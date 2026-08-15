НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Новосибирский государственный краеведческий музей является крупнейшим музеем Новосибирской области .

Он был открыт в 1920 году и назывался музеем мироведения. Сегодня музей имеет постоянные экспозиции в трех зданиях.

В главном здании, расположенном в центре города (Красный проспект, дом 23), традиционно размещается историческая экспозиция, проводятся временные выставки и размещена администрация музея.

В музее природы (Вокзальная магистраль, дом 11) находится природоведческая экспозиция, проходят временные выставки, а в музее « С.М. Киров в Сибири» (улица Ленина, дом 23) показан быт городских мещан Новониколаевска начала ХХ века.

Фонды музея насчитывают свыше 218.000 единиц предметов, которые распределены по архивным, естественнонаучным, краеведческим и художественным коллекциям. Ежегодно музей посещает более 160.000 человек.

Иллюстрации:

Новосибирский государственный краеведческий музей.