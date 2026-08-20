НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъект Российской Федерации.
Расположена в Азиатской части России. Входит в Сибирский федеральный округ. Плозадь 177,8 тыс. км2. Население 2686,9 тыс. человек (2012 год; 2298,5 тыс. человек в 1959 году; 2779,0 тыс. человек в 1989 году). Административный центр - г. Новосибирск. Административно-территориальное деление: 30 районов, 14 городов, 17 посёлков городского типа.
Органы государственной власти
Система органов государственной власти Новосибирской области определяется Конституцией РФ и Уставом Новосибирской области (2005 год). Государственная власть в области осуществляют губернатор, Законодат. собрание, правительство и иные органы, образуемые в соответствии с Уставом и законами области. Губернатор - высшее должностное лицо. Избирается гражданами, проживающими на территории области. Порядок проведения выборов и требования к кандидатам установлены федеральным законом (2012 год) и Уставом области. Законодательное собрание области - постоянно действующий высший и единственный законодательный (представительный) орган государственной власти. Состоит из 76 депутатов, избираемых населением на 5 лет. Число депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе, определяется законом области. Правительство - постоянно действующий высший исполнительный орган государственной власти, возглавляет систему исполнительных органов государтвенной власти и осуществляет общее руководство их деятельностью. Формируется губернатором области.
Природа
Рельеф.
Территория расположена на юго-востоке Западно-Сибирской равнины, занимает гл. обр. Барабинскую низменность и южная часть Васюганской равнины. Протяжённость с запада на восток превышает 600 км. В рельефе прослеживается своеобразная меридиональная «зональность». На западе преобладают низкие древнеозёрные (напр., Прииртышская), остаточно-озёрные (Сума-Чебаклинская), молодые аллювиальные и аллювиально-озёрные гривные равнины (Чановская, Барабинская с гривами длиной 2-6 км, высота 6-15 м). В центр. части распространены увалообразные, слаборасчленённые заболоченные (Краснозёрская, Притарская) и увалисто-ложбинные, наиболее приподнятые, равнины с древними ложбинами стока шириной 10-30 км, к которым приурочены долины рек Каргат, Чулым и др. На востоке находятся северо-западные отроги Салаирского кряжа (высота до 510 м - наибольшая в Новосибирской области). С северо-запада к нему примыкают Буготакские сопки (высота до 381 м), переходящие в возвышенность Сокур (до 248 м). На юге Новгородской области частично занимает Кулундинскую равнину и Приобское плато. Восточная часть области пересекает р. Обь в широкой долине с комплексом разноуровенных террас. Среди негативных природных процессов в Новосибирской области преобладают заболачивание (северный и центральный районы), оврагообразование (Приобское плато и северо-восточная часть), дефляция и засоление (Кулундинская равнина, юг Барабинской низменности).
Геологическое строение и полезные ископаемые.
Новосибирская область расположена в центральной части Урало-Охотского подвижного пояса. В юго-восточной части области протягиваются структуры Алтае-Саянской складчатой области. На востоке выделяется фрагмент герцинского складчатого сооружения Салаирского кряжа, образованного осадочными и вулканогенными породами кембрия - ордовика и девона - нижнего карбона, которые прорваны гранитами и на крайнем востоке перекрыты континентальными угленосными отложениями нижней и средней юры. На сооружение Салаирского кряжа с северо-запада надвинута позднегерцинская Томь-Колыванская складчатая зона, сложенная терригенными (отчасти угленосными) и вулканогенными толщами от среднего девона до перми, прорванными интрузиями гранитоидов. Складчатые образования в северо-западных направлении погружаются под чехол олигоцен-неогеновых озёрно-аллювиальных отложений мощностью 1-3 км Западно-Сибирской платформы. Среди четвертичных отложений наиболее широко распространены лёссы, также развиты озёрно-аллювиальные и аллювиальные (в долинах рек) отложения, в горных районах - эолово-делювиальные и склоновые накопления.
Важнейшие полезные ископаемые Новосибирской области - нефть, каменный уголь, руды золота, титана и циркония. Месторождения нефти (Верх-Тарское, Восточно-Тарское, Малоичское и др.) и газоконденсата (Веселовское), а также перспективные на нефть и газ площади расположены в северо-западной части области. Основные запасы каменных углей сосредоточены в Горловском угольном бассейне (одном из крупнейших в мире по запасам антрацитов; важнейшие месторождения - Колыванское, Горловское-1, Ургунское), а также в Завьяловском и Доронинском районах Кузбасса. Многочисленны россыпные месторождения золота; основные россыпи - на реках Мостовая, Поперечные Тайлы, Кинтереп, Малые Тайлы, Каменка Барабановская и др. Значительны запасы Ордынского титан-циркониевого россыпного месторождения (участок Филипповский). Имеются месторождения бокситов (Октябрьское, Новогоднее), касситерита (россыпные месторождения Барлакское, Колыванское), цементных глинистых сланцев (Чернореченское), облицовочных мраморов (Петеневское), известняков, тугоплавких и огнеупорных глин, кварцевых песков, подземных пресных и минер. вод (Доволенское, Карачинское, Южно-Колыванское, Татарское).
Климат.
На территории Новосибирской области климат умеренный континентальный. Амплитуда среднемесячных температур достигает 40 °C, абсолютных - 95 °C. Зимой температурные различия сглаживаются за счёт повторяющихся циклонов. Средние температуры января от -18 °C до -20 °C (могут опускаться до -45 °C, абсолютный минимум -54 °C, Маслянино), июля 18-20 °C. Годовое количество осадков составляет 500 мм на Салаирском кряже, более 400 мм - на севере и около 300 мм - на юге. Максимум приходится на лето. Мощность снежного покрова от 45-50 см на севере и Салаирском кряже до 25-30 см на юге. Часты метели. Продолжительность вегетационного периода составляет от 145 дней на севере до 160 дней на юге, безморозного периода - 72-78 дней на севере, 92-95 дней в центре и 105 дней на юге. Неблагоприятные климатические факторы - суховеи, пыльные бури на юге области, ранние осенние заморозки, зимние бураны.
Внутренние воды.
В Новосибирской области - 430 рек длиной более 10 км, из них 21 - более 100 км. Они относятся к бассейнам р. Обь (Бердь, Иня, Шегарка и др.), её притока р. Иртыш (Омь, Тара) и бассейну внутренего стока (Карасук, Чулым, Каргат). Наибольшая густота речной сети отмечается на правобережье Оби. Питание рек преим. снеговое. В период весеннего половодья, когда проходит до 85-95% годового стока (апрель- май), уровень воды из-за ледяных заторов поднимается на 4-6 м (напр., на р. Шегарка). На юго-западе реки с площадью водосбора 6-9 тыс. км2 летом пересыхают, зимой - промерзают до дна. На р. Обь - Новосибирское водохранилище. На небольших реках построены сотни прудов.
Насчитывается 3500 озёр площадью более 1,5 км2. По происхождению различают озёра древних ложбин стока (Хорошее, Чебачье, Кривое), просадочные (Угуй, Журавлево, Кабанское), пойменные (Труба, Индерь, Урюм), реликтовые - остатки древних озёрных систем (Чаны, Малые Чаны, Убинское, Сартлан), являющиеся самыми крупными. Доля солоноватых и солёных озёр увеличивается к югу. Грязи ряда озёр используются в лечебных целях (напр., оз. Карачи).
В начале XXI века отмечается повышение уровня залегания грунтовых вод, что усиливает процессы заболачивания, особенно в центральных районах Барабинской низменности. Активное изъятие вод в ряде случаев привело к формированию локальных депрессий и снижению уровней подземных вод - до 9 м и более в районах городов Куйбышев и Барабинск.
Почвы, растительность и животный мир.
Новосибирская область расположена в лесной, лесостепной и степной зонах. Региональная особенность лесной зоны (её южнотаёжного варианта) - переувлажнённость. Значительные площади заняты болотами: грядово-мочажинными, осоково-гипновыми, осоково-гипново-сфагновыми с болотными, торфяно- и торфянисто- глеевыми почвами. Тростниковые и осоковые болота (займища), рямы (сфагновые болота с сосной) характерны для подтаёжной подзоны и северные лесостепи. На болотные почвы приходится 22,5% от общей площади области. Коренные кедрово-елово-пихтовые зеленомошно-травяные леса на дерново-подзолистых, местами глееватых почвах сохранились в виде небольших массивов в верховьях рек Ича, Шегарка. На приречных дренированных поверхностях произрастают темнохвойно-берёзовые высокотравные леса на дерново-подзолистых глееватых почвах. Южнее протягивается подтаёжная подзона берёзово-осиновых лесов в сочетании с лугами и болотами. Почвы - серые лесные, дерново-подзолистые, дерново-глеевые, болотные. В пределах Салаирского кряжа распространены предгорные и горные леса - берёзово- осиновые, пихтово-осиновые (черневые) высокотравные с примесью ели, сосны и обилием кустарников. Леса занимают 26% территории области; 2/3 приходится на лиственные породы, в осн. берёзу (66% от лесопокрытой площади).
Значительная часть Барабинской низменности и Приобского плато занимает лесостепь. В северной части - сочетание осиново-берёзовых колков, разнотравно-злаковых лугов на серых лесных, лугово-чернозёмных, местами солонцеватых почвах с заболоченными лугами, травяными болотами на торфяно- и торфянисто-глеевых почвах. На юго-западе представлены слабоволнистые поверхности с галофитно-разнотравными лугами на луговых засолённых почвах, луговых солонцах. Пониженные участки занимают озёра, болота, осоковые займища, галофитно- разнотравные луга. Южная лесостепь распространена на Обь-Чумышском водоразделе. На месте луговых степей и остепнённых лугов с выщелоченными чернозёмами господствуют агроценозы. На юго-западе Новосибирской области - степная зона, поверхность которой в основном распахана. Местами сохранились небольшие участки типчаково-ковыльных степей на южных чернозёмах. В понижениях господствуют галофиты на солонцах, солончаках, солончаковатые болота. Изредка встречаются берёзовые и осиновые колки.
Богат и разнообразен животный мир лесной зоны. Здесь обитают лось, косуля, медведь, соболь, белка. По долинам расселился бобр. Из птиц обычны глухарь, рябчик, тетерев; много водоплавающих (утка, гусь, крохаль, лысуха). В лесостепи обитает лиса, встречается косуля, многочисленны суслик, хомяк, полёвка. Водно-болотные угодья богаты представителями пернатых. В озёрной системе Чаны в период гнездования появляется более 200 видов птиц, 8 из которых занесены в Красную книгу РФ; на оз. Чаны летом обитает до 220 тыс. уток. На Щучьих озёрах в период миграции останавливается до 2000 гусей и 1500 журавлей. В степной зоне обычны суслик, тушканчик, полёвка. Из хищников - степная лисица, волк, хорёк. Из птиц - дрофа, степной орёл, стрепет, журавль-красавка.
Состояние и охрана окружающей среды.
Экологическое состояние Новосибирской области напряжённое. Общий объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет 548,3 тыс. т, в т. ч. от стационарных источников - 228,4 тыс. т, от автомобильного транспорта - 319,9 тыс. т (2010 год). Основные источники загрязнения - Новосибирская ТЭЦ-4, Барабинская ТЭЦ, ПО «Искитимцемент», Новосибирский оловокомбинат, Новосибирский электродный завод. По уровню загрязнения г. Новосибирск приближается к 20 самым грязным городам России. Практически повсеместно загрязнены водные объекты, 25% проб питьевой воды не соответствуют стандартам по санитарно-химическими показателям и 10% - по бактериологическим (Барабинский, Каргатский, Куйбышевский, Доволенский, Новосибирский районы). Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты превышает 560 млн. м3; возрастает объём загрязнённых вод без очистки. Основные источники загрязнения - «Горводоканал» (Новосибирск), Куйбышевский химический завод и др. Доля нормально очищенных сточных вод - менее 50%. Накопление фенолов, нефтепродуктов, азота нитритного, аммонийного и др. загрязняющих веществ происходит в озёрах Урюм, Чаны, Малые Чаны, Яркуль, Сартлан, Убинское, а также вблизи плотины Новосибирской ГЭС и на отд. участках водохранилища. Наибольшая токсичность в р. Обь наблюдается в августе ниже г. Новосибирск. За последние десятилетия в 2 раза сократились площади ценных кедровых, еловых, пихтовых лесов. Деградированы экосистемы сухих степей, коренные комплексы которых сменились агроценозами, обострились проблемы снижения плодородия почв в результате водной и ветровой эрозии, активизации процессов опустынивания.
На территории Новосибирской области - 25 заказников (в т. ч. Кирзинский), 50 памятников природы (в т. ч. Гуськовский рям, Петеневские ельники, Троицкая степь).
Население
Русские составляют 93,1% населения Новосибирской области. Проживают также немцы (1,2%), украинцы (0,9%), татары (0,9%), узбеки, казахи, таджики и др. (2010 год, перепись).
С начала 1990-х годов до начала 2000-х годов демографическая ситуация Новосибирской области характеризовалась снижением численности населения (более чем на 120,0 тыс. человек в 1990-2008 годы), главным образом из-за естественной убыли (макс. показатель 5,7 на 1000 жителей, 2000 год). С 2005 года естественная убыль сокращается (0,7 на 1000 жителей, 2010 год, перепись). С 2008 года численность населения немного возрастает за счёт миграционного притока (36 на 10 тыс. жителей, 2008 год; 38 на 10 тыс. жителей, 2010 год) - одного из самых высоких (наряду с Томской обл.) в Сибири. Рождаемость (13,2 на 1000 жителей) немного выше средней по РФ, смертность - немного ниже среднероссийских показателей (13,9 на 1000 жителей). Доля женщин около 53%. В возрастной структуре населения доля лиц моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 15,7%, старше трудоспособного возраста - 21,7% (2009 год). Средняя ожидаемая продолжительность жизни 68,9 лет (мужчины - 63,0, женщины - 75,0). Средняя плотность населения 15,1 чел./км2. Доля городского населения 77,6% (2012 год; 74,5% в 1989 году). Крупнейшие города (тыс. человек, 2012 год): Новосибирск (1498,9), Бердск (98,8) и Искитим (59,1), которые с г. Обь (26,1), посёлками городского типа Краснообск (19,0), Кольцово (13,0) и рядом др. населённых пунктов образуют т. н. Новосибирскую городскую агломерацию с населением около 1,9 млн. человек (свыше 70% жителей области; крупнейшая в Сибири). Др. крупные города (тыс. чел., 2012 год): Куйбышев (44,8), Барабинск (30,1), Карасук (28,5).
Религия
Большинство верующих - православные. Зарегистрировано (на 1.5. 2013 год) 86 православных религиозных организаций, принадлежащих Новосибирской митрополии [епархия под названием Новониколаевская учреждена в 1924(?) год, с декабря 2011 года - Новосибирская митрополия] РПЦ. В их числе - 6 монастырей. В Новосибирской области действуют 75 протестантских организаций различных деноминаций [евангельские христиане-баптисты, адвентисты седьмого дня, евангельские христиане (евангелисты), лютеране, пятидесятники, пресвитериане и др.], 12 мусульманских, 8 организаций Римско-католической церкви, 5 буддистских, 3 старообрядч. (Древлеправославной поморской церкви, Русской древлеправославной церкви и Русской православной старообрядч. церкви); по одной организации имеют Армянская апостольская церковь и иудаисты. Зарегистрировано также 3 организации свидетелей Иеговы, 2 - Международного общества сознания Кришны, по одной - бахаитов и Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) и др. В Новосибирской области находится Сибирское отделение Российского библейского общества.
Исторический очерк
Первые люди на территории Новосибирской области появились в конце плейстоцена. Западносибирская низменность была тогда сильно обводнена, для обитания были пригодны лишь гривы и вторые надпойменные террасы крупных рек. На стоянках Волчья Грива, Венгерово 5, Новотартасская (около 14,5 тыс. лет назад; Каргатский и Венгеровский р-ны) получена представительная коллекция фауны (мамонт, бизон, дикая лошадь и др.) и небольшое количество каменных изделий (миниатюрные ножевидные пластины, скребки, отщепы) из местного руслового кварцитового галечника и кремня с Алтая. На юге региона есть находки массивных каменных орудий, близких верхнему палеолиту Алтая [стоянка Елбань 3 (Маслянинский р-н) и др.; в основном приурочены к Салаирскому кряжу], вероятно, более древних.
Неолит Новосибирского Приобья представлен верхнеобской неолитической культурой. Показательны круглодонные керамические сосуды с зонами прочерченных волнообразных и прямых линий, образующих взаимопроникающие фигуры, каменные изделия в осн. на ножевидных пластинах и отщепах (скребки, ножи, проколки, комбиниров. орудия, топоры). На могильнике Ордынское 1 обнаружены костяные орудия и скульптурка в виде головы лося. В Барабинской лесостепи неолит известен в основном по могильникам (Сопка 2/1, Корчуган; IV тысячилетие до н. э. по радиоуглеродным датам): грунтовые трупоположения вытянуты на спине головой на северо-восток; миниатюрные круглодонные и остродонные сосуды украшены в отступающе-накольчатой технике; каменные наконечники стрел, миниатюрные топорики-тёсла, скребки, нуклеусы; костяные игловидные наконечники стрел (в т. ч. с биконической головкой), основа вкладышевого ножа, проколки; подвески и нашивки из кости и зубов животных, створок раковин, ожерелье в виде костяных фигурок водоплавающих птиц (Корчуган). В культурном отношении эти памятники своеобразны и более тяготеют к приобским традициям. На более позднем могильнике Протока (конец V тысячилетия до н. э.) выявлено земельное сооружение, где были вторичные захоронения около 30 человек, керамика с прочерченными линиями и рядами овальных ямочных наколов, каменные и костяные орудия и украшения.
Древнейшие памятники эпохи раннего металла - в основном могильники усть-тартасской культуры (IV- начало III тысячилетие до н. э.; территория Кыштовского, Усть-Таркского, Венгеровского р-нов): преимущественно вторичные, ярусные, коллективные захоронения; архаичный («неолитоидный») инвентарь, своеобразная керамика, бронзовые пронизки. В Барабинской лесостепи к этой же эпохе относятся памятники байрыкского типа гребенчато-ямочной керамики культуры с неолитоидным инвентарём; известны вторичные трупоположения, обломок бронзового ножа. В III тысячилетии до н. э. на смену этим культурам пришла одиновская культура (или тип в рамках культуры гребенчато-ямочной керамики), выделенная в Приишимье и захватывающая на востоке значительная часть территории Новосибирской области: в основном баночные сосуды с чередующимися рядами насечек, гребенчатого штампа, ямочных наколов и «жемчужин»; архаичный каменный и костяной инвентарь; бронзовые наконечники копий и кельты, показательные для сейминско-турбинской культуры; наряду с коллективными, всё больше становится индивидуальных трупоположений, вытянутых на спине, с резко приподнятой головой и верхней частью туловища (благодаря конструктивным особенностям могилы). На основе этих традиций в лесостепи Обь-Иртышского междуречья формируется кротовская культура. В зоне ленточных боров Приобья с севера распространяется самусьская культура.
В конце III - начале II тысячилетий до н. э. кротовская культура эволюционирует в позднекротовскую, что связано с проникновением носителей фёдоровской культуры (см. Андроновская культура), европеоидов, которые затем постепенно вытеснили на север или ассимилировали аборигенов (северных монголоидов). Памятники пришельцев представлены в основном могильниками (на территории Коченёвского, Куйбышевского, Чановского районов): скорченные на боку трупоположения или сожжения; могилы взрослых - под курганами, детей часто хоронили в грунтовых некрополях. В позднем бронзовом веке фёдоровская культура сменяется ирменской культурой. На северо-западе (Кыштовский р-н) известны поселения барабинского варианта сузгунской культуры: обширные полуземлянки; горшковидная керамика, в верхней части сосуда геометрические узоры чередуются с рядами ямочных наколов, «чаечным» штампом, сложными композициями.
К началу раннего железного века лесостепную зону занимала местная позднеирменская культура (наряду с традиционными формами, появляются крупные горшки с выраженным, отогнутым внутрь венчиком, с 2 рядами жемчужных наколов и резным орнаментом; кроме могильников, известны погребения младенцев в полах жилищ). Резкое похолодание привело во второй половине X-VII веках до н. э. к мощным миграционным потокам с севера и запада, в результате чего на позднеирменских памятниках присутствуют комплексы керамики красноозёрской, позднесузгунской, берликской, атлымской культур, формируется завьяловская культура (см. Крестовой керамики культура).
С VI века до н. э. в западной части территории Новосибирской области располагалась саргатская культура, восточнее её - большереченская культура, в Центр. Барабе - область их смешения. На северо-западе, в предтаёжной зоне (Кыштовский р-н), локализованы памятники новочекенской культуры (IV-III веков до н. э.; наземные дома, курганные могильники, тонкостенные круглодонные сосуды с гребенчато-ямочной традицией в орнаментации, бронзовые предметы в основном таёжного облика). Между IV и II веками до н. э. в зоне ленточных боров Приобья проявляются носители таёжной кулайской культуры. Постепенно адаптируясь к местным условиям и продвигаясь вдоль Оби на юг, её носители смешивались с носителями большереченской культуры. На этой основе формируются памятники верхнеобской культуры второй половины I тысячилетия н. э., в которой выделяется несколько этапов (для одинцовского этапа, V-VI века, изучались городища, трупоположения в неглубоких могилах под невысокими курганами, отмечена искусственая деформация черепов, среди находок - бляшки с изображением медвежьих голов и лап). В III-V веках в Прииртышье, в зону позднесаргатского населения, с северо-запада, по акваториям рек Омь и Тара, проникают носители сперановского этапа потчевашской культуры. К числу уникальных памятников, связываемых с эпохой экспансии гуннов на запад, относится погребение 688 на могильнике Сопка 2 [среди находок - железный однолезвийный меч с богатым навершием (рис.), в металлич. ножнах, с нефритовой портупейной скобой].
Во второй половиен VI века Южная Сибирь вошла в зону влияния Тюркского каганата. У носителей верхнеобской культуры появляются многочисл. изделия, связанные с тюркским миром, - поясные гарнитуры, серьги, подвески и др. С середины VIII века в лесостепное Обь-Иртышье проникают группы населения с культурой тюркского круга (подкурганные захоронения с чучелом лошади), которые смешиваются с носителями потчевашской культуры (горносталевский этап). В Новосибирском Приобье в среде верхнеобской культуры начинают распространяться погребения с трупосожжением, что, вероятно, связано с временным подчинением этих земель Кыргызским каганатом. Среди находок - фрагменты кожаных поясов с бронзовыми гарнитурами, бронзовые серьги, бубенчики, точильные камни, китайские и хорезмские монеты, используемые в качестве украшений, железные наконечники стрел, копий, костяные накладки на лук. Городища с мощными оборонительными сооружениями свидетельствуют о сложной этнополитической обстановке в регионе. В целом же в западных регионах (Бараба) процесс тюркизации происходил в обстановке стабильности этнокультурных отношений между автохтонным и пришлым населением. На северо-западе, в зонах, менее пригодных для адаптации тюркского населения, в XI-XIV веках оставались носители потчевашской культуры (усть-ишимский этап), испытывавшие лишь влияния культур древнетюркского круга.
В XIII-XV веках территория современной Новосибирской области входила в состав Золотой Орды, а после её распада находилась под властью правителей Сибирского ханства. По источникам в XIV-XVI века на территории Новосибирской области известно несколько этнокультурных групп: барабинские татары на западе, тарские татары и южные остяки (ханты) на северозападе, чатские татары в Новосибирском Приобье. Они сложились в ходе длительного процесса взаимодействия аборигенного угорского, отчасти самодийского, населения с волнами тюркоязычных мигрантов с юга; соотношение этих компонентов и предопределило сложившиеся этнокультурные структуры с многоотраслевой экономикой, где осн. роль принадлежала разным формам скотоводства, земледелие (на юге Новосибирской области известно с позднего бронзового века) было подсобным, фактически дополняя собирательство.
Расселение русских на территории современной Новосибирской области началось с конца XVI века в ходе присоединения Сибири к Русскому государству, однако постоянные русские поселения возникли здесь только в конце XVII века: Умревинский (1703 год), Чаусский (1713 год) и Бердский (1716 год) остроги, а также построенные в 1722 году форпосты Усть-Тартасский, Каинский и Убинский. Под их защитой возникали деревни, служившие базами для дальнейшего продвижения русских на юг и очагами аграрной колонизации региона. В 1708-1782 годы территория совр. Новосибирская облсать входила в Сибирскую губернию, в 1782-1804 годы - в Тобольскую губ. (до 1796 года Тобольское наместничество). В 1779-1796 годы южной и восточной части современной Новосибирской области входили в Колыванскую обл. (1779-1783 годы) и Колыванскую губ. (1783-1796 годы). В 1804-1921 годы вся территория современной Новосибирской области находилась в составе Томской губ.
В 1730-х годах через территорию современной Новосибирской области прошёл Сибирский тракт, что стимулировало хозяйств. развитие региона. В 1765 году начал работать казённый Сузунский медеплавильный завод, на базе которого был создан единственный за Уралом Сузунский монетный двор (1766-1847 годы). Крупнейшими городами региона в XIX - начале XX веках являлись Каинск (ныне Куйбышев; преобразован в город в 1782 году), Колывань (преобразован в город в 1822 году; с 1925 года село, с 1964 года пос. гор. типа) и Новониколаевск (ныне Новосибирск; город с 1903/1904 года).
Ключевое значение для развития региона сыграли строительство и пуск Транссибирской магистрали, а также ответвлений от неё на Алтай и в Срднюю Азию. Развитие железнодорожного транспорта и одновременно Обского пароходства способствовало превращению региона в важный транспортный узел и формированию здесь перерабатывающей промышленности (маслоделия, мукомольной и крупчатой, винокурения, пимокатной и др.), что существенно повысило товарность сельского хозяйства. Основным источником пополнения населения являлись организованные (особенно интенсивные в годы столыпинской аграрной реформы) и стихийные крестьянские переселения из Европейской России.
В 1921-1925 годы большая часть современной Носибирской обалсти входила в состав Новониколаевской губернии, затем Сибирского (1925-1930 годы) и Западно-Сибирского (1930-1937 годы) краёв. В начале 1930-х годов на территории области началась коллективизация сельского хазяйства. К 1931 году колхозы объединили более 50% крестьянских хозяйств, к 1937 году - более 90%. Форсированная коллективизация начала 1930-х годов вызвала значительное сокращение сельско-хозяйственного производства (уровень производства зерна 1920-х годов достигнут вновь только в 1937 году), особенно в животноводстве, и сопровождалась репрессиями против крестьянства, гл. обр. в виде высылки на спецпоселения (с территории современной Новосибирской области были высланы около 15 тыс. человек). В 1930-е годы началось создание промышленной базы региона с преобладанием строительных и машиностроительных отраслей: построены горный завод (ныне Новосибирское авиационное ПО имени В.П. Чкалова), завод «Сибкомбайн», Чернореченский цементный завод, паровозоремонтный завод.
Новосибирская обалсть образована 28 сентября 1937 года. В 1938 году статус города получил Искитим, в 1940-х годы - Болотное (1943 год), Бердск, Купино (оба 1944 год), Тогучин (1945 год), Чулым (1947 год), позднее - Карасук (1954 год), Каргат (1965 год), Обь (1969 год). В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, в Новосибирской области было эвакуировано свыше 70 пром. предприятий, в т. ч. Красногорский приборостроит. завод, Харьковский радиозавод (на его базе в 1946 году создан Бердский радиозавод, с 1985 года производственное объединение «Вега»), Воронежский завод «Электросигнал», завод «Светлана», Моск. завод Метростроя, Кусковский химич. завод, Моск. прожекторный завод, металлургич. завод «Запорожсталь», более 20 номерных заводов, находившихся в ведении наркоматов авиационной промышленности, боеприпасов, вооружения, а также учреждения медицины, образования и культуры. Это способствовало формированию и развитию в Новосибирской области оборонной промышленности, чёрной и цветной металлургии, машиностроения, химическая и строительная отраслей, культурной и научно-образовательной сферы. В 1941-1945 годы на территории Новосибирской области было выпущено 125 млн. снарядов и мин, 15797 самолётов, 6 бронепоездов, сдано свыше 1,6 млн. т хлеба и свыше 163 тыс. т мяса и др. продуктов. Сформировано более 10 крупных воинских объединений, в т. ч. 25-я гв., 140-я Сибирская, 96-я гв., 12-я гв. и 18-я гв. стрелковые дивизии. В 1943 в Новосибирске открылся Западно-Сибирский филиал АН СССР. В том же году из состава Н. о. выделена Кемеровская область, в 1944 году - Томская область. В 1950-1960-е годы развивалось среднее и тяжёлое машиностроение, военно-промышленный комплекс, введены в строй крупные объекты тепло- и электроэнергетики (в т. ч. Новосибирская ГЭС).
Хозяйство.
Новосибирская область входит в Западно-Сибирский экономический р-н, является важным индустриальным регионом (удельный вес в рос. ВВП 1,3%, 2010 год). Объём промышленной продукции (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) примерно в 5,5 раза превышает объём сельско-хозяйственной продукции (2010 год). Новосибирская область - единственный российский производитель коксового оборудования, олова и его сплавов (2009 год); в экономике РФ выделяется также производством обогатительного горного и медицинского оборудования, стальных труб, входит в десятку лидеров по производству сборных железо-бетонных конструкций и изделий, пива, некоторых видов сельско-хозяйственной продукции (17,6% льноволокна, 2-е место после Алтайского края; 3,8% зерна, 2010 год).
Структура ВРП по видам экономической деятельности (%, 2009 год): обрабатывающие производства 15,9, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 14,9, оптовая и розничная торговля, различные бытовые услуги 14,6, транспорт и связь 13,9, сельское и лесное хозяйство 7,9, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение 7,0, здравоохранение и социальные услуги 5,5, образование 5,4, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 4,7, строительство 3,4, добыча полезных ископаемых 3,3, др. отрасли 3,2. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций; %): частная 92,1, муниципальная 3,1, общественные и религионые организаций (объединений) 1,9, государственная 1,1, прочие формы собственности 1,7.
Экономически активное население 1422 тыс. человек, из них в экономике заняты свыше 90%. Структура занятости населения по видам экономической деятельности (%, 2010 год): оптовая и розничная торговля, различные бытовые услуги 19,5, обрабатывающие производства 14,2, транспорт и связь 9,6, сельское и лесное хозяйство 9,4, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 8,8, образование 8,4, строительство 6,7, здравоохранение и социальные услуги 6,4, прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 4,5, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 2,4, др. виды деятельности 10,1. Уровень безработицы 7,6%. Денежные доходы на душу населения 16,1 тыс. руб. в месяц (2010; 85,2% от среднего по РФ); 16,7% населения Новосибирской области имеет доходы ниже прожиточного минимума.
Промышленность
Объём промышленной продукции 288,2 млрд. руб. (2010 год), из них 73,8% приходится на обрабатывающие производства, 20,3% - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 5,9% - на добычу полезных ископаемых. Отраслевая структура обрабатывающих производств (%): пищевая промышленость 36,8, машиностроение 22,9, металлургия и производство готовых металлоизделий 10,0, химическаводст промышленность 9,8, произ-во стройматериалов 8,5, полиграфическое производство 3,4, др. отрасли 9,6.
Добывают нефть (месторождения Верх-Тарское, Малоичское и др. разрабатываются компанией «ТНК-Уват») в северо-западной части области; каменный уголь (месторождения Горловское-1, Колыванское, Ургунское и др. - компания «Сибирский Антрацит») - в юго-восточной части. Действуют обогатительные фабрики «Листвянская-1» и «Листвянская-2» (Искитимский р-н; принадлежат компании «Сибирский Антрацит»).
Установленная мощность электростанций 3100 МВт (2010 год). Производство электроэнергии (табл. 1) удовлетворяет потребности области на 80-90%. Крупнейшие электростанции: 4 ТЭЦ в Новосибирске (общей мощностью свыше 2400 МВт), Новосибирская ГЭС (455 МВт), Барабинская ГРЭС (г. Куйбышев; свыше 110 МВт).
Ведущие металлургические предприятия расположены гл. обр. в Новосибирске - оловянный комбинат, аффинажный завод (драгоценные металлы в слитках, порошке, гранулах), металлургический завод им. Кузьмина (листовой прокат, трубы и др.), завод химических концентратов (топливо для ядерных реакторов), а также в Искитимском р-не - предприятие «Энергопром - Новосибирский электродный завод» (один из крупнейших российских производителей графитированных, угольных электродов, катодных блоков, прокалённого нефтяного кокса и электродной массы; входит в группу «Энергопром»).
Основной специализацией машиностроения до 1990-х годов было произ-во продукции оборонного назначения (составляла до 60% пром. продукции области, по концентрации оборонных предприятий Новосибирской области была одним из лидеров в СССР). Крупнейший центр машиностроения области - Новосибирск, на предприятиях которого, наряду с продукцией для нужд ОПК (авиац. ПО имени В.П. Чкалова, приборостроительный завод, «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна»), выпускается различное промышленное оборудование (НПО «Элсиб», «Сибэлектротерм», «Сиблитмаш»), приборы («Корпорация - Новосибирский завод "Электросигнал"»), станки («Тяжстанкогидропресс», «Станкосиб») и сельско-хозяйственная техника (НПО «Сибсельмаш»). Электромеханический завод (г. Бердск; изделия точной механики и электромеханики, в т. ч. электроприводы; горношахтное оборудование).
Одно из крупных предприятий химической промышленности - «Химпласт» (продукция на основе пластифицированного поливинилхлорида). ПО «Сиббиофарм» (г. Бердск) выпускает микробиологическую продукцию (ферментные препараты, кормовые антибиотики и смеси, средства защиты растений и др.).
Ведущее полиграфическое предприятие - «Советская Сибирь» (Новосибирск; одна из крупнейших российской типографий по выпуску газет, журналов, рекламной продукции).
Предприятия промышленности стройматериалов (основной центр - г. Искитим) выпускают цемент [«Искитимцемент»; произ-во св. 1,8 млн. т цемента в год; строится (2013 год) новый завод мощностью 1,3 млн. т в год], облицовочные плиты из мрамора и гранита, щебень («Искитиммраморгранит»), сэндвич-панели (завод «Термолэнд»), железобетонные и асбестоцементные изделия, кирпич (ряд заводов в Новосибирске, Бердске, Куйбышеве, посёлках городского типа Маслянино, Дорогино Черепановского р-на).
Из отраслей пищевой промышленности наиболее развиты молочная, мясная, мукомольная и комбикормовая. Действует ряд предприятий по выпуску молочной и мясной продукции в городах Новосибирск, Барабинск, Искитим, Карасук, Татарск; комбикормовый завод (Барабинск; комбикорма, кормовые концентраты, мука, хлебобулочные изделия), птицефабрика (Бердск) и др. Крупное производство кондитерских и хлебобулочных изделий в Новосибирске. Среди пивоваренных заводов - «Сибирская пивоварня Хейнекен» (Новосибирск), «Глюкауф» (Бердск).
Ведущий промышленный центр - Новосибирск; др. важные центры - Бердск, Искитим, Барабинск.
Внешнеторговый оборот Новосибирской области 3752,0 млн. долл. США (2010 год), в т. ч. экспорт 1680,9 млн. долл. Экспортируются (% от стоимости): машины, оборудование и транспортные средства (св. 70), продукция топливно-энергетического комплекса (св. 12), химич. пром-сти (св. 7). Импортируются (% от стоимости): продукция машиностроения (гл. обр. оборудование и транспортные средства; свыше 60), продовольствие и сельскохозяйственное сырьё (около 12), продукция химической промышленности (около 12), металлы и изделия из них (около 11).
Сельское хозяйство
Стоимость сельско-хозяйсвтенной продукции 52,7 млрд. руб. (2010 год), в т. ч. на долю животноводства приходится около 55%. Сельско-хозяйсвтенного угодья составляют чуть более 35,0% территории Новосибирской области (из них пашня - более половины). Выращивают зерновые (67,1% посевных площадей; табл. 2), кормовые (29,4%), технические культуры (1,6%, гл. обр. лён), картофель и овощи (1,9%). Животноводство специализируется на мясомолочном скотоводстве, птицеводстве; разводят овец и коз (табл. 3, 4). Развито пчеловодство. Северо-западная часть области - важный район молочного животноводства и земледелия, юго-заподная часть специализируется на тонкорунном овцеводстве. Бо́льшая часть сельско-хозяйсвтенных угодий (свыше 90%) относится к землям сельско-хозяйственных организаций; свыше 7,0% занимают земли фермерских (крестьянских) хозяйств; около 2,0% земель находится в личном пользовании граждан. Преобладающая доля зерна (81,0%, 2010 год), свыше 50% скота и птицы на убой, свыше 60% молока производится сельско-хозяйственными организациями; свыше 95% картофеля, свыше 90% овощей - в хозяйствах населения.
Транспорт
Длина железных дорог 1511 км (2010 год). Территорию области с запада на восток пересекает Транссибирская магистраль (Татарск - Барабинск - Каргат - Чулым - Обь - Новосибирск - Болотное). Крупный железнодорожный узел - Новосибирск; узловые железнодорожые станции в городах Татарск, Карасук. Длина автодорог с твёрдым покрытием 11,5 тыс. км. По территории области проходят 2 федеральные автотрассы: «Байкал» (Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск - Улан-Удэ - Чита), Чуйский тракт (Новосибирск - Бийск - Ташанта/граница с Монголией). Длина внутренних водных судоходных путей 647 км (2008 год). Судоходство по р. Обь (порт - Новосибирск). Международный аэропорт Толмачёво. Метрополитен в Новосибирске.
Здравоохранение
В Новосибирская область на 10 тыс. жителей приходится: врачей - 50,2, лиц среднего медицинского персонала - 93,3; больничных коек - 102,7 (2009 год). Скорую медицинскую помощь оказывают 12 подстанций (г. Новосибирск), станция скорой медицинской помощи (г. Куйбышев), 31 отделение центральных районных и городских больниц, 14 пунктов при участковых больницах. Заболеваемость на 100 тыс. жителей составляет 132,8 случая; алкоголизм - 1466,6; зарегистрировано 2893 новых случая ВИЧ-инфекции (2009 год). Общая смертность на 1000 жителей 14,1 (2009 год). Основные причины смерти: болезни системы кровообращения, внешние причины и новообразования (82%); болезни органов дыхания (3,6%), органов пищеварения (3,5%), инфекции и паразитарные болезни (2,3%) (2009 год). Бальнеологичейской и грязевой курорт Карачи, курортные местности с термальными (от 30 до 120 °C) минеральными, радоновыми водами.
Образование
Учреждения науки и культуры. В 722 дошкольных учреждениях воспитываются 94,8 тыс. детей, в 1092 общеобразовательных школах обучаются свыше 257,9 тыс. учащихся, в 47 средних специальных учебных заведениях - 38 тыс. студентов (2010/2011 учебный год). Действуют 37 вузов (включая филиалы; около 154 тыс. студентов), в т. ч. 34 вуза в Новосибирске, филиалы 2 вузов в Куйбышеве. Крупные науч. учреждения, библиотеки, музеи находятся в Новосибирске. Старейшая районная библиотека Сибири (1861 год) работает в Куйбышеве. Функционируют также краеведч. музеи в городах Барабинск, Болотное, Куйбышев, Татарск; сёлах Баган, Венгерово, Довольное и др. В с. Бергуль действует Дом-музей П.П. Бажова (1984 год).
Средства массовой информации
Ведущее областное издание - газета «Советская Сибирь» (г. Новосибирск, с 1919 года, выходит ежедневно, еженедельный тираж 43 тыс. экз.). Городские и муниципальные газеты (все - еженедельно): «Степная нива» (Баганский р-н; тираж 4,3 тыс. экз.), «Барабинский вестник» (Барабинский р-н; 5,6 тыс. экз.), «Бердские новости» (г. Бердск; с 1931 года, 5 тыс. экз.), «Искитимская газета» (Искитимский р-н; 5 тыс. экз.), «Наша жизнь» (Карасукский р-н; 10 тыс. экз.), «За изобилие» (Каргатский р-н; 4,7 тыс. экз.), «Маяк Кулунды» (Купинский р-н; с 1930 года, 6,8 тыс. экз.), «Аэро-Сити» (г. Обь; с 1990 года, 2,5 тыс. экз.), «Черепановские вести» (Черепановский р-н; с 1930 года, 6,3 тыс. экз.) и др. Радиовещание (регулярное) с 1926 года, телевидение с 1957 года. Трансляцию теле- и радиопрограмм осуществляет ГТРК «Новосибирск» (основана в 1992 году путём объёдинения Новосибирского радиоцентра и Комитета по телевидению и радиовещанию), областная телерадиокомпания «Областная телерадиовещательная сеть» (ОТС; с 1998 года, имеет филиалы и корреспондентские пункты в городах Искитим, Болотное, Карасук, Куйбышев, рабочих посёлках Сузун, Колывань, Мошково и др.), Радио «Слово» (с 1993 года) и др.
Архитектура и изобразительное искусство
Наиболее ранние памятники искусства на территории Новосибирской области - орнаментированная керамика, украшения, культовые фигурки из камня и кости культур неолита. В бронзовом веке к ним добавляются изделия из бронзы. К IV веку до н. э. - IV век н. э. относятся литые антропозооморфные фигурки кулайской культуры. В Средневековье на развитие изобразительных и прикладных искусств (ременные гарнитуры, узда и др.) существенное влияние оказали культуры тюркского круга.
Архитектура до конца XVIII века была почти исключительно деревянная. С продвижением российской колонизации в начале XVIII века построены несохранившиеся деревянные остроги и форпосты с простыми планами и несколькими башнями. Первый среди них - Умревинский острог близ с. Умрева, на правом берегу Оби (1703 год, упразднён к концу XVIII века; сохранились остатки зданий), с одной из первых на территории области деревянная церковь Трёх Святителей (1700-е годы, не сохр.). Также не сохранились Чаусский (1713 год; с деревянной Ильинской церковью, 1719 год), Бердский (1716 год) и Барабинский (1718 год) остроги; деревянная крестообразная в плане Вознесенская церковь в пос. Сузун (1765 год, перестроена в 1846 году, 1886-1888 годы, снесена после 1937 года). Древнейший памятник дерев. зодчества на территории Новосибирской области - Спасская церковь с колокольней (1700 год, плотник Андрей Хаваров) в Историко-архитектурном музее под открытым небом близ Академгородка, перевезённая из с. Зашиверское Якутская АССР в 1970-е годы. С проведением Московского тракта в 1733-1735 годы и в конце XVIII-XIX веков построены новые селения, пересыльные пункты, постоялые дворы; сохранилась почтовая контора в Колывани (середина XIX века, ныне почта).
Первые каменные храмы также не сохранились [собор Спаса Нерукотворного в Каинске (ныне Куйбышев) типа «восьмерик на четверике» (1787-1804 годы, разобран в 1939 году), Сретенская церковь в Бердске (1808 год), Богоявленская церковь (1816-1833 годы) в Чаусском остроге (с 1822 года - г. Колывань, ныне посёлок)]. Активизация каменного зодчества связана с осуществлением регулярных планов застройки городов, утверждённых в 1834 году (Каинск, Колывань, томский арх. К. Г. Турский). Сохранились каменные купеческие дома: в Куйбышеве (семьи Лившиц, первая половина XIX века; И.В. Шкроева, конец XIX века; Р.С. Волкова, 1884 год, ныне Дом культуры; В.П. Ерофеева с элементами необарокко, конец XIX века), Колывани (Е.А. Жернакова, 1887 год, и др.), в с. Кыштовка (купца Грибкова, 1905 год); также магазины (лавка купчихи Смирновой в с. Битки с наличниками в духе XVII века, 1904 год), доходные дома, школы (мужская в Колывани, 1898 год; церковно-приходские в кирпичном стиле в сёлах Александро-Невское, Андреевка, Казанка, пос. Горка, конец XIX века), здание представительства фирмы швейных машин «Зингер» в пос. Краснозёрское (начало XX века). Распространены 2-этажные дома с нижним кирпичным этажом и верхним деревянным (П.М. Курнина в г. Куйбышев, 1916 год, ныне администрация Куйбышевского р-на). К редким памятникам промышленной архитектуры XVIII века относятся постройки Сузунского медеплавильного завода (1764-1765 годы, закрыт в 1910 году; здание управляющего, ныне Историко-краеведческий музей; толчельня).
Слабо проявившийся в Новосибирской области классицизм в 1850-1860-е годы сменился расцветом эклектизма. В это время построены первые в Новосибирской области, частично сохранившиеся кирпичные храмы: 5-главая церковь Спаса Нерукотворного в с. Венгерово (1859 год, перестроена в клуб в 1953 году; с 2002 года подворье новосибирского мон. Святых Новомучеников российских); Троицкий собор в Колывани с большими килевидными завершениями четверика (1861-1867 годы, приделы - 1876 год; в 1930-е годы сломаны купол и колокольня). 1880-1890-е годы отмечены сменой русско-византийского стиля (собор Св. Александра Невского в Колывани, 1882-1887 годы) неовизантийским стилем (собор Св. Александра Невского в Новосибирске, 1897-1899 годы, архитекторы К.К. Лыгин, Н. Соловьёв, инж. Н.М. Тихомиров). При этом б. ч. церквей в 1880-1910-е годы построена с преобладанием русского стиля: Покрова на Каракане в с. Завьялово Искитимского р-на (крестообразная в плане, 1888-1896 годы), Святых Константина и Елены в с. Константиновка (1900 год; ныне мельница); близкие по композиции 5-главые (с малыми главами по углам четверика) ц. Рождества Иоанна Предтечи в Каинске (1903-1904 годы, колокольня восстановлена в 1995-1996 годы) и церковь Покровская в с. Покровка Чистоозёрного р-на (1900-1910 годы); церковь Алексия митр. Московского в г. Черепаново (1910-е годы), Николаевская войсковая церковь в Новониколаевске (1913 год, взорвана в 1989 году). Преим. в стиле неоготики возведены римско-католические костёлы (в Каинске, 1909 год, перестроен в корпус швейной фабрики; в с. Александро-Невское, начало XX века, снесён в 1930-е годы; в Новониколаевске, 1905-1909 годы, разрушен в 1960-е годы).
Со строительством Транссибирской магистрали в 1890-е годы активизировалось развитие новых пристанционных посёлков (в т. ч. Александровский, ныне Новосибирск). Сохранились пассажирские здания, депо, водоподъёмные сооружения, мастерские, привокзальные комплексы (в Барабинске, Болотном, Ояше, Чулыме и др.); 8-гранные водонапорные башни, часто с деревянным верхом, украшенным резьбой в духе русского стиля (в Коченёве, Чике, Ояше, 1893-1896 годы) и круглые башни, часто с люкарнами и элементами модерна (в Барабинске, Болотном, 1912-1915 годы); насосные станции в Каргате (1912 год), Убинском (1914 год). Среди построек Алтайской железной дороги (1912-1915 годы) - поселок железнодорожников ст. Новосибирск-Южный (1913-1914 годы), комплекс зданий ст. Бердск; Кулундинской железной дороги (Татарская - Славгород; 1912-1916 годы) - станции с круглыми водонапорными башнями в Карасуке и Чистоозёрном (1915-1916 годы). В начале XX века на территории Новосибиской области распространяется стиль модерн: начальные школы и училища в Новониколаевске (1910-1912 годы, арх. А.Д. Крячков), казённый водочный завод в Каинске (1904 год), гланвый корпус больницы переселенч. пункта (1911 год) в с. Купино и др. Строятся также здания в русле неоклассицизма (быв. Коммерч. собрание, 1912-1914 годы), с элементами неоготики (Андреевская школа, 1910-1912 годы; оба - арх. Крячков, в Новониколаевске).
Традиционно активно в Новосибирской области развивалась деревянная архитектура. В 1880-1910-е годы построены, в т. ч. с влиянием русского стиля, деревянной церкви: Свт. Николая в пос. Ордынское (1883 год, перенесена из зоны затопления в 1956 году, завершения не сохр.), Свт. Николая в пос. Маслянино (1896 год), Архангела Михаила в Татарске (1897 год, не сохр.), Вознесенская в с. Шипуново (1899 год, сгорела в 1964 году), Пророка Даниила близ железнодорожного вокзала в Александровском (с 8-гранным шатровым куполом, 1897-1898 годы; снесена в начале 1930-х годов), Св. Серафима Саровского в с. Турнаево Болотнинского р-на (1912-1914 годы); Свт. Николая в Болотном (1912 год, сгорела в 1952 году). В 1920-е годы построены Успенская церковь на новом кладбище в Новониколаевске (1925 год, снесена в 1962 году), церковь Свт. Николая в с. Новолуговое Новосибирского р-на (1926 год). Среди наиболее значимых сохранившихся домов: Кочкарёвых в дер. Амба, Логиновой в с. Ташара (первая пловина XIX века); комплекс домов в Бердске (1898 год), В.Е. Паисова и Ф.М. Помыткина в пос. Колывань, К.П. Бузолина в Новосибирске (1910-е годы), также в Болотном, в сёлах Вьюны, Юрт- Акбалык, Турнаево, Быстровка. В сёлах и городах сохраняются деревянные дома конца XIX - начала XX веков, украшенные резьбой различных типов (пропильной, накладной, рельефной, плоской и др.) - с растительными узорами, геометрическим орнаментом, барочными формами, с орнаментальными элементами классицизма (капители, сандрики и др.) и декоративными элементами модерна.
В 1920-е – середина 1930-х годов возникают постройки в стиле конструктивизма (кинотеатр «Металлист» в Новосибирске, 1932 год), иногда с элементами строгого модерна (Дворец Труда в Новосибирске, 1925-1926 годы, арх. С.А. Шестов, надстроено в 1936 году), позднее - в стиле сов. неоклассицизма (бывшее здание филиала АН СССР в Новосибирске, 1937 год, 1944-1947 годы, архитекторы А.Д. Крячков, Н.Г. Васильев; Дом детского творчества в Искитиме; Дом культуры в пос. Ордынское, 1958 год, и др.). Во второй половине 1930-х годов черты конструктивизма нередко сочетаются с элементами неоклассицизма (здание Новосибирского театра оперы и балета; т. н. Дом грузчиков, или Жилой дом работников речного флота в Новосибирске, 1936-1937 годы, арх. К.Е. Осипов). Среди сооружений промышленной архитектуры - Ново-Троицкий винокуренный завод торгового дома «Братья Ерофеевы» (1867 год) в г. Куйбышев, электростанция в Новосибирске (1924-1925 годы), плотина Маслянинской ГЭС (одна из первых в Сибири; 1947-1951 годы).
Новая активизация строительства происходит в 1990-е годы (башня с городскими часами в Татарске, 1990 год; бизнес-центры в Новосибирске). В 1990-2000-е годы отстраивались первые в Новосибирской области монастыри: Покровский Александро-Невский женский в пос. гор. типа Колывань (1992 год), Михаило-Архангельские женский в дер. Малоирменка и мужской в с. Козиха (оба основаны в 1997 году), Покровский мужской в с. Завьялово (1997 од), Иоанно-Предтеченский мужской в Новосибирске (2001 год; церковь Архангела Михаила, 1999-2003 годы); архиерейское подворье в с. Мочище (1998; надвратная колокольня - 2004-2005 годы). Построены: перекрытая шатром Покровская ц. с планом в виде тетраконха в пос. Чаны (1991-1997 годы); одноглавые церкви - Свт. Николая (1989-2010 годы) и в честь Владимирской иконы Божией Матери (2001-2003 годы, арх. В.Ф. Болотников) в Искитиме, Успенская в пос. Чистоозёрное (2003-2004 годы), Рождества Иоанна Предтечи в с. Криводановка (2000-е годы), церковь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в духе новгородских храмов в с. Новошилово (2002-2006 годы), Равноапостольного кн. Владимира в духе владимирского зодчества XII века в дер. Бурмистрово (2002-2010 годы), Рождества Богородицы в Чулыме (2005-2009 годы), ротондальная церковь Св. Симеона Верхотурского в Черепанове (1997-2001 годы), Введенская с удлинённым восьмериком в пос. Кольцово (1999-2009 годы), Архангела Михаила в духе раннемосковского зодчества в Болотном (2007-2008 годы). Среди новых 5-главых храмов - Спасо-Преображенский собор с 3 ярусами кокошников в Бердске (1992-2001 годы), Троицкий собор в Новосибирске (1999-2008 годы); церкви в честь Казанской иконы Божией Матери в пос. Краснообск (1996-2005 годы), Покровская в пос. Линёво (2003-2011 годы). Также возведены многочисленные часовни (в Новосибирске и др.), дерев. церкви - Всех Святых в Черепанове (1987-1989 годы), Илии Пророка в с. Верх- Ирмень (1998-2001 годы), 5-шатровая церковь Рождества Христова в пос. Горный (1998-2004 годы); Сретенская в Бердске (2005-2007 годы), Успенская в Новосибирске (2007 год).
В XIX – начале XX веков на территории Новосибирской области существовали иконописные мастерские (в Сузуне, мастер И.В. Крестьянников; в Колывани); в 1899 году собор Св. Александра Невского в Новониколаевске расписывали мастера из Мстёры под руководством И.А. Панкрышева. С 1910-х годов работали художники: Н.Г. Дорогов (ученик петербургской АХ), П.И. Ивакин, А.М. Иванов, А.М. Овчинников, П.Г. Якубовский; в 1920-е годы из Москвы в Новосибирскую область выслана график Н.Н. Нагорская (ученица В.А. Фаворского), из Средней Азии приехал С.Н. Липин; из Красноярска - А.В. Вощакин (ученик П.П. Кончаловского), А.П. Лекаренко, А.Н. Никулин, К.Г. Поляшов, Ю.М. Попова. В 1926 году организованы Новосибирский филиал АХРР и общество художников «Новая Сибирь». В 1926-1929 годы в Новосибирске работал художник В.В. Мешков. В 1930 году из Томска приехал художник И.И. Тютиков; из Восточной Сибири - график К.Я. Баранов; в 1931 году из Одессы - художник-монументалист А.А. Бертик и график И.И. Янин; из Омска - художник М.А. Мочалов. В 1920-1930-е годы также работали Г.Г. Ликман, П.Н. Пакшин и др. С 1950-х годов работали художники Э.С. Гороховский, Н.С. Гриднев, Н.Д. Грицюк, Г.Н. Трошкин, скульптор Б.Н. Горовой; в 1965 году из Магадана приехал Л.А. Серков. С 1920-х годов в Новосибирской области активно развивалось монументальное искусство - установлены многочисленные памятники партизанам Граждансой войны 1917-1922 годов (преимущественно обелиски; в с. Черновка с мавританскими элементами, 1956 год). Среди художников 1970-2000-х годов - В.В. Иванкин, А.К. Крутиков, Д.М. Меньшиков, Д.К. Нейфельд, А.Н. Никольский, М. С. Омбыш-Кузнецов, А.С. Тришин, А.А. Хусточко, А.С. Чернобровцев, также монументалисты В.Г. Кирьянов, В.П. Сокол. Продолжают развиваться народные промыслы - кружевоплетение, вышивка (пос. Маслянино), гончарное производство (Колывань).
Музыка
Основа традиционной музыкальной культуры - устное творчество русских, немцев, украинцев, татар (в т. ч. барабинцев) и др. народов. Деятельность многочисленных фольклорных коллективов (среди них - хор русской и казачьей песни «Потомки Ермака», 1984 год, Бердск) координирует государственный Дом народного творчества в Новосибирске (открыт в 1931 году как Дом искусств Сибирского края).
В начале XX века в Новониколаевске (Новосибирске) проводились концерты местных любительских и заезжих оркестров, функционировал музыкально-драматический кружок (1902-1912 годы), открылись частные музыкальные школы С.Н. Завадовского (1916 год), Я. Свенторжецкой (1917 год). Городская музыкальная жизнь активизировалась в начале 1920-х годов. В 1922 году открылся Сибирский государственый театр, на сцене которого шли драмы, комедии, оперы, оперетты, балеты; до 1929 года в рамках театра работала Государственная опера с постоянными хором, оркестром и кордебалетом (солисты приглашались на сезон), с 1923 года её возглавляли дирижёр А.В. Павлов-Арбенин и режиссер Я.А. Гречнев. Оркестр давал также симфонич. концерты. В 1927 году в Новосибирске при местном Радиокомитете были организованы Симфонический оркестр и Оркестр народных инструментов, в 1937 году основана филармония.
В 1941 году в связи с началом Великой Отечественной войны в Новосибирск были эвакуированы многие ведущие музыкальные учреждения страны, в т. ч. Ленинградская филармония, способствовавшая подъёму музыкальной культуры города: Симфонич. оркестр Ленингр. филармонии под руководством Е.А. Мравинского исполнял здесь симфонии Д.Д. Шостаковича (в т. ч. в июле 1942 года исполнена 7-я симфония), Г. Малера, И. Брамса и др. В Новосибирске в эвакуации работали музыковед И.И. Соллертинский, композиторы В.В. Щербачёв, М.И. Блантер, О.Б. Фельцман, А.Л. Локшин, Г.В. Свиридов, дирижёр К. Зандерлинг, Квартет им. Глазунова, певец В.П. Арканов и др. В 1942 году в Новосибирске образовался Союз сибирских композиторов (его первый председатель - деятель музыкального просвещения М.И. Невитов), ныне Сибирская организация Союза композиторов РФ.
В 1945 году открылся Новосибирский театр оперы и балета (среди первых его солистов - Л.В. Мясникова), в 1959 году - Театр музыкальной комедии. В числе ведущих муз. коллективов – Сибирский русский народный хор (1945 год) и Новосибирский симфонический оркестр (1956 год). В Новосибирске функционируют также: Русская академич. оркестр (в 1927-1958 годы Оркестр русских народных инструментов Новосибирского радио, с 1990 года академический, с 2005 года совремнное название), Камерный хор (1981 год), Камерный оркестр и квартет «Filarmonica» (оба 1990 год), Концертный духовой оркестр, фольклорный ансамбль «Рождество» (оба 1993 год; все - в составе филармонии), ансамбль традиционной казачьей культуры «Майдан» (1993 год) и др. коллективы. В 2004 году на базе театра дирижёр Т. Курентзис создал камерный оркестр «Musica Aeterna Ensemble» и хор «New Siberian Singers», специализирующиеся в области аутентичного исполнительства (оба с 2011 года работают в Перми). Новосибирская гос. консерватория (академия) им. М.И. Глинки (1956 год) - центральный музыкальный вуз Сибирского региона. При ней в 1970 году организована специальная музыкальная школа (с 2003 года самостоят.) - среднее учебное заведение регионального значения, одна из лучших в РФ.
В Новосибирской области работали также: композиторы - В.Н. Денбский, А.А. Кенель, Г.Н. Иванов, А.Ф. Муров, А.П. Новиков, Ю.Н. Корнаков, Н.Л. Луганский, Ю.П. Юкечев; музыковеды - А.Н. Котляревский, И.С. Вайнштейн, М.А. Гозенпуд, В.М. Калужский, фольклористы В.В. Мазепус, Г.Б. Сыченко, Ю.И. Шейкин; хормейстер В.С. Левашов; виолончелист Г.И. Пеккер; представители новосибирской скрипичной школы - скрипачи с мировым именем М.А. Венгеров, В.В. Репин.
Первый театральный фестиваль новых музыкальных проектов России «Другие берега» (2004 год, на базе Новосибирского театра музыкальной комедии). Международные фестивали: в Новосибирске и Новосибирской области - Сибирский фольклорный фестиваль (с 1983 года, ежегодно), Маланинский конкурс-фестиваль баянистов и гармонистов (с 1987 года, посвящён памяти сибирского баяниста И.И. Маланина); в Новосибирске - «Сибирские джазовые игрища» (с 2008 года), «Sib Jazz Fest» (c 2009 года, название с 2010 года). Фестиваль русской музыки «Покровская осень» (с 1998 года, ежегодно, Новосибирск). Открытый межрегиональный конкурс вокалистов им. Л.В. Мясниковой (с 2008 года, Новосибирск).
Театр
Театральная жизнь сосредоточена в Новосибирске. Старейшие театры: ТЮЗ (1930 год; с 1999 года «Глобус»), «Красный факел» (1932 год), колхозно-совхозный передвижной (1933 год; с 1991 года «Старый дом»), областной театр кукол (1933 год).
Дополнительная литература:
Справочная книга по Томской епархии. Томск, 1914;
Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. Новосиб., 1977;
Молодин В.И. Кыштовский могильник. Новосиб., 1979;
Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. Новосиб., 1985;
Молодин В.И. Древнее искусство Западной Сибири. Новосиб., 1992;
Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. Новосиб., 2001. Т. 1;
Новосибирская область. Природа и ресурсы. Новосиб., 1978;
Троицкая Т.Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. Новосиб., 1979;
Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И. Археологическая карта Новосибирской области. Новосиб., 1980;
Миненко Н. А. История Новосибирской области с древнейших времен до конца XIX в. 2-е изд. Новосиб., 1983;
она же. По старому Московскому тракту. Новосиб., 1990;
Палеолит Сибири. Новосиб., 1983;
Ткаченко Л.А. Традиционные черты застройки населенных пунктов Новосибирской области // Проблемы охраны и освоения культурно-исторических ландшафтов Сибири. Новосиб., 1986;
Полосьмак Н.В. Бараба в эпоху раннего железа. Новосиб., 1987;
Сасса Г.А. По земле новосибирской. Новосиб., 1988;
Полосьмак Н.В., Чикишева Т. А., Балуева Т.С. Неолитические могильники Северной Барабы. Новосиб., 1989;
Молодин В.И., Глушков И.Г. Самусьская культура в Верхнем Приобье. Новосиб., 1989;
Памятники Новосибирской области. Новосиб., 1989;
Молодин В.И., Соболев В.И., Соловьев А.И. Бараба в эпоху позднего средневековья. Новосиб., 1990;
Баландин С.Н., Баландин В.С. Новосибирск: что остается в наследство? История строительства и архитектура здания театра оперы и балета. Новосиб., 1990;
Древняя керамика Сибири. Новосиб., 1990;
Хентова С.М. Шостакович и Сибирь. Новосиб., 1990;
Баландин С.Н. А. Д. Крячков. Сибирский архитектор. Новосиб., 1991;
Елагин В.С., Молодин В.И. Бараба в начале I тыс. н. э. Новосиб., 1991;
Долнаков А.П. Сибирский архитектор Е. А. Ащепков. Новосиб., 1992;
Матвеев А.В. Ирменская культура в лесостепном Приобье. Новосиб., 1993;
Троицкая Т.Н., Бородовский А.П. Большереченская культура лесостепного Приобья. Новосиб., 1994;
Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Верхнеобская культура в Новосибирском Приобье. Новосиб., 1995;
Гусаченко В.Л., Матвеева Л.Л., Тимяшевская Л.В. Каинск исторический. Новосиб., 1995;
Матвеева Л.Л., Гусаченко В.Л. Колывань историческая. Новосиб., 1996;
Троицкая Т.Н., Соболев В.И. Наш край в древности и средневековье. Новосиб., 1996;
Волков И.А., Казьмин С.П. Основные черты геолого-геоморфологической основы ландшафтов Новосибирской области // Геология и геофизика. Сибирское отделение РАН. 1996. Т. 37. № 2;
Зах В.А. Эпоха бронзы Присалаирья. Новосиб., 1997;
Музыкальная культура Сибири: В 3 т. Новосиб., 1997;
Наша малая родина: Хрестоматия по истории Новосибирской области. Новосиб., 1997;
Вопросы краеведения Новосибирска и Новосибирской области. Новосиб., 1997;
Адамов А.А. Новосибирское Приобье в X–XIV вв. Тобольск; Омск, 2000;
Кравцов В.М., Донукалова Р. П. География Новосибирской области. Новосиб., 2000;
Пивкин В.М. Новосибирские академисты. Очерки об архитекторах Т. Я. Бардте, В. М. Тейтеле и К. Е. Осипове. Новосиб., 2001;
Атлас Новосибирской области. 2-е изд. М., 2002;
Савицкий И.М. Оборонная промышленность Новосибирской области. Опыт послевоенного развития (1946–1963 гг.). Новосиб., 2003;
Шиловский М.В. Политические процессы в Сибири в период социальных катаклизмов 1917–1920 гг. Новосиб., 2003;
Касьянова А.В. Структура и результативность рынков основных строительных материалов на территории Новосибирской области. Новосиб., 2003;
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области. Новосиб., 2003. Кн. 1–2;
Молодин В.И., Соловьев А.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов эпохи средневековья. Новосиб., 2004. Т. 2;
Новосибирская область: проблемы управления пространственным развитием. Новосиб., 2005;
Новосибирская консерватория: 50 лет. Материалы и документы. Новосиб., 2006;
Новосибирская консерватория: 50 лет. Энциклопедический словарь. Новосиб., 2006;
Российская академия наук. Сибирское отделение: 1957–2007. Исторический очерк. Новосиб., 2007;
Кибалов Е.Б., Горяченко В.И. Экономические кластеры Сибири: проблема оценки стратегического синергизма. Новосиб., 2008.
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