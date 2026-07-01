НОВОСЁЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

НОВОСЁЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский ре­лигиозный дея­тель, пуб­ли­цист, пра­во­слав­ный свя­той.

Ро­дил­ся в дво­рян­ской се­мье, ис­то­ка­ми свя­зан­ной с сель­ским ду­хо­вен­ст­вом. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Московского университета (1886 год).

В юно­сти был ув­ле­чён идея­ми Л.Н. Тол­сто­го , стал его близ­ким уче­ни­ком и ор­га­ни­за­то­ром од­ной из пер­вых в Рос­сии тол­стов­ских зем­ле­дельческих об­щин (1888 год). Од­на­ко в первой половине 1890-х годов под влия­ни­ем фи­ло­со­фа В.С. Со­ловь­ё­ва, св. Ио­ан­на Крон­штадт­ско­го, стар­цев Оп­ти­ной и Зо­си­мо­вой пус­тынь М.А. Новосёлов от­верг идеи тол­стов­ст­ва и стал при­вер­жен­цем пра­во­слав­ной Цер­к­ви.

В 1902-1917 годы из­дал се­рию книг под общим заглавием «Ре­ли­ги­оз­но-фи­ло­соф­ская биб­лио­те­ка», це­лью ко­то­рой бы­ло при­влечь вни­ма­ние к ду­хов­но­му на­сле­дию хри­сти­ан­ст­ва.

М.А. Новосёлов - один из ор­га­ни­за­торов «Круж­ка ищу­щих хри­сти­ан­ско­го про­све­ще­ния в ду­хе пра­во­слав­ной Хри­сто­вой Церк­ви» (1907 год), в ко­то­рый во­шли многие цер­ков­ные мыс­ли­те­ли пред­ре­во­люционной по­ры (С.Н. Бул­га­ков, В.А. Ко­жев­ни­ков , П.А. Фло­рен­ский и др.). Ав­тор ра­бот в за­щи­ту имя­сла­вия.

По­сле 1917 года стал чле­ном Временного со­ве­та объ­е­ди­нён­ных при­хо­дов г. Мо­ск­ва, при­зы­вал ве­рую­щих за­щи­щать хра­мы от по­ся­га­тельств боль­ше­ви­ков. Пре­сле­дуе­мый вла­стью, жил на не­ле­галь­ном по­ло­же­нии. В этот пе­ри­од М.А. Новосёлов на­пи­сал своё основное со­чи­не­ние - «Пись­ма к друзь­ям» (1922-1927 годы), ко­то­рое рас­про­стра­ня­лось в сам­из­да­те. По­сле из­да­ния «Дек­ла­ра­ции» митрополита Сер­гия (Стра­го­род­ско­го) о ло­яль­но­сти к советской вла­сти (1927 год) стал од­ним из «не­поми­наю­щих» (оп­по­зиционное те­че­ние в РПЦ в 1920-1940-х годах , со­сто­яв­шее из от­ка­зав­ших­ся по­ми­нать за бо­го­слу­же­ни­ем митрополита Сер­гия, а ино­гда и свет­скую власть; см. в ст. Ка­та­комб­ное дви­же­ние).

Ве­ро­ят­но, в конце 1928 года был аре­сто­ван и за­тем при­го­во­рён к 3 го­дам ли­ше­ния сво­бо­ды; от­бы­вая на­ка­за­ние, по­лу­чал до­пол­ни­тель­ные сро­ки (в 1931 и 1937 годы). По­ста­нов­ле­ни­ем «трой­ки» Управ­ле­ния НКВД Во­ло­год­ской обл. 17 января 1938 года при­го­во­рён к выс­шей ме­ре на­ка­за­ния. Рас­стре­лян. Реа­би­ли­ти­ро­ван 6 апреля 1990 года.

Ка­но­ни­зи­ро­ван РПЦ как но­во­му­че­ник (2000 год). День па­мя­ти 8(21) ян­ва­ря.

Сочинения:

Г. Рас­пу­тин и мис­ти­че­ское рас­пут­ст­во. М., 1912;

Пись­ма к друзь­ям. М., 1994;

Пись­ма к Л.Н. Тол­сто­му // Ми­нув­шее. 1994. Вып. 15;

Пе­ре­пис­ка свящ. П.А. Фло­рен­ско­го и М.А. Но­во­се­ло­ва. Томск, 1998.