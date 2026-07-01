НОВОСЕЛИЦКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Среди достопримечательностей Ставропольского края заметная роль принадлежит Новоселицкому историко- краеведческому музею.

В здании, в котором сегодня находится музей, в начале ХХ века располагалась богадельня Александро-Невской церкви. Идея создания музея принадлежит почетному гражданину, заслуженному общественному деятелю Новоселицкого района М.С. Мамонтову.

На протяжении многих лет этот замечательный человек собирал предметы старины и исторические документы. В конце 1980-х годов в местной школе была размещена часть краеведческой коллекции.

В мае 2007 года состоялось торжественное открытие районного краеведческого музея. Общий музейный фонд в настоящее время насчитывает более 1400 предметов хранения.

К числу наиболее интересных экспонатов, представленных в пяти тематических залах, относятся предметы домашней утвари конца XIX, среди которых старинные тульские самовары, утюги, орудия крестьянского труда начала ХХ века, а также изделия рукоделия местных жителей разных периодов.

В Новоселицком историко-краеведческом музее проводятся интересные экскурсии, а также тематические мероприятия, приуроченные к историческим и юбилейным датам.

Иллюстрации:

Районный историко-краеведческий музей (село Новоселицкое).