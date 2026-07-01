НОВОРОССИЯ

НОВОРОССИЯ - но­вая Рос­сия, Но­во­рос­сий­ский край, ис­то­рическая об­ласть, при­ле­гаю­щая к Чёр­но­му и Азов­ско­му мо­рям от При­ку­ба­нья до Бес­са­ра­бии .

До середины XVIII века на этой тер­ри­то­рии про­жи­ва­ли та­та­ры и но­гай­цы (70%), ко­то­рые ра­зо­ря­ли по­гра­нич­ное на­се­ле­ние России, Ре­чи По­спо­ли­той, Мол­дав­ско­го и Ва­лаш­ско­го кня­жеств, уво­ди­ли его в раб­ст­во. В со­став Российской им­пе­рии б. ч. Новороссии во­шла в ре­зуль­та­те ус­пеш­ных русско-турецких войн (1735-1739, 1768-1774, 1787-1791, 1806-1812 годы). В по­след­ней тре­ти XIX - начале XX веков по­ня­тие «Новороссия» при­ме­ня­лось к тер­ри­то­рии Бес­са­раб­ской гу­бер­нии, Ека­те­ри­но­слав­ской гу­бер­нии, Тав­ри­че­ской гу­бер­нии, Хер­сон­ской гу­бер­нии, а ино­гда так­же к Дон­ско­го вой­ска об­лас­ти, Ку­бан­ской об­лас­ти и Чер­но­мор­ской гу­бер­нии (как пре­ем­ни­кам Азов­ской гу­бер­нии XVIII века).

Идея ко­ло­ни­за­ции Новороссии при­над­ле­жа­ла Пет­ру I, од­на­ко её ре­аль­ное во­пло­ще­ние на­ча­лось бла­го­да­ря по­строй­ке Украинской ли­нии (1731-1733 годы, ра­бо­ты про­дол­жа­лись до 1742-1743 годов), к строи­тель­ст­ву бы­ли при­вле­че­ны русские од­но­двор­цы и ма­ло­рос­сий­ские ка­за­ки. Северные ок­раи­ны Новороссии в середине XVIII века за­се­ли­ли вы­ход­цы с Бал­кан, из Мол­дав­ско­го и Ва­лаш­ско­го кня­жеств. В начле 1750-х годов - середина 1760-х годов там су­ще­ст­во­ва­ли осо­бые во­енные по­се­ле­ния - Но­вая Сер­бия и Сла­вя­но­сер­бия. Важ­ную роль в ос­вое­нии Новороссии сыг­ра­ли ма­ни­фе­сты императрицы Ека­те­ри­ны II от 4(15) декабря 1762 года «О по­зво­ле­нии ино­стран­цам, кро­ме Жи­дов, вы­хо­дить и се­лить­ся в Рос­сии, и о сво­бод­ном воз­вра­ще­нии в свое оте­че­ст­во Рус­ских лю­дей, бе­жав­ших за гра­ни­цу» и от 22 июля (2 августа) 1763 года «О доз­во­ле­нии всем ино­стран­цам, в Рос­сию въез­жаю­щим, по­се­лять­ся в Гу­бер­ни­ях, в ко­то­рых они по­же­ла­ют, и о да­ро­ван­ных им пра­вах». На ма­те­ри­аль­ную по­мощь от го­су­дар­ст­ва мог­ли рас­счи­ты­вать толь­ко те, кто пе­ре­се­лял­ся на по­сто­ян­ное жи­тель­ст­во и при­ни­мал рос. под­дан­ст­во. С 1764 года зем­ли Новороссии ста­ли раз­да­вать в по­ме­стья русским дво­ря­нам и ка­зацкой старши́не.

В ре­зуль­та­те с 1760-х годов за­се­ле­ние Новороссии со­вмес­ти­ло в се­бе три основных на­прав­ле­ния ко­ло­ни­за­ции: по­ме­щи­чью и пра­ви­тель­ст­вен­ную (в хо­де ко­то­рой на ос­ваи­вае­мых зем­лях бы­ли по­се­ле­ны кре­по­ст­ные, государственные и двор­цо­вые кре­сть­я­не из Центральной Рос­сии), т. н. на­род­ную (вы­ход­цы из Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны и Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны и др.; бег­лые кре­сть­я­не из центральных ре­гио­нов Рос­сии), иностр. зем­ле­дель­че­скую (мол­да­ва­не, нем­цы, ал­бан­цы-ар­нау­ты, сер­бы, бол­га­ры, по­ля­ки). Иностранные ко­ло­ни­сты (пре­ж­де все­го нем­цы), яв­ля­ясь по сво­ему ста­ту­су осо­бой ка­те­го­ри­ей кре­сть­ян­ско­го на­се­ле­ния, поль­зо­ва­лись при­ви­ле­гия­ми (ос­во­бо­ж­да­лись на 30 лет от на­ло­гов на зем­лю, уро­жай, по­жиз­нен­но - от во­ин­ской служ­бы). До 1770-х годов зем­ли Новороссии не ох­ва­ты­ва­лись об­ще­им­пер­ским ре­виз­ским учё­том на­се­ле­ния; су­ще­ст­во­вал не­глас­ный за­прет на по­им­ку бег­лых кре­сть­ян в Новороссии. В 1776-1782 годы в ру­ки по­ме­щи­ков пе­ре­шло 42,1% зе­мель За­по­рож­ской Се­чи. С 1792 года на­ча­лось ос­вое­ние хер­сон­ских и оча­ков­ских сте­пей. По­сле 2-го и 3-го раз­де­лов Ре­чи По­спо­ли­той (1793, 1795 годы) в Новороссии ста­ли про­жи­вать ев­реи, мас­со­вый въезд ко­то­рых на тер­ри­то­рию Российской им­пе­рии ра­нее не до­зво­лял­ся рос. пра­ви­тель­ст­вом.

В 1790-е годы - начле XIX века Новороссия за­се­ля­лась пре­имущественно за счёт вы­ход­цев с Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны. Ука­зом императора Пав­ла I от 12(23) декабря 1796 года за­кре­п­ля­лась при­над­леж­ность по­се­лен­цев Новороссии к тем со­сло­ви­ям, в ко­то­рые они во­шли по при­бы­тии в Новороссию (куп­цы, ме­ща­не, кре­сть­я­не, в т. ч. это ка­са­лось и кре­сть­ян, бе­жав­ших от сво­их вла­дель­цев в Новороссии), од­но­вре­мен­но за­пре­щал­ся са­мо­воль­ный пе­ре­ход по­се­лян с мес­та на ме­сто. По­доб­ная по­ли­ти­ка пра­ви­тель­ст­ва вы­зы­ва­ла не­до­воль­ст­во по­ме­щи­ков, те­ряв­ших сво­их кре­сть­ян, по­это­му для удов­ле­тво­ре­ния их ин­те­ре­сов с по­ме­щи­ков Новороссии или с се­ле­ний, при­няв­ших бег­лых кре­сть­ян, бра­лась ком­пен­са­ция в раз­ме­ре 50 руб. за ду­шу муж­ско­го по­ла. В 1800 году в Новороссии про­жи­ва­ло около 1 млн. человек.

5(17) января 1802 года император Алек­сандр I ут­вер­дил док­лад Се­на­та «О пре­иму­ще­ст­вах во­дво­ряю­щих­ся в Но­во­рос­сий­ской гу­бер­нии вы­шед­ших из Тур­ции гре­ков и бол­гар». 20 февраля (3 марта) 1804 года им­пе­ра­тор ут­вер­дил док­лад министра внутренних дел гр. В.П. Ко­чу­бея «О пра­ви­лах для при­ня­тия и во­дво­ре­ния ино­стран­ных ко­ло­ни­стов», по ко­то­ро­му им пре­дос­тав­ля­лись льго­ты на 10 лет, вы­де­ля­лось по 65,55 га на се­мей­ст­во при ус­ло­вии, что зем­ля вы­да­на сплош­ным мас­си­вом на 20-50 се­мейств воз­ле пор­то­вых го­ро­дов (ис­клю­че­ние со­став­лял гор­ный Крым, т. к. там в свя­зи с недостатком хо­ро­шей па­хот­ной зем­ли её ко­ли­че­ст­во на се­мей­ст­во бы­ло рез­ко ог­ра­ни­че­но). Ко­ло­ни­сты име­ли пра­во на сво­бо­ду ве­ро­ис­по­ве­да­ния, ос­во­бо­ж­да­лись от во­ин­ской и гражд. служ­бы, им раз­ре­ша­лось иметь фаб­ри­ки, за­во­ды, всту­пать в гиль­дии и це­ха, за­ни­мать­ся тор­гов­лей.

В хо­де русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов та­та­ры и но­гай­цы по­ки­ну­ли Буд­жак, ко­то­рый по пред­ло­же­нию но­во­рос­сий­ско­го генерал-гу­бер­на­то­ра А.Э. дю Плес­си Ри­ше­льё за­се­лял­ся при­бы­вав­ши­ми в Н. бол­га­ра­ми, ук­ра­ин­ца­ми, рус­ски­ми, мол­да­ва­на­ми и нем­ца­ми. В 1806–07 су­ще­ст­во­ва­ло Усть-Ду­най­ское (Буд­жак­ское) ка­за­чье вой­ско. В 1806-1809 годы раз­ре­ше­ние на пе­ре­се­ле­ние в Новороссии по­лу­чи­ли свыше 1 тыс. государственных кре­сть­ян, ос­во­бо­ж­дён­ных от всех на­ло­гов на 5 лет. Ре­зуль­та­том при­сое­ди­не­ния к Российской им­пе­рии Бес­са­ра­бии по Бу­ха­ре­ст­ско­му ми­ру 1812 года и ус­пе­хов росскийской ар­мии в русско-турейкой вой­не 1828-1829 годы ста­ло мас­со­вое пе­ре­се­ле­ние из Ос­ман­ской им­пе­рии в Буд­жак бол­гар и га­гау­зов. По­ло­же­ни­ем Ковмитета ми­ни­ст­ров от 5(17) августа 1819 года даль­ней­шее пе­ре­се­ле­ние иностранных «вы­ход­цев» было пре­кра­ще­но. В 1828-1868 годы на терри­то­рии Новоросии су­ще­ст­во­ва­ло Ду­най­ское (с 1857 года Но­во­рос­сий­ское) ка­за­чье вой­ско. 4(16) июля 1830 года бы­ло при­ос­та­нов­ле­но мас­со­вое пе­ре­се­ле­ние в Бес­са­ра­бию государственных кре­сть­ян из центральной гу­бер­ний Рос­сии в свя­зи со зна­чительным чис­лом пе­ре­се­лен­цев из Бол­га­рии и Ру­ме­лии. По­сле Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов южная часть Бес­са­ра­бии ото­шла от Рос­сии к Мол­дав­ско­му княжеству. В 1860 году, по­сле вы­хо­да та­тар из Кры­ма, в Новороссии на­счи­ты­ва­лось св. 1,3 млн. га сво­бод­ной зем­ли. Из Мол­да­вии на­ча­лось пе­ре­се­ле­ние жи­те­лей ре­гио­на в Крым и При­азо­вье. Так­же ак­тив­но про­дол­жа­ли пе­ре­се­лять­ся в Рос­сию бол­га­ры из Ос­ман­ской им­пе­рии. В Кры­му и При­азо­вье бол­га­ры из Мол­да­вии по­лу­ча­ли 54,6 га зем­ли на се­мью, бол­га­ры из Ос­ман­ской им­пе­рии - по 39,3 га. Не­смот­ря на то, что российские кре­сть­я­не по­лу­ча­ли мень­ше зем­ли, чем ино­стран­цы, в Новоросии об­ос­но­ва­лась поч­ти 1/3 всех пе­ре­ехав­ших из Центральной Рос­сии на ок­раи­ны в 1859-1870 годы.

Ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-тер­ри­то­ри­аль­ные из­ме­не­ния.

В 1764 году в хо­де ре­форм управ­ле­ния южных ок­ра­ин Российской им­пе­рии соз­да­на Но­во­рос­сий­ская гу­бер­ния. По­сле Кю­чук- Кай­нард­жий­ско­го ми­ра 1774 года на при­со­еди­нён­ных зем­лях Новороссии бы­ла об­ра­зо­ва­на Азов­ская губерния. В 1775 году к Но­во­рос­сий­ской губернии бы­ла при­сое­ди­не­на тер­ри­то­рия уп­разд­нён­ной За­по­рож­ской Се­чи. Клю­че­вое зна­че­ние для раз­ви­тия ре­гио­на име­ла дея­тель­ность гр. (с 1776 года свет­лей­ше­го кня­зя) Г.А. По­тём­ки­на (с 1787 года По­тём­ки­на-Тав­ри­че­ско­го), ко­то­рый с января 1774 по 1791 годы яв­лял­ся фак­тически гла­вой во­енной и гражданкой вла­сти в Новороссии. При его ак­тив­ном уча­стии ос­но­ва­ны го­ро­да Ека­те­ри­но­слав (1777 год, на современном мес­те с 1784 год), Хер­сон (1778 год), Пав­ло­град (1779 год, го­род с 1784 года), Ма­риу­поль (1780 год, ос­но­ван гре­ка­ми - пе­ре­се­лен­ца­ми из Кры­ма), Ни­ко­ла­ев (1784 год, в 1787 году раз­ру­шен, вновь за­ло­жен в 1788 году, го­род с 1789 года) и др. В 1783 году Но­во­рос­сий­ская и Азов­ская гу­бер­нии бы­ли объ­е­ди­не­ны в Ека­те­ри­но­слав­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во. В том же го­ду в со­став Рос­сии во­шло Крым­ское хан­ст­во, на его тер­ри­то­рии в 1784 году об­ра­зо­ва­на Тав­ри­че­ская об­ласть. В ка­че­ст­ве опор­ной ба­зы на Чёр­ном м. в 1783 году за­ло­жен Ах­ти­яр (с 1784 года Се­ва­сто­поль). В 1780-1790-х годах вне­сли свой ве­со­мый вклад в раз­ви­тие Новороссии пра­ви­тель Тав­ри­че­ской обл. (1784-1788 годы) и Ека­те­ри­но­слав­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1788-1794 годы) В.В. Ка­хов­ский и его брат - но­во­рос­сий­ский во­енный гу­бер­на­тор (1797-1800 годы) граф (с 1797 года) М.В. Ка­хов­ский, Ф.П. Де­вол­лан [за­ни­мал­ся со­став­ле­ни­ем пла­нов и по­строй­кой кре­по­стей, сре­ди них: Ни­ко­ла­ев, 1789 год; Гри­го­рио­поль, Ти­рас­поль (Ре­нис­поль), оба - 1792 год; Ови­дио­поль, 1793 год; Одес­са, 1794 год, совместно с О.М. Де­ри­ба­сом; Сим­фе­ро­поль, 1784 год; Воз­не­сенск, 1795 год], граф А.В. Су­во­ров. По Яс­ско­му ми­ру 1791/1792 года в со­став Рос­сии во­шли зем­ли в ме­ж­ду­ре­чье Днеп­ра и Бу­га (Хан­ская Ук­раи­на, рай­он г. Оча­ков), так­же гео­гра­фи­че­ски от­но­сив­шие­ся к Новороссии, на тер­ри­то­рии ко­то­рых соз­да­но Воз­не­сен­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во (см. в ст. Воз­не­сен­ская гу­бер­ния). В 1802 году Но­во­рос­сий­ская губерния бы­ла раз­де­ле­на на Ека­те­ри­но­слав­скую губернию, Ни­ко­ла­ев­скую гу­бер­нию (с 1803 года Хер­сон­ская губ.) и Тав­ри­че­скую губ., ко­то­рые со­ста­ви­ли Но­во­рос­сий­ское ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­во (1802-1873 годы; центр - до 1803 года Ека­те­ри­но­слав, в 1803-1805 годы Ни­ко­ла­ев, с 1805 года Одес­са); в 1814-1822 и с 1830 годов из его со­ста­ва ис­клю­че­на Ека­те­ри­но­слав­ская губ., а в 1822 году вклю­че­на Бес­са­раб­ская об­ласть. В осо­бую фор­му управ­ле­ния вы­де­ля­лись гра­до­на­чаль­ст­ва, ру­ко­во­ди­те­ли ко­то­рых под­чи­ня­лись генерл-гу­бер­на­то­ру: Одес­ское (1803-1838, 1848-1854, 1856-1917 годы; в 1838-1848 и 1854-1856 годы во­енное гу­бер­на­тор­ст­во), Керчь- Ени­каль­ское (1821–1917), Се­ва­сто­поль­ское (1873–1917), Ни­ко­ла­ев­ское (1900–1917), а так­же Ни­ко­ла­ев­ское и Се­ва­сто­поль­ское (с 1864 Ни­ко­ла­ев­ское) во­ен. гу­бер­на­тор­ст­во (1805-1900 годы) и Одес­ское временное генерал-гу­бер­на­тор­ст­во (1879-1889 годы).

Эко­но­ми­че­ское раз­ви­тие.

По­ощ­ряя эко­но­мическое раз­ви­тие го­ро­дов Новороссии, императрица Ека­те­ри­на II в 1795 году да­ро­ва­ла льго­ты г. Одес­са на 10 лет (в 1802 году про­дле­ны императором Алек­сан­дром I ещё на 25 лет), ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 16(28) апреля 1817 года одес­ский порт по­лу­чил ста­тус пор­то-фран­ко (до 1857 года). Ука­зом императора Пав­ла I от 13(24) февраля 1798 года ста­тус пор­то-фран­ко на 30 лет по­лу­чи­ли Ев­па­то­рия и Фео­до­сия. Ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 5(17) декабря 1802 года Ду­бос­са­ры, Ови­дио­поль, Оча­ков, Ти­рас­поль ос­во­бо­ж­да­лись на 10 лет от вы­пла­ты на­ло­гов и от по­ста­вок рек­ру­тов.

В Новороссии ак­тив­но раз­ви­ва­лись шёл­ко­пря­де­ние (к 1798 году во всех южных гу­бер­ни­ях вы­са­же­но 663172 шел­ко­вич­ных де­ре­ва, к 1805 году - св. 2 млн. деревьев; в 1798 году вырабаты­ва­лось ок. 1 т шёл­ка, в 1805 году - св. 4,9 т), ого­род­ни­че­ст­во (вне­дря­лись но­вые куль­ту­ры, в т. ч. по­ми­до­ры, огур­цы, бак­ла­жа­ны, слад­кий пе­рец), ви­но­гра­дар­ст­во и ви­но­де­лие, та­ба­ко­вод­ст­во, в Хер­сон­ской губ. - про­изводство и пе­ре­ра­бот­ка са­хар­ной свёк­лы.

На­чи­ная с 1860-х годов по тер­ри­то­рии Новороссии про­ло­же­но св. 10 же­лез­ных до­рог, с 1860-1870-х годов рез­ко ус­ко­ри­лась раз­работ­ка До­нец­ко­го ка­мен­но­уголь­но­го бас­сей­на (на­ча­лось в конце XVIII - начале XIX веков), с 1886 года раз­ра­ба­ты­ва­лись ме­сто­ро­ж­де­ния мар­ган­ца (у Ни­ко­по­ля) и рту­ти (близ Ни­ки­тов­ки), Кер­чен­ское и Кри­во­рож­ское же­ле­зо­руд­ные ме­сто­ро­ж­де­ния (с 1880-х годов). С конца 1860-х годов на­ча­лось мощ­ное промышленное строи­тель­ст­во в Новороссии: в 1869 году от­крыт ме­тал­лур­гический за­вод в Юзов­ке (ны­не г. До­нецк), к 1902 году в Новороссии на­счи­ты­ва­лось 20 ме­тал­лур­гических за­во­дов, по­стро­ен ряд ма­ши­но­стро­ительных за­во­дов и др., ак­тив­но раз­ви­ва­лось су­до­строе­ние (пре­ж­де все­го в Одес­се и Ни­ко­лае­ве). Важ­ное ме­сто в эко­но­ми­ке Новороссии за­ни­ма­ло сельское хозяйство (гл. обр. про­изводство пше­ни­цы) и жи­вот­но­вод­ст­во (про­изводство шер­сти, са­ла), с 1860-х годов раз­ви­ва­лось ко­не­вод­ст­во.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года по­ня­тие «Новороссиия» по­сте­пен­но вы­шло из упот­реб­ле­ния; наи­ме­но­ва­ние со­хра­ни­лось в название го­ро­да Но­во­рос­сийск. Ны­не тер­ри­то­рия ис­то­рической Новороссии на­хо­дит­ся в со­ста­ве РФ, Ук­раи­ны и Мол­да­вии.

Дополнительная литература:

Скаль­ков­ский А.А. Хро­но­ло­ги­че­ское обо­зре­ние ис­то­рии Но­во­рос­сий­ско­го края. Од., 1836–1837. Ч. 1–2;

он же. Опыт ста­ти­сти­че­ско­го опи­са­ния Но­во­рос­сий­ско­го края. Од., 1850–1853. Ч. 1–2;

Дер­жа­вин Н.С. Бол­гар­ские ко­ло­нии Но­во­рос­сий­ско­го края. Хер­сон­ская и Тав­ри­че­ская гу­бер­нии. Сим­фе­ро­поль, 1908;

Пи­са­рев­ский Г.Г. Из ис­то­рии ино­стран­ной ко­ло­ни­за­ции в Рос­сии в XVIII в. М., 1909;

Рос­сия. Пол­ное гео­гра­фи­че­ское опи­са­ние на­ше­го Оте­че­ст­ва. СПб., 1910. Т. 14:

Но­во­рос­сия и Крым; Багалій Д.I. За­се­лен­ня Південної України (За­по­рож­жя и Новоро­сійсь­кого краю) і перші по­чат­ки ії куль­тур­но­го роз­вит­ку. Харьків, 1920;

Дру­жи­ни­на Е.И. Се­вер­ное При­чер­но­мо­рье в 1775–1800 гг. М., 1959;

она же. Юж­ная Ук­раи­на в 1800–1825 гг. М., 1970;

она же. Юж­ная Ук­раи­на в пе­ри­од кри­зи­са фео­да­лиз­ма, 1825–1860 гг. М., 1981;

Ка­бу­зан В.М. На­ро­до­на­се­ле­ние Бес­са­раб­ской об­лас­ти и ле­во­бе­реж­ных рай­онов При­дне­ст­ро­вья (ко­нец XVIII – пер­вая по­ло­ви­на XIX в.). Киш., 1974;

он же. За­се­ле­ние Но­во­рос­сии (Ека­те­ри­но­слав­ской и Хер­сон­ской гу­бер­ний) в XVIII – пер­вой по­ло­ви­не XIX в. (1719–1858 гг.). М., 1976.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)