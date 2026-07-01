НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НГУ)
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НГУ) - крупный российский учебный и научно-исследовательский центр Сибири.
Основан 09 января 1958 года как органическая часть Новосибирского научного центра СО АН (1957 год). В 2009 году получил статус Национального исследовательского университета.
Становление и развитие НГУ связано с деятельностью С.Т. Беляева, И.Н. Векуа, А.П. Деревянко, Ю.Л. Ершова, В.А. Коптюга, М.А. Лаврентьева, С.Л. Соболева и др.
В 1963 году Лаврентьевым открыта при университете первая в стране физико-математичнская школа (с 1988 года Специализиранный учебно-научный центр). В 1991 году на базе Политехникума создан Высший колледж информатики.
Среди выпускников университета: академики РАН А.Л. Асеев, С.Н. Багаев, В.В. Власов, В.Е. Захаров, Н.А. Колчанов, С.Д. Коровин, Б.Г. Михайленко, Ренад З. Сагдеев, А.М. Фридман, Ю.И. Шокин, М.И. Эпов.
В составе НГУ (2012 год): 13 факультетов, св. 100 кафедр, 12 научно-образовательных комплексов и центров, в т. ч. Центр европейского образования (2000 год); научная библиотека, музейей Издаёт «Вестник НГУ» (с 2000 года; 11 серий). Обучаются свыше 6,5 тыс. студентов (2012 год).