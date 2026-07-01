НОВОРЖЕВ

НОВОРЖЕВ - город в России, в центральной части Псковской области, центр Новоржевского района.

Население 3,6 тыс. человек. Расположен в 37 км от железнодорожной станции Сущёво, го­род в Рос­сии, в центральной час­ти Псков­ской обл., центр Но­во­ржев­ско­го р-на.

На­зва­ние го­ро­да свя­за­но с тем, что в XI веке с тер­ри­то­рий, где он был ос­но­ван, нов­го­род­ски­ми кня­зья­ми со­би­ра­лась т. н. ржев­ская дань. Ко второй пловине XIII века в Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ке сло­жи­лась Ржев­ская сот­ня (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в «Ус­та­ве о мо­стех» кн. Яро­сла­ва Яро­сла­ви­ча). Её це­нт­ром стал г. Рже­ва (позд­нее - Рже­ва Пус­тая), ко­то­рый впер­вые упо­ми­на­ет­ся в конце 1380-х - начале 1390-х годов (ме­сто­на­хо­ж­де­ние точ­но не оп­ре­де­ле­но; воз­мож­но, на­хо­дил­ся вос­точ­нее или се­ве­ро-вос­точ­нее современного Новоржева). Про­су­ще­ст­во­вал до XVII века, в XVI веке (до 1536 года) центр Пус­то­ржев­ско­го уезда.

Го­род Новоржев ос­но­ван в 1777 году по ини­циа­ти­ве дво­рян Пус­то­ржев­ско­го у. (в свя­зи с пла­ни­ро­вав­шим­ся упразд­не­ни­ем уез­да), под­го­то­вив­ших гео­гра­фическое, эко­но­мическое, по­ли­тическое, со­ци­аль­ное обос­но­ва­ние уч­ре­жде­нию но­во­го го­ро­да в цен­тре уез­да и при­ду­мав­ших название Новоржев. Пе­ред императрицей Ека­те­ри­ной II за этот про­ект хо­да­тай­ст­во­вал из­бран­ный де­пу­та­том от ме­ст­но­го дво­рян­ст­ва И.П. Ела­гин. Уезд­ный (1777-1796, 1802-1927 годы), за­штат­ный (1796-1802 годы) го­род Псков­ской губернии (в 1777-1796 годы Псков­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). Основное на­се­ле­ние вплоть до второй тре­ти XIX века - куп­цы и ме­ща­не. Го­род яв­лял­ся важ­ным тор­го­вым цен­тром ре­гио­на, там про­хо­ди­ло 6 еже­годных яр­ма­рок (основные пред­ме­ты тор­гов­ли - лён-дол­гу­нец, до­маш­няя ут­варь, про­дук­ты сельского хозяйства).

Советская власть ус­та­нов­ле­на 27 октября (9 ноября) 1917 года. В 1918 году, во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, в Новоржеве рас­по­ла­гал­ся штаб Западного фрон­та РККА. Рай­он­ный центр Ле­нин­град­ской области (1927-1935 годы), Ка­ли­нин­ской обл. (1935, 1941-1944 годы), Ве­ли­ко­лук­ско­го (1935-1937 годы) и Опо­чец­ко­го (1937-1941 годы) ок­ру­гов Ка­ли­нин­ской обл. В Великую Отечественную вой­ну 16 июля 1941 года ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми, прак­ти­че­ски пол­но­стью раз­ру­шен. 29 февраля 1944 года ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Крас­ной Ар­мии в хо­де Ста­ро­рус­ско-Но­во­ржев­ской опе­ра­ции. С 1944 года рай­он­ный центр Псков­ской обл.

В 1778 году императрицей Ека­те­ри­ной II ут­вер­ждён ре­гу­ляр­ный план за­строй­ки го­ро­да. Со­хра­ни­лись: дом, в ко­то­ром не­од­но­крат­но ос­та­нав­ли­вал­ся А.С. Пуш­кин (1820-1830-е годы), ком­плекс ба­зар­ной пло­ща­ди (конец XIX - начало XX веков), па­мят­ни­ки гражданской ар­хи­тек­ту­ры в ду­хе эк­лек­тиз­ма (конец XIX века). Де­ревянная церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва (1999 год; на фун­да­мен­те хра­ма 1792 год). Ча­сов­ня Свт. Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца (2011 год) на мес­те со­бо­ра Свт. Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца (взо­рван в 1960-е годы). Па­мят­ни­ки: ос­вобо­ди­те­лям Новоржева - танк Т-34 (1971 год); императрице Ека­те­рине II (2002 год; скульп­тор В.Э. Го­ре­вой). Му­зей ис­то­рии Но­во­ржев­ско­го края (1977 год; фи­ли­ал Псков­ско­го гос. объ­е­ди­нён­но­го ис­то­ри­ко-ар­хитектурного и ху­дожественного му­зея-за­по­вед­ни­ка). За­вод по про­изводству ка­бель­ной про­дук­ции, мас­ло­за­вод и др.

Бли­жай­шие ок­ре­ст­но­сти Новоржева пред­став­ля­ют со­бой зна­чительную куль­тур­но-ис­то­рическую цен­ность, со­хра­ни­лись 2 го­ро­ди­ща средне- вековых го­ро­дов - при­го­ро­дов Пско­ва и ос­тат­ки мно­го­численных дво­рян­ских уса­деб XVIII - начала XX веков. Близ дер. Гу­щи­но на го­ре Ду­ши­ли­ха (Спас­ской) - го­ро­ди­ще псков­ско­го при­го­ро­да Дуб­ков (пло­щад­ка 0,5 га, ны­не поч­ти пол­но­стью за­ня­та клад­би­щем; упо­ми­на­ет­ся в по­след­ней четверти XIV века, в конце XVI века центр уез­да, с 1764 года се­ло), на клад­би­ще 14 ка­мен­ных кре­стов XV-XVI веков (6 из них с над­пи­ся­ми). В дер. Вы­бор - го­ро­ди­ще псков­ско­го при­го­ро­да Вы­бор (200×130 м, с ва­ла­ми вы­со­той 3-5 м; ос­но­ван пско­ви­ча­ми в 1431 году, с 1764 года се­ло), со­хра­ни­лись остатки церкви Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1807 год), близ ко­то­рой на клад­би­ще 10 ка­мен­ных кре­стов XV-XVI веков, на тер­ри­то­рии околь­но­го го­ро­да (по­са­да) (пл. 8 га) 3 ка­мен­ных кре­ста XV-XVI веков (один с над­пи­сью). В дер. По­сад­ни­ко­во - ос­тат­ки усадь­бы Лан­ских (XVIII-XIX веков), в т. ч. цер­ковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1736-1739 годы); в дер. Ба­ру­та - церковь По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (первая половина XVIII века) с ко­ло­коль­ней; в дер. Гри­ви­но - церковь Жи­во­на­чаль­ной Трои­цы (1751-1757 годы) с ко­ло­коль­ней в сти­ле ран­не­го клас­си­циз­ма; в дер. Ал­тун - ос­тат­ки усадь­бы Льво­вых (XVIII-XIX века; в т. ч. парк с уни­каль­ны­ми для Псков­ской обл. ви­да­ми де­ревь­ев); в дер. Вех­но - кур­ганная груп­па (1-е тыс. н. э.), ос­тат­ки усадь­бы Ко­кош­ки­ных, в т. ч. церковь Пре­обра­же­ния Гос­под­ня (1758-1763 годы, ос­вя­ще­на в 1767 году; со­хра­нил­ся ико­но­стас XVIII веков) с 3-ярус­ной ко­ло­коль­ней (первая половина 1790-х годов); в дер. Ла­ди­но - усадь­ба Бо­роз­ди­ных (вторая половина XVIII - вторая половина XIX веков), в т. ч. главный дом в сти­ле ба­рок­ко (вторая половина XVIII века, пе­ре­стро­ен в середине - второй пловины XIX века в сти­ле эк­лек­ти­ки), церковь Вос­кре­се­ния Гос­под­ня с 6-ярус­ной ко­ло­коль­ней в сти­ле позд­не­го ба­рок­ко (1768 год), парк (конец XVIII - начало XIX веков); в дер. Сто­рож­ня - де­ревянная церковь Вос­кре­се­ния Гос­под­ня (1773-1777 годы, верх­няя часть и ко­ло­коль­ня - 1866 год); в дер. Крут­цы - ос­тат­ки усадь­бы Го­ряи­но­ва - Ела­ги­ной (вторая половина XVIII - начала XIX веков); в дер. Стех­но­во - ос­тат­ки усадь­бы Ро­ко­то­вых (XVIII - начало XX веков), в т. ч. фа­миль­ная ча­сов­ня-усы­паль­ни­ца Ро­ко­то­вых; в дер. Стол­бу­ши­но - скит Свя­то-Ус­пен­ско­го Свя­то­гор­ско­го монастыря с церковью Ус­пе­ния Бо­жи­ей Ма­те­ри с 3-ярус­ной ко­ло­коль­ней (1787 год; со­хра­нил­ся ико­но­стас XVIII века).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)