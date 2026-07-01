НОВОСИЛЬЦОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
НОВОСИЛЬЦОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - граф (с 1835 года), российский государственный деятель, действительный тайный советник (1824 год), почетный член Петербургской АН (1801 год).
Племянник гр. А.С. Строганова, двоюродный брат гр. П.А. Строганова. Получил домашнее образование, затем учился в Пажеском корпусе (до 1783 года) и слушал лекции по физике, математике и медицине в Лондонском университете (1797-1801 годы).
Состоял на военной службе (с 1783 года), а также в Коллегии иностранных дел (1786-1794 годы). Участвовал в русско-шведской войне 1788-1790 годы, в военных действиях российских войск против войск «патриотической партии» Речи Посполитой в 1792 года, в подавлении Польского восстания 1794 года.
В 1797 году благодаря кн. А.А. Чарторыйскому познакомился с великим князем Александром Павловичем (будущим императором Александром I), вошёл в т. н. интимный кружок Александра Павловича, где обсуждались идеи возможных государственных преобразований. В том же году по совету Александра Павловича уехал в Великобританию (по словам Чарторыйского, находился на «дурном счету» у императора Павла I «из-за взглядов» и «слишком свободного поведения»). После вступления на российский престол императора Александра I (1801 год) вызван в Санкт-Петербург, стал одним из его ближайших сподвижников и личным секретарём («находился при особо порученных от Его Императорского Величества делах»).
Член Негласного комитета, один из инициаторов и главных разработчиков министерской реформы 1802 года и реформы Сената (1802 год). Попечитель Санкт-Петербургского (1803-1810 годы) и Виленского (1824-1832 годы; на этом посту сменил Чарторыйского) учебных округов, чл. Главного правления училищ (1804-1810 годы) и Совета о военно-учебных заведениях (1805-1810 годы). Президент Петербургской АН (1803-1810 годы); участвовал в подготовке Регламента и штата АН 1803 года, по предложению Н.Н. Новосильцева увеличен бюджет АН, расширен штат академиков и адъюнктов, введено звание экстраординарного академика. Одновременно товарищ министра юстиции (1803-1808 годы) и председатель Комиссии составления законов (1804-1808 годы; её член с 1803 года). Участник российско-британских переговоров о заключении Петербургского союзного договора 1805 года, подписал его совместно с Чарторыйским с российской стороны.
Состоял при императоре Александре I во время русско-австро-французской войны 1805 года и Отечественной войны 1812 года. Подготовил положение о временном ополчении, или милиции (утверждено в 1806 году). Сенатор (с 1806 года). Действительный член Российской академии (1806 год). Член 2-го Еврейского комитета (1807-1808 годы) (см. в ст. Еврейские комитеты) и Косимитета охранения общей безопасности (1807-1809 годы; образован по инициативе Н.Н. Новосильцева). В 1813-1815 годы вице-президент Временного совета для управления Варшавским княжеством, там же президент Комитета высшего надзора над полицией и Комитета высшего надзора над госпиталями, осуществлял главный надзор над финансами.
В Царстве Польском полномочный делегат от императора Александра I и императора Николая I при Государственном совете (1815-1824 годы, 1826-1831 годы), председатель Комитета для образования учебной части (1821-1824 годы); составил проект общего таможенного тарифа между основной территорией Российской империи и Царством Польским (утверждён в 1817 году), руководил заключением российско-польско- прусского торгового договора 1818 года, согласно которому Царство Польское утратило таможенную самостоятельность. Состоял для особых поручений при главнокомандующем Польской армией и Литовским корпусом великого князя Константине Павловиче, его доверенное лицо (1822-1824 годы). Председатель Комитета по делам Царства Польского (1834-1838 годы, член с 1831 года). Председатель Государственного совета (член с 1831 года) и Комитета министров (1834-1838 годы).
Приверженец неприкосновенности частной собственности и свободы экономической деятельности; считал Великобританию образцом государсвенно-политического и экономического устройства. Сторонник установления в России конституционной монархии, составил по распоряжению императора Александра I проект конституции Российской империи - Государственную уставную грамоту (1820 год).
Награждён орденами Св. Александра Невского (1814 год; алмазными знаками к нему - 1824 год), Св. Владимира 1-й степени (1815 год), Св. Андрея Первозванного (1826 год) и др.
Сочинения:
Мнение сенатора Новосильцова, поданное в совет Комиссии составления законов, 23-го сентября, 1809 года... // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1859. Кн. 2;
К истории тайных обществ и кружков среди литовско-польской молодежи в 1819–1823 гг. Рапорт сенатора Новосильцова. Список членам Общества филаретов. Варшава, 1898.