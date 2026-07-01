НОВОСИЛЬ
НОВОСИЛЬ - город в России, в северо-восточной части Орловской области, центр Новосильского района.
Населние 3,6 тыс. человек (2012 год). Расположен на р. Зуша, в 16 км от железнодорожной станции Залегощь. Через Новосиль проходит автодорога Орёл - Ефремов (город в Тульской обл.).
Поселение северян возникло около конца IX - первой половины X веков на высоком правом берегу р. Зуша. С конца XI - первой половины XII веков Новосиль входил в волость «Вятичи» Черниговского княжества. Городище (300× 80 м) было окружено с двух сторон оврагами, а с северо-востока - валом (частично сохранился, высота до 1,5 м) и рвом. Отдельные находки древне-русской круговой керамики и др. предметов быта относятся к XII - началу XV веков и позднейшему времени. Город контролировал владения черниговских князей в верховьях Зуши, за которыми начиналась Половецкая земля (Дешт-и- Кипчак). С первой четверти XIV века до конца 1420-х - начала 1430-х годов столица Новосильского княжества, одного из Верховских княжеств. Впервые город опосредованно упоминается в Рогожском летописце и Симеоновской летописи как владение казнённого в Орде 15 сентября 1326 года кн. Александра (в краеведческой литературе на основе ошибочного указания Воскресенской летописи утверждается, что Новосиль впервые упоминается в источниках в 1155 году). В 1375 году Новосиль разорён войсками Мамаевой Орды. В конце первой трети XV века в связи с административной реформой в Новосильско-Одоевском княжестве и мором 1420-х годов город запустел.
В результате русско-литовских войн 1500-1503 и 1507-1508 годов по условиям Московского перемирия 1503 года и Московского «вечного» мира 1508 года Новосиль перешёл в состав Русского государства. В начала XVI века - 1569 года (с перерывами) им распоряжались князья Воротынские. В 1563 году Новосиль вошёл в разряд «украинных городов», где с небольшим гарнизоном находился царский воевода или голова (1-й воевода - В.С. Воейков). В городе нередко базировался Передовой полк русских войск на южной границе, который в случае появления в степи отрядов крымских татар должен был выдвигаться в сторону г. Ливны. В Смутное время Новосиль в 1605 году сдан Лжедмитрию I, в 1606 году занят участниками Болотникова восстания 1606-1607 годов, в 1607 году перешёл под контроль Лжедмитрия II. В сентябре 1637 года выдержал осаду крымских татар под командованием нурадина Сафат-Гирея. В 1672-1673 годы в последний раз были отремонтированы дерево-земляные укрепления Новосиль. В конце XVII века военное значение Новосиля упало. Уездный город Киевской (1708-1727 годы), Белгородской (1727-1777 годы), Тульской (1777-1925 годы; до 1796 года Тульское наместничество) губерний. В XVIII - начале XX веков Новосиль представлял собой типичный торгово-ремесленный город, в нём проводились две ежегодные ярмарки.
В январе - феврале 1918 года установлена советская власть. Во время Гражданской войны 1917-1922 годов войска Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) 4 октября 1919 года заняли Новосиль 11-15 октября шли бои за город между частями ВСЮР и РККА, 15 октября Новосиль занят частями РККА. Уездный город Орловской губ. (1925-1928 годы), районный центр Орловского окр. Центральночернозёмной обл. (1928-1930 годы), Центральночернозёмной обл. (1930-1934 годы), Курской обл. (1934-1937 годы), Орловской обл. (1937-1963 годы, с 1965 года). В Великую Отечественную войну оккупирован германскими войсками 13 ноября 1941 года, серьёзно разрушен. Освобождён частями Красной Армии 27 декабря 1941 года в ходе наступления на орловском направлении во время Московской битвы 1941-1942 годы. Оставался прифронтовым городом вплоть до победы Красной Армии в Курской битве 1943 года.
Центр города застроен по утверждённому императрицей Екатериной II регулярному генплану 1779 года с центральной площадью, обращённой к р. Зуша, и 26 небольшими прямоугольными кварталами. Сохранились церковь Свт. Николая Чудотворца (1810-1838 годы, колокольня - 1858 года), гражданские здания середина - вторая половина XIX века (бывшее Коммерческое общество, дом купца Сидельникова и др.). Новая застройка осуществлена по перспективному плану 1975 года (институт «Ленгипрогор»; уточнён в 1979 году в институте «Орёлгипрогорсельстрой»), согласно которому промышленные предприятия вынесены на северо- восточную окраину города.
Новосиль - центр сельско-хозяйственного района (выращивают гл. обр. зерновые культуры, разводят крупный рогатый скот, свиней). Предприятия по переработке местного сельско-хозяйственного сырья.
Близ Новосиля расположены: в с. Задушное - Свято-Духов мужской монастырь (упоминается с 1637 года; закрыт в 1920-е годы, возрождён в 2005 года) с барочным Троицким собором типа «восьмерик на четверике» (1754-1775 годы); в с. Бедьково - Богоявленская церковь типа «восьмерик на четверике» (1769 год); в с. Голунь (Покровское) - усадьба князей Голицыных с большим конным двором (1785-1787 годы), руинами барского дома, украшенного полукруглым выступом главного фасада (1810-е годы, архитекторы А.Н. Воронихин, Дж.Б. и Д. Жилярди), двумя флигелями, парком.