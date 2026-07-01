НОВОСЁЛОВ ВАСИЛИЙ РУДОЛЬФОВИЧ

Родился в 1972 году. Окончил МГУ в 1994 г.

Кандидатская диссертация : Война и дворянство в мемуарах французских капитанов XVI столетия (ИВИ РАН, 2000).

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, хранитель коллекции холодного оружия «Оружейной палаты» Музеев Московского Кремля.

Область интересов : Оружиеведение, военная история, история европейского дворянского кодекса чести и дуэли XVI-XVII вв.

Сочинения: Дуэль во Франции XVI – XVII в. // Средние века. Вып. 62. М. 2001.

Суд длинных копий немецких ландскнехтов XVI в. // Право в средневековом мире. СПб., 2001.

Дуэль и социальная репутация во Франции XVI в. // Право в средневековом мире. СПб., 2001.

Религиозные войны во Франции (1562-1598) // Военные перед лицом гражданской войны. М., 2001.

Дуэльный кодекс: теория и практика дуэли во Франции XVI в. // Одиссей. М., 2001;

Обычаи войны и мотивация поведения наемных солдат // Военно-историческая антропология. М. 2002.

Последний довод чести. Дуэль во Франции XVI-XVII столетий. СПб. 2005.