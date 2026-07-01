НОВОРОССИЙСКО-ТАМАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943 ГОДА

НОВОРОССИЙСКО-ТАМАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943 ГОДА - стра­те­гическое на­сту­па­тель­ная опе­ра­ция войск Се­ве­ро-Кав­каз­ско­го фрон­та, про­ве­дён­ная 9 сентября - 9 октября во взаи­мо­дей­ст­вии с Чер­но­мор­ским фло­том и Азов­ской во­енной фло­ти­ли­ей с це­лью осво­бо­дить Но­во­рос­сийск и Та­ман­ский полуостров; часть Бит­вы за Кав­каз 1942-1943 годов во вре­мя Великой Отечественной вой­ны .

В ре­зуль­та­те Крас­но­дар­ской опе­ра­ции 1943 года вой­ска Северо-Кавказского фрон­та (ко­мандующий - генерал-полковник И.Е. Пет­ров; 9, 56, 18-я об­ще­вой­ско­вые и 4-я воздушная ар­мии - все­го свыше 317,4 тыс. человек, св. 4,4 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, 314 тан­ков и САУ, 683 са­мо­лё­та) вы­шли к ук­ре­п­лён­но­му ру­бе­жу обо­ро­ны про­тив­ни­ка «Го­тен­копф» («Го­лу­бая ли­ния»), при­кры­вав­ше­му под­сту­пы к Та­ман­ско­му п-ову. Сов. вой­скам про­ти­во­стоя­ла герм. 17-я по­ле­вая ар­мия (генерал Э. Ене­ке; 15 пех. и 1 кав. ди­ви­зия, отдельные час­ти - все­го св. 400 тыс. человек, ок. 2,9 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, свыше 100 тан­ков и штур­мо­вых ору­дий, 300 са­мо­лё­тов) груп­пы ар­мий «А» (генерал-фельдмаршел Э. фон Клейст). В Кры­му на­хо­дил­ся румынский гор­но­стрел­ко­вый кор­пус (3 ди­ви­зии и отдельные час­ти), со­став­ляв­ший опе­ра­тив­ный ре­зерв 17-й ар­мии.

За­мы­сел Новороссийско-Таманской операции со­сто­ял в том, что­бы на­нес­ти вне­зап­ный ком­би­ни­рованный удар с мо­ря и су­ши по Но­во­рос­сий­ску, ов­ла­деть им, а за­тем раз­ви­вать на­сту­п­ле­ние на Ана­пу с це­лью ох­ва­та с юга всей груп­пи­ров­ки вра­га, обо­ро­няв­шей «Го­лу­бую ли­нию». Од­но­вре­мен­но се­вер­нее и юж­нее р. Ку­бань главные си­лы фрон­та долж­ны бы­ли на­нес­ти уда­ры с це­лью рас­сечь про­ти­во­сто­яв­шую им груп­пи­ров­ку про­тив­ни­ка, от­ре­зать ей пу­ти от­хо­да в Крым и унич­то­жить по час­тям. К опе­ра­ции при­вле­ка­лось ок. 150 ко­раб­лей и вспо­мо­гательных су­дов Чер­но­мор­ско­го фло­та (ви­це-адмирал Л.А. Вла­ди­мир­ский) и Азов­ской во­енной фло­ти­лии (контр-адмирал С.Г. Горш­ков ).

На­сту­п­ле­ние на­ча­лось в ночь на 10 сентября арт. и авиационной под­го­тов­кой и вы­сад­кой морского де­сан­та (6480 человек, 41 ору­дие, 147 ми­но­мё­тов, 53 стан­ко­вых пу­ле­мё­та) в Но­во­рос­сий­ском пор­ту. Од­но­вре­мен­но вой­ска 18-й ар­мии пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние вос­точ­нее и юж­нее Но­во­рос­сий­ска. Вой­ска 9-й ар­мии на­ча­ли на­сту­п­ле­ние 11 сентября, а 56-й - 14 сентября. Уже 16 сентября был ос­во­бо­ж­дён Но­во­рос­сийск. Со­еди­не­ния 18-й ар­мии раз­ви­ва­ли на­сту­п­ле­ние во фланг и в тыл про­тив­ни­ка, а 9-й и 56-й ар­мий - тес­ни­ли его на за­пад, к морским пор­там Та­ма­ни. Чер­но­мор­ский флот и Азов­ская во­енная фло­ти­лия под­дер­жи­ва­ли на­сту­пав­шие вой­ска ог­нём ко­ра­бель­ной ар­тил­ле­рии и уда­ра­ми авиа­ции , на­ру­ша­ли вра­же­ские ком­му­ни­ка­ции; вы­сад­кой де­сан­тов в тыл про­тив­ни­ка не по­зво­ля­ли ему за­кре­пить­ся на про­ме­жу­точ­ных ру­бе­жах. Вой­ска 18-й ар­мии 3 окт. ос­во­бо­ди­ли Та­мань, а к ут­ру 9 октября час­ти 56-й ар­мии ос­во­бо­ди­ли всю северную часть Та­ман­ско­го п-ова и ко­су Чуш­ка. Боль­шую по­мощь советским вой­скам в хо­де опе­ра­ции ока­за­ли пар­ти­за­ны.

В ре­зуль­та­те Новороссийско-Таманской операции советские вой­ска на­нес­ли по­ра­же­ние германской 17-й ар­мии. Был ли­к­ви­ди­ро­ван важ­ный опе­ра­тив­ный плац­дарм про­тив­ни­ка, ко­то­рый обес­пе­чи­вал ему обо­ро­ну Кры­ма и воз­мож­ность на­сту­пательных дей­ст­вий в сто­ро­ну Кав­ка­за; он вы­ну­ж­ден был вы­вес­ти из Азов­ско­го моря свои бое­вые ко­раб­ли и транс­порт­ные сред­ст­ва. По­те­ри германских войск со­ста­ви­ли около 58 тыс. уби­тых и ра­не­ных (не счи­тая унич­то­жен­ных на пе­ре­пра­вах в Крым), свыше 2,5 тыс. плен­ных, свыше 200 различных су­дов, несколько де­сят­ков са­мо­лё­тов, боль­шое ко­ли­че­ст­во бое­вой тех­ни­ки и воо­ру­же­ния; советских войск - свыше 14,5 тыс. уби­тых и ок. 51 тыс. ра­не­ных. Ос­во­бо­ж­де­ние Но­во­рос­сий­ска и Та­ман­ско­го п-ова улуч­ши­ло ус­ло­вия ба­зи­ро­ва­ния Чер­но­мор­ско­го фло­та и соз­да­ло бла­го­при­ят­ные воз­мож­ности для уда­ров по крым­ской груп­пи­ров­ке про­тив­ни­ка.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)