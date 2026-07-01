НОВОСИЛЬ

НОВОСИЛЬ - го­род в Рос­сии, в северо-восточной час­ти Ор­лов­ской области, центр Но­во­силь­ско­го района.

Населние 3,6 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на р. Зу­ша, в 16 км от железнодорожной станции За­ле­гощь. Че­рез Новосиль про­хо­дит ав­то­до­ро­га Орёл - Еф­ре­мов (го­род в Туль­ской обл.).

Поселение северян возникло около конца IX - первой половины X веков на вы­со­ком пра­вом бе­ре­гу р. Зу­ша. С конца XI - первой половины XII веков Новосиль входил в во­лос­ть «Вя­ти­чи» Чер­ни­гов­ско­го кня­же­ст­ва. Го­ро­ди­ще (300× 80 м) бы­ло ок­ружено с двух сто­рон ов­ра­га­ми, а с се­ве­ро-вос­то­ка - ва­лом (час­тич­но со­хра­нил­ся, высота до 1,5 м) и рвом. Отдельные наход­ки древне-русской кру­го­вой ке­ра­ми­ки и др. пред­ме­тов бы­та от­но­сят­ся к XII - началу XV веков и позд­ней­ше­му вре­ме­ни. Го­род кон­тро­ли­ро­вал вла­де­ния чер­ни­гов­ских кня­зей в вер­ховь­ях Зу­ши, за ко­то­ры­ми на­чи­на­лась По­ло­вец­кая зем­ля (Дешт-и- Кип­чак). С первой четверти XIV века до конца 1420-х - начала 1430-х годов сто­ли­ца Но­во­силь­ско­го княжества, од­но­го из Вер­хов­ских кня­жеств. Впер­вые го­род опо­сре­до­ван­но упо­ми­на­ет­ся в Ро­гож­ском ле­то­пис­це и Си­ме­о­нов­ской ле­то­пи­си как вла­де­ние каз­нён­но­го в Ор­де 15 сентября 1326 года кн. Алек­сан­д­ра (в крае­ведческой литературе на ос­но­ве оши­боч­но­го ука­за­ния Вос­кре­сен­ской ле­то­пи­си ут­вер­жда­ет­ся, что Новосиль впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках в 1155 году). В 1375 году Новосиль ра­зо­рён вой­ска­ми Ма­мае­вой Ор­ды. В конце первой трети XV века в свя­зи с административной ре­фор­мой в Но­во­силь­ско-Одо­ев­ском княжестве и мором 1420-х годов город запустел.

В ре­зуль­та­те русско-ли­товских войн 1500-1503 и 1507-1508 годов по ус­ло­ви­ям Мо­с­ков­ско­го пе­ре­ми­рия 1503 года и Мо­с­ков­ско­го «веч­но­го» ми­ра 1508 года Новосиль пе­ре­шёл в со­став Русского государства. В начала XVI века - 1569 года (с пе­ре­ры­ва­ми) им рас­по­ря­жа­лись кня­зья Во­ро­тын­ские. В 1563 году Новосиль во­шёл в раз­ряд «ук­ра­ин­ных го­ро­дов», где с не­боль­шим гар­ни­зо­ном на­хо­дил­ся цар­ский вое­во­да или го­ло­ва (1-й вое­во­да - В.С. Во­ей­ков). В го­ро­де не­ред­ко ба­зи­ро­вал­ся Пе­ре­до­вой полк русских войск на южной гра­ни­це, ко­то­рый в слу­чае по­яв­ле­ния в сте­пи от­ря­дов крым­ских та­тар дол­жен был вы­дви­гать­ся в сто­ро­ну г. Лив­ны. В Смут­ное вре­мя Новосиль в 1605 году сдан Лже­дмит­рию I , в 1606 году за­нят уча­ст­ни­ка­ми Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов, в 1607 году пе­ре­шёл под кон­троль Лже­дмит­рия II. В сентябре 1637 года вы­дер­жал оса­ду крым­ских та­тар под ко­мандованием ну­ра­ди­на Са­фат-Ги­рея. В 1672-1673 годы в по­след­ний раз бы­ли от­ре­мон­ти­ро­ва­ны де­ре­во-зем­ля­ные ук­ре­п­ле­ния Новосиль. В конце XVII века во­енное зна­че­ние Новосиля упа­ло. Уезд­ный го­род Ки­ев­ской (1708-1727 годы), Бел­го­род­ской (1727-1777 годы), Туль­ской (1777-1925 годы; до 1796 года Туль­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во) гу­бер­ний. В XVIII - начале XX веков Новосиль пред­став­лял со­бой ти­пич­ный тор­го­во-ре­мес­лен­ный го­род, в нём про­во­ди­лись две еже­год­ные яр­мар­ки.

В январе - феврале 1918 года ус­та­нов­ле­на советская власть. Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов вой­ска Воо­руженных сил Юга Рос­сии (ВСЮР) 4 октября 1919 года за­ня­ли Новосиль 11-15 октября шли бои за го­род ме­ж­ду час­тя­ми ВСЮР и РККА, 15 октября Новосиль за­нят час­тя­ми РККА. Уезд­ный го­род Ор­лов­ской губ. (1925-1928 годы), рай­он­ный центр Ор­лов­ско­го окр. Цен­траль­но­чер­но­зём­ной обл. (1928-1930 годы), Цен­траль­но­чер­но­зём­ной обл. (1930-1934 годы), Кур­ской обл. (1934-1937 годы), Ор­лов­ской обл. (1937-1963 годы, с 1965 года). В Великую Отечественную вой­ну ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми 13 ноября 1941 года, серь­ёз­но раз­ру­шен. Ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Крас­ной Ар­мии 27 декабря 1941 года в хо­де на­сту­п­ле­ния на ор­лов­ском на­прав­ле­нии во вре­мя Мо­с­ков­ской бит­вы 1941-1942 годы. Ос­та­вал­ся приф­рон­то­вым го­ро­дом вплоть до по­бе­ды Крас­ной Ар­мии в Кур­ской бит­ве 1943 года.

Центр го­ро­да за­стро­ен по ут­вер­ждён­но­му императрицей Ека­те­ри­ной II ре­гу­ляр­но­му ген­пла­ну 1779 года с центральной пло­ща­дью, об­ра­щён­ной к р. Зу­ша, и 26 не­боль­ши­ми пря­мо­уголь­ны­ми квар­та­ла­ми. Со­хра­ни­лись церковь Свт. Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца (1810-1838 годы, ко­ло­коль­ня - 1858 года), гражданские зда­ния середина - вторая половина XIX века (бывшее Ком­мерческое общество, дом куп­ца Си­дель­ни­ко­ва и др.). Но­вая за­строй­ка осу­ще­ст­в­ле­на по пер­спек­тив­но­му пла­ну 1975 года (институт «Лен­ги­про­гор»; уточ­нён в 1979 году в институте «Орёл­ги­про­гор­сель­ст­рой»), со­глас­но ко­то­ро­му промышленные пред­при­ятия вы­не­се­ны на северо- восточную ок­раи­ну го­ро­да.

Новосиль - центр сельско-хозяйственного рай­она (вы­ра­щи­ва­ют гл. обр. зер­но­вые куль­ту­ры, раз­во­дят круп­ный ро­га­тый скот, сви­ней). Пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке ме­ст­но­го сельско-хозяйственного сы­рья.

Близ Новосиля рас­по­ло­же­ны: в с. За­душ­ное - Свя­то-Ду­хов муж­ской монастырь (упо­ми­на­ет­ся с 1637 года; за­крыт в 1920-е годы, воз­ро­ж­дён в 2005 года) с ба­роч­ным Тро­иц­ким со­бором типа «во­сьме­рик на чет­ве­ри­ке» (1754-1775 годы); в с. Бедь­ко­во - Бо­го­яв­лен­ская церковь ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» (1769 год); в с. Го­лунь (По­кров­ское) - усадь­ба князей Го­ли­цы­ных с боль­шим кон­ным дво­ром (1785-1787 годы), руи­на­ми бар­ско­го до­ма, ук­ра­шен­но­го по­лу­круг­лым вы­сту­пом главного фа­са­да (1810-е годы, ар­хитек­то­ры А.Н. Во­ро­ни­хин, Дж.Б. и Д. Жи­ляр­ди), дву­мя фли­ге­ля­ми, пар­ком.

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