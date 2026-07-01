НОВОРОССИЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ
НОВОРОССИЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица на территории Левобережной Украины и Правобережной Украины в 1764-1783 и 1796-1802 годы.
Административный центр - крепость Св. Елисаветы (1764-1765 годы; ныне г. Кировоград), г. Кременчуг (1765-1783 годы); г. Екатеринослав (1796-1802; в 1797/1798-1802 годы назывался Новороссийск, ныне Днепропетровск).
Создана путём преобразования Новой Сербии указом императрицей Екатерины II от 22 марта (2 апреля) 1764 года. Уже через несколько месяцев, 11(22) июня, в её состав были включены поселения Украинской линии и близ неё, а 22 июля (2 августа) - Славяносербия, преобразованная в Екатерининскую пров. Новороссийской губернии. В сентябре того же года в состав Новороссикой губернии переданы м. Власовка и крепость Кременчуг. В 1765 году к Новороссийской губернии присоединён Бахмутский у. (входивший ранее в состав Воронежской губ.), включён ряд местечек Полтавского полка. С 1765 года делилась на 2 провинции - Екатерининскую и Елисаветградскую. В военном отношении Новороссийская губрения подчинялась Военной коллегии, а в гражданском - Сенату.
В 1760-е годы для колонизации территории Новороссийской губернии широко привлекались переселенцы из Молдавского, Валашского княжеств, немецкие колонисты (стали развивать в Новороссийской губернии садоводство и виноградарство) и др. 3(14) августа 1775 года к Новороссийской губрени присоединена территория ликвидированной Запорожской Сечи; одновременно были уточнены границы Новороссийской губернии с Малороссийской губернией. По инициативе Г.А. Потёмкина, закреплённой указом императрицы Екатерины II от 3(14) октября 1777 года, Екатерининская пров. Новороссийская губерния была передана в состав Азовской губернии. Новороссийская губерния ликвидирована указом императрицы Екатерины II от 30 марта (10 апреля) 1783 года, её территория вошла в состав Екатеринославского наместничества (см. в ст. Екатеринославская губерния).
Новороссийская губрения вновь создана указом императора Павла I от 12(23) декабря 1796 года. Включила территорию Вознесенского наместничества (см. Вознесенская губерния), Екатеринославской губернии и Таврической области. Делилась на уезды: Бахмутский, Екатеринославский (Новороссийский), Елисаветградский, Мариупольский, Новомосковский, Ольвиопольский, Павлоградский, Перекопский, Ростовский, Симферопольский, Тираспольский, Херсонский.
Население св. 835 тыс. человек (1797 год). Развивались земледелие, торговля, обрабатывающая промышленность. Высокого уровня достигли скотоводство (в т. ч. разведение крупного рогатого скота и овцеводство) и коневодство. Указом императора Александра I от 8(20) октября 1802 года Новороссикая губерния разделена на Екатеринославскую губ., Николаевскую губернию и Таврическую губернию.
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