НОВОРЖЕВ
НОВОРЖЕВ - город в России, в центральной части Псковской области, центр Новоржевского района.
Население 3,6 тыс. человек. Расположен в 37 км от железнодорожной станции Сущёво, город в России, в центральной части Псковской обл., центр Новоржевского р-на.
Название города связано с тем, что в XI веке с территорий, где он был основан, новгородскими князьями собиралась т. н. ржевская дань. Ко второй пловине XIII века в Новгородской республике сложилась Ржевская сотня (впервые упоминается в «Уставе о мостех» кн. Ярослава Ярославича). Её центром стал г. Ржева (позднее - Ржева Пустая), который впервые упоминается в конце 1380-х - начале 1390-х годов (местонахождение точно не определено; возможно, находился восточнее или северо-восточнее современного Новоржева). Просуществовал до XVII века, в XVI веке (до 1536 года) центр Пусторжевского уезда.
Город Новоржев основан в 1777 году по инициативе дворян Пусторжевского у. (в связи с планировавшимся упразднением уезда), подготовивших географическое, экономическое, политическое, социальное обоснование учреждению нового города в центре уезда и придумавших название Новоржев. Перед императрицей Екатериной II за этот проект ходатайствовал избранный депутатом от местного дворянства И.П. Елагин. Уездный (1777-1796, 1802-1927 годы), заштатный (1796-1802 годы) город Псковской губернии (в 1777-1796 годы Псковское наместничество). Основное население вплоть до второй трети XIX века - купцы и мещане. Город являлся важным торговым центром региона, там проходило 6 ежегодных ярмарок (основные предметы торговли - лён-долгунец, домашняя утварь, продукты сельского хозяйства).
Советская власть установлена 27 октября (9 ноября) 1917 года. В 1918 году, во время Гражданской войны 1917-1922 годов, в Новоржеве располагался штаб Западного фронта РККА. Районный центр Ленинградской области (1927-1935 годы), Калининской обл. (1935, 1941-1944 годы), Великолукского (1935-1937 годы) и Опочецкого (1937-1941 годы) округов Калининской обл. В Великую Отечественную войну 16 июля 1941 года оккупирован германскими войсками, практически полностью разрушен. 29 февраля 1944 года освобождён частями Красной Армии в ходе Старорусско-Новоржевской операции. С 1944 года районный центр Псковской обл.
В 1778 году императрицей Екатериной II утверждён регулярный план застройки города. Сохранились: дом, в котором неоднократно останавливался А.С. Пушкин (1820-1830-е годы), комплекс базарной площади (конец XIX - начало XX веков), памятники гражданской архитектуры в духе эклектизма (конец XIX века). Деревянная церковь Рождества Христова (1999 год; на фундаменте храма 1792 год). Часовня Свт. Николая Чудотворца (2011 год) на месте собора Свт. Николая Чудотворца (взорван в 1960-е годы). Памятники: освободителям Новоржева - танк Т-34 (1971 год); императрице Екатерине II (2002 год; скульптор В.Э. Горевой). Музей истории Новоржевского края (1977 год; филиал Псковского гос. объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника). Завод по производству кабельной продукции, маслозавод и др.
Ближайшие окрестности Новоржева представляют собой значительную культурно-историческую ценность, сохранились 2 городища средне- вековых городов - пригородов Пскова и остатки многочисленных дворянских усадеб XVIII - начала XX веков. Близ дер. Гущино на горе Душилиха (Спасской) - городище псковского пригорода Дубков (площадка 0,5 га, ныне почти полностью занята кладбищем; упоминается в последней четверти XIV века, в конце XVI века центр уезда, с 1764 года село), на кладбище 14 каменных крестов XV-XVI веков (6 из них с надписями). В дер. Выбор - городище псковского пригорода Выбор (200×130 м, с валами высотой 3-5 м; основан псковичами в 1431 году, с 1764 года село), сохранились остатки церкви Успения Пресвятой Богородицы (1807 год), близ которой на кладбище 10 каменных крестов XV-XVI веков, на территории окольного города (посада) (пл. 8 га) 3 каменных креста XV-XVI веков (один с надписью). В дер. Посадниково - остатки усадьбы Ланских (XVIII-XIX веков), в т. ч. церковь в честь Казанской иконы Божией Матери (1736-1739 годы); в дер. Барута - церковь Покрова Пресвятой Богородицы (первая половина XVIII века) с колокольней; в дер. Гривино - церковь Живоначальной Троицы (1751-1757 годы) с колокольней в стиле раннего классицизма; в дер. Алтун - остатки усадьбы Львовых (XVIII-XIX века; в т. ч. парк с уникальными для Псковской обл. видами деревьев); в дер. Вехно - курганная группа (1-е тыс. н. э.), остатки усадьбы Кокошкиных, в т. ч. церковь Преображения Господня (1758-1763 годы, освящена в 1767 году; сохранился иконостас XVIII веков) с 3-ярусной колокольней (первая половина 1790-х годов); в дер. Ладино - усадьба Бороздиных (вторая половина XVIII - вторая половина XIX веков), в т. ч. главный дом в стиле барокко (вторая половина XVIII века, перестроен в середине - второй пловины XIX века в стиле эклектики), церковь Воскресения Господня с 6-ярусной колокольней в стиле позднего барокко (1768 год), парк (конец XVIII - начало XIX веков); в дер. Сторожня - деревянная церковь Воскресения Господня (1773-1777 годы, верхняя часть и колокольня - 1866 год); в дер. Крутцы - остатки усадьбы Горяинова - Елагиной (вторая половина XVIII - начала XIX веков); в дер. Стехново - остатки усадьбы Рокотовых (XVIII - начало XX веков), в т. ч. фамильная часовня-усыпальница Рокотовых; в дер. Столбушино - скит Свято-Успенского Святогорского монастыря с церковью Успения Божией Матери с 3-ярусной колокольней (1787 год; сохранился иконостас XVIII века).