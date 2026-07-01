НОВОРУССКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

НОВОРУССКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский ре­во­лю­цио­нер, по­пу­ля­ри­за­тор на­учных зна­ний, пи­са­тель.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. Окон­чил Санкт-Пе­тербургскую ду­хов­ную ака­де­мию (1886 год).

В начале 1887 года при­мкнул к ре­во­люционной груп­пе, име­но­вав­шей се­бя Тер­ро­ри­стических фрак­ци­ей «На­род­ной во­ли» (П.А. Швы­рёв, А.И. Уль­я­нов и др.), уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке по­ку­ше­ния на императора Алек­сан­д­ра III , аре­сто­ван в мар­те 1887 года, при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни, за­ме­нён­ной им­пе­ра­то­ром по­жиз­нен­ным оди­ноч­ным за­клю­че­ни­ем в Шлис­сель­бург­ской кре­по­сти (ам­ни­сти­ро­ван в 1905 году).

Ав­тор вос­по­ми­на­ний о го­дах за­клю­че­ния (отдельное издание - «За­пис­ки шлис­сель­бурж­ца», 1887-1905, 1920 годы). В за­клю­че­нии об­ра­тил­ся к изу­че­нию ес­тественных на­ук, со­цио­ло­гии. Со­ста­вил опись книг тю­рем­ной библиотеки (ру­ко­пись, 3 тыс. названий). С 1907 года жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

В 1909-1917 годы за­ве­до­вал Под­виж­ным му­зе­ем при По­сто­ян­ной ко­мис­сии по тех­ническому об­ра­зо­ва­нию Русского тех­нического об­ще­ст­ва.

Со­ста­вил и из­дал книгу «Зем­ля и её жизнь. Всем до­ступ­ное из­ло­же­ние нау­ки о зем­ле» (1907, 1920 годы). Ав­тор ря­да про­из­ве­де­ний для де­тей. Книга М.В. Новорусского «Ос­но­вы со­вре­мен­но­го ми­ро­воз­зре­ния» (1910 год) со­че­та­ла на­учные све­де­ния с ре­лигиозными пред­став­ле­ния­ми.

С ию­ля 1917 года ди­рек­тор Сельско-хозяйственного му­зея в Пет­ро­гра­де . Од­но­вре­мен­но с апреля 1918 года то­ва­рищ председатель Со­ве­та по де­лам учё­ных уч­ре­ж­де­ний Нар­ко­ма­та зем­ле­де­лия. Ор­га­ни­зо­вал при нём и воз­гла­вил куль­тур­но-про­све­ти­тель­ный от­дел, ав­тор многих книг, вы­пу­щен­ных с це­лью по­мо­щи хо­зяйственному вос­ста­нов­ле­нию стра­ны: «Поч­ва» (1922 год), «Из­весть в при­ро­де и тех­ни­ке» (1924 год). Про­дол­жал пре­по­да­ва­тель­скую дея­тель­ность, в т. ч. на Выс­ших пе­да­го­гических кур­сах при Пет­роградском сельско-хозяйсвтенном институте (профессор с 1924 года). Од­ним из пер­вых в Рос­сии вы­ска­зал идею ис­поль­зо­ва­ния ки­но в учеб­ных це­лях.

Сочинения:

Ито­ги 15-лет­ней дея­тель­но­сти Под­виж­но­го му­зея... СПб., 1909;

Пу­те­во­ди­тель по Шлис­сель­бур­гу. М.; П., 1923;

Экс­кур­сия в сель­ское хо­зяй­ст­во. Л., 1925;

Тю­рем­ные Ро­бин­зо­ны. Л., 1928.