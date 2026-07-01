НОВОРУССКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
НОВОРУССКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский революционер, популяризатор научных знаний, писатель.
Из семьи священника. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию (1886 год).
В начале 1887 года примкнул к революционной группе, именовавшей себя Террористических фракцией «Народной воли» (П.А. Швырёв, А.И. Ульянов и др.), участвовал в подготовке покушения на императора Александра III, арестован в марте 1887 года, приговорён к смертной казни, заменённой императором пожизненным одиночным заключением в Шлиссельбургской крепости (амнистирован в 1905 году).
Автор воспоминаний о годах заключения (отдельное издание - «Записки шлиссельбуржца», 1887-1905, 1920 годы). В заключении обратился к изучению естественных наук, социологии. Составил опись книг тюремной библиотеки (рукопись, 3 тыс. названий). С 1907 года жил в Санкт-Петербурге.
В 1909-1917 годы заведовал Подвижным музеем при Постоянной комиссии по техническому образованию Русского технического общества.
Составил и издал книгу «Земля и её жизнь. Всем доступное изложение науки о земле» (1907, 1920 годы). Автор ряда произведений для детей. Книга М.В. Новорусского «Основы современного мировоззрения» (1910 год) сочетала научные сведения с религиозными представлениями.
С июля 1917 года директор Сельско-хозяйственного музея в Петрограде. Одновременно с апреля 1918 года товарищ председатель Совета по делам учёных учреждений Наркомата земледелия. Организовал при нём и возглавил культурно-просветительный отдел, автор многих книг, выпущенных с целью помощи хозяйственному восстановлению страны: «Почва» (1922 год), «Известь в природе и технике» (1924 год). Продолжал преподавательскую деятельность, в т. ч. на Высших педагогических курсах при Петроградском сельско-хозяйсвтенном институте (профессор с 1924 года). Одним из первых в России высказал идею использования кино в учебных целях.
Сочинения:
Итоги 15-летней деятельности Подвижного музея... СПб., 1909;
Путеводитель по Шлиссельбургу. М.; П., 1923;
Экскурсия в сельское хозяйство. Л., 1925;
Тюремные Робинзоны. Л., 1928.