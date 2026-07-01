НОВОРОССИЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ

НОВОРОССИЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная еди­ни­ца на тер­ри­то­рии Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны и Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны в 1764-1783 и 1796-1802 годы.

Административный центр - кре­пость Св. Ели­са­ве­ты (1764-1765 годы; ны­не г. Ки­ро­во­град), г. Кре­мен­чуг (1765-1783 годы); г. Ека­те­ри­но­слав (1796-1802; в 1797/1798-1802 годы на­зы­вал­ся Но­во­рос­сийск, ны­не Днеп­ро­пет­ровск).

Соз­да­на пу­тём пре­об­ра­зо­ва­ния Но­вой Сер­бии ука­зом императрицей Ека­те­ри­ны II от 22 марта (2 апреля) 1764 года. Уже че­рез несколько ме­ся­цев, 11(22) ию­ня, в её со­став бы­ли вклю­че­ны по­се­ле­ния Украинской ли­нии и близ неё, а 22 ию­ля (2 августа) - Сла­вя­но­сер­бия, пре­об­ра­зо­ван­ная в Ека­те­ри­нин­скую пров. Новороссийской губернии. В сен­тяб­ре то­го же го­да в со­став Новороссикой губернии пе­ре­да­ны м. Вла­сов­ка и кре­пость Кре­мен­чуг. В 1765 году к Новороссийской губернии при­сое­ди­нён Бах­мут­ский у. (вхо­див­ший ра­нее в со­став Во­ро­неж­ской губ.), вклю­чён ряд мес­те­чек Пол­тав­ско­го пол­ка. С 1765 года де­ли­лась на 2 про­вин­ции - Ека­те­ри­нин­скую и Ели­са­вет­град­скую. В во­енном от­но­ше­нии Новороссийская губрения под­чи­ня­лась Во­енной кол­ле­гии, а в гра­ж­дан­ском - Се­на­ту.

В 1760-е годы для ко­ло­ни­за­ции тер­ри­то­рии Новороссийской губернии ши­ро­ко при­вле­ка­лись пе­ре­се­лен­цы из Мол­дав­ско­го, Ва­лаш­ско­го кня­жеств, немецкие ко­ло­ни­сты (ста­ли раз­ви­вать в Новороссийской губернии са­до­вод­ство и ви­но­гра­дар­ст­во) и др. 3(14) августа 1775 года к Новороссийской губрени при­сое­ди­не­на тер­ри­то­рия ли­к­ви­ди­ро­ван­ной За­по­рож­ской Се­чи; од­но­вре­мен­но бы­ли уточ­не­ны гра­ни­цы Новороссийской губернии с Ма­ло­рос­сий­ской гу­бер­ни­ей. По ини­циа­ти­ве Г.А. По­тём­ки­на, за­кре­п­лён­ной ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 3(14) октября 1777 года, Ека­те­ри­нин­ская пров. Новороссийская губерния бы­ла пе­ре­да­на в со­став Азов­ской гу­бер­нии. Новороссийская губерния ли­к­ви­ди­ро­ва­на ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 30 марта (10 апреля) 1783 года, её тер­ри­то­рия во­шла в со­став Ека­те­ри­но­слав­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (см. в ст. Ека­те­ри­но­слав­ская гу­бер­ния).

Новороссийская губрения вновь соз­да­на ука­зом императора Пав­ла I от 12(23) декабря 1796 года. Вклю­чи­ла тер­ри­то­рию Воз­не­сен­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (см. Воз­не­сен­ская гу­бер­ния), Ека­те­ри­но­слав­ской губернии и Тав­ри­че­ской об­лас­ти. Де­ли­лась на уез­ды: Бах­мут­ский, Ека­те­ри­но­слав­ский (Но­во­рос­сий­ский), Ели­са­вет­град­ский, Ма­риу­поль­ский, Но­во­мо­с­ков­ский, Оль­вио­поль­ский, Пав­ло­град­ский, Пе­ре­коп­ский, Рос­тов­ский, Сим­фе­ро­поль­ский, Ти­рас­поль­ский, Хер­сон­ский.

Население св. 835 тыс. человек (1797 год). Раз­ви­ва­лись зем­ле­де­лие, тор­гов­ля, об­ра­ба­ты­ваю­щая промышленность. Вы­со­ко­го уров­ня дос­тиг­ли ско­то­вод­ст­во (в т. ч. раз­ве­де­ние круп­но­го ро­га­то­го ско­та и ов­це­вод­ст­во) и ко­не­вод­ст­во. Ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 8(20) октября 1802 года Новороссикая губерния раз­де­ле­на на Ека­те­ри­но­слав­скую губ., Ни­ко­ла­ев­скую гу­бер­нию и Тав­ри­че­скую гу­бер­нию.

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