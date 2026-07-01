НОВОСЁЛОВ ВАСИЛИЙ РУДОЛЬФОВИЧ
Родился в 1972 году. Окончил МГУ в 1994 г.
Кандидатская диссертация: Война и дворянство в мемуарах французских капитанов XVI столетия (ИВИ РАН, 2000).
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, хранитель коллекции холодного оружия «Оружейной палаты» Музеев Московского Кремля.
Область интересов: Оружиеведение, военная история, история европейского дворянского кодекса чести и дуэли XVI-XVII вв.
Сочинения: Дуэль во Франции XVI – XVII в. // Средние века. Вып. 62. М. 2001.
Суд длинных копий немецких ландскнехтов XVI в. // Право в средневековом мире. СПб., 2001.
Дуэль и социальная репутация во Франции XVI в. // Право в средневековом мире. СПб., 2001.
Религиозные войны во Франции (1562-1598) // Военные перед лицом гражданской войны. М., 2001.
Дуэльный кодекс: теория и практика дуэли во Франции XVI в. // Одиссей. М., 2001;
Обычаи войны и мотивация поведения наемных солдат // Военно-историческая антропология. М. 2002.
Последний довод чести. Дуэль во Франции XVI-XVII столетий. СПб. 2005.