НОВОРОССИЯ
НОВОРОССИЯ - новая Россия, Новороссийский край, историческая область, прилегающая к Чёрному и Азовскому морям от Прикубанья до Бессарабии.
До середины XVIII века на этой территории проживали татары и ногайцы (70%), которые разоряли пограничное население России, Речи Посполитой, Молдавского и Валашского княжеств, уводили его в рабство. В состав Российской империи б. ч. Новороссии вошла в результате успешных русско-турецких войн (1735-1739, 1768-1774, 1787-1791, 1806-1812 годы). В последней трети XIX - начале XX веков понятие «Новороссия» применялось к территории Бессарабской губернии, Екатеринославской губернии, Таврической губернии, Херсонской губернии, а иногда также к Донского войска области, Кубанской области и Черноморской губернии (как преемникам Азовской губернии XVIII века).
Идея колонизации Новороссии принадлежала Петру I, однако её реальное воплощение началось благодаря постройке Украинской линии (1731-1733 годы, работы продолжались до 1742-1743 годов), к строительству были привлечены русские однодворцы и малороссийские казаки. Северные окраины Новороссии в середине XVIII века заселили выходцы с Балкан, из Молдавского и Валашского княжеств. В начле 1750-х годов - середина 1760-х годов там существовали особые военные поселения - Новая Сербия и Славяносербия. Важную роль в освоении Новороссии сыграли манифесты императрицы Екатерины II от 4(15) декабря 1762 года «О позволении иностранцам, кроме Жидов, выходить и селиться в России, и о свободном возвращении в свое отечество Русских людей, бежавших за границу» и от 22 июля (2 августа) 1763 года «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в Губерниях, в которых они пожелают, и о дарованных им правах». На материальную помощь от государства могли рассчитывать только те, кто переселялся на постоянное жительство и принимал рос. подданство. С 1764 года земли Новороссии стали раздавать в поместья русским дворянам и казацкой старши́не.
В результате с 1760-х годов заселение Новороссии совместило в себе три основных направления колонизации: помещичью и правительственную (в ходе которой на осваиваемых землях были поселены крепостные, государственные и дворцовые крестьяне из Центральной России), т. н. народную (выходцы из Левобережной Украины и Правобережной Украины и др.; беглые крестьяне из центральных регионов России), иностр. земледельческую (молдаване, немцы, албанцы-арнауты, сербы, болгары, поляки). Иностранные колонисты (прежде всего немцы), являясь по своему статусу особой категорией крестьянского населения, пользовались привилегиями (освобождались на 30 лет от налогов на землю, урожай, пожизненно - от воинской службы). До 1770-х годов земли Новороссии не охватывались общеимперским ревизским учётом населения; существовал негласный запрет на поимку беглых крестьян в Новороссии. В 1776-1782 годы в руки помещиков перешло 42,1% земель Запорожской Сечи. С 1792 года началось освоение херсонских и очаковских степей. После 2-го и 3-го разделов Речи Посполитой (1793, 1795 годы) в Новороссии стали проживать евреи, массовый въезд которых на территорию Российской империи ранее не дозволялся рос. правительством.
В 1790-е годы - начле XIX века Новороссия заселялась преимущественно за счёт выходцев с Левобережной Украины. Указом императора Павла I от 12(23) декабря 1796 года закреплялась принадлежность поселенцев Новороссии к тем сословиям, в которые они вошли по прибытии в Новороссию (купцы, мещане, крестьяне, в т. ч. это касалось и крестьян, бежавших от своих владельцев в Новороссии), одновременно запрещался самовольный переход поселян с места на место. Подобная политика правительства вызывала недовольство помещиков, терявших своих крестьян, поэтому для удовлетворения их интересов с помещиков Новороссии или с селений, принявших беглых крестьян, бралась компенсация в размере 50 руб. за душу мужского пола. В 1800 году в Новороссии проживало около 1 млн. человек.
5(17) января 1802 года император Александр I утвердил доклад Сената «О преимуществах водворяющихся в Новороссийской губернии вышедших из Турции греков и болгар». 20 февраля (3 марта) 1804 года император утвердил доклад министра внутренних дел гр. В.П. Кочубея «О правилах для принятия и водворения иностранных колонистов», по которому им предоставлялись льготы на 10 лет, выделялось по 65,55 га на семейство при условии, что земля выдана сплошным массивом на 20-50 семейств возле портовых городов (исключение составлял горный Крым, т. к. там в связи с недостатком хорошей пахотной земли её количество на семейство было резко ограничено). Колонисты имели право на свободу вероисповедания, освобождались от воинской и гражд. службы, им разрешалось иметь фабрики, заводы, вступать в гильдии и цеха, заниматься торговлей.
В ходе русско-турецкой войны 1806-1812 годов татары и ногайцы покинули Буджак, который по предложению новороссийского генерал-губернатора А.Э. дю Плесси Ришельё заселялся прибывавшими в Н. болгарами, украинцами, русскими, молдаванами и немцами. В 1806–07 существовало Усть-Дунайское (Буджакское) казачье войско. В 1806-1809 годы разрешение на переселение в Новороссии получили свыше 1 тыс. государственных крестьян, освобождённых от всех налогов на 5 лет. Результатом присоединения к Российской империи Бессарабии по Бухарестскому миру 1812 года и успехов росскийской армии в русско-турейкой войне 1828-1829 годы стало массовое переселение из Османской империи в Буджак болгар и гагаузов. Положением Ковмитета министров от 5(17) августа 1819 года дальнейшее переселение иностранных «выходцев» было прекращено. В 1828-1868 годы на территории Новоросии существовало Дунайское (с 1857 года Новороссийское) казачье войско. 4(16) июля 1830 года было приостановлено массовое переселение в Бессарабию государственных крестьян из центральной губерний России в связи со значительным числом переселенцев из Болгарии и Румелии. После Крымской войны 1853-1856 годов южная часть Бессарабии отошла от России к Молдавскому княжеству. В 1860 году, после выхода татар из Крыма, в Новороссии насчитывалось св. 1,3 млн. га свободной земли. Из Молдавии началось переселение жителей региона в Крым и Приазовье. Также активно продолжали переселяться в Россию болгары из Османской империи. В Крыму и Приазовье болгары из Молдавии получали 54,6 га земли на семью, болгары из Османской империи - по 39,3 га. Несмотря на то, что российские крестьяне получали меньше земли, чем иностранцы, в Новоросии обосновалась почти 1/3 всех переехавших из Центральной России на окраины в 1859-1870 годы.
Административно-территориальные изменения.
В 1764 году в ходе реформ управления южных окраин Российской империи создана Новороссийская губерния. После Кючук- Кайнарджийского мира 1774 года на присоединённых землях Новороссии была образована Азовская губерния. В 1775 году к Новороссийской губернии была присоединена территория упразднённой Запорожской Сечи. Ключевое значение для развития региона имела деятельность гр. (с 1776 года светлейшего князя) Г.А. Потёмкина (с 1787 года Потёмкина-Таврического), который с января 1774 по 1791 годы являлся фактически главой военной и гражданкой власти в Новороссии. При его активном участии основаны города Екатеринослав (1777 год, на современном месте с 1784 год), Херсон (1778 год), Павлоград (1779 год, город с 1784 года), Мариуполь (1780 год, основан греками - переселенцами из Крыма), Николаев (1784 год, в 1787 году разрушен, вновь заложен в 1788 году, город с 1789 года) и др. В 1783 году Новороссийская и Азовская губернии были объединены в Екатеринославское наместничество. В том же году в состав России вошло Крымское ханство, на его территории в 1784 году образована Таврическая область. В качестве опорной базы на Чёрном м. в 1783 году заложен Ахтияр (с 1784 года Севастополь). В 1780-1790-х годах внесли свой весомый вклад в развитие Новороссии правитель Таврической обл. (1784-1788 годы) и Екатеринославского наместничества (1788-1794 годы) В.В. Каховский и его брат - новороссийский военный губернатор (1797-1800 годы) граф (с 1797 года) М.В. Каховский, Ф.П. Деволлан [занимался составлением планов и постройкой крепостей, среди них: Николаев, 1789 год; Григориополь, Тирасполь (Ренисполь), оба - 1792 год; Овидиополь, 1793 год; Одесса, 1794 год, совместно с О.М. Дерибасом; Симферополь, 1784 год; Вознесенск, 1795 год], граф А.В. Суворов. По Ясскому миру 1791/1792 года в состав России вошли земли в междуречье Днепра и Буга (Ханская Украина, район г. Очаков), также географически относившиеся к Новороссии, на территории которых создано Вознесенское наместничество (см. в ст. Вознесенская губерния). В 1802 году Новороссийская губерния была разделена на Екатеринославскую губернию, Николаевскую губернию (с 1803 года Херсонская губ.) и Таврическую губ., которые составили Новороссийское генерал-губернаторство (1802-1873 годы; центр - до 1803 года Екатеринослав, в 1803-1805 годы Николаев, с 1805 года Одесса); в 1814-1822 и с 1830 годов из его состава исключена Екатеринославская губ., а в 1822 году включена Бессарабская область. В особую форму управления выделялись градоначальства, руководители которых подчинялись генерл-губернатору: Одесское (1803-1838, 1848-1854, 1856-1917 годы; в 1838-1848 и 1854-1856 годы военное губернаторство), Керчь- Еникальское (1821–1917), Севастопольское (1873–1917), Николаевское (1900–1917), а также Николаевское и Севастопольское (с 1864 Николаевское) воен. губернаторство (1805-1900 годы) и Одесское временное генерал-губернаторство (1879-1889 годы).
Экономическое развитие.
Поощряя экономическое развитие городов Новороссии, императрица Екатерина II в 1795 году даровала льготы г. Одесса на 10 лет (в 1802 году продлены императором Александром I ещё на 25 лет), указом императора Александра I от 16(28) апреля 1817 года одесский порт получил статус порто-франко (до 1857 года). Указом императора Павла I от 13(24) февраля 1798 года статус порто-франко на 30 лет получили Евпатория и Феодосия. Указом императора Александра I от 5(17) декабря 1802 года Дубоссары, Овидиополь, Очаков, Тирасполь освобождались на 10 лет от выплаты налогов и от поставок рекрутов.
В Новороссии активно развивались шёлкопрядение (к 1798 году во всех южных губерниях высажено 663172 шелковичных дерева, к 1805 году - св. 2 млн. деревьев; в 1798 году вырабатывалось ок. 1 т шёлка, в 1805 году - св. 4,9 т), огородничество (внедрялись новые культуры, в т. ч. помидоры, огурцы, баклажаны, сладкий перец), виноградарство и виноделие, табаководство, в Херсонской губ. - производство и переработка сахарной свёклы.
Начиная с 1860-х годов по территории Новороссии проложено св. 10 железных дорог, с 1860-1870-х годов резко ускорилась разработка Донецкого каменноугольного бассейна (началось в конце XVIII - начале XIX веков), с 1886 года разрабатывались месторождения марганца (у Никополя) и ртути (близ Никитовки), Керченское и Криворожское железорудные месторождения (с 1880-х годов). С конца 1860-х годов началось мощное промышленное строительство в Новороссии: в 1869 году открыт металлургический завод в Юзовке (ныне г. Донецк), к 1902 году в Новороссии насчитывалось 20 металлургических заводов, построен ряд машиностроительных заводов и др., активно развивалось судостроение (прежде всего в Одессе и Николаеве). Важное место в экономике Новороссии занимало сельское хозяйство (гл. обр. производство пшеницы) и животноводство (производство шерсти, сала), с 1860-х годов развивалось коневодство.
После Октябрьской революции 1917 года понятие «Новороссиия» постепенно вышло из употребления; наименование сохранилось в название города Новороссийск. Ныне территория исторической Новороссии находится в составе РФ, Украины и Молдавии.
Дополнительная литература:
Скальковский А.А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края. Од., 1836–1837. Ч. 1–2;
он же. Опыт статистического описания Новороссийского края. Од., 1850–1853. Ч. 1–2;
Державин Н.С. Болгарские колонии Новороссийского края. Херсонская и Таврическая губернии. Симферополь, 1908;
Писаревский Г.Г. Из истории иностранной колонизации в России в XVIII в. М., 1909;
Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. СПб., 1910. Т. 14:
Новороссия и Крым; Багалій Д.I. Заселення Південної України (Запорожжя и Новоросійського краю) і перші початки ії культурного розвитку. Харьків, 1920;
Дружинина Е.И. Северное Причерноморье в 1775–1800 гг. М., 1959;
она же. Южная Украина в 1800–1825 гг. М., 1970;
она же. Южная Украина в период кризиса феодализма, 1825–1860 гг. М., 1981;
Кабузан В.М. Народонаселение Бессарабской области и левобережных районов Приднестровья (конец XVIII – первая половина XIX в.). Киш., 1974;
он же. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в XVIII – первой половине XIX в. (1719–1858 гг.). М., 1976.