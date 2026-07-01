НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НГУ)

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН­НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НГУ) - круп­ный российский учеб­ный и на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ский центр Си­би­ри.

Ос­но­ван 09 января 1958 года как ор­га­ническая часть Но­во­си­бир­ско­го на­учного цен­тра СО АН (1957 год). В 2009 году по­лу­чил ста­тус На­цио­наль­но­го ис­сле­до­ва­тель­ско­го уни­вер­си­те­та.

Ста­нов­ле­ние и раз­ви­тие НГУ свя­за­но с дея­тель­но­стью С.Т. Бе­ляе­ва, И.Н. Ве­куа, А.П. Де­ре­вян­ко , Ю.Л. Ер­шо­ва, В.А. Коп­тю­га, М.А. Лав­рен­ть­е­ва, С.Л. Со­бо­ле­ва и др.

В 1963 году Лав­рен­ть­е­вым от­кры­та при университете пер­вая в стра­не фи­зи­ко-ма­те­ма­тичнская шко­ла (с 1988 года Спе­циа­ли­зиранный учеб­но-на­учный центр). В 1991 году на ба­зе По­ли­тех­ни­ку­ма соз­дан Выс­ший кол­ледж ин­фор­ма­ти­ки.

Сре­ди вы­пу­ск­ни­ков университета: ака­де­ми­ки РАН А.Л. Асе­ев, С.Н. Ба­га­ев, В.В. Вла­сов, В.Е. За­ха­ров, Н.А. Кол­ча­нов, С.Д. Ко­ро­вин, Б.Г. Ми­хай­лен­ко, Ре­над З. Са­где­ев, А.М. Фрид­ман, Ю.И. Шо­кин, М.И. Эпов.

В со­ста­ве НГУ (2012 год): 13 факультетов, св. 100 ка­федр, 12 на­уч­но-об­ра­зо­вательных ком­плек­сов и цен­тров, в т. ч. Центр ев­ропейского об­ра­зо­ва­ния (2000 год); на­учная биб­лио­те­ка, му­зейей Из­да­ёт «Вест­ник НГУ» (с 2000 года; 11 се­рий). Обу­ча­ют­ся свыше 6,5 тыс. сту­ден­тов (2012 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)