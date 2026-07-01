НОВОСЁЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
НОВОСЁЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский религиозный деятель, публицист, православный святой.
Родился в дворянской семье, истоками связанной с сельским духовенством. Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1886 год).
В юности был увлечён идеями Л.Н. Толстого, стал его близким учеником и организатором одной из первых в России толстовских земледельческих общин (1888 год). Однако в первой половине 1890-х годов под влиянием философа В.С. Соловьёва, св. Иоанна Кронштадтского, старцев Оптиной и Зосимовой пустынь М.А. Новосёлов отверг идеи толстовства и стал приверженцем православной Церкви.
В 1902-1917 годы издал серию книг под общим заглавием «Религиозно-философская библиотека», целью которой было привлечь внимание к духовному наследию христианства.
М.А. Новосёлов - один из организаторов «Кружка ищущих христианского просвещения в духе православной Христовой Церкви» (1907 год), в который вошли многие церковные мыслители предреволюционной поры (С.Н. Булгаков, В.А. Кожевников, П.А. Флоренский и др.). Автор работ в защиту имяславия.
После 1917 года стал членом Временного совета объединённых приходов г. Москва, призывал верующих защищать храмы от посягательств большевиков. Преследуемый властью, жил на нелегальном положении. В этот период М.А. Новосёлов написал своё основное сочинение - «Письма к друзьям» (1922-1927 годы), которое распространялось в самиздате. После издания «Декларации» митрополита Сергия (Страгородского) о лояльности к советской власти (1927 год) стал одним из «непоминающих» (оппозиционное течение в РПЦ в 1920-1940-х годах , состоявшее из отказавшихся поминать за богослужением митрополита Сергия, а иногда и светскую власть; см. в ст. Катакомбное движение).
Вероятно, в конце 1928 года был арестован и затем приговорён к 3 годам лишения свободы; отбывая наказание, получал дополнительные сроки (в 1931 и 1937 годы). Постановлением «тройки» Управления НКВД Вологодской обл. 17 января 1938 года приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян. Реабилитирован 6 апреля 1990 года.
Канонизирован РПЦ как новомученик (2000 год). День памяти 8(21) января.
Сочинения:
Г. Распутин и мистическое распутство. М., 1912;
Письма к друзьям. М., 1994;
Письма к Л.Н. Толстому // Минувшее. 1994. Вып. 15;
Переписка свящ. П.А. Флоренского и М.А. Новоселова. Томск, 1998.