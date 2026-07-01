НОВОСИЛЬЦОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

НОВОСИЛЬЦОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ - российский государственный дея­тель, тайный советник (1730 год).

Дво­ря­нин.

Служ­бу на­чал в чи­не жиль­ца (с 1695 года). Вое­во­да в Со­ли­камске (1699-1700 годы). С 1705 года на­хо­дил­ся у про­ви­ан­тских дел, ко­мис­сар (с 1710 года), обер-кригс-ко­мис­сар (с 1712 года), обер-штер-кригс-ко­мис­сар (1720-1721 годы), главный ди­рек­тор (1733-1736 годы) Кригс-ко­мис­са­риа­та (с 1731 года Ге­не­раль­ный кригс-ко­мис­са­ри­ат).

Уча­ст­ник след­ст­вия и су­да над ца­ре­ви­чем Алек­се­ем Пет­ро­ви­чем (1718 год). Пре­зи­дент Ма­ну­фак­тур-кол­ле­гии (1722-1727 годы), гла­ва Ма­ну­фак­тур-кон­то­ры при Се­на­те (1727-1731 годы), а так­же со­вет­ник Ком­мерц-кол­ле­гии (с 1722 года). Се­на­тор (с 1726 года). Член ко­мис­сий о по­да­ти (1727-1730 годы), о мо­нет­ном де­ле (1732 год), Уло­жен­ной (см. в статье Уло­жен­ные ко­мис­сии) (вторая половина 1730-х годов) и др.

Во вре­мя ме­ж­ду­цар­ст­вия 1730 года под­дер­жал несколько дво­рян­ских про­ек­тов, ог­ра­ни­чи­вав­ших власть Вер­хов­но­го тай­но­го со­ве­та, под­пи­сал че­ло­бит­ную, со­дер­жав­шую про­ше­ние к императрице Ан­не Ива­нов­не при­нять са­мо­дер­жа­вие [по­да­на ей 25 февраля (8 мар­та)]. Член Во­енной кол­ле­гии (1733-1736 годы). Член круж­ка дру­зей-«кон­фи­ден­тов» А.П. Во­лын­ско­го, об­су­ж­дав­ших ре­фор­му государственнго управ­ле­ния; в хо­де след­ст­вия над Во­лын­ским В.Я. Новосильцев под­верг­нут до­про­су (1740 год).

В том же го­ду в чис­ле 45 человек В.Я. Новосильцев под­пи­сал Ма­нифест, ог­ла­шён­ный от име­ни императора Ива­на VI Ан­то­но­ви­ча , об от­ре­ше­нии Э.И. Би­ро­на от ре­гент­ст­ва, за­тем во­шёл в со­став ко­мис­сии по де­лу Би­ро­на, об­ви­нён­но­го в не­за­кон­ном при­свое­нии се­бе пол­но­мо­чий ре­ген­та и пр. (1741 год). Круп­ный зем­ле­вла­де­лец, ему при­над­ле­жа­ли вот­чи­ны в Ар­за­мас­ской пров. Ни­же­го­род­ской губ. и Суз­даль­ской пров. Мо­с­ков­ской гу­бер­нии.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1740 год).

Ис­торические источники:

Се­нат­ский ар­хив. СПб., 1889–1892. Т. 2–5.