НОВОСИБИРСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

НОВОСИБИРСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР - ака­де­ми­че­ский, один из са­мых из­вест­ных ор­ке­ст­ров РФ .

Ос­но­ван в 1956 году, вхо­дит в со­став Но­во­си­бир­ской государственной фи­лар­мо­нии. С 1982 года ака­де­ми­че­ский.

Ор­га­ни­за­тор, пер­вый художественный руководитель и главный ди­ри­жёр (до 2007 года) - А.М. Кац. Под руководством Ка­ца ор­кестр ис­пол­нял му­зы­ку раз­ных эпох и сти­лей, но­вые со­чи­не­ния Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча , О. Мес­сиа­на, А.Г. Шнит­ке, Б.И. Ти­щен­ко, С.М. Сло­ним­ско­го, Р.К. Щед­ри­на, А. Пяр­та, С.А. Гу­бай­ду­ли­ной, про­из­ве­де­ния Г.Н. Ива­но­ва, А.Ф. Му­ро­ва и др. ком­по­зи­то­ров Си­би­ри.

Пер­вые за­ру­беж­ные га­ст­ро­ли со­стоя­лись в 1970 году. В 1983-2005 годы ор­кестр еже­год­но про­во­дил в Но­во­си­бир­ске фес­ти­валь «Клас­си­ка и со­вре­мен­ность».

С ор­ке­ст­ром вы­сту­па­ли: ди­ри­жё­ры - В.А. Гер­ги­ев, К.П. Кон­д­ра­шин, К. Пен­де­рец­кий, Г.Н. Ро­ж­де­ст­вен­ский, М. Ян­сонс, со­лис­ты - Д.А. Баш­ки­ров, Ю.А. Баш­мет, М.Л. Бие­шу, П. Бур­чу­лад­зе, Э.К. Вир­са­лад­зе, Э.Г. Ги­лельс, Н.Г. Гут­ман, Б.М. Да­ви­до­вич, Л.А. Иса­кад­зе, О.М. Ка­ган, Л.Б. Ко­ган, П.Г. Ли­си­ци­ан, Л.В. Мяс­ни­ко­ва, Д.Ф. Ой­ст­рах, М.В. Плет­нёв, С.Т. Рих­тер, М.Л. Рос­тро­по­вич, Ю.Г. Сит­ко­вец­кий, В.В. Третья­ков, Д.А. Хво­ро­стов­ский и др. вид­ные му­зы­кан­ты.

С 2007 года художественный руководитель и главный ди­ри­жёр - Г. Рин­кя­ви­чюс (Лит­ва), главные при­гла­шён­ные ди­ри­жё­ры - Т. Зан­дер­линг (Гер­ма­ния) и Ф. Ма­ст­ранд­же­ло (Ита­лия).

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