Мощные лопатки членят фасады на 3 прясла, аркатура опоясывает барабаны глав. Главный вход в восточном торце южной галереи, против Святых ворот; к сев. входу подводило крыльцо с парадного двора. Перспективные порталы имели многоцветную раскраску (часть сохранилась). Западный и южный входы закрывали кованые железные двери конца XVII века с монохромной росписью в тёмных тонах по золочёному фону с квадратными клеймами с изображениями апостолов и святых (зап. двери) и цветочным орнаментом (юж. двери). В 1683-1689 годы собор расписали костромские мастера из артели Г. Никитина [надпись в составе фресок упоминает царей Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича, членов царской семьи, высшее духовенство, а также иконописцев (В. Осипов, В. Казмин, Е. Карпов и др.)]. Большая артель (20 костромичей) расписала и галерею-паперть (под руководством «жалованного изографа» Оружейной палаты Ф.Е. Зубова) фресками на сюжеты Апокалипсиса, с изображением родословного древа российских государей, античных философов и поэтов (Орфей, Гомер, Солон, Платон, Птолемей, Ермий, Анахарис, Аристотель, Иридион) и подвижников веры на Руси (в т. ч. Максим Грек, учитель архимандрита Новоспаского монастыря Саввы Святогорца). Стенопись отличают строгий рисунок и сдержанные, нежные цветовые сочетания. Лучше всего сохранилась яркая, праздничная роспись северной галереи. При расчистке и укреплении фресок (с 1937 года) фрагменты росписи переданы в Третьяковскую галерею, Государственный исторический музей, а также в Музей истории религии (Санкт-Петербург). Иконостас собора (высота 24 м, ширина 22 м) - один из самых крупных и сложных по конструкции, включающей систему галерей в уровне 2-го света для размещения певчих (для т. н. ангельского пения). На галереи ведут лестницы, устроенные в каменной кладке стен; т. о., вся система иконостаса заложена при строительстве собора. В иконостасе сохранились иконы XVII века. В первой половине XVIII века позакомарное покрытие было заменено 4-скатным; в 1758 году растёсаны окна нижнего яруса четверика; в конце XVIII века строительство Знаменской церкви привело к переделке северо-западной части соборной галереи.
В 1619-1620 годы для патриарха Филарета построены каменные «кельи» (ныне настоятельский корпус), в 1622 году к северо-западу от собора - колокольня с часами. К ней примыкала Знаменская церковь-усыпальница (точная дата постройки и первоначальное устройство неизвестны; заново возведена в стиле классицизма на месте разобранного старого храма и колокольни в 1791-1795 годы по проекту арх. Е.С. Назарова на средства гр. Н.П. Шереметева). Перед апсидами собора, в комплексе Святых ворот появились небольшая церковь Прп. Сергия Радонежского, каменные корпуса келий и больничный комплекс (в 1652 году к ним пристроена одноглавая церковь Свт. Николая), возведена Покровская церковь (1673-1675 годы; приделы Свт. Димитрия Ростовского, 1757 год, и Вмц. Варвары, 1758 год), к которой в конце XVII века пристроили кирпичную трапезную.
В 1640-1642 годы для постройки каменной ограды Новоспасского монастыря сюда были свезены лучшие строители (в т. ч. из Кирилло-Белозерского монастыря), заселившие целую слободу. Стены (кирпичные с побелкой; в плане - неправильный 5-угольник) имеют бойницы, 5 угловых и 1 проездную (по центру восточной стены) башню со Святыми воротами (трое других ворот - проёмы в стенах, ведущие на двор настоятеля, в хозяйственную часть и к прудам). В 1759-1785 годы на месте Святых ворот возвели барочную надвратную колокольню (арх. И.П. Жеребцов; во 2-м ярусе в 1787 году освящена церковь Прп. Сергия Радонежского). Вытянутые корпуса братских и больничных келий собраны гл. обр. в северной зоне Новоспасского монастыря и поставлены параллельно ограде. К югу от собора расположены большой настоятельский корпус и парадный двор. К середине XVIII века склон холма к р. Москва срезали террасами, укрепили каменной облицовкой и выкопали у подножия 4 пруда. Хозяйственную зону (конюшенный и скотный дворы, сад, бани), изначально примыкавшую к монастырю с юга, к середине XVIII века окружили каменной оградой. После Отечественной войны 1812 года пострадавший Новоспасский монастырь был отремонтирован; обновлён собор (1820 год), поправлен иконостас (1837 год), фрески закрыты масляной живописью (1865-1867, 1899 годы); в 1820 году достроен западный корпус келий; в 1820-1840-х годов обновлены монастырские храмы. Над могилой инокини Досифеи (княжна Тараканова) у монастырских стен возведена часовня.
Важнейший исторический объект Новоспасского монатыря - некрополь, центральная часть которого занимает подклет собора и участок Знаменской церкви, где были погребены многие представители родового клана Захарьиных-Кошкиных, в XVII веке - рода Романовых [мать царя Михаила Фёдоровича - Ксения Ивановна Шестова (в монашестве Марфа), его дядья Василий, Александр, Михаил Никитичи и И.Н. Романов, и др.], а также князья Черкасские, Оболенские, Трубецкие, Гагарины, Куракины, Щербатовы, бояре Нарышкины и др. На рубеже XIX-XX веков усыпальницу обновили: сменили надгробия (1899 год), оформили вход в русском стиле, в восточной части освятили церковь Св. Романа Сладкопевца (1900-1902 годы, арх. С.У. Соловьёв; воссоздана в конце 1990-х годов, освящена в 2002 году). После закрытия Новоспасского монастыря (1918 год) усыпальница была разорена, но ряд подлинных надгробий сохранился. В 1990-х годах в усыпальнице проводились раскопки, давшие важные результаты для просопографии боярских семей и истории погребального обряда XVI-XVII веков. В 1995 году сюда перенесены останки великого князя Сергея Александровича. Под алтарём Знаменской церкви - фамильная усыпальница Шереметевых (здесь также погребены князья Лобановы-Ростовские, Черкасские, Сицкие, Урусовы и др.).
Исторические источники:
Леонид (Кавелин), архим. Вкладная книга Московского Новоспасского монастыря. СПб., 1883.