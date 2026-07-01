НОВОСИБИРСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
НОВОСИБИРСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР - академический, один из самых известных оркестров РФ.
Основан в 1956 году, входит в состав Новосибирской государственной филармонии. С 1982 года академический.
Организатор, первый художественный руководитель и главный дирижёр (до 2007 года) - А.М. Кац. Под руководством Каца оркестр исполнял музыку разных эпох и стилей, новые сочинения Д.Д. Шостаковича, О. Мессиана, А.Г. Шнитке, Б.И. Тищенко, С.М. Слонимского, Р.К. Щедрина, А. Пярта, С.А. Губайдулиной, произведения Г.Н. Иванова, А.Ф. Мурова и др. композиторов Сибири.
Первые зарубежные гастроли состоялись в 1970 году. В 1983-2005 годы оркестр ежегодно проводил в Новосибирске фестиваль «Классика и современность».
С оркестром выступали: дирижёры - В.А. Гергиев, К.П. Кондрашин, К. Пендерецкий, Г.Н. Рождественский, М. Янсонс, солисты - Д.А. Башкиров, Ю.А. Башмет, М.Л. Биешу, П. Бурчуладзе, Э.К. Вирсаладзе, Э.Г. Гилельс, Н.Г. Гутман, Б.М. Давидович, Л.А. Исакадзе, О.М. Каган, Л.Б. Коган, П.Г. Лисициан, Л.В. Мясникова, Д.Ф. Ойстрах, М.В. Плетнёв, С.Т. Рихтер, М.Л. Ростропович, Ю.Г. Ситковецкий, В.В. Третьяков, Д.А. Хворостовский и др. видные музыканты.
С 2007 года художественный руководитель и главный дирижёр - Г. Ринкявичюс (Литва), главные приглашённые дирижёры - Т. Зандерлинг (Германия) и Ф. Мастранджело (Италия).