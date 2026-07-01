НОВОСИЛЬЦОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

НОВОСИЛЬЦОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - граф (с 1835 года), российский государственный дея­тель, действительный тайный советник (1824 год), почетный член Пе­тербургской АН (1801 год).

Пле­мян­ник гр. А.С. Стро­га­но­ва, двою­род­ный брат гр. П.А. Стро­га­но­ва. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, за­тем учил­ся в Па­же­ском кор­пу­се (до 1783 года) и слу­шал лек­ции по фи­зи­ке, ма­те­ма­ти­ке и ме­ди­ци­не в Лон­дон­ском университете (1797-1801 годы).

Со­сто­ял на во­енной служ­бе (с 1783 года), а так­же в Кол­ле­гии иностранных дел (1786-1794 годы). Уча­ст­во­вал в русско-шведской вой­не 1788-1790 годы, в во­енных дей­ст­ви­ях российских войск про­тив войск «пат­рио­тической пар­тии» Ре­чи По­спо­ли­той в 1792 года, в по­дав­ле­нии Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года.

В 1797 году бла­го­да­ря кн. А.А. Чар­то­рый­ско­му по­зна­ко­мил­ся с великим князем Алек­сан­дром Пав­ло­ви­чем (бу­ду­щим императором Алек­сан­дром I ), во­шёл в т. н. ин­тим­ный кру­жок Алек­сан­д­ра Пав­ло­ви­ча, где об­су­ж­да­лись идеи воз­мож­ных государственных пре­обра­зо­ва­ний. В том же го­ду по со­ве­ту Алек­сан­д­ра Пав­ло­ви­ча уе­хал в Ве­ли­ко­бри­та­нию (по сло­вам Чар­то­рый­ско­го, на­хо­дил­ся на «дур­ном сче­ту» у императора Пав­ла I «из-за взгля­дов» и «слиш­ком сво­бод­но­го по­ве­де­ния»). По­сле всту­п­ле­ния на российский пре­стол императора Алек­сан­д­ра I (1801 год) вы­зван в Санкт-Пе­тер­бург, стал од­ним из его бли­жай­ших спо­д­виж­ни­ков и лич­ным сек­ре­та­рём («на­хо­дил­ся при осо­бо по­ру­чен­ных от Его Императорского Величества де­лах»).

Член Не­глас­но­го ко­ми­те­та, один из ини­циа­то­ров и главных раз­ра­бот­чи­ков ми­ни­стер­ской ре­фор­мы 1802 года и ре­фор­мы Се­на­та (1802 год). По­пе­чи­тель Санкт-Пе­тербургского (1803-1810 годы) и Ви­лен­ско­го (1824-1832 годы; на этом по­сту сме­нил Чар­то­рый­ско­го) учеб­ных ок­ру­гов, чл. Главного прав­ле­ния учи­лищ (1804-1810 годы) и Со­ве­та о во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ни­ях (1805-1810 годы). Пре­зи­дент Пе­тербургской АН (1803-1810 годы); уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке Рег­ла­мен­та и шта­та АН 1803 года, по пред­ло­же­нию Н.Н. Новосильцева уве­ли­чен бюд­жет АН, рас­ши­рен штат ака­де­ми­ков и адъ­юнк­тов, вве­де­но зва­ние экс­т­ра­ор­ди­нар­но­го ака­де­ми­ка. Од­но­вре­мен­но то­ва­рищ министра юс­ти­ции (1803-1808 годы) и председатель Ко­мис­сии со­став­ле­ния за­ко­нов (1804-1808 годы; её член с 1803 года). Уча­ст­ник российско-британских пе­ре­го­во­ров о за­клю­че­нии Пе­тер­бург­ско­го со­юз­но­го до­го­во­ра 1805 года, под­пи­сал его совместно с Чар­то­рый­ским с российской сто­ро­ны.

Со­сто­ял при императоре Алек­сан­д­ре I во вре­мя русско-ав­ст­ро-французской вой­ны 1805 года и Отечественной вой­ны 1812 года. Под­го­то­вил по­ло­же­ние о временном опол­че­нии, или ми­ли­ции (ут­вер­жде­но в 1806 году). Се­на­тор (с 1806 года). Действительный член Российской ака­де­мии (1806 год). Член 2-го Ев­рей­ско­го комитета (1807-1808 годы) (см. в ст. Ев­рей­ские ко­ми­те­ты) и Косимитета ох­ра­не­ния об­щей безо­пас­но­сти (1807-1809 годы; об­ра­зо­ван по ини­циа­ти­ве Н.Н. Новосильцева). В 1813-1815 годы ви­це-пре­зи­дент Временного со­ве­та для управ­ле­ния Вар­шав­ским кня­же­ст­вом, там же пре­зи­дент Комитета выс­ше­го над­зо­ра над по­ли­ци­ей и Комитета выс­ше­го над­зо­ра над гос­пи­та­ля­ми, осу­ще­ст­в­лял главный над­зор над фи­нан­са­ми.

В Цар­ст­ве Поль­ском пол­но­моч­ный де­ле­гат от императора Алек­сан­д­ра I и императора Ни­ко­лая I при Государственном со­ве­те (1815-1824 годы, 1826-1831 годы), председатель Комитета для об­ра­зо­ва­ния учеб­ной час­ти (1821-1824 годы); со­ста­вил про­ект об­ще­го та­мо­жен­но­го та­ри­фа ме­ж­ду основной тер­ри­то­ри­ей Российской им­пе­рии и Цар­ст­вом Поль­ским (ут­вер­ждён в 1817 году), ру­ко­во­дил за­клю­че­ни­ем российско-польско- прусского тор­го­во­го до­го­во­ра 1818 года, со­глас­но ко­то­ро­му Цар­ст­во Поль­ское ут­ра­ти­ло та­мо­жен­ную са­мо­стоя­тель­ность. Со­сто­ял для осо­бых по­ру­че­ний при глав­но­ко­ман­дую­щем Польской ар­ми­ей и Ли­товским кор­пу­сом великого князя Кон­стан­ти­не Пав­ло­ви­че, его до­ве­рен­ное ли­цо (1822-1824 годы). Председатель Комитета по де­лам Цар­ст­ва Поль­ско­го (1834-1838 годы, член с 1831 года). Председатель Государственного со­ве­та (член с 1831 года) и Комитета ми­ни­ст­ров (1834-1838 годы).

При­вер­же­нец не­при­кос­но­вен­но­сти ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти и сво­бо­ды эко­но­мической дея­тель­но­сти; счи­тал Ве­ли­ко­бри­та­нию об­раз­цом государсвенно-по­ли­тического и эко­но­мического уст­рой­ст­ва. Сто­рон­ник ус­та­нов­ле­ния в Рос­сии кон­сти­туционной мо­нар­хии, со­ста­вил по рас­по­ря­же­нию императора Алек­сан­д­ра I про­ект кон­сти­ту­ции Российской им­пе­рии - Го­су­дар­ст­вен­ную ус­тав­ную гра­мо­ту (1820 год) .

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1814 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1824 год), Св. Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1815 год), Св. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1826 год) и др.

Сочинения:

Мне­ние се­на­то­ра Но­во­силь­цо­ва, по­дан­ное в со­вет Ко­мис­сии со­став­ле­ния за­ко­нов, 23-го сен­тяб­ря, 1809 го­да... // Чте­ния в Об­ще­ст­ве ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских. 1859. Кн. 2;

К ис­то­рии тай­ных об­ществ и круж­ков сре­ди ли­тов­ско-поль­ской мо­ло­де­жи в 1819–1823 гг. Ра­порт се­на­то­ра Но­во­силь­цо­ва. Спи­сок чле­нам Об­ще­ст­ва фи­ла­ре­тов. Вар­ша­ва, 1898.