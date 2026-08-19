Новосиби́рск

Новосиби́рск — город областного значения в Российской Федерации (РФ), административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области, Новосибирского и Западно-­Сибирского экономического районов. Самый большой город Азиатской части РФ и третий по численности населения город в стране (более 1,6 млн человек по оценке на 2022, агломерация — более 2 млн человек).

Основан в 1893 в ходе строительства Западно-­Сибирской железной дороги. Получил статус города в 1903. До 1926 носил название Ново-Николаевск. С 1917 по 1921 — уездный центр Томской губернии. В ходе Гражданской вой­ны в России 1917–1922 в 1918–1919 город находился под контролем Белого движения , в декабре 1919 занят силами Красной армии. В 1921–1925 — центр Новониколаевской губернии, с 1925 — Сибирского, с 1930 — Западно-­Сибирского края, с 1937 — Новосибирской области. С 1943 по 1958 — город республиканского подчинения РСФСР. Во время Великой Отечественной вой­ны в Н. были эвакуированы более 50 промышленных предприятий, что способствовало развитию в нем среднего и тяжелого машиностроения в послевоенные годы. В 1948 здесь также начал работу секретный завод по переработке урана (ныне Новосибирский завод химконцентратов). В 1950 в Н. был открыт Новосибирский электротехнический институт (ныне Новосибирский государственный технический университет), в 1957 — Сибирское отделение Академии наук СССР, в 1958 — Новосибирский государственный университет, что превратило город в важный научный и образовательный центр.

В 1990 Н. присвоен статус исторического города как центра науки и культуры Сибири, в 2015 — звание «Город воинской и трудовой славы», а в 2020 — звание «Город трудовой доблести».

Лит. : История города. Новониколаевск — Новосибирск: исторические очерки. Новосибирск, 2005; Город Новосибирск. 125 лет / Сост. А. Н. Юмина; ред. Ю. Г. Мартынова. Новосибирск, 2018; Новосибирск: город трудовой доблести / Отв. ред. Д. Г. Симонов. Новосибирск, 2021. Н. В. Татарчук .