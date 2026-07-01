НОВОРОССИЙСКО-ТАМАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943 ГОДА
НОВОРОССИЙСКО-ТАМАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943 ГОДА - стратегическое наступательная операция войск Северо-Кавказского фронта, проведённая 9 сентября - 9 октября во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией с целью освободить Новороссийск и Таманский полуостров; часть Битвы за Кавказ 1942-1943 годов во время Великой Отечественной войны.
В результате Краснодарской операции 1943 года войска Северо-Кавказского фронта (командующий - генерал-полковник И.Е. Петров; 9, 56, 18-я общевойсковые и 4-я воздушная армии - всего свыше 317,4 тыс. человек, св. 4,4 тыс. орудий и миномётов, 314 танков и САУ, 683 самолёта) вышли к укреплённому рубежу обороны противника «Готенкопф» («Голубая линия»), прикрывавшему подступы к Таманскому п-ову. Сов. войскам противостояла герм. 17-я полевая армия (генерал Э. Енеке; 15 пех. и 1 кав. дивизия, отдельные части - всего св. 400 тыс. человек, ок. 2,9 тыс. орудий и миномётов, свыше 100 танков и штурмовых орудий, 300 самолётов) группы армий «А» (генерал-фельдмаршел Э. фон Клейст). В Крыму находился румынский горнострелковый корпус (3 дивизии и отдельные части), составлявший оперативный резерв 17-й армии.
Замысел Новороссийско-Таманской операции состоял в том, чтобы нанести внезапный комбинированный удар с моря и суши по Новороссийску, овладеть им, а затем развивать наступление на Анапу с целью охвата с юга всей группировки врага, оборонявшей «Голубую линию». Одновременно севернее и южнее р. Кубань главные силы фронта должны были нанести удары с целью рассечь противостоявшую им группировку противника, отрезать ей пути отхода в Крым и уничтожить по частям. К операции привлекалось ок. 150 кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота (вице-адмирал Л.А. Владимирский) и Азовской военной флотилии (контр-адмирал С.Г. Горшков).
Наступление началось в ночь на 10 сентября арт. и авиационной подготовкой и высадкой морского десанта (6480 человек, 41 орудие, 147 миномётов, 53 станковых пулемёта) в Новороссийском порту. Одновременно войска 18-й армии перешли в наступление восточнее и южнее Новороссийска. Войска 9-й армии начали наступление 11 сентября, а 56-й - 14 сентября. Уже 16 сентября был освобождён Новороссийск. Соединения 18-й армии развивали наступление во фланг и в тыл противника, а 9-й и 56-й армий - теснили его на запад, к морским портам Тамани. Черноморский флот и Азовская военная флотилия поддерживали наступавшие войска огнём корабельной артиллерии и ударами авиации, нарушали вражеские коммуникации; высадкой десантов в тыл противника не позволяли ему закрепиться на промежуточных рубежах. Войска 18-й армии 3 окт. освободили Тамань, а к утру 9 октября части 56-й армии освободили всю северную часть Таманского п-ова и косу Чушка. Большую помощь советским войскам в ходе операции оказали партизаны.
В результате Новороссийско-Таманской операции советские войска нанесли поражение германской 17-й армии. Был ликвидирован важный оперативный плацдарм противника, который обеспечивал ему оборону Крыма и возможность наступательных действий в сторону Кавказа; он вынужден был вывести из Азовского моря свои боевые корабли и транспортные средства. Потери германских войск составили около 58 тыс. убитых и раненых (не считая уничтоженных на переправах в Крым), свыше 2,5 тыс. пленных, свыше 200 различных судов, несколько десятков самолётов, большое количество боевой техники и вооружения; советских войск - свыше 14,5 тыс. убитых и ок. 51 тыс. раненых. Освобождение Новороссийска и Таманского п-ова улучшило условия базирования Черноморского флота и создало благоприятные возможности для ударов по крымской группировке противника.