НОВОСИЛЬЦОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
НОВОСИЛЬЦОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ - российский государственный деятель, тайный советник (1730 год).
Дворянин.
Службу начал в чине жильца (с 1695 года). Воевода в Соликамске (1699-1700 годы). С 1705 года находился у провиантских дел, комиссар (с 1710 года), обер-кригс-комиссар (с 1712 года), обер-штер-кригс-комиссар (1720-1721 годы), главный директор (1733-1736 годы) Кригс-комиссариата (с 1731 года Генеральный кригс-комиссариат).
Участник следствия и суда над царевичем Алексеем Петровичем (1718 год). Президент Мануфактур-коллегии (1722-1727 годы), глава Мануфактур-конторы при Сенате (1727-1731 годы), а также советник Коммерц-коллегии (с 1722 года). Сенатор (с 1726 года). Член комиссий о подати (1727-1730 годы), о монетном деле (1732 год), Уложенной (см. в статье Уложенные комиссии) (вторая половина 1730-х годов) и др.
Во время междуцарствия 1730 года поддержал несколько дворянских проектов, ограничивавших власть Верховного тайного совета, подписал челобитную, содержавшую прошение к императрице Анне Ивановне принять самодержавие [подана ей 25 февраля (8 марта)]. Член Военной коллегии (1733-1736 годы). Член кружка друзей-«конфидентов» А.П. Волынского, обсуждавших реформу государственнго управления; в ходе следствия над Волынским В.Я. Новосильцев подвергнут допросу (1740 год).
В том же году в числе 45 человек В.Я. Новосильцев подписал Манифест, оглашённый от имени императора Ивана VI Антоновича, об отрешении Э.И. Бирона от регентства, затем вошёл в состав комиссии по делу Бирона, обвинённого в незаконном присвоении себе полномочий регента и пр. (1741 год). Крупный землевладелец, ему принадлежали вотчины в Арзамасской пров. Нижегородской губ. и Суздальской пров. Московской губернии.
Награждён орденом Св. Александра Невского (1740 год).
Исторические источники:
Сенатский архив. СПб., 1889–1892. Т. 2–5.